Previsione di prezzo di PUSHD 2024-2030: è una legittima?

in

PUSHD è una nuova criptovaluta che sta guadagnando attenzione nel mercato grazie alla sua proposta innovativa.

Questo articolo esplora la legittimità di PUSHD, le sue potenzialità di investimento e come acquistare i token $MBAG.

Aggiornamenti sulla Presale di PUSHD

Stadio attuale della presale : Fase 6

: Fase 6 Prezzo attuale : $0.152

: $0.152 Prezzo di listing : $0.20

: $0.20 Utenti registrati alla presale : 33.682

: 33.682 Detentori di token PUSHD : 9.000

: 9.000 Importo raccolto : $137 milioni

: $137 milioni Totale dei token : 150 milioni

: 150 milioni Data di fine della presale : 5 novembre 2024 alle 15:00 UTC

: 5 novembre 2024 alle 15:00 UTC Contratto: 0xE084D3069a9B6D1b2d09d21FFAd4a03d1B6496da

Dettagli della presale

La presale di PUSHD è attualmente nella fase 6 di 7. I token saranno lanciati su Uniswap 48 ore dopo la fine della presale. Gli utenti che acquistano token durante la presale li riceveranno tramite un airdrop.

PUSHD è una Criptovaluta Legittima?

Informazioni sul Proprietario di PUSHD

Il sito ufficiale di PUSHD non fornisce informazioni sul proprietario o sui membri del team. Tuttavia, è menzionato l’account ufficiale su X (Twitter).

Verifica KYC di PUSHD

Non ci sono informazioni KYC disponibili per PUSHD sulla sua piattaforma. L’audit di Coinsult ha segnato “KYC sconosciuto” per il progetto.

Audit del Contratto

Coinsult ha eseguito un audit sul contratto di PUSHD il 25 dicembre 2023, scoprendo tre problemi, tutti classificati come a basso rischio. Ecco alcune conclusioni dell’audit:

Il proprietario non può mettere in pausa il contratto.

Il proprietario non può impostare l’importo massimo delle transazioni.

Il proprietario non può escludere indirizzi dal pagamento delle tasse.

PUSHD non consente ai proprietari di coniare nuovi token.

Il proprietario non può abilitare o disabilitare il trading né inserire in blacklist gli indirizzi.

Audit del Sito Web

Coinsult ha anche controllato il sito web, trovando i seguenti risultati:

Mobile friendly : Sì

: Sì Errori di jQuery : Nessuno

: Nessuno SSL sicuro : Sì

: Sì Errori di ortografia: Nessuno

Previsione di Prezzo di PUSHD per il 2024: è un Buon Investimento?

Cos’è PUSHD?

PUSHD è il primo marketplace online al mondo basato su tecnologia blockchain, che garantisce maggiore sicurezza, trasparenza e governance decentralizzata. La piattaforma consente agli utenti di acquistare, vendere, affittare e mettere all’asta prodotti e servizi in un ambiente decentralizzato.

Funzionamento di PUSHD

Registrazione : Acquirenti e venditori devono registrarsi e creare un account.

: Acquirenti e venditori devono registrarsi e creare un account. Elenco dei Prodotti : I venditori elencano i loro prodotti o servizi.

: I venditori elencano i loro prodotti o servizi. Acquisto : Gli acquirenti cercano i prodotti elencati e acquistano utilizzando i token PUSHD.

: Gli acquirenti cercano i prodotti elencati e acquistano utilizzando i token PUSHD. Transazioni: La tecnologia blockchain di PUSHD registra e trasferisce i token all’account del venditore.

Vantaggi di Utilizzare PUSHD

Governance Decentralizzata : Tutti i partecipanti contribuiscono alla direzione della piattaforma e i detentori di token partecipano attivamente alle decisioni.

: Tutti i partecipanti contribuiscono alla direzione della piattaforma e i detentori di token partecipano attivamente alle decisioni. Riduzione delle Commissioni : Un modello decentralizzato porta a commissioni più basse rispetto alle piattaforme tradizionali.

: Un modello decentralizzato porta a commissioni più basse rispetto alle piattaforme tradizionali. Transazioni Sicure : La blockchain garantisce transazioni sicure, trasparenti e immutabili.

: La blockchain garantisce transazioni sicure, trasparenti e immutabili. Programma di Ricompense : Gli utenti vengono incentivati con ricompense per la partecipazione attiva.

: Gli utenti vengono incentivati con ricompense per la partecipazione attiva. Trasparenza: La tecnologia blockchain offre completa trasparenza, promuovendo fiducia e affidabilità.

Utilità del Token $PUSHD

I token PUSHD sono la criptovaluta nativa utilizzata all’interno della piattaforma. Possono essere utilizzati per pagare le commissioni di transazione con tariffe ridotte per gli utenti che possiedono e utilizzano i token PUSHD. Possono essere guadagnati attraverso il programma di ricompense della piattaforma.

Tokenomics

Offerta Totale Fissa : 250.000.000

: 250.000.000 Presale : 170.000.000

: 170.000.000 Listing negli Exchange : 30.000.000

: 30.000.000 Ricompense di Staking : 20.000.000

: 20.000.000 Token del Team : 18.000.000

: 18.000.000 Partner e Consulenti : 5.000.000

: 5.000.000 Collaborazioni : 4.000.000

: 4.000.000 Aspetti Legali: 3.000.000

Vantaggi della Presale di PUSHD