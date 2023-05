Previsione ANKR Prezzo 2023-2030

Ankr è una piattaforma di elaborazione decentralizzata che mira a risolvere le sfide del cloud computing tradizionale fornendo una soluzione più sicura ed economica per l’hosting di applicazioni decentralizzate. Ankr raggiunge questo obiettivo sfruttando le risorse dei nodi distribuiti che vengono forniti dalla comunità Ankr. Questi nodi possono essere costituiti da potenza di calcolo di riserva da individui o organizzazioni, consentendo loro di guadagnare ricompense per i loro contributi. Gli sviluppatori possono quindi utilizzare queste risorse per eseguire le loro applicazioni sulla blockchain.

Ankr offre nodi bare metal ospitati in data center di colocation indipendenti in tutto il mondo. Questi server fisici forniscono risorse dedicate per CPU, RAM e archiviazione, consentendo una gestione ad alte prestazioni dell’archiviazione intensiva dei dati e dei requisiti di recupero della blockchain. Ankr posiziona strategicamente i nodi nelle regioni da cui provengono elevati volumi di richieste e integra rapidamente la regione con nodi vicini.

Il servizio RPC Premium di punta di Ankr è sempre disponibile con prezzi convenienti e pay-as-you-go per una maggiore potenza e una flessibilità infinita per i costruttori di tutto il mondo. Ankr impiega una rete di bilanciatori di carico geo-distribuiti per indirizzare le richieste RPC in arrivo al nodo blockchain più adatto che può servire la richiesta nel minor tempo possibile. Questo approccio riduce la latenza complessiva diminuendo i tempi di trasmissione, poiché i servizi di bilanciamento del carico sono più vicini al client.

Ankr Token (ANKR) è la criptovaluta nativa della piattaforma Ankr. ANKR è un token ERC-20 che funge da mezzo di trasferimento di valore e meccanismo di incentivazione per i vari stakeholder della rete Ankr. Casi d’uso primari

Incentivare gli operatori dei nodi a contribuire con risorse di elaborazione alla rete Ankr. Gli operatori di nodi possono guadagnare ANKR come ricompensa per aver contribuito con la loro potenza di calcolo di riserva alla rete, che può quindi essere utilizzata per alimentare applicazioni decentralizzate.

ANKR viene anche utilizzato per pagare vari servizi e funzionalità sulla piattaforma Ankr, tra cui commissioni di hosting, commissioni di transazione e accesso a strumenti e servizi premium.

Nel complesso, ANKR è un caso moderato per gli investimenti.

ANKR salirà o ANKR si riprenderà?

ANKR insieme a tutte le criptovalute è stato molto volatile nell’ultimo anno. Il recupero di ANKR dipenderà dal recupero del mercato delle criptovalute e anche dall’adozione del protocollo ANKR.

Con l’aumento della tecnologia Web3, è probabile che l’interesse degli sviluppatori Web3 si sposti verso il protocollo ANKR. Tuttavia, questo da solo non può portare al recupero di ANRK. Il mercato complessivo delle criptovalute dovrà riprendersi, il che dipende dai fattori macro che diventano positivi.

Previsione ANKR Prezzo $1

Per raggiungere $ 1, ANKR dovrà aumentare di 22 volte. A $ 1, la capitalizzazione di mercato di ANKR sarà di quasi $ 10 miliardi. Se ANKR dovesse aumentare al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 14 anni per raggiungere $ 1.

Nel complesso sembra che ci sia una moderata possibilità che ANKR raggiunga $ 1. Una combustione del 25% garantirà sicuramente che ANKR raggiungerà 1 dollaro

ANKR può raggiungere $ 10?

Il prezzo più alto di tutti i tempi di ANKR era $ 0,2252 e da allora il prezzo è sceso sotto $ 0,10. ANKR che raggiunge $ 10 non è un pio desiderio in quanto ANKR ha un’offerta limitata che è di 10 miliardi di token. Grazie alla sua offerta limitata, ANKR può rivelarsi un buon investimento per il futuro. Non è possibile creare nuovi token ANKR, quindi, l’unica cosa che può accadere è una diminuzione dell’offerta con l’aumento della domanda che porterà direttamente a un aumento dei prezzi.

Per ANKR per raggiungere $ 10:

Al prezzo attuale, ANKR dovrà aumentare di 670 volte. Tuttavia, questo porterà anche il valore di mercato complessivo di ANKR oltre $ 100 miliardi. Il valore di mercato di BTC è di oltre $ 350 miliardi.

Supponendo che ANKR guadagni il 25% annuo, ci vorranno 29 anni da oggi perché ANKR raggiunga $ 10.

Se ANKR guadagna il 50% annuo, nei prossimi 16 anni ANKR sarà valutato a $ 10.

Previsione ANKR Prezzo $100

L’attuale prezzo di mercato di ANKR è di $ 0,02 e quindi deve crescere di 5000 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Si noti che ANKR ha raggiunto il suo valore massimo storico di $ 0,188 nell’aprile 2021, quando è cresciuto di 47 volte in 8 mesi (da un valore inferiore di $ 0,004 a luglio 2020). Pertanto, è cresciuto di quasi 5,9 volte in un mese.

Pertanto, per raggiungere un livello di prezzo di $ 100, ANKR richiede quasi 847 mesi (più di 70 anni), il che non è affatto pratico da aspettare.

Inoltre, anche le attuali situazioni di mercato di liquidità e inflazione non sono a favore del mercato delle criptovalute. Pertanto, può anche richiedere più tempo per raggiungere un prezzo di $ 100.

ANKR raggiungerà $ 1000?

Considerando che, raggiungere $ 100 è un obiettivo difficile per la crittografia ANKR, $ 1000 sembra praticamente impossibile. Tuttavia, dimostriamolo anche attraverso i calcoli.

La criptovaluta ANKR deve crescere di 50.000 volte per raggiungere $ 1000, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,02.

Poiché ha mostrato una crescita di 5,9 volte in un mese, avrà bisogno di un minimo di 706 anni per raggiungere $ 1000, che non è ancora possibile aspettare.

Pertanto, ANKR non può certamente raggiungere un livello di prezzo di $ 1000, considerando che gli attuali fattori macroeconomici non sono nemmeno a favore del mercato crypto.

Previsione ANKR Prezzo 2023, 2025 e 2030

La previsione ANKR Coin Prezzo 2023 è $0.0391

La previsione ANKR Coin Prezzo 2025 è $0.0700

La previsione ANKR Coin Prezzo 2030 è $0,279

Dove acquistare?

Kraken – Il noto scambio di criptovaluta Kraken è stato fondato nel 2011 e offre trading a margine, trading di criptovaluta e trading in diverse valute legali. È rinomato per le sue funzionalità all’avanguardia, le precauzioni di sicurezza e l’ampia base di utenti. KuCoin – KuCoin è uno scambio di criptovaluta affermato fondato nel 2014 e offre una vasta selezione di criptovalute per il trading, lo staking e la raccolta di premi. È noto per la sua interfaccia user-friendly, diverse opzioni di valuta e commissioni basse. ByBit – Bybit è un noto scambio di derivati di criptovaluta fondato nel 2018 e offre trading per swap perpetui e futures per diverse criptovalute. È rinomato per la sua interfaccia di trading intuitiva, le ampie scelte di leva finanziaria e i sofisticati strumenti di trading.

Dove posso acquistare le monete ANKR?

Le monete ANKR possono essere acquistate su una serie di importanti piattaforme di scambio crittografico centralizzate come Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Gemini, Bybit, Huobi, Gate.io, Crypro.com, MEXC, Tokocrypto, Indodax, Bitvavo, Upbit, HitBTC, Coinhub e scambi decentralizzati come Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, Binance DEX ecc.