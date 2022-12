Previsione prezzo Kusama 2023 – 2025 – 2030

Kusama è un ambiente di pre-produzione basato su Polkadot utilizzato principalmente per testare nuovi progetti crittografici e blockchain prima di essere immesso sul mercato. Kusama è un parco giochi per gli sviluppatori che creano su Polkadot. E il progetto ha anche un token nativo KSM, scambiato sul mercato.

Gli utenti possono anche testare gli aggiornamenti Polkadot su Kusama.

Ma perché gli sviluppatori dovrebbero testare Kusama? Semplicemente perché è progettato per facilitare la sperimentazione da parte degli sviluppatori, offrendo molta più flessibilità, regole più libere e regole di governance meno rigide

Fondamenti

Caso d’uso

Come accennato in precedenza, Kusama esiste per rendere la vita degli sviluppatori che lavorano al progetto di Polakadot il più semplice possibile. E come ci si aspetterebbe, la maggior parte delle funzionalità di progettazione del codice sono, in effetti, le stesse.

Ma ci sono alcune differenze. Polkadot è per applicazioni e progetti di livello enterprise che richiedono un elevato livello di sicurezza e stabilità. Lo sviluppo su Kusama consente criteri meno rigorosi di quelli che il progetto dovrebbe affrontare su Polkadot. Le blockchain controllate dalla comunità DAO possono essere testate, con molti meno rischi nell’eventualità di bug rispetto a Polkadot.

Sebbene abbiano alcune differenze, alcuni progetti scelgono di avere paracatene sia su Polkadot che su Kusama.

Kusama verrà quindi utilizzato dagli sviluppatori per testare nuovi aggiornamenti prima di portarli su Polkadot.

Inoltre, alcuni progetti come Kusama così tanto che rimangono con esso, anche dopo aver fatto i loro test. Come accennato, Kusama ha meno misure, quindi i progetti che non richiedono un alto livello di sicurezza, giochi o social network, ad esempio, spesso rimangono con esso. Questi fatti rendono Kusama un luogo eccellente per l’innovazione.

Kusama sta dimostrando sempre più di essere un luogo eccellente per nuove idee in materia di governance, incentivi, politica monetaria e DAO.

Tokenomics

Il token nativo KSM di Kusama viene utilizzato per:

Collegamento alla rete per convalidare le transazioni o lanciare una paracatena

Pagare commissioni e transazioni

Partecipare alla governance e nominare i validatori

Kusama ha fornito l’1% della fornitura iniziale di DOT (100.000 token) alle parti interessate e ai membri della comunità. Hanno fatto il volantino per collegare le piattaforme e incentivare i nuovi possessori di Polkadot a salire su Kusama.

Kusama ha una tesoreria che ha l’obiettivo di raccogliere fondi da tagli, inefficienze dal sistema di staking, depositi persi e commissioni di transazione.

Gli utenti possono inviare proposte di spesa che richiedono il blocco di una certa quantità di KSM sulla rete che si aggiunge al 5% dell’offerta. Queste proposte di spesa devono essere approvate da almeno il 60% del consiglio. Se la proposta non viene approvata, Kusama taglia i fondi riservati ma solo se meno del 50% del consiglio è d’accordo; In questo modo, le cattive proposte vengono fermate. Un metodo di governance innovativo per gestire la tesoreria.

KSM ha una fornitura circolante di 8,47 milioni di token sui 10 milioni dell’offerta totale. Molte blockchain preferiscono una fornitura fissa, ma non Kusama. L’offerta aumenta del 10% ogni anno.

KSM è puntato a seconda di quanti token vengono coniati. Quindi, se metà dei token KSM disponibili viene puntata, la convalida mantiene tutte le monete appena coniate. Ma se la quantità di KSM puntata è inferiore al 50%, i validatori non supporteranno tutti i token coniati, quindi alcuni andranno al tesoro.

Come accennato in precedenza, KSM è stato lanciato come airdrop per gli investitori nella vendita DOT. La distribuzione ha un rapporto di 1: 1 e gli investitori che non possedevano DOT erano ancora in grado di entrare in KSM con un rubinetto di attrito. Misure che nel frattempo sono state interrotte.

Kusama opera su una multicatena con un sistema di proof-of-stake nominato, un’alternativa al più popolare meccanismo di proof-of-work (POW) di consenso.

Squadra

Kusama ha una squadra da sogno che lo sostiene. I fondatori sono Gavid Wood, Peter Czaban e Rober Habermeier, ben noti nello spazio crittografico.

Gavin Wood è, ovviamente, anche uno dei co-fondatori di Ethereum e ha raccolto un enorme seguito nella comunità. A Wood va il merito di aver inventato Solidity, il linguaggio di programmazione che gli sviluppatori usano per programmare dapps sulla blockchain di Ethereum. Inoltre, è anche il CTO della fondazione Ethereum e ha anche lavorato come ricercatore per Microsoft.

Nel 2015 Wood ha fondato Parity Technologies. L’azienda mantiene Substrate, un framework software utilizzato dagli sviluppatori su Kusama che si concentra sulle parachain.

E non finisce qui. Wood è il presidente della Web3 Foundation. La fondazione è responsabile di aver condotto la vendita di token Polkadot che ha raccolto circa $ 200 milioni.

Wood è l’uomo dietro il progetto. E si può dire che ha proiettato la sua brillantezza proprio su Kusama,

Comunità

La comunità svolge un ruolo vitale nello sviluppo di Kusama,

Tre tipi di utenti Kusama possono partecipare al processo decisionale:

La Camera del Referendum – Se possiedi KSM, puoi proporre modifiche alla rete e votare per approvare o non approvare le proposte di altri utenti

– Se possiedi KSM, puoi proporre modifiche alla rete e votare per approvare o non approvare le proposte di altri utenti Il Consiglio – I membri del Consiglio sono eletti direttamente dai titolari di KSM. E sono responsabili di proporre cambiamenti. Ma non solo, ma hanno anche il potere di scegliere quali modifiche proposte implementare. Il Consiglio su Kusama ha solo sette membri, ma altri possono e saranno aggiunti man mano che il progetto cresce.

Il Comitato Tecnico – Il consiglio vota i membri del comitato tecnico. Il comitato è composto da un collettivo di persone che stanno costruendo e aggiornando Kusama. Hanno anche il potere di inviare proposte in caso di emergenza.

Sui social media, dove vengono discusse le modifiche al progetto, anche la comunità è molto attiva. La comunità di Kusama Reddit conta quasi 5000 membri e su Twitter i loro account contano quasi 66.000 follower. Kusama ha anche un canale Discord con circa 3200 membri,

Conclusione

Al momento della scrittura, Kusama è seduto a circa $ 420. La capitalizzazione di mercato è di circa $ 3.600.000.000, il che lo rende il 39 ° più grande asset crittografico. Kusama detiene anche una posizione dominante sul mercato dello 0,20%,

Se credi in Polkadot, credi in Kusama. Se credi in Kusama, credi in Polkadot. La storia dei prezzi dei loro due token nativi DOT e KSM, sono strettamente correlati e non sorprendentemente considerando che sono “cugini”.

Ma ci sono anche alcune differenze tra le piattaforme. Come abbiamo già detto, le barriere all’ingresso e il rischio sono molto più bassi su Kusama, la rete di test Polkadots. E per questo motivo, alcuni sviluppatori stanno scegliendo di non passare mai a Polkadot e rimanere su Kusama. Anche dopo i loro test.

I progetti crittografici sono, per definizione, rischiosi e innovativi. Questo è il punto centrale della comunità. Quindi penso che Kusama crescerà in modo più indipendente in futuro, e c’è molta richiesta di progetti che consentano agli sviluppatori di costruire con maggiore flessibilità. Polkadot non è il migliore per questo.

Kusama, a mio parere, pomperà in futuro ma non solo, ma si svilupperà anche in modo più indipendente, creando un ecosistema più ampio. La capitalizzazione di mercato di Polkadot oggi è di circa $ 29.000.000, circa otto volte più grande di Kusama. Prevedo che il divario si ridurrà presto.

La mia previsione di prezzo Kusama per il 2021 è $ 1500-1700 e penso che il progetto possa entrare tra i primi 20 asset crittografici per capitalizzazione di mercato.

Naturalmente, sto parlando delle mie opinioni. Questa non è una consulenza finanziaria. Potrei sbagliarmi. Dovresti sempre fare le tue ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Ricorda sempre di fare trading in modo responsabile e di non investire più di quello che sei disposto a perdere.

Previsione Kusama prezzo 2025

Sulla base dei dati e degli argomenti sopra esposti, un prezzo del token KSM nel 2025 potrebbe essere compreso tra $ 3000 e $ 5000. Una stima ragionevole a lungo termine: ~$3317.31

Previsione Kusama prezzo 2030

Ci sono un paio di leggi del progresso umano che ci impediscono di pensare che Kusama sarà ciò che i suoi possessori si aspettano e sperano che sia. Questi sono il vantaggio del primo motore e il consolidamento e il successivo monopolio.

Un vantaggio della prima mossa può essere semplicemente definito come la capacità di un’impresa di stare meglio dei suoi concorrenti come risultato di essere la prima sul mercato in una nuova categoria di prodotti.

Il monopolio è una situazione in cui una singola società o gruppo possiede tutto o quasi tutto il mercato per un determinato tipo di prodotto o servizio.

Entrambi i fenomeni che abbiamo menzionato sopra parlano a favore di Ethereum e non pensiamo che cambierà nel futuro a medio e lungo termine.

Non siamo ancora sicuri se Kusama e progetti simili abbiano un futuro a lungo termine e il token KSM potrebbe valere ZERO nel 2030 poiché il progetto potrebbe non esistere per allora. Le probabilità sono 50-50 ai nostri occhi che ciò accada.

Vale la pena investire in Kusama?

Kusama è un buon investimento a breve termine quando il mercato è nella corsa al TORO. Di solito questi tipi di progetti più recenti fanno straordinariamente bene quando il mercato cripto complessivo è in verde e superano di molto altri progetti più noti. Tuttavia, assicurati di uscirne in tempo poiché tendono a subire un colpo durante i cicli di mercato range e ribassisti.

Perché Kusama avrà successo?

Poiché propone un servizio di valore, si è già costruito un nome nella sua nicchia e non ha subito violazioni della sicurezza o altri tipi di compromessi (economici, reputazionali ecc.). Il token stesso fornisce utilità e ha senso, il che non è il caso di molti altri progetti simili.

Perché Kusama fallirà?

Kusama potrebbe fallire a causa della forte concorrenza, del campo tecnologico dinamico e degli sviluppi della velocità del razzo nella sua nicchia. Un altro motivo comune per cui questo tipo di progetto fallisce sono i problemi del team: il team si divide o abbandona completamente il progetto.

Kusama raggiungerà $ 1000?

Ciò rientra nella reale possibilità, anche nel breve periodo. Potrebbe benissimo raggiungere $ 100 entro un anno.

Kusama può raggiungere $ 10000?

Kusama quasi certamente NON raggiungerà $ 1000 nel prossimo futuro, a meno che non vediamo una corsa al rialzo che vedrà bitcoin a $ 100k e ETH a $ 20k.

Dove acquistare e come conservare Kusama

