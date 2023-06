Previsione Love Hate Inu (LH Inu) 2023-2030

Love Hate Inu è un token meme che offre agli utenti l’opportunità di impegnarsi nella votazione su argomenti caldi e di essere ricompensati per le loro opinioni. La piattaforma offre agli utenti uno spazio per esprimere le loro opinioni su politica, intrattenimento e questioni sociali e far parte di una comunità che si preoccupa di ciò che pensano. Il sistema di voto è basato sulla tecnologia blockchain, garantendo che il processo sia equo, trasparente e sicuro. La piattaforma è principalmente un creatore di sondaggi meme in cui i creatori saranno ricompensati in token LHINU. Qui, gli utenti sono tenuti a puntare i loro token LHINU per poter votare e creare sondaggi personalizzati. Guadagnano ricompense in cambio.

Caratteristiche principali di LH Inu

È costruito su Ethereum e quindi fornisce una solida infrastruttura dApp.

La piattaforma Love-Hate Inu è composta da tre aree chiave: l’interfaccia utente, la piattaforma di invio dei voti, la dashboard di gestione

L’interfaccia utente consente agli utenti di collegare i loro portafogli e impegnarsi in voti in tempo reale, guadagnando premi per farlo. La piattaforma di invio dei voti consente alle parti interessate di inviare nuove idee di sondaggio affinché la comunità possa prendere in considerazione. La dashboard di gestione garantisce che tutte le votazioni attive siano condotte in modo tale da proteggere la comunità.

Si noti che il 90% della fornitura di token LHINU sarà venduto durante il periodo di prevendita e il 10% sarà riservato ai premi della comunità e alla liquidità. Di seguito sono riportati i casi d’uso del token LHINU:

I token LHINU possono essere puntati per partecipare agli ultimi sondaggi.

I titolari di token LHINU possono ottenere ricompense per l’utilizzo della piattaforma LH Inu.

Gli utenti possono creare sondaggi

Love Hate Inu sta risolvendo un grosso problema? Blockchain aiuterà sicuramente se LH Inu garantisce un alto grado di KYC e partecipazione di un singolo account ai sondaggi. In secondo luogo, i sondaggi basati su blockchain saranno sempre costosi, i clienti finanzieranno questi sondaggi “divertenti”? Altrimenti, la piattaforma sarà solo per “divertimento” ed è improbabile che venga commercializzata e quindi insostenibile.

Al momento è un caso moderato per gli investimenti.

Love Hate Inu Pump come Pepe?

Dati i dati finora, è improbabile che Love Hate Inu pomperà come Pepe. Due ragioni

Il prezzo non è aumentato il giorno 2

Il volume degli scambi non è aumentato sostanzialmente il giorno 2

Giorno 1 Prezzo alla chiusura: $ 0,000000006638, Volume: $ 46 milioni

Giorno 2 Prezzo alla chiusura: $0.0000001861, Volume: $74 milioni

Giorno 3 Prezzo alla chiusura: $0.0000001861, Volume: $170 milioni

Il recente massimo è stato il giorno 16, Prezzo alla chiusura: $ 0,000003809, Volume: $ 2430 milioni

Amore odio Inu

Giorno 1 Prezzo alla chiusura: $ 0,0001837, Volume: $ 14,8 milioni

Giorno 1 Prezzo alla chiusura: $ 1,33, Volume: $ 2315 milioni

Giorno 2 Prezzo alla chiusura: $ 1,27, Volume: $ 2538 milioni

Giorno 3 Prezzo alla chiusura: $ 1,22, Volume: $ 1295 milioni

Il recente massimo è stato il giorno 26, Prezzo alla chiusura: $ 1,8, Volume: $ 1701 milioni

Giorno 1 Prezzo alla chiusura: $ 2,38, Volume: $ 2,6 milioni

Giorno 2 Prezzo alla chiusura: $ 2,68, Volume: $ 0,26 milioni

Giorno 3 Prezzo alla chiusura: $ 2,21, Volume: $ 0,21 milioni

Il recente massimo è stato il giorno 21, Prezzo alla chiusura: $ 3,3, Volume: $ 0,8 milioni

Da asporto

Tutte e 3 le criptovalute hanno generato rendimenti positivi in un periodo di 2-3 settimane.

Pepe era diverso in due modi L’unico con un prezzo unitario molto piccolo. Pepe è stato diverso con volumi di trading crescenti nei primi 3 giorni (Tamadoge, ad esempio, si è schiantato dopo il giorno 1)



LH Inu Prezzo Previsione: Analisi della concorrenza

LH Inu è una moneta meme e quindi affronta la concorrenza diretta con le monete meme esistenti sul mercato. Mentre non ci sono voti attivi per guadagnare monete, diamo un’occhiata ad altre monete meme

Shiba Inu- Shina Inu è una moneta meme basata sulla blockchain di Ethereum. Oltre ad essere una moneta meme, SHIB ha trovato la sua utilità nei giochi (Shiba Eternity), Metaverse (Shibarium) e DEX (Shibaswap).

Shina Inu è una moneta meme basata sulla blockchain di Ethereum. Oltre ad essere una moneta meme, SHIB ha trovato la sua utilità nei giochi (Shiba Eternity), Metaverse (Shibarium) e DEX (Shibaswap). Dogecoin- Dogecoin è un’altra moneta meme popolare che è stata inizialmente lanciata come uno scherzo. Tuttavia, ha sviluppato utilità nel mondo reale con il tempo. Ad esempio, DOGE viene utilizzato come metodo di pagamento.

Dogecoin è un’altra moneta meme popolare che è stata inizialmente lanciata come uno scherzo. Tuttavia, ha sviluppato utilità nel mondo reale con il tempo. Ad esempio, DOGE viene utilizzato come metodo di pagamento. Dogelon Marte- Dogelon Mars è un token meme costruito sugli standard ERC-20.

Dogelon Mars è un token meme costruito sugli standard ERC-20. Tamadoge che è stato lanciato pochi mesi fa.

Previsione LH Inu Prezzo: scenario di mercato attuale per il lancio della criptovaluta

Esistono centinaia di monete meme sul mercato, tra cui Dogecoin, Shiba Inu, Floki, Dogelon Mars, Volt Inu, Baby Dogecoin, Tamadoge, Pitbull, MonaCoin, Shiba Predator, Hoge Finance, Safemoon Inu, King Shiba, DogeCash, Chili, PooCoin ecc.

Pertanto, LH Inu sta entrando in un mercato altamente raggruppato e deve essere competitivo per sopravvivere sul mercato.

Tuttavia, non tutte le monete meme sono popolari a un livello simile. Uno dei motivi più importanti per la sopravvivenza e la popolarità delle monete meme è il loro caso d’uso nella vita reale. In parole semplici, le monete meme devono sviluppare una certa utilità per crescere nel mercato delle criptovalute. Ad esempio, Shiba Inu è una delle migliori monete meme esistenti nel mercato delle criptovalute e la ragione alla base della sua crescita è il suo aumento dei casi d’uso in vari domini.

Quindi, LH Inu può anche avere un buon ambito di crescita se espande i suoi casi d’uso.

Inoltre, secondo i dati, le dimensioni del mercato globale dei sondaggi online dovrebbero crescere a un CAGR del 15,5% entro la fine del 2027. Pertanto, può potenzialmente aiutare nella crescita di LH Inu.

Tabella di marcia LH Inu

Di seguito è riportata la tabella di marcia per LH Inu per i prossimi mesi:

Q2 2023: Questo trimestre include lo sviluppo dell’algoritmo di voto, il lancio dell’iscrizione alla piattaforma, accordi di partnership e elenchi di scambio.

Q3 2023: Include il lancio dello staking LHINU e il lancio del dashboard di gestione.

Q4 2023: Ciò include lo sviluppo della capacità della comunità LHINU di creare sondaggi personalizzati e meccanismi di ricompensa sponsorizzati dal marchio.

Q1 2024 in poi: Love Hate Inu mira a integrare il sistema di voto nelle principali esperienze di metaverso nel 2024.

Previsione LH Inu Prezzo: Conclusione

Mentre LH Inu è una moneta meme, mira a fornire un’utilità nel mondo reale. Pertanto, ha alcune caratteristiche distintive dalle monete meme esistenti. Tuttavia, non offre molti casi d’uso rispetto ai suoi concorrenti. Quindi, deve offrire più casi d’uso per sopravvivere e battere le monete meme esistenti come Shiba Inu