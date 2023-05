Previsione Filecoin 2023-2030

in

Filecoin risolve il problema dell’archiviazione fornendo accesso a milioni di dispositivi di archiviazione (reti Peer to Peer) in tutto il mondo. I dispositivi di archiviazione potrebbero includere il tuo personal computer o qualcosa di più dedicato solo a questo scopo.

I fornitori di archiviazione guadagnano Filecoins per archiviare file di altre persone. La blockchain viene utilizzata per tracciare e convalidare queste transazioni relative allo storage, incluso se i provider stanno memorizzando correttamente i file.

Nell’anno 2021, Filecoin aveva 3600 fornitori di archiviazione. Secondo l’ultimo rapporto di Messari

L’utilizzo dello storage è aumentato da 27 milioni di gigabyte nel terzo trimestre 2021 a 231 milioni di gigabyte nel terzo trimestre 2022

Le entrate del protocollo nel $FIL sono aumentate da 1,39 milioni di FIL a 1,77 milioni di FIL

Tuttavia, in termini di dollari, le entrate sono scese da $ 95 milioni a $ 11 milioni.

Filecoin è migliore di Amazon AWS o Google Cloud nei prezzi su Filecoin perché è un mercato aperto per i fornitori.

FIL è il token nativo della rete Filecoin ed è un asset deflazionistico, cioè i token FIL vengono bruciati per pagare le commissioni di rete. Ad oggi sono in circolazione 359.805.544 token FIL. Di seguito sono riportati i due casi d’uso dei token FIL:

I token FIL vengono utilizzati allo scopo di pagare le commissioni sulla rete Filecoin.

Questi token vengono utilizzati per incentivare gli utenti a garantire che i dati siano archiviati in modo affidabile.

Chi sono i principali concorrenti di FIL oltre ai tradizionali fornitori di cloud storage? -Arweave, STORJ, SIA ecc.

Ecco come Filecoin si è comportato negli ultimi 5 anni

2020: (-56.7%)

2021: +59.1%

2022: (-91.7%)

Filecoin $FIL ha attualmente un prezzo agli stessi livelli del 2019.

Sembra che FIL stia facendo grandi passi avanti in termini di risoluzione del problema dei consumatori. Tuttavia, le entrate del protocollo devono crescere ancora più velocemente affinché FIL inizi a recuperare. Il mercato dello storage vale più di $ 50 miliardi e quindi l’opportunità per Filecoin rimane enorme.

Dato quanto FIL sta crescendo e il mercato di riferimento a cui si rivolge, Filecoin ha un futuro brillante. Dati gli attuali problemi di liquidità del mercato, Filecoin rimarrà sotto pressione per qualche tempo. Ma a lungo termine, sembra essere un caso adatto per gli investimenti.

Analisi della concorrenza: Filecoin vs BitTorrent

Filecoin è un sistema di archiviazione decentralizzato che fornisce un mercato aperto per la memorizzazione di vari file di utenti. Qui, gli utenti devono pagare per archiviare i propri file. Uno dei suoi principali concorrenti è BitTorrent, che è una delle più antiche reti di archiviazione dati decentralizzate. È una piattaforma di condivisione file P2P e torrent.

Filecoin non è riuscito a superare BitTorrent per un anno, nonostante il fatto che entrambe le criptovalute siano diminuite nell’ultimo anno.

Analisi della concorrenza: Filecoin vs Render token

Render Network mira a rivoluzionare il processo di creazione digitale consentendo alle persone di condividere la loro potenza GPU inutilizzata o extra con le persone che hanno bisogno di GPU.

I dati mostrano che entrambe le criptovalute sono diminuite di oltre il 90% da un anno e Filecoin, chiaramente, non ha sovraperformato il suo concorrente, ovvero il token Render.

Pertanto, considerando tutti i fattori di cui sopra, FIL è un caso moderato per gli investimenti.

Filecoin raggiungerà $ 100?

Per raggiungere $ 100, Filecoin deve crescere di 19 volte.

Inoltre, FIL ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 192 nell’aprile 2021, dove è cresciuto di 5,81 volte in 6 mesi (cioè da un prezzo più basso di $ 33 nell’ottobre 2020).

Pertanto, considerando la sua crescita di 0.97 volte in un mese, possiamo aspettarci che Filecoin raggiunga $ 100 nei prossimi 19.58 mesi. Tuttavia, potrebbe richiedere un po ‘più di tempo a seconda delle condizioni di mercato.

Filecoin può raggiungere $ 1000?

Filecoin dovrà aumentare di 190 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000.

Considerando la sua crescita di 0,97 volte in un mese (come discusso sopra), possiamo dire che il token FIL avrà bisogno di 195,8 mesi (più di 16 anni) per raggiungere $ 1000.

Previsione Filecoin Prezzo 2023, 2025 e 2030 (Aggregato)

È molto probabile che l’economia globale si riprenderà nel 2024 e nel 2025 aumentando la liquidità che a sua volta aiuterà i token Filecoin che hanno un ottimo modello di business.

La previsione del prezzo di Filecoin 2023 è $ 8.1

La previsione del prezzo di Filecoin 2025 è $ 13.8

La previsione del prezzo di Filecoin 2030 è $ 43.1

Previsione FIL Prezzo: Come acquistare Filecoin?

Prima di parlare di dove acquistare Filecoin, dovresti sapere come acquistarlo. Di seguito sono indicati i passaggi che è necessario seguire.

Step 1: Confronta diversi scambi crittografici che offrono i servizi per acquistare Filecoin. In questo modo, sarai in grado di trovare un sito che offrirà le migliori funzionalità e anche questo a tariffe convenienti.

Passo 2: Il prossimo passo sarebbe quello di creare il tuo account nello scambio. Devi verificare il tuo indirizzo email e la tua identità.

Passo 3: Al termine della verifica, è necessario effettuare un deposito utilizzando un metodo di pagamento adatto.

Passo 4: Ora sei pronto per scambiare i tuoi fondi per acquistare Filecoin.

Dove acquistare Filecoin?

La maggior parte degli scambi premium in questi giorni offre i propri servizi a persone che vogliono acquistare, vendere e scambiare Filecoin. Alcune delle opzioni sono menzionate di seguito.