Previsione Linear Finance 2023 -2025 – 2030

Linear Finance è un protocollo di asset Delta-One decentralizzato compatibile con catene trasversali con liquidità illimitata; Un protocollo di asset Delta ONE non custodiale, compatibile con cross-chain. La sua visione DeFi a lungo termine è quella di aumentare l’inclusività e democratizzare l’accesso alle attività di investimento sia di natura digitale che tradizionale

Consente agli utenti di negoziare asset liquidi in modo rapido, senza soluzione di continuità ed economico con compatibilità cross-chain e serve nella creazione di asset sintetici con zero slippage.

Tutto ciò è possibile combinando una notevole esperienza tecnica di numerosi progetti crittografici con una vasta esperienza finanziaria in attività esotiche e strutturate di società di gestione patrimoniale globali tradizionali.

LINA, il token nativo della piattaforma, è ciò che sostiene l’intero processo. Ha una varietà di casi d’uso che verranno ulteriormente ampliati di seguito insieme alla sua tokenomics, ai membri del team e altro ancora.

LINA Prezzo Previsione 2021

Di seguito diamo un’occhiata a LINA ed esaminiamo alcuni dettagli e previsioni per stimare un prezzo ragionevole per il 2021, così come per i prossimi anni.

Va notato che mentre le previsioni dei prezzi si basano sui dati e spesso vengono analizzate dall’IA, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari né essere utilizzate come base solida per un investimento, e nemmeno questo articolo. Si consiglia sempre agli utenti di fare le proprie ricerche sui progetti in cui desiderano investire.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno.

Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà LINA a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Fondamenti

Caso d’uso

LINA sostiene il pool di debito collateralizzato di Linear, che è la spina dorsale del protocollo di Linear; Alla fine può iniziare a sostenere altre risorse, sia digitali che reali. Gli utenti che hanno fornito attività garantite al pool di debito sono in grado di “costruire” USD lineare (lUSD) che può quindi essere utilizzato per acquistare attività sintetiche (liquidi) in borsa. Le attività garantite vengono successivamente raggruppate per consentire liquidità istantanea e fungere da controparte

Oltre ad essere un token collaterale, è anche una governance, consentendo ai titolari di votare sui modelli di distribuzione, sugli asset da quotare, sulla selezione dell’oracolo, sul rapporto di pegno e così via, e i titolari di LINA all’interno del pool di debito otterranno commissioni pro-rata dalla costruzione di liquidi

Tokenomics

Sia l’offerta totale che quella massima sono limitate a 10.000.000.000 di token

Di cui circa 3.900.000.000 di token in circolazione

E attualmente l’inflazione iniziale è fissata al 60%

Alcuni dati supplementari:

La sua capitalizzazione di mercato si trova a circa $ 228.500.000 – circa $ 573.300.000 quando completamente diluita

Poiché l’offerta massima è stata determinata, non ci sono timori che vengano coniati token futuri; ciò significa che qualsiasi inflazione che deve verificarsi è limitata all’offerta totale immessa in circolazione e il prezzo del LINA non può essere ulteriormente gonfiato oltre quel punto.

Squadra

Linear Finance è stata co-fondata da individui Drey Ng e Kevin Tai, il primo dei quali è un istruttore blockchain e co-fondatore e attuale chief product officer di Liquefy, e il secondo laureato alla Harvard Business School ed ex vicepresidente di Credit Suisse a Hong Kong. Al momento della scrittura, l’azienda ha circa 8 dipendenti.

L’account principale del team sui social media è Twitter, che attualmente accoglie oltre 42.000 follower che interagiscono con i loro tweet a centinaia. Parlando di tweet, il loro obiettivo principale è incentrato sul progetto e sugli aggiornamenti, sugli eventi e sui nuovi elenchi, solo per citarne alcuni. Sebbene l’account non si impegni sempre nell’hyping, in alcuni casi promuove sottilmente il token – come in questo tweet – e spesso ritwitta altri post che condividono sentimenti simili. Sebbene questa non sia una bandiera rossa importante, ispira cautela e si raccomanda di tenere un occhio ragionevolmente attento sull’account.

Il team ha anche un gruppo di annunci su Telegram che ha circa 5.000 abbonati che si sintonizzano per gli aggiornamenti, che ricevono sotto forma di link ai tweet del progetto.

Il progetto stesso utilizza una grafica semplicistica, con una combinazione di colori bianco, grigio, blu e nero che compongono una tavolozza calma, moderna e liscia. Il tono di voce utilizzato dal team è moderno, ma non si distingue in alcun modo particolare; è aggiornato con gli standard di PR del presente, utilizza hashtag in modo ragionevole e raramente emoji.

Comunità

La comunità invece è presente principalmente su due piattaforme: Discord e Telegram. Il primo ha attualmente circa 7.800 membri, e il secondo ha circa 9.400 nel suo gruppo globale e un numero combinato di circa 2.600 nei suoi sottogruppi regionali.

Anche se non menzionato sul sito web – il che implica che non è ufficiale – c’è un subreddit dedicato al progetto chiamato r / LinearFinance. Ci sono solo circa 600 membri iscritti, e il sub stesso è piuttosto inattivo, con l’ultimo post fatto circa 25 giorni fa al momento della scrittura.

Nel complesso l’attività della comunità dipende dalla piattaforma; poiché sembrano essere per lo più attivi su Twitter, mentre il loro subreddit non ufficiale è piuttosto freddo. I risultati sono contrastanti, ma tali diversi livelli di attività sono attesi da nuovi progetti in spazi affollati. Tra i lati positivi, rispetto ad altri progetti, il loro Twitter sembra andare bene considerando le circostanze.

Scambi e supporto per Wallet

Al momento, ci sono circa 24 scambi con LINA[2]e almeno 4 portafogli affidabili in cui gli utenti possono tenere i loro token LINA.

Previsione del prezzo di mercato

Ecco cosa prevedono i diversi predittori di prezzo per il token LINA per il 2021 e per i prossimi anni:

Investitore di portafoglio*

Wallet Investor prevede attualmente un prezzo di ~$0.09 (+60%**) per l’anno 2021 e per 5 anni, ~$0.28 (+400%**). Classifica LINA come una “C” in termini di prevedibilità dei prezzi, una sorta di punteggio neutrale che non è né buono né cattivo.

2021-2022 2026 ~$0.09 ~$0.28

Prezzo della moneta digitale*

Questo particolare predittore prevede anche movimenti positivi, ma in misura minore. Prevede un prezzo di ~$0.08 (+50%**) per il 2021 e quello di ~$0.19 (+235%**) per il 2026.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ~$0.08 ~$0.09 ~$0.12 ~$0.13 ~$0.18 ~$0.19 ~$0.22 ~$0.24

Bestie commerciali*

Trading Beasts prevede un prezzo medio di ~$0,07 (+25%**) per la fine del 2021 ed entro la fine del 2024, un prezzo medio di ~$0,17 (+200%**), in un tono leggermente simile a quello delle sue controparti.

2021 2022 2023 2024 ~$0.07 ~$0.11 ~$0.14 ~$0.17

*Queste previsioni sono solo dati supplementari e non devono essere prese come consulenza finanziaria

**Le percentuali si basano sul valore corrente e potrebbero cambiare in qualsiasi momento

Previsione LINA Prezzo 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2022 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2022.

LINA Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede LINA raggiungere nuovi massimi nel 2025 e il prezzo di seguito:

$ 0,0117

Il 2030 e il 2040 sono troppo lontani per una previsione ragionevole, ma 2-10x del nostro 2025 è certamente plausibile.

Dove e come acquistare LINA

Dove comprare Lina:

LINA è disponibile in decine di scambi, inclusi ma non limitati a: Binance, 1inch, Pancakeswap, FTX, Huobi e Sushiswap.[2]

Come acquistare Lina:

Il processo di acquisto di criptovalute può differire da uno scambio all’altro, ma qui ci sono solide linee guida su come acquistare LINA:

Seleziona uno scambio che supporti LINA e controlla i requisiti KYC (verifica dell’account) e i metodi di pagamento disponibili.

Crea un account sul tuo exchange preferito.

Acquista LINA con il tuo metodo di pagamento preferito.

Hai già un account su uno scambio che supporta LINA?

Acquista LINA con il tuo metodo di pagamento preferito.

Scambia alcuni dei tuoi token con LINA.

Nota: Quando si acquistano o si scambiano token, alcuni scambi potrebbero avere importi minimi. Inoltre, la maggior parte degli scambi emette commissioni variabili per acquisti e swap.

Portafogli LINA

I seguenti portafogli sono ampiamente utilizzati, affidabili e supportano il token LINA:

MetaMask

WalletConnect

Binance Chain Wallet

wallet Trust

Riassumendo

La visione a lungo termine di Linear, secondo il loro white paper, è di due parti: fornire una piattaforma per qualsiasi utente per ottenere esposizione a una vasta gamma di attività senza slippage e tempi di regolamento; e di agire come un gateway affidabile con l’adozione di criptovaluta e la collaborazione di Decentralized Finance e Centralized Finance.

L’ultima parte della loro visione è la più interessante, poiché uno scenario che potremmo vedere come DeFi vede un’adozione più ampia, è la collaborazione un po ‘strana di DeFi e CeFi. Sebbene improbabile, è nel regno delle possibilità, e un progetto come Linear con tutti i suoi strumenti, capacità e servizi, potrebbe svolgere un ruolo abbastanza grande da giustificare un aumento del prezzo del suo token LINA – che a sua volta è essenziale per il protocollo di Linear.