Previsione Hathor Network (HTR) 2023 – 2025 – 2030

La Hathor Network è una soluzione scalabile e facile da usare per la finanza decentralizzata. Lanciato nel gennaio 2021 da Hathor Labs, Hathor mira a rendere il processo di creazione di nuovi token crittografici più semplice e accessibile. I token creati sulla rete avranno la scalabilità e i parametri del token HTR nativo di Hathor.

La rete funziona elaborando le transazioni con un DAG misto (Directed Acyclic Graph) e un sistema blockchain. La tecnologia è molto innovativa unica per Hathor.

Cos’è un DAG? Insomma, con un sistema DAG non ci sono blocchi, a differenza del più comune meccanismo blockchain. Tutte le transazioni vengono registrate una sopra l’altra, come qualcosa noto come vertici. La transazione viene quindi inviata al DAG dai nodi, simile al sistema blockchain.

Affinché la transazione venga eseguita, il nodo deve partecipare al meccanismo Proof-of-Work della rete. Anche altri progetti crittografici come IOTA, Nano e Obyte utilizzano il sistema DAG.

Fondamenti

Caso d’uso

Hathor mira a risolvere la scalabilità e la manutenzione del decentramento tra i progetti crittografici, noto anche come trilemma blockchain. Il progetto lo fa includendo una catena di blocchi estratti in ogni DAG di transazioni. La blockchain rende le transazioni sicure se il numero di transazioni al secondo è piccolo.

E il DAG entra in gioco quando aumenta.

Hathor afferma di aver scelto questa alternativa perché è scalabile, decentralizzata ed efficiente. Secondo il sommario esecutivo, la loro principale ispirazione per il progetto è IOTA. Hathor mira a risolvere i problemi di IOTA, come la loro soluzione DAG non abbastanza efficiente quando la transazione al secondo è piccola. In un certo senso, l’architettura di Hafthor è una combinazione di Bitcoin e IOTA.

Come accennato in precedenza, Hathor, a causa della sua tecnologia DAG, utilizza il mining Proof of Work.

Il meccanismo di consenso si collega alle ricompense di Bitcoin e Litecoin Mining. Ciò garantisce che i premi siano equamente distribuiti senza sacrificare il decentramento.

Hathor utilizza anche nano-contratti, simili agli Smart Contracts su Ethereum, ma con commissioni e potenza di calcolo molto più basse. I contratti utilizzano oracoli per garantire che i contratti dispongano di un’origine dati affidabile.

Atomic Swaps è anche integrato con la rete Hathor. Altri token separati possono essere scambiati sulla stessa transazione per aumentare la sicurezza e l’efficienza. E HathorSwap, un’alternativa nativa agli Atomic Swap, è in fase di sviluppo. Sarà emozionante vedere come riusciranno a portare a termine il progetto.

Hathor ha anche un’opzione unica di creazione di token personalizzati. Per fare ciò, puntate l’1% in HTR del numero di token che desiderate creare. E se bruci i tuoi token, il tuo HTR verrà restituito.

La creazione rapida e semplice di token e il blocco HTR, se fatto abbastanza, abbasserà l’offerta circolante e diminuirà l’inflazione.

Tokenomics

La tokenomica di Hathor può essere un po ‘complicata, ma la analizzerò il più possibile. Per il quadro completo, controlla le informazioni tokenomics.

L’offerta circolante ha pre-minato e estratto token. Il team di sviluppo ha ottenuto il 6% dei token e il resto sarà distribuito su un programma di 4 anni.

Hathor ha anche token di tesoreria, usati nelle loro parole per: “dipendenti, fornitori, marketing, servizi legali, incentivi per casi d’uso strategici, garantire partnership strategiche, futuri programmi di taglie e altre spese necessarie per soddisfare la roadmap di Hathor e gli obiettivi a lungo termine”.

I token nel volt hanno un periodo di blocco di 5 anni, dopo il quale potrebbero essere bruciati se necessario. La distribuzione dei token pre-mined è:

Il tasso di inflazione previsto per il 2021 è poco superiore al 100%, i trader a breve termine dovrebbero essere cauti o mangeranno tutti i loro profitti. Fortunatamente, però, il tasso di inflazione è destinato a diminuire nei prossimi anni, raggiungendo l’1,11% entro il 2025.

Il mining è, come abbiamo detto prima, legato al mining di Bitcoin. Ciò consente ai minatori di utilizzare la sicurezza fornita dalla rete Bitcoin.

Gli halfving della ricompensa avvengono annualmente durante i primi tre anni, con i token emessi per blocco che sono:

Anno 1: 64 HTR

Anno 2: 32 HTR (dall’altezza del blocco 1.051.200)

Anno 3: 16 HTR (dall’altezza del blocco 2.102.400)

Dal 4° anno in poi: 8 HTR (dall’altezza del blocco 3.153.600)

Squadra

La squadra di Hathor è pubblica; sentiti libero di controllare le loro pagine LinkedIn. Il team è composto da ricercatori e ingegneri che hanno lavorato su Hathor per sette anni.

Hathor Labs custodisce i token pre-minati bloccati, raccoglie fondi e assicura che tutto funzioni senza intoppi. Hathor Labs ha anche annunciato che si sta formando nella Fondazione Hathor e ha la sua base operativa in Svizzera. Come ci si aspetterebbe, la mossa solleva domande sul decentramento del progetto.

Hathor Labs ha anche finanziato iniziative per sostenere la comunità di sviluppatori. C’è anche un gruppo indipendente di sviluppatori crittografici chiamato HTR / FDT che lavora a stretto contatto con Hathor. Attualmente, il gruppo sta sviluppando infrastrutture Layer 2 come HathorSwap e Hathor Debit Card.

Hathor Network (HTR) 2023 – 2025 – 2030

Il progetto Hathor ha una grande tabella di marcia. L’ambizioso piano include nano-contratti, integrazione NFT e interoperabilità con altri progetti crittografici, che sono già parzialmente fuori. Hathor sta anche lavorando su DAG che consentiranno un maggiore ridimensionamento e l’integrazione dell’oracolo di 3rd party. Speriamo che tutto sia fatto entro la fine dell’anno.

Hathorswap e la carta di debito virtuale Hathor sviluppata dall’indipendente HTR / FDT sono anche degni di nota.

Comunità

Hathor è un progetto decentralizzato open source, quindi la comunità ha un ruolo essenziale nello sviluppo del progetto. La proposta per la Rete Hathor è discussa sul loro canale Telegram, che conta più di 14 mila membri. Le modifiche alla rete sono discusse anche sul loro canale Discord che conta poco più di cinquemila membri. Le modifiche al codice sono su Github di Hathor.

Il loro peso sui social media è solido ma non eccezionale. Il loro profilo Twitter conta oltre 28mila follower e il loro subreddit circa mille.

La mia previsione HTR

Hathor ha un grande caso d’uso e tecnologia. Più leggi, più inizi a capire le potenzialità di questo progetto. Hathor potrebbe rivelarsi un ottimo investimento a lungo termine in quanto il prezzo potrebbe salire alle stelle dopo la maturazione, il dimezzamento e il successo del lancio della roadmap.

E HTR ha anche il potenziale per un aumento dei prezzi a breve termine con sempre più clamore che si accumula su questo progetto. Kucoin ha quotato HTR, che è salito di $ 0,20 al massimo storico di $ 1,90.

Recentemente c’è stata una correzione del prezzo che è crollata ai prezzi attuali tra $ 0,5 e $ 0,4. Ma quando il mercato rialzista è di nuovo, posso vedere il prezzo colpire almeno $ 2 quest’anno.

Previsione HTR 2025 – 2030

Non credo che HTR abbia un caso d’uso abbastanza originale da differenziare il progetto da quelli già affermati sul mercato. Detto questo, credo che ci sia spazio per progetti più piccoli come HTR in futuro, ma non credo che diventi un gigante. Naturalmente, tutto ciò potrebbe cambiare se nuove e originali modifiche venissero aggiunte alla rete. Ma a partire da ora, prevedo che HTR non raggiungerà più di $ 6 entro il 2026.

Dove acquistare e come conservare HTR

I posti migliori per scambiare Hathor sono:

Kucoin (compra e vendi con: USDT, BTC)

AscendEX (compra e vendi con USDT)

E il posto migliore per conservare Hathor è il loro portafoglio ufficiale.