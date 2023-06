Previsione EOS 2023-2030

EOS Network è una blockchain Layer 1 di 3a generazione che si è posizionata come sistema operativo decentralizzato. La rete dà priorità a prestazioni elevate, flessibilità, sicurezza ed esperienza di sviluppo. Fornisce agli sviluppatori blockchain gli strumenti necessari per creare applicazioni decentralizzate. EOS Network è in qualche modo simile alla blockchain di Ethereum ma è super veloce nell’elaborazione della transazione e, a differenza di Ethereum, non ci sono addebiti per la transazione. Uno svantaggio della rete EOS è che per sviluppare l’applicazione decentralizzata della rete EOS, lo sviluppatore deve essere in possesso di un token EOS. I token EOS forniscono agli sviluppatori l’accesso alla piattaforma blockchain.

Il token EOS è il token nativo della rete EOSIO. Alcuni dei principali casi d’uso per il token EOS includono:

Risorse di rete: i titolari di token EOS possono utilizzare i propri token per accedere alle risorse computazionali della rete, come CPU e larghezza di banda, per alimentare le proprie dApp. Votazione: i titolari di token EOS possono votare su decisioni importanti relative alla rete EOS, come la selezione dei produttori di blocchi che convalidano le transazioni e mantengono la rete. Staking: i titolari di token EOS possono puntare i loro token per partecipare alla produzione di blocchi e guadagnare premi. Transazioni: i token EOS possono essere utilizzati come mezzo di scambio per le transazioni sulla rete EOS. Sviluppo: i token EOS vengono spesso utilizzati per finanziare lo sviluppo di nuove dApp sulla piattaforma EOS, con gli sviluppatori che ricevono token EOS in cambio del loro lavoro.

Nel complesso, il token EOS svolge un ruolo essenziale nel funzionamento della piattaforma EOS e fornisce vari casi d’uso per i suoi titolari all’interno dell’ecosistema

EOS vs Ethereum

La rete EOS e la rete blockchain Ethereum sono in qualche modo simili con entrambe le reti blockchain che hanno il rispettivo token nativo. Inoltre, sia EOS Network che la blockchain di Ethereum forniscono agli sviluppatori la piattaforma per creare e ospitare le loro APP o dAPP decentralizzate. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra le due reti blockchain. Ecco alcune differenze tra EOS Network ed Ethereum blockchain Network:

EOS Network fornisce alcuni servizi che non sono forniti da Ethereum. Come accennato in precedenza, EOS Network sta cercando di posizionarsi come un sistema operativo decentralizzato, fornisce funzionalità come l’archiviazione cloud, l’autenticazione degli utenti e l’hosting del server.

EOS Network è in grado di elaborare la transazione a una velocità fulminea. Secondo i dati, EOS può elaborare migliaia di transazioni in un secondo mentre ETH può elaborare solo una manciata di transazioni in un secondo.

La blockchain di Ethereum è molto famigerata per la sua tassa sul gas o commissione di transazione. La rete EOS risolve questo problema. Non ci sono commissioni di transazione su EOS Network.

EOS Network è più stabile in quanto viene fornito con funzionalità aggiuntive ed è più interessato allo sviluppo di applicazioni su scala industriale.

Nel complesso, EOS sembra essere un caso moderato per gli investimenti

EOS raggiungerà $ 1000?

Per raggiungere $ 1000, EOS dovrà aumentare di 800x. A $ 1000, la capitalizzazione di mercato di EOS sarebbe $ 1080. Se EOS dovesse aumentare del 25% ogni anno, EOS impiegherebbe 29 anni per raggiungere $ 1000.

Valutando tutti i dati di cui sopra, è impossibile per EOS raggiungere $ 1000. EOS può raggiungere $ 1000 solo se più del 90% dei token viene bruciato.

Previsione EOS Prezzo 2023, 2025 e 2030

La previsione EOS Prezzo 2023 è US$ 1,9

La previsione EOS Prezzo 2024 è US$ 2,7

La previsione EOS Prezzo 2025 è US$ 3,9

La previsione EOS Prezzo 2026 è US$ 5,2

La previsione EOS Prezzo 2027 è US$ 6,4

La previsione EOS Prezzo 2028 è US$ 8,8

La previsione EOS Prezzo 2029 è US$ 12,3

La previsione EOS Prezzo 2030 è US$ 17,3

Previsione EOS Prezzo: Come acquistare il token EOS?

Il token EOS nativo di EOSIO Network è la 36a criptovaluta più grande in termini di valore di capitalizzazione di mercato. L’attuale capitalizzazione di mercato di EOS è di oltre $ 1,6 miliardi. Poiché EOS è una delle criptovalute ben note, esiste un gran numero di scambi che offrono scambi di monete EOS. Tuttavia, prima di passare a dove è possibile acquistare token EOS, ecco alcuni passaggi per acquistare token EOS:

Seguendo i passaggi precedenti sarai in grado di creare un account con uno scambio crittografico e sarai in grado di effettuare un acquisto. Ecco alcuni scambi che offrono EOS per il commercio: Binance, Coinbase, Kraken, Bithumb, Upbit, ecc. Oltre a questi, ci sono innumerevoli scambi che offrono EOS per il commercio.