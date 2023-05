Previsione eCash Prezzo 2023, 2025 e 2030

Di seguito sono riportati i principali casi d’uso della crittografia eCash:

Gli utenti possono puntare i loro token eCash per proteggere la rete e guadagnare premi in cambio.

Le monete eCash possono essere utilizzate per effettuare pagamenti online.

Gli utenti possono trasferire denaro online ad altre persone con l’uso di token XEC.

I titolari di token XEC possono anche prendere parte alla governance della piattaforma tramite meccanismi di voto.

Previsione del prezzo di eCash

Cerchiamo prima di avere una panoramica della sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le prestazioni di eCash Coin negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il grafico di eCash per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato della moneta eCash un anno fa era $ 0,000094. Quindi, c’è un calo di circa il 59,6% volte nel suo prezzo in un anno, Inoltre, ci sono stati numerosi alti e bassi affermando che la diminuzione non è stata davvero continua. Ha anche raggiunto il valore più alto di $ 0,000128 durante quel periodo.

Il prezzo di eCash è aumentato di oltre 1,2 volte in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente). Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto il prezzo più basso di $ 0,000021 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Il valore più alto di tutti i tempi di eCash è $ 0,00033 che ha raggiunto a settembre 2021. Si noti che eCash Coin è 13,9 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Inoltre, poiché l’indice CPI sta migliorando comparativamente, ciò potrebbe portare un cambiamento positivo per i prezzi dell’eCash. Si noti che i rapporti dicono che l’indice CPI è aumentato al 6,5% a dicembre 2022. Tuttavia, i dati mostrano che l’indice CPI è diminuito da giugno 2022 a dicembre 2022.

Questo probabilmente è il motivo per cui il prezzo di eCash Coin è aumentato di circa 1,52 volte nell’ultimo mese.

Previsione eCash Prezzo 2023, 2025 e 2030

Previsione eCash Prezzo 2023

Secondo la previsione del prezzo eCash per l’anno 2023, ci si può aspettare che raggiunga livelli di prezzo massimo e minimo rispettivamente di $ 0,000071 e $ 0,000041.

Previsione eCash Prezzo 2025

Entro la fine del 2025, la moneta eCash può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,000127. Può anche raggiungere un prezzo minimo di $ 0,000105 durante quell’anno.

Previsione eCash Prezzo 2030

La moneta eCash può raggiungere un prezzo massimo di $ 0,000587 entro la fine dell’anno 2030. Si prevede inoltre di raggiungere un livello di prezzo minimo di $ 0,00049.

Dove acquistare?