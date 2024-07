Previsione di Prezzo di Moonbag 2024-2030: è legittimo?

Moonbag è una criptovaluta emergente che sta attirando l’attenzione degli investitori grazie alla sua proposta unica nel settore delle memecoin.

Questo articolo esamina la legittimità di Moonbag, le sue potenzialità di investimento e come acquistare i token $MBAG.

Dettagli della Presale di Moonbag

Stadio attuale della presale : Fase 6

: Fase 6 Prezzo attuale : $0.0003

: $0.0003 USD raccolti : $2,971,839.25

: $2,971,839.25 Prezzo di listing : $0.003

: $0.003 Completamento della presale : 60%

: 60% Metri rimanenti: 211,442,746 su 231,590,000 Metri (100 MBAG = 1 Metro)

Moonbag è legittimo?

Valutazione della Legittimità

Per determinare la legittimità di un progetto, consideriamo le informazioni del proprietario, la verifica KYC e i dettagli dell’audit del contratto. Il contratto di Moonbag è stato auditato da SCRL e ha ricevuto la certificazione KYC dalla stessa SCRL.

Risultati dell’audit di SCRL

L’audit di SCRL sul contratto di Moonbag non ha rivelato vulnerabilità critiche. Tuttavia, sono state riscontrate alcune vulnerabilità di livello medio-basso, tra cui:

Rischio medio : Centralizzazione del progetto.

: Centralizzazione del progetto. Rischi bassi: Funzioni pubbliche da marcare come esterne dove possibile e variabili locali in conflitto.

A parte questi punti, l’audit non ha trovato ulteriori problemi con il contratto.

Moonbag è un buon investimento?

Missione di Moonbag

Moonbag si presenta non solo come una memecoin, ma come un’opportunità per entrare in un universo dove la criptovaluta incontra aspirazioni cosmiche. La missione di Moonbag è trasformare il settore delle memecoin introducendo un token che supera i tipici progetti meme, mirando a inaugurare una nuova era di empowerment finanziario.

Strategia di Moonbag

Moonbag affronta problemi comuni nei progetti di memecoin, come la mancanza di liquidità sufficiente al lancio, che spesso porta a cali drastici dei prezzi. Durante la fase di presale, Moonbag implementa un approccio strategico per garantire una quantità robusta di liquidità. Dopo il lancio iniziale, Moonbag utilizza una strategia di buyback e burn per aumentare il valore del token nei successivi 3-6 mesi.

Comunità e Governance

Moonbag si impegna a mantenere un marketing continuo per coltivare una comunità leale e stabile. Rinunciando al controllo del contratto smart, Moonbag diventa un’iniziativa completamente guidata dalla comunità, dando ai detentori dei token diritti di governance per influenzare la direzione futura del progetto.

Cos’è $MBAG?

$MBAG è il token nativo della piattaforma Moonbag. La distribuzione dei token è la seguente:

Staking : 25%

: 25% Liquidità : 20%

: 20% Presale : 40%

: 40% Incentivi comunitari : 5%

: 5% Incentivi di riferimento : 5%

: 5% Team: 5%

Previsione di Prezzo di Moonbag: Come Acquistare il Token Moonbag?

Moonbag non è ancora elencato negli exchange di criptovalute poiché è attualmente nella fase di presale. Ecco i passaggi per acquistare i token Moonbag: