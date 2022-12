Quale sarà il prezzo IMPT nel 2023?

in

I token IMPT sono stati lanciati con un prezzo di $ 0,018 sul sito Web di Impact Project nella prima prevendita. La seconda prevendita ha visto IMPT al prezzo di $ 0,023.

Cos’è IMPT?

IMPT è una criptovaluta sostenuta da gruppi e investitori a livello globale interessati a ridurre le emissioni di carbonio che stanno distruggendo la terra.

IMPT sta rivoluzionando il mercato della compensazione del carbonio portandolo sulla blockchain. La natura decentralizzata lo rende completamente trasparente, prevenendo frodi e doppi conteggi che sono ovunque nel mercato di oggi. In sostanza, sta contribuendo direttamente ad aiutare il mondo a ridurre la sua impronta di carbonio.

Previsione IMPT Prezzo: Qual è l’uso della piattaforma IMPT?

IMPT sta elaborando una piattaforma unica che mira a risolvere uno dei problemi estremamente cruciali del mondo, riducendo l’impronta di carbonio.

IMPT mira a fungere da mercato che dimostra il credito di carbonio. Tuttavia, IMPT non è l’unica piattaforma in questo settore. Ci sono molte piattaforme che mirano a fornire crediti di carbonio.

Quindi, in che modo IMPT è diverso?

Fornire crediti di carbonio a un’azienda è un compito molto complesso e il più delle volte un’azienda viene colpita da truffe. Inoltre, i dati sui prezzi relativi all’impronta di carbonio sono stati molto complessi.

IMPT mira a risolvere questo problema.

Il problema con il mercato dei crediti di carbonio di oggi è che è estremamente complesso. I dati limitati sui prezzi e le truffe prevalenti scoraggiano individui e aziende dall’inserirli. Di conseguenza, questi individui hanno bisogno di un metodo più semplice per acquistare crediti di carbonio per compensare le loro impronte di carbonio.

IMPT sta elaborando una piattaforma che fornisce alle aziende un metodo semplice per l’acquisto di crediti di carbonio. IMPT lancerà il proprio mercato del carbonio.

Gli individui / aziende che acquistano Carbon Credit possono avere una buona informazione rispetto al loro acquisto e l’acquisto che effettuano sarà autentico come affermato dalla piattaforma.

I crediti di carbonio saranno ospitati come NFT sulla sua piattaforma. Una volta utilizzato il credito, gli NFT verranno inviati al masterizzatore. Ciò rimuoverà l’NFT dalla circolazione e impedirà il doppio conteggio.

Come funziona IMPT?

IMPT aiuta a ridurre l’impronta di carbonio e ad avere un impatto positivo sull’ambiente. In tutto questo processo IMPT aiuta l’utente a trarne beneficio dando molteplici ricompense. Ecco come funziona IMPT: (Fonte Piattaforma ufficiale IMPT)

Il primo passo è registrarsi sulla piattaforma IMPT.

Il secondo passo è acquistare token IMPT

Una volta che hai i token IMPT, possono essere convertiti in crediti di carbonio

I crediti di carbonio sono coniati sotto forma di NFT

I crediti di carbonio possono essere elencati e scambiati sulla piattaforma IMPT.

Cosa si può fare con i crediti di carbonio?

I crediti di carbonio possono essere utilizzati in due modi:

In primo luogo, può essere bruciato per compensare le impronte di carbonio.

In secondo luogo, mantenere le impronte di carbonio coniate sotto forma di NFT per investimenti futuri.

Previsione IMPT Prezzo 2023: Tie-Ups di IMPT

IMPT sta creando una piattaforma unica per guarire il mondo. Molti marchi / aziende hanno già collaborato con IMPT e la piattaforma ha già iniziato a fornire incentivi alle aziende e alle organizzazioni per ridurre la loro impronta di carbonio.

Alcuni dei marchi di fama mondiale come Nike, Puma, Dyson, Netflix e Samsung hanno già collaborato con IMPT.

Qual è la moneta nativa di IMPT? Il token IMPT è il token nativo della piattaforma IMPT.

Previsione IMPT Prezzo 2023

Prevedere il prezzo futuro di IMPT poiché il token viene appena lanciato sugli scambi. Recentemente, dopo le due fasi della prevendita, il CEO del progetto, Denis Creighton, ha annunciato che la prevendita sarebbe stata interrotta a causa delle mutevoli dinamiche di mercato nel settore. Complessivamente, la prevendita per IMPT ha avuto un grande successo in quanto è stata in grado di raccogliere oltre $ 19 milioni.

I token IMPT sono stati quotati in borsa il 14 dicembre. Tuttavia, subito dopo la quotazione, il prezzo è crollato.

IMPT non è riuscita a vedere i prezzi salire vertiginosamente dopo la quotazione come è successo nel caso di Tamadoge.

La previsione IMPT Price 2023 verrà aggiornata una volta che ci saranno dati sufficienti per fare previsioni future.

Previsione IMPT Prezzo: Informazioni sulla prevendita

IMPT doveva avere tre prevendite separate, ma la prevendita è stata interrotta e il CEO ha annunciato la quotazione anticipata dei token IMPT sugli scambi.

Il primo round di vendite di token è iniziato a ottobre e si è concluso il 5 novembre. Un totale di 600.000.000 di token sono stati rilasciati per $ 0,018 ciascuno. La seconda prevendita ha avuto 660 milioni di token venduti per $ 0,023.

Nella terza prevendita, 540 milioni di token dovevano essere distribuiti per $ 0,028 ma non è successo.

IMPT ha raccolto oltre 19 milioni di dollari in prevendite.

Perché IMPT ha terminato la prevendita anticipata? La prevendita di IMPT doveva terminare a gennaio, ma nel canale discord di IMPT l’ECO ha annunciato che la prevendita terminerà prima.

Il motivo per cui si è conclusa anticipatamente la prevendita di IMPT è stato collegato al fiasco FTX che ha portato a un massiccio crollo del mercato.

IMPT è diventata la migliore criptovaluta di prevendita del 2022.

Come acquistare token IMPT?

Poiché la prevendita per i token IMPT è terminata, i token IMPT saranno disponibili per il commercio sugli scambi. Ciò avverrà dopo il 14 dicembre, quando avrà luogo la prima quotazione dei token IMPT. Per ulteriori informazioni sulla quotazione e le domande relative al commercio, visitare il sito Web ufficiale IMPT qui.

Come richiedere i token IMPT acquistati durante la prevendita?

La rivendicazione dei token IMPT è ora attiva secondo l’ultimo annuncio sul sito ufficiale IMPT. Per richiedere i seguenti passaggi devono essere seguiti:

Visita il sito ufficiale IMPT all’indirizzo impt.io

Nella schermata iniziale, fare clic sulla scheda Reclamo.

Apparirà una nuova finestra. Nella nuova finestra, fai clic su Connetti portafoglio.

Una volta collegato il portafoglio, premi Richiedi e autorizza transazione.

Una volta fatto, le informazioni del token IMPT possono essere tracciate nel portafoglio collegato.

Progetti IMPT di assorbimento del carbonio

IMPT ha investito e sviluppato progetti in tutto il mondo al fine di fornire ai propri clienti progetti in cui possono investire. Ecco alcuni progetti in cui IMPT ha investito o sviluppato:

Il progetto Envira Amazonia

Progetto di riserva della biodiversità di Rimba Raya

Provincia di Jiangxi Progetto di pozzo di carbonio della fattoria forestale della contea di Le’an

Inner Mongolia Chao’er ha migliorato il progetto di gestione forestale

Yunnan Kunming Liangqu ha migliorato il progetto di gestione forestale

Premier Forest Biochar

Oltre ai progetti di cui sopra, ci sono una serie di altri progetti in cui IMPT.io ha investito o sviluppato.