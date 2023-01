Previsione Helium (HNT) 2023 – 2025 – 2030

Helium è tutto incentrato sull’Internet of Things. L’IoT è una rete di dispositivi connessi con sensori che monitorano il loro ambiente. Abbiamo frigoriferi che si riforniscono automaticamente online e sensori ingeribili in grado di monitorare la nostra salute dall’interno del nostro corpo.

È roba incredibile!

Tuttavia, molti dispositivi IoT appena connessi si muovono con noi, come sensori di attività, veicoli elettronici e localizzatori di animali domestici / bambini. Non c’è WiFi ad accesso pubblico nella maggior parte dei luoghi, i contratti di dati dei cellulari sono costosi e la copertura non è universale. Quindi, in che modo questi dispositivi IoT inviano e ricevono informazioni quando sono in giro?

Questo è il problema che Helium tenta di risolvere.

Cos’è l’Helium

Ci sono diversi componenti per l’Helium. Per cominciare, c’è un router, un cripto-minatore e un token. Il resto riguarda la loro rete di installazioni hardware domestiche e la loro blockchain. Gli utenti di Helium acquistano un router / minatore che si collega a dispositivi simili nella loro zona. Questi formano una rete Mesh decentralizzata peer-to-peer per i dati IoT, mentre il proprietario dell’hardware estrae contemporaneamente i token.

La rete trasmette sulla frequenza senza licenza US-915, quindi non sono richiesti permessi radio speciali. Le specifiche hardware di Helium rientrano nelle linee guida FCC sull’uso delle frequenze pubbliche, quindi non devi preoccuparti di bussare alla porta dagli uomini in nero.

Helium HNT Prezzo Previsione per i prossimi 90 giorni

Il prezzo del token HNT è in gran parte spazzato via dai venti tempestosi del più ampio mercato delle criptovalute.

Qualsiasi segnale di analisi tecnica utile viene sommerso da questo rumore esterno. L’analisi fondamentale ci parla delle realtà attuali e tenta di analizzare la traiettoria di un progetto. La speranza è che possiamo identificare un’azienda vincente – una con una grande idea, un team brillante, una governance efficace e una solida base finanziaria. L’Helium spunta tutte queste caselle.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Fondamenti

Caso d’uso

Helium sta costruendo una rete di dati globale. In genere, ci vogliono miliardi di dollari e un decennio di approvazioni governative per implementare un progetto infrastrutturale così massiccio. Helium applica un nuovo approccio in cui gli utenti finali sono anche i fornitori di infrastrutture di rete. Per incentivare gli utenti a investire nell’hardware di rete, la blockchain Helium consente loro di estrarre il token HNT con le loro apparecchiature.

Questa è l’app killer, ma c’è un po ‘di più. Se questo modello di crowdsourcing funziona, allora segnala un cambiamento di paradigma nel modo in cui l’umanità realizza progetti infrastrutturali globali. È il decentramento al suo meglio.

Tokenomica HNT

Prezzo corrente $12.70 (-5.51% 24Hrs, ATH $19.51)

Capitalizzazione di mercato $1,128,800,790

Rifornimento circolante 88.932.054

Fornitura totale 223.000.000

Classifica #67

La blockchain di Helium utilizza la prova di copertura (POC) come meccanismo di consenso. POC sfrutta le proprietà naturali delle onde radio per dimostrare che un contributore di rete è dove dovrebbe essere e sta fornendo l’accesso di rete dichiarato al traffico.

Helium è open-source, peer-reviewed e governato dall’indipendente Decentralized Wireless Alliance, di cui Helium è membro. Le modifiche alla politica e i miglioramenti tecnici sono votati dalla comunità dei fornitori di rete attraverso HIPS (Helium Improvement Proposal).

Originariamente illimitato, la comunità ha votato attraverso un HIP alla fine del 2020 che ha limitato l’offerta di HNT a 223 milioni, con un programma di dimezzamento di due anni (simile ai dimezzamenti quadriennali di Bitcoin). Ciò ridurrà il numero di token che è possibile estrarre, ma il valore dei token dovrebbe aumentare man mano che la rete cresce.

Il team di Helium

Ho visto il nome Sean Fanning e ho pensato: “Assolutamente no! Non può essere lo stesso ragazzo”. Ma abbastanza sicuro, è lo stesso co-fondatore e sviluppatore principale di Napster. Sean ha continuato a co-fondare Helium e ora occupa una posizione nel consiglio di amministrazione. Per coloro che sono troppo giovani per ricordare, Napster è stata la prima applicazione di condivisione di file musicali peer-to-peer ampiamente adottata. Questo ragazzo ha generato un’industria completamente nuova. Se non fosse stato per la totale distruzione da parte di Napster del business musicale corrotto e gonfio, non ci sarebbero Apple iTunes o Spotify. È una leggenda, un re di Internet, un vero Hall of Fame della tecnologia!

Il CEO di Helium Amir Haleem, d’altra parte, è un ex campione del mondo di eSport! Quake 2 era la sua passione, a quanto pare. Ha continuato a lavorare nell’industria dei videogiochi e ha fatto parte del team che ha creato Battlefield 1942. Sembra super dedicato ed è un vincitore abituale.

Frank Mong è stato Cheif Operating Officer presso Helium per tre anni. Ha 25 anni di esperienza nella sicurezza informatica. Consiglio di guardare le sue interviste su Youtube mentre spiega l’Helium meglio di chiunque altro. Sembra essere il volto pubblico di Helium e guida le vendite, il marketing e lo sviluppo aziendale.

Se il successo genera successo, l’Helium non può perdere.

Storia

La società originale è stata costituita nel 2013 ma non era affatto focalizzata sulla blockchain. Hanno provato diversi approcci al problema dell’infrastruttura di rete prima di “vedere la luce” della blockchain. Questa è la parte interessante dell’Helium. Non erano una startup crittografica e il loro progetto non esiste solo in un mondo virtuale.

Sta applicando la tecnologia blockchain decentralizzata a un problema preesistente del mondo reale. L’Helium è l’esatto opposto di una moneta meme.

L’attuale lancio del progetto Helium è iniziato ad Austin, in Texas, con soli 100 dispositivi. 3 anni dopo, ci sono attualmente 20.000 in tutto il mondo in 3.000 città. Gli Stati Uniti hanno una copertura del 90% in 30 grandi città e dell’80% in circa altre 100. Più recentemente, Helium ha iniziato a concentrarsi sulla costruzione della rete in Europa e in Cina.

Reti sociali

Facebook – La pagina Facebook è aggiornata e si concentra principalmente sul progresso tecnico. Hanno 10.380 follower e non ci sono affermazioni su Lambos o sulla luna. Sembra tutto ben pensato e gestito professionalmente.

Twitter – Hanno 60.8K follower molti dei quali pubblicano fantastiche foto delle loro installazioni di antenne. Ci sono aggiornamenti su quando l’hardware sarà disponibile e altre date importanti nel calendario dell’Helium. Non ho visto praticamente tweet negativi.

YouTube – Questa è una grande fonte di materiale didattico. Ci sono ospiti, tecnici e discussioni della comunità e il tutto sembra professionale e ben prodotto. L’Helium Hacks Happy Hour è interessante se vuoi scomparire in una tana di coniglio per giorni. Attualmente hanno abbonati 13.2K.

Comunità

Reddit – Ci sono 40 mila membri sul Subreddit Helium. Si tratta principalmente di risposte a domande tecniche e richieste su quando le persone riceveranno l’hardware. Sembra che ci sia una carenza a causa della recente massiccia adozione. Ci sono anche annunci sul progresso tecnico di Helium. È un gruppo abbastanza ordinato per Reddit.

Discord – Il server Discord era inattivo quando ho provato ad accedervi. Affermano di avere una comunità tecnica di 15.000 persone per aiutare con qualsiasi problema tecnico. C’è un’atmosfera da “maker” in quello che ho visto: molti fanatici che sperimentano con le antenne e costruiscono router / minatori, cercando di spremere le migliori prestazioni dalle loro apparecchiature.

Scambi e supporto per Wallet

Puoi scambiare HTN su Binance, Binance US, FTX, Hotbit, WazirX, Pionex e Hotbit. La maggior parte della liquidità è su Binance come al solito, ma Pionex fornisce anche un mercato HNT / USDT sano (controlla il confronto Pionex vs Binance qui)..

Helium consiglia il suo portafoglio di applicazioni come il più facile da usare. Per i più tecnici c’è il Command Line Interface Wallet (CLI). Hai accesso a tutti i tipi di transazione, ma Helium consiglia cautela quando lo usi. Devi sapere cosa stai facendo!

C’è anche un’applicazione Ledger Wallet che è il posto più sicuro per conservare quantità significative di HNT. L’app Ledger supporta solo l’invio e la ricezione.

Previsione Helium Prezzo 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione HNT Prezzo di Mercato

● Investitore di portafoglio

Secondo Wallet InverstorÈ tutto molto positivo per il prossimo futuro. L’obiettivo a tre mesi è di circa $ 17, una pompa del 38%. Prevedono un aumento del 146% nei prossimi 12 mesi e un enorme 720%, guardando a 5 anni. Tutto è possibile, con un gioco infrastrutturale di successo.

● Commercio di bestie

Al contrario, Trading Beasts ha HNT che si muove lateralmente per il resto dell’anno. Prevedono un aumento del 20% entro la fine del 2022, ma un guadagno molto piccolo dopo. È notevole che due siti Web di previsione dei prezzi possano essere così in contrasto.

Previsione Helium Prezzo 2025

Il nostro modello di previsione prevede che HNT raggiungerà nuovi massimi nel 2025:

$ 19,44

Previsione Helium Prezzo 2030 – 2040

Quanto varrà l’Helium nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede l’Helium raggiungere $ 48,60 nel 2030.

Quanto varrà l’Helium nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede l’Helium raggiungere $ 97,20 nel 2040.

L’Helium sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, l’Helium non sostituirà o supererà BTC.

L’Helium può raggiungere $ 100?

Sì, l’Helium potrebbe raggiungere $ 100 entro la fine del 2022.

L’Helium può raggiungere $ 1000?

Sì, è possibile che l’Helium possa raggiungere $ 1000 ma solo in un futuro lontano, dopo il 2030.

Vale la pena acquistare Helium?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare l’Helium.

L’Helium è un buon investimento?

L’Helium è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà l’Helium?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 1,41. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 48,60 o anche più in alto.

Perché l’Helium avrà successo e salirà di prezzo?

Helium ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede l’Helium salire fino a $ 48,60 nel 2030.

Perché l’Helium fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà l’Helium?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo dell’Helium esplodere e raggiungere $ 97,20 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per l’Helium?

L’Helium raggiungerà $ 1,41 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 14,5% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 1,65.

L’Helium può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario di Helium. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune nelle criptovalute, quindi un investimento di $ 10k in Helium potrebbe renderti milionario.

Previsione Helium Prezzo Oggi – Quale sarà il prezzo di Helium domani?

L’Helium si aggirerà intorno a $ 1,80 domani.

Quando vendere e uscire da Helium?

Dipende dal tuo profilo di trading. Se credi nell’Helium e pensi che abbia un futuro luminoso, tenere la moneta per almeno un paio d’anni è una buona idea. Prendere profitti su buoni investimenti è un’idea ancora migliore. Quindi, se sei seduto su guadagni del 100-200% o anche più sul tuo Helium, incassare una parte dei fondi non è una cattiva mossa.

L’Helium può esplodere?

Sì, il nostro algoritmo vede l’Helium decollare e salire alle stelle nel 2022 con un aumento del 42,5% rispetto al prezzo attuale.

Quale sarà il prezzo dell’Helium tra 10 anni?

Il prezzo dell’Helium tra 10 anni si aggirerà tra $ 48,60 e $ 97,20.

Previsione Helium Prezzo 2023 – Quanto varrà l’Helium nel 2023?

L’Helium raggiungerà $ 4,78 nel 2023, che è una variazione del 188,91% rispetto al prezzo attuale.

Helium Price Prediction 2024 – Quanto varrà l’Helium nel 2024?

L’Helium raggiungerà $ 10,47 nel 2024, che è una variazione del 533,41% rispetto al prezzo attuale.

Helium Price Prediction 2026 – Quanto varrà l’Helium nel 2026?

L’Helium raggiungerà $ 21,92 nel 2026, che è una variazione del 1225,94% rispetto al prezzo attuale.

Previsione Helium Prezzo 2027 – Quanto varrà l’Helium nel 2027?

L’Helium raggiungerà $ 27,75 nel 2027, che è una variazione del 1578,74% rispetto al prezzo attuale.

Previsione Helium Prezzo 2028 – Quanto varrà l’Helium nel 2028?

L’Helium raggiungerà $ 33,58 nel 2028, che è una variazione del 1931,54% rispetto al prezzo attuale.

Previsione Helium Prezzo 2029 – Quanto varrà l’Helium nel 2029?

L’Helium raggiungerà $ 39,42 nel 2029, che è una variazione del 2284,34% rispetto al prezzo attuale.

Helium Price Prediction 2050 – Quanto varrà l’Helium nel 2050?

L’Helium raggiungerà $ 149,50 nel 2050, che è una variazione dell’8943,44% rispetto al prezzo attuale.

Riassunto e considerazioni finali

Il concetto di rete Mesh non è nuovo e con l’inizio di BLE (Bluetooth Low Energy) tutti i dispositivi abilitati Bluetooth hanno ora una portata potenziale fino a mezzo miglio. Sorprendentemente, BLE funzionerà su hardware Bluetooth tradizionale e richiede solo un aggiornamento software per raggiungere questo intervallo. Questa è la concorrenza di Helium, e sono sostenuti da aziende manifatturiere tecnologiche da miliardi di dollari.

Helium sono i buoni. I produttori dei nostri televisori, sistemi di sicurezza domestica e baby monitor sono i cattivi. Le attrezzature nelle nostre case vengono già sfruttate a nostra insaputa o senza il nostro esplicito consenso. Sì, l’internet delle cose potrebbe portare grandi benefici, ma il modo in cui viene implementato furtivamente attraverso i nostri televisori, macchine per esercizi e contatori elettrici è scandaloso.

Non sono solo i tuoi dati. I preziosi dati di tutti passano attraverso il tuo hardware senza che tu sappia da dove provengono o dove stanno andando. Penso che ci sia un serio problema etico qui, che rende il concetto di Helium molto attraente come un modo per respingere la grande tecnologia.

La scelta di aderire alla rete Helium offre all’utente una certa agenzia, oltre a una quota del valore creato fornendo una rete. Prevedo che una volta che le persone inizieranno ad apprezzare il valore della loro esistenza digitale come fanno con la loro esistenza fisica, cercheranno modi per monetizzarla. L’Helium potrebbe essere parte della soluzione.

La redditività dell’estrazione HNT continuerà a diminuire nel tempo, ma finché la rete Helium continuerà ad avere successo, HNT varrà la pena tenere. Potrei comprarne un po ‘a prescindere, solo per sostenere un progetto completamente utile.