Previsione Ethereum Classic 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro dell’ETC mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi di Ethereum Classic per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Ethereum Classic.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Ethereum Classic e rispondere alle domande se ETC è un buon investimento o meno, perché ETC avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Ethereum Classic aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è ETC e alla sua storia fino ad oggi.

Puoi acquistare ETC su Cex.io, Coinbase o Binance. Puoi memorizzarlo sul portafoglio Ledger Nano S, Trezor T o eToro.

Ethereum Classic Intro

Ethereum Classic (ETC) è un fork di Ethereum. O, come direbbero alcuni, Ethereum è un fork di Ethereum Classic … a seconda di chi chiedi e può essere un po ‘confuso. In entrambi i casi, la blockchain originale di Ethereum è divisa in due versioni concorrenti. Il DAO aka l’Organizzazione autonoma decentralizzata era un complesso contratto intelligente che avrebbe rivoluzionato Ethereum per sempre. Fondamentalmente sarebbe stato un fondo di venture capital decentralizzato che avrebbe finanziato tutti i futuri DAPPS realizzati nell’ecosistema.

Entro 28 giorni dalla sua formazione, ha accumulato oltre $ 150 milioni di ether in un crowdsale. A quel tempo, aveva il 14% di tutti i token ether emessi fino ad oggi. Il 17 giugno 2016, qualcuno ha sfruttato proprio questa scappatoia nel DAO e ha sottratto un terzo dei fondi del DAO. Si tratta di circa $ 50 milioni di dollari. Le conseguenze dell’hack hanno diviso la comunità: una parte voleva fare un hard fork e creare una nuova catena con la separazione subito prima dell’attacco DAO. Questo ha dato vita a Ethereum.

Quelli che non erano d’accordo con l’hard fork e insistevano sull’immutabilità della blockchain sono rimasti in quello che ora viene chiamato Ethereum Classic.

ETC è una piattaforma di contratti intelligenti che ha alcune delle più grandi attività di rete di qualsiasi blockchain, costantemente superiore a Bitcoin Cash e testa a testa con Litecoin. Hanno più team di sviluppatori, tutti impegnati nella visione a lungo termine di ETC. Sono nella top-10 nell’attività del programmatore (misurata dai commit del codice). Hanno numerose fonti di finanziamento e continuiamo a crescere, giorno dopo giorno, impegno per impegno, riga per riga di codice per creare una rete a prova di proiettile che chiunque può utilizzare.

Entrambe le blockchain sono identiche in ogni modo fino al blocco 1920000 dove è stato implementato l’hard-fork per rimborsare i possessori di token DAO, il che significa che tutti i saldi, i portafogli e le transazioni avvenuti su Ethereum fino all’hard-fork sono ancora validi sulla blockchain di Ethereum Classic. Dopo l’hard-fork, le blockchain sono state divise in due e agiscono individualmente.

La battaglia tra Ethereum ed Ethereum Classic è sia etica che ideologica.

Ethereum Classic Prezzo Previsione

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Previsione ETC Prezzo 2025

Il nostro modello di previsione vede ETC raggiungere $ 40,31 nel 2025.

Quanto varrà l’ETC tra 5 anni?

Il prezzo di ETC in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Ethereum Classic Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Ethereum Classic nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Ethereum Classic raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà Ethereum Classic nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Ethereum Classic raggiungere $ 0 nel 2040.

Ethereum Classic sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Ethereum Classic non sostituirà o supererà BTC.

Quanto in alto andrà Ethereum Classic?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Ethereum Classic crollare e scendere a quasi 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare Ethereum Classic?

Non vediamo un futuro brillante per Ethereum Classic. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. Ethereum Classic non è una buona tenuta a lungo termine.

Ethereum Classic è un buon investimento?

Ethereum Classic non è un buon investimento a nostro avviso. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

Ethereum Classic può renderti milionario?

No, Ethereum Classic non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo di 10x in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà Ethereum Classic?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 7,98. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché Ethereum Classic avrà successo e salirà di prezzo?

Ethereum Classic ha poche possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha una squadra debole e una piccola comunità alle spalle. Tutto questo riassunto impedisce a Ethereum Classic di avere successo e aumentare il prezzo a lungo termine.

Qual è la previsione a breve termine per Ethereum Classic?

Ethereum Classic raggiungerà $ 7,98 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 58,8% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 19,38.

Ethereum Classic Prezzo Previsione Oggi – Quale sarà il prezzo di Ethereum Classic domani?

Ethereum Classic si aggirerà intorno ai $ 20,63 domani.

Ethereum Classic (ETC) Prospettive future

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO e dei progetti di criptovaluta di successo falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. ETC sarà tra quel 5%?

Un chiaro no. Perché?

C’è un interesse decrescente nei progetti crittografici basati sull’algoritmo di mining (con un’eccezione a BTC), inoltre – ETH ha rubato il tuono. È così semplice. La gara tra due Ethereum è stata un vincitore prende tutto il gioco e Ethereum di Vitalik ha preso la W in questo. ETC sanguinerà lentamente fino alla sua morte, mentre probabilmente vivrà attraverso più hack a catena nel processo.

Perché Ethereum Classic (ETC) avrà successo?

Perché se qualcosa va storto quando Ethereum passa a Casper, tutti si precipiteranno verso ETC. Questo scenario è altamente improbabile, però.

IOT – internet delle cose; gli sviluppatori di ETC stanno lavorando per far sì che la blockchain ETC sia in grado di parlare con ADA e ETH.

È una prova di lavoro, blockchain Turing-completa, con la criptovaluta e i contratti intelligenti entrambi completamente integrati nel livello base. L’ecosistema ETC è ancora molto focalizzato sull’immutabilità come valore fondamentale, non avendo alcun meccanismo di governance formale e garantendo il processo decisionale emergente attraverso la libera adozione della rete e le modifiche alle regole. ETH, che attualmente condivide la stessa base completa proof of work + Turing, molto probabilmente migrerà verso PoS e sharding, che sono entrambe tecnologie meno sicure.

Per una criptovaluta che ha subito un grave attacco del 51%, questa è una solida resilienza. È come se la comunità di Ethereum Classic (ETC) non fosse stata affatto colpita dal recente attacco.

Perché Ethereum Classic (ETC) fallirà?

A causa di Ethereum.

Mancanza di sicurezza sulla rete a causa dei bassi prezzi dei token e, di conseguenza, del basso interesse dei minatori che culmina in un basso hashrate. Abbiamo già avuto un assaggio di cosa succede quando si ha un hashrate di rete debole: si viene attaccati da attori malintenzionati. Anche se ETC si è sorprendentemente scrollata di dosso l’evento, la macchia sul suo record, credibilità e integrità rimane. Doveva essere una catena immutabile ma è stata facilmente manipolata e spesa doppiamente.

Un altro motivo per la potenziale caduta in futuro di Ethereum Classic è che gli sviluppatori della blockchain originale di Ethereum sono passati a Ethereum ma non a Ethereum Classic.

ETC raggiungerà $ 100?

Dubito fortemente che ETC veda mai quelle altezze. Zero è un’opzione più plausibile.

L’ETC è morto?

No, certamente no. A giudicare dall’attività dei team sui social media, dall’attività degli sviluppatori su GitHub e dalla presenza di coin sugli scambi, possiamo tranquillamente dire che ETC è tutt’altro che un progetto morto. Tuttavia, il trambusto della comunità si è spento ed è solo sporadico in questi giorni. Questo è un cattivo presagio per qualsiasi progetto.