Previsione Joe 2023-2030

in

Il trader decentralizzato di criptovalute (DEX) Joe è pronto ad aggiornare il suo motore di trading Liquidity Book la prossima settimana, secondo Blue, responsabile marketing pseudonimo del progetto. Liquidity Book V2.1 renderà più efficiente per i depositanti aggiungere token ai pool di liquidità della borsa e introdurrà anche auto-pool per gestire le posizioni attive dei depositanti in pool di liquidità ad alto rendimento.

Previsione Joe Price: Joe Token è un buon investimento?

Trader Joe è una piattaforma di trading decentralizzata one-stop che offre una gamma di servizi ai suoi utenti. La piattaforma consente agli utenti di scambiare token, fornire liquidità, fattoria, puntata, scambiare NFT e prestare le proprie attività. I token più scambiati sulla piattaforma includono AVAX, JOE, USDC, USDt e WETH.e. La piattaforma supporta anche varie reti blockchain, tra cui Avalanche, Arbitrum e BNB Chain.

Trader Joe è classificato 12 ° in capitalizzazione di mercato tra i token DEX Exchange. I principali concorrenti includono Uniswap, Curve Dao e Panckakeswap.

Il token JOE ha più casi d’uso all’interno dell’ecosistema Trader Joe, rendendolo un token multifunzionale. Alcuni dei principali casi d’uso del token JOE includono:

I titolari di token JOE hanno il potere di votare su proposte relative allo sviluppo e alla manutenzione della piattaforma Trader Joe. Gli utenti che detengono token JOE possono usufruire di commissioni di trading scontate sulla piattaforma Trader Joe I titolari di token JOE possono fornire liquidità a vari pool sulla piattaforma Trader Joe e guadagnare una quota delle commissioni di trading generate da tali pool. I possessori di token JOE possono puntare i loro token in vari pool sulla piattaforma Trader Joe e guadagnare token JOE aggiuntivi come premi. I titolari di token JOE possono prestare i loro token sulla piattaforma di prestito decentralizzata Banker Joe e guadagnare interessi. I titolari di token JOE possono partecipare all’yield farming fornendo liquidità a pool specifici sulla piattaforma Trader Joe e guadagnando token JOE aggiuntivi come premi.

Trader Joe ha registrato un’impennata nel trading e nei depositi nella sua sede Arbitrum, con un aumento del valore totale bloccato di oltre il 300% a $ 30 milioni.

L’aumento segue il lancio di un programma di incentivi alla liquidità che offre agli utenti che hanno prestato ARB, ETH e USDC una quota di 300.000 token JOE. Il programma terminerà il 6 aprile.

Rapida crescita grazie al suo modello Liquidity Book, che è simile a Uniswap v3. Il modello consente agli utenti di fornire liquidità lungo specifiche fasce di prezzo chiamate “bin”, fornendo una maggiore personalizzazione e un rendimento più elevato sulle posizioni.

Nel complesso Trader Joe Crypto è un buon investimento

Previsione Joe Price 2023, 2025 e 2030