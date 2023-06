Previsione Polygon Matic 2023-2030

Polygon MATIC è una blockchain di livello 2 che è una soluzione per i problemi di ridimensionamento, velocità e commissione di transazione di Ethereum. La correzione di Polygon a questi problemi lo rende una soluzione di ridimensionamento praticabile per Ethereum. Funziona sul meccanismo Proof of Stake che utilizza molta meno energia rispetto al meccanismo Proof of Work. Polygon fornisce Security as a Service attraverso la blockchain di Ethereum o attraverso il pool di validatori professionisti di Polygon.

La rete poligonale è ben finanziata. Nel 2022, quest’anno ha raccolto nuovi capitali che offrono ai fondatori la flessibilità di costruire Polygon in una blockchain redditizia che spinge la domanda di Matic Token ancora più in alto. Polygon è più veloce e ha una capacità di elaborazione di 7.000 transazioni al secondo. Inoltre, Polygon è più economico e le tariffe del gas addebitate sono solo una frazione di quelle addebitate da Ethereum.

Polygon è un ponte per Ethereum per eseguire una transazione più velocemente. Polygon ha lo scopo di estendere i vantaggi della sicurezza e dell’ecosistema di Ethereum a tutti senza dipendere dalla blockchain ETH.

Polygon (MATIC) offre agli utenti una varietà di funzionalità, rendendolo un’opzione interessante per gli utenti che desiderano investire nel mondo delle criptovalute.

Il co-fondatore di ETH afferma che, nonostante la fusione, le tariffe GAS non diminuiranno. Qui, MATIC prende il comando, dal momento che ha collocato le sue commissioni di transazione nell’intervallo da $ 0,0005 a $ 0,2, che è minuscolo rispetto ai $ 12 di ETH. Polygon ha risparmiato più di $ 140 milioni in commissioni GAS fino ad ora. La blockchain poligonale può essere utilizzata nello sviluppo di DeFi, Metaverse, NFT e altre dApp blockchain. Oltre a questo, Polygon aiuta anche a coniare NFT e picchettare con l’aiuto del suo token nativo Matic. La blockchain poligonale consente il trading NFT. Grazie al suo costo di transazione inferiore, diventa attraente per gli sviluppatori NFT. Una delle più grandi piattaforme NFT utilizzate da Opensea è la blockchain Polygon. Oltre a questo, l’altra piattaforma NFT in esecuzione su Polygon è Aavegotchi . Alcune delle app Defi che utilizzano Polygon sono Compound, Aave, ecc. Polygon Network è utilizzato anche nel campo dei pagamenti digitali. Alcune delle app di pagamento che utilizzano la blockchain Polygon sono atomic swap, jelly swap, ecc.

Polygon si è anche avventurata nel campo del gioco con una propria piattaforma chiamata Polygon Studios. Un poligono con questa divisione aiuta nella transizione del gioco dal Web 2.0 al Web 3.0.

Prestazioni di Polygon Matic in DeFi, NFT, giochi e pagamenti

DeFi TVL – $ 1,16 miliardi, classificato 4 °

NFT, Transazioni, Ultimi 30 giorni – $ 7,8 milioni, classificato 5 °

Gaming: 4 App nella Top 25 (3° classificato dopo WAX e BNB)

Pagamenti (solo Bitpay): quota dell’1,4% (7 ° posto)

Nel complesso, Polygon è una blockchain abbastanza formidabile ben classificata nei casi d’uso.

Matic Token

Il Matic Token ha 2 scopi

Viene utilizzato come una commissione per il gas, il che significa che ogni volta che una transazione passa attraverso la rete poligonale Matic, le app dovranno pagare un certo numero di token Matic come commissioni.

Matic viene utilizzato anche per premiare i partecipanti al sistema Proof of Consensus. Matic può essere puntato per guadagnare ricompense

Nel complesso, Polygon è un’eccellente opzione di investimento

Polygon Mastercard Partnership

Polygon ha recentemente collaborato con Mastercard (un gigante globale dei pagamenti) per lanciare il programma di accelerazione dei musicisti Web3. questo programma mirava ad aiutare cinque artisti emergenti a gestire i loro marchi nello spazio Web3.

Previsione del prezzo di Polygon: Polygon può raggiungere $ 100?

Per raggiungere $ 100, Polygon dovrà aumentare di 90 volte

Ethereum è passato da $ 2 a $ 200 in meno di 2 anni

Binance è passato da $ 1 a $ 100 in meno di 4 anni

BTC è passato da $ 100 a $ 10000 in meno di 4 anni

A $ 100, la capitalizzazione di mercato di Polygon Matic sarà di $ 872 miliardi, non un numero impossibile a lungo termine.

Se Matic dovesse aumentare del 30% all’anno, ci vorrebbero 18 anni per raggiungere i 100 dollari. Quello sarebbe l’anno 2040. Dato il modo in cui i modelli di liquidità cambiano quando i tassi di adozione aumentano, ciò potrebbe essere raggiunto molto più rapidamente rispetto al 2041.

Previsione Matic Prezzo: Polygon può raggiungere $ 1000?

Data la quantità di tempo necessaria per raggiungere $ 100, $ 1000 saranno inevitabilmente molto più difficili. A $ 1000, la capitalizzazione di mercato sarebbe un scoraggiante $ 8,7 trilioni.

Se Matic dovesse aumentare del 20% all’anno, ci vorrebbero 31 anni per raggiungere $ 1000. Questo sarebbe l’anno 2053. È quasi impossibile fornire una previsione a lungo termine con precisione.

Nonostante sia una delle reti blockchiane più attraenti, alcuni ostacoli potrebbero far deragliare il viaggio di Matic per raggiungere $ 1000. Il più grande concorrente di Polygon è Ethereum e con il modo in cui ETH sta marciando in avanti, potrebbe esserci un momento in cui la maggior parte delle criptovalute si sposterà sulla blockchain di Ethereum.

Nonostante Polygon MATIC si posizioni come soluzione per i problemi di ridimensionamento, velocità e commissione di transazione di Ethereum, la minore adozione di Polygon potrebbe diventare un ostacolo alla sua ascesa.

Va notato che Polygon non è stato in grado di costruire una connessione consumer alla pari con Shiba Inu o Dogecoin. In particolare negli Stati Uniti. Mentre questo è migliorato negli ultimi mesi, non ha raggiunto gli stessi livelli di Shiba Inu mentre quasi corrisponde a Dogecoin. Dati i casi d’uso di Dogecoin, Matic è chiaramente sottoperformante.

Polygon è uno dei progetti più innovativi e ben finanziati. Come tutti, ha alcuni inconvenienti, ma i vantaggi della blockchain Polygon superano in astuzia gli svantaggi. Polygon ha un futuro brillante e l’ascesa di Polygon è eminente. Tuttavia, ha bisogno di quasi 20 anni per raggiungere $ 1000 e al momento non ha un programma di masterizzazione per ridurre quel tempo. È quasi impossibile prevedere una crescita del 50% all’anno per i prossimi 18 anni. Al momento, prevediamo che Polygon non possa raggiungere $ 1000.

Tuttavia, Polygon è ben posizionata per raggiungere $ 100 entro il 2040.

La migliore criptovaluta da investire nel 2023

Bitcoin Prezzo Previsione

Matic Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

È probabile che Polygon Matic continui a registrare una ripresa per il resto dell’anno, data la sua forte attenzione alla guida dell’utilizzo e alla redditività aziendale. Forti raccomandazioni da parte di persone rispettate come l’altro Shark Mark Cuban di Shark Tank Shark Tank aveva investito in Polygon nel 2021. La previsione Matic Prezzo 2023 è $1.5

La previsione Matic Prezzo 2025 è $2.8

Previsione Polygon Matic Prezzo 2030

Si prevede che Polygon Matic Price aumenterà di quasi 12 volte in 8 anni poiché è probabile che sia uno dei principali beneficiari della massiccia adozione di Blockchain nei prossimi 10 anni. Matic Prezzo Previsione 2030 è $11.8

Aggiornamenti della masterizzazione poligonale

Un totale di 5764559.52 MATIC sono bruciati fino ad oggi e 89895.52 MATIC token burns sono in corso.

Aggiornamenti delle proposte poligonali

Viene proposto un hard fork critico di Polygon per aggiornare la Polygon PoS Chain. Questa proposta mirerà a ridurre la gravità dei picchi di gas e ad affrontare le riorganizzazioni della catena per ridurre i tempi di definitività.

Previsione prezzo poligono: Reddit Discussioni

In una discussione più recente su Reddit, gli utenti stanno discutendo che il prezzo di MATIC ha superato $ 1,5 per la prima volta dopo aprile 2022.

In questa discussione, un utente ha commentato che MATIC ha un’enorme utilità e, quindi, è inarrestabile. Un altro utente ha commentato che ha venduto i suoi token troppo presto.

Un utente di Reddit ha persino commentato che i suoi token sono già aumentati del 30% in valore. Un altro utente ha scritto che Polygon si dirigerà verso la luna.

Come acquistare i token MATIC?

I token MATIC possono essere acquistati nei seguenti tre passaggi:

Il primo passo è selezionare uno scambio crittografico da cui si desidera effettuare un acquisto.

Dopo aver impostato l’account in quello scambio, scegli la modalità di pagamento (ad esempio, tramite valuta fiat o utilizzando altre criptovalute).

Nel terzo passaggio, è necessario effettuare uno scambio di token con la modalità di pagamento selezionata e quindi memorizzare i token in un portafoglio crittografico.

Dove posso acquistare MATIC Crypto?

Polygon Matic può essere acquistato su numerosi scambi crittografici centralizzati e decentralizzati tra cui Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitfinex, Bitstamp e Uniswap.