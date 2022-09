Previsione del prezzo XRP fino al 2030

in

XRP Prezzo Previsione 2030: Il prezzo futuro di XRP dipenderà dal progresso fatto dalla sua blockchain, Ripple. Secondo la previsione del prezzo medio, entro il 2030 XRP potrebbe raggiungere $ 7,2

Inoltre, se XRP guadagna solo il 5% all’anno, entro il 2030 XRP potrebbe raggiungere $ 0,812.

Tuttavia, se XRP guadagna il 30% all’anno da ora, la previsione del prezzo XRP 2030 è di $ 4,48.

XRP Price Prediction 2030: alcuni fatti

XRP è un token nativo di Ripple Lab. Ripple è una tecnologia open source, permissionless e decentralizzata.

Ripple mira a diventare la principale soluzione di pagamento senza confini al mondo. Afferma di essere carbon neutral e può regolare le transazioni in appena 3-5 secondi.

Ripple può eseguire transazioni a un costo molto perso, che si ritiene sia in media di circa $ 0,0002 per transazione.

Ripple è più veloce e affidabile per le transazioni. Un basso prezzo nominale rende XRP facilmente accessibile per i piccoli investitori di criptovalute.

XRP utilizza un protocollo di consenso con validatori che approvano rapidamente le transazioni. I validatori potrebbero essere banche e istituzioni finanziarie.

Previsione del prezzo XRP 2030: in che modo Ripple è diverso dagli altri?

Ripple è focalizzata sui servizi finanziari attraverso XRP Ledger e collabora con società di servizi finanziari tradizionali.

Ripple è una rete più privata in quanto le monete vengono rilasciate da Ripple direttamente a differenza di Bitcoin in cui le monete devono essere estratte

Velocità di transazione e costi competitivi. I pagamenti tradizionali all’estero richiedono giorni rispetto a Ripple che richiede secondi.

Ripple utilizza token XRP per il completamento della transazione. A differenza di Bitcoin in cui viene creata una nuova moneta per premiare il minatore, XRP ha una fornitura fissa di 100 miliardi di token XRP.

Ripple è più centralizzato di Bitcoin ed Ethereum.

La rete Ripple può essere utilizzata per elaborare la transazione per altre valute legali e criptovalute.

Ripple con la sua piattaforma decentralizzata open source e peer-to-peer può essere utilizzato per trasferire denaro in qualsiasi forma, che si tratti di dollari, yen, euro o criptovalute.

Previsione del prezzo XRP 2030: il futuro di Ripple (XRP) nel 2030?

Il settore finanziario è destinato a subire una massiccia trasformazione entro il 2030. Il mondo potrebbe vedere le valute digitali o la modalità di pagamento digitale prendere il sopravvento sulla modalità tradizionale di pagamento.

Dalla pandemia di COVID-19, c’è stata una trasformazione significativa nel settore finanziario. In aggiunta ad esso, la recente guerra Ucraina-Russia che ha portato alla rimozione della Russia dalla soluzione di pagamento SWIFT ha reso il mondo consapevole di modi più alternativi di soluzione di pagamento globale.

Il pagamento diventerà senza contanti e aggiunto ad esso, il tempo impiegato per il completamento del pagamento senza confini sarà molto inferiore a quello attuale.

Secondo il rapporto PWC,

I volumi globali di pagamento senza contanti sono destinati ad aumentare di oltre l’80% dal 2020 al 2025, da circa 1 trilione di transazioni a quasi 1,9 trilioni e quasi triplicare entro il 2030.

L’Asia-Pacifico crescerà più velocemente, con un volume di transazioni senza contanti in crescita del 109% fino al 2025 e poi del 76% dal 2025 al 2030.

L’Africa vedrà un aumento del 78% entro il 2025 e lì dopo un aumento del 64% dal 2025-2030.

In Europa, il processo di pagamento aumenterà del 64% fino al 2025 e del 39% dopo.

L’Europa e il Canada vedranno la minore crescita. Entro il 2025, il pagamento senza contanti in America Latina potrebbe aumentare del 52% e dopo fino al 2030 del 48%.

Entro il 2030, si prevede che emergerà una soluzione di pagamento basata su criptovaluta e portafogli digitali. Instnat, soluzione di pagamento a basso costo sarà la prima preferenza in tutto il mondo.

Ripple, che si sta posizionando come l’attore globale che fornisce la soluzione di pagamento senza soluzione di continuità, potrebbe svolgere un ruolo importante nel prossimo futuro. Ripple si è separata dalle principali banche di tutto il mondo per fornire i vantaggi della sua soluzione di pagamento.

Pertanto, il futuro di Ripple e XRP sembra altamente motivante considerando il modo in cui il mondo si sta muovendo verso l’adozione della soluzione di pagamento più veloce e senza soluzione di continuità. Investire in XRP può essere una buona opzione di investimento a lungo termine.

Previsione del prezzo XRP 2030: quale sarà il valore di XRP nel 2030?

Il XRP Price Prediction 2030 è $ 7.2. Questa previsione si basa sulla media della previsione del prezzo da parte di più piattaforme.

Ecco la previsione del prezzo XRP 2030 basata su alcuni calcoli:

Se xrp dovesse aumentare del 5% all’anno, la previsione 2030 è US$ 0,812 Se xrp dovesse aumentare del 20% all’anno, la previsione del 2030 è US$ 2,36 Se xrp dovesse aumentare del 30% all’anno, la previsione del 2030 è US$ 4,48

XRP Prezzo Previsione 2030: Conclusione

Il futuro di una criptovaluta dipenderà dal suo uso e adozione della blockchain. Ripple Lab, la società madre di XRP, ha lavorato su questo e posizionarsi come una delle principali soluzioni di pagamento li aiuterà in futuro.

XRP potrebbe salire più in alto in futuro dato il progresso fatto da Ripple. Tuttavia, un ostacolo che deve essere risolto da XRP è il caso che si tratti di lotta contro la SEC. Una volta terminato l’accordo, ci sono maggiori possibilità che XRP aumenti più in alto.