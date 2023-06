Previsione GMX 2023-2030

GMX è uno scambio di criptovaluta decentralizzato che offre servizi di trading spot e perpetuo e trading con leva finanziaria sul protocollo Arbitrum Layer 2 e sulla blockchain Avalanche. Lo scambio ha un modello di market maker automatizzato multi-asset (AMM) che consente ai fornitori di liquidità di investire in attività indicizzate sulla piattaforma e ricevere GLP, la criptovaluta di liquidità della piattaforma. I possessori di token GMX possono votare sulle proposte della piattaforma e puntare i loro token per i premi, inclusi GMX depositati, punti moltiplicatori e premi standard in ETH o AVAX. La BPL viene utilizzata principalmente per la fornitura di liquidità e funge da certificato di deposito per gli investimenti dei fornitori di liquidità.

GMX è un token di governance di scambio che può essere puntato per ricevere il 30% delle commissioni della piattaforma in esGMX, Multiplier Points, ETH (per stakers su Arbitrum) o AVAX (per stakers su Avalanche). esGMX può essere puntato per premi e acquisito in un anno per diventare token GMX. I punti moltiplicatore possono essere combinati per aumentare i premi ETH o AVAX e possono avere vantaggi bonus futuri. GLP Token è il token del fornitore di liquidità nativo della piattaforma e può essere puntato per guadagnare premi esGMX ed ETH nel tempo, con gli staker GLP che ricevono il 70% delle commissioni maturate di GMX.

In che modo GMX è diverso?

GMX è uno dei molteplici scambi Defi che offrono futures perpetui. Inoltre, sarà in competizione con tutti gli scambi centralizzati che hanno ampliato rapidamente il loro mercato. Quindi, cosa ha da offrire GMX a coloro che lo utilizzano?

Sullo scambio GMX, un investitore può andare lungo, corto o semplicemente scambiare i token sul posto.

A differenza di altri DEX in cui il prestito dal pool di liquidità avviene da una sola entità, in GMX il prestito avviene dal pool contenente più entità come BTC, ETH, USDC, DAI, USDT, FRAX, UNI e LINK.

GMX offre sia insediamenti spot che perpetui.

Il volume degli swap su GMX è cresciuto notevolmente. Si dice che il trading medio giornaliero su GMX abbia superato i $ 150 milioni. Nel 2021, ci sono stati circa $ 57T swap perpetui scambiati.

Alcuni dei concorrenti di GMX sono:

Liquità

VVS Finanza

Synthetix

DYDX

Rocketpool

Stargate

Nel complesso, GMX è un buon caso per gli investimenti

GMX può raggiungere $ 100?

GMX ha bisogno di crescere di circa 1,65 volte dal suo attuale prezzo di mercato per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

GMX ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 72 nel febbraio 2023. Inoltre, è cresciuto di quasi 2,72 volte in soli 3 mesi (dal valore più basso di 26,4 nel novembre 2022). Pertanto, è cresciuto di circa 0,9 volte in un mese.

Pertanto, per raggiungere $ 100, GMX ha bisogno solo di meno di 2 mesi.

Tuttavia, ci vorrà sicuramente più tempo a seconda delle condizioni di mercato di liquidità e inflazione. Ma raggiungere $ 100 è davvero un obiettivo facile per GMX considerando la sua attuale crescita.

GMX raggiungerà $ 1000?

Per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000, GMX richiede di crescere di circa 16,5 volte il suo valore attuale.

Come abbiamo discusso che GMX ha impiegato 3 mesi per crescere di circa 2,72 volte, quindi, considerando la sua crescita di 0,9 volte in un mese, possiamo presumere che la moneta GMX avrà sicuramente bisogno di almeno 18,3 mesi per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000.

Ancora una volta, vari fattori economici giocheranno un ruolo importante nel decidere il prezzo di GMX nel prossimo futuro. Pertanto, potrebbe essere necessario più tempo del previsto per raggiungere $ 1000.

Previsione GMX Prezzo 2023, 2025 e 2030

GMX Prezzo Previsione 2023 è $96.2

GMX Prezzo Previsione 2025 è $208

GMX Prezzo Previsione 2030 è $990

Previsione GMX Prezzo: Dove acquistare?

Il token GMX è disponibile su scambi limitati. Ecco alcuni scambi in cui GMX è elencato per il commercio Binance, Bybit, MEXC, KuCoin, Kraken, BingX e Bitget.