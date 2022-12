Previsione Litecoin 2023, 2025 e 2030

Litecoin ha sovraperformato Ethereum dal crollo FTX. Nell’ultimo 1 mese, LTC è aumentato del 35% mentre ETH è sceso del 17%.

Nel corso dei 6 anni, LTC ha avuto 3 anni buoni e 3 anni in cui i rendimenti sono stati negativi.

Nel complesso, si potrebbe descrivere come un investimento moderato.

Come caso d’uso, Litecoin è meglio progettato per i pagamenti rispetto alla maggior parte delle criptovalute. Inoltre, essendo Proof of work, è più vicino a Bitcoin che è in questi giorni visto in una luce diversa dal resto degli Altcoin Proof of consensus.

Litecoin salirà?

Litecoin è la parte centrale o froce di un’ondata. Alcuni lo hanno spiegato a causa del dimezzamento previsto per luglio 2023.

Un’altra spiegazione è che dal crollo di FTX, le criptovalute Proof of work hanno funzionato relativamente meglio. Negli ultimi 30 giorni, 8/10 delle principali criptovalute POS sono diminuite di oltre il 20%. Tra le criptovalute POW, solo 2 sono diminuite di oltre il 20%.

Il prezzo futuro di Litecoin dipenderà da come si svolgerà l’attuale crisi delle criptovalute. Se dovessero esserci più truffe e scandali, è probabile che LTC guadagni a lungo termine.

LTC di per sé è una criptovaluta media, ma è probabile che superi le criptovalute POS nei prossimi 3 mesi.

Previsione Litecoin Prezzo 2023, 2025 e 2030

Previsione Litecoin Prezzo 2023 è $167

Previsione prezzo Litecoin 2025 è $319

Previsione Litecoin Prezzo 2030 è $1496

Litecoin raggiungerà 1000?

Litecoin dovrà aumentare di 13x per raggiungere $ 1000. Con una crescita conservativa del 25% annuo, LTC potrebbe raggiungere 1000 entro il 2034. Un 100 Litecoin oggi a $ 7600 potrebbe valere $ 100.000 entro il 2034

Litecoin cadrà?

Sì, Litecoin potrebbe scendere ulteriormente se i tassi di interesse vengono aumentati di altri 100 punti base o se c’è un’altra truffa crittografica.

Cos’è Litecoin?

Litecoin è una criptovaluta P2P (Peer-to-Peer) che può essere utilizzata per pagamenti a chiunque da qualsiasi parte del mondo. Si dice che Litecoin sia la versione lite di Bitcoin ed è stato progettato per effettuare transazioni veloci in contrasto con l’obiettivo di BTC, che era quello di effettuare transazioni sicure. LTC è attualmente accettato da più di 2000 commercianti. Il vantaggio principale o la caratteristica dell’utilizzo di LTC è l’efficacia e l’efficienza, in termini di costi e tempi.