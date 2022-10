Previsione prezzi ARIVA (ARV) 2022-2030

in

La previsione del prezzo ariva per il 2030 è di $ 0,00359 a condizione che ARV guadagni il 30% all’anno da ora.

Prezzo attuale di ARV

Ariva o ARV è una criptovaluta della casa di Ariva.co. È un token crittografico BEP20 emesso sulla catena BNB, una blockchain costruita dallo scambio Binance.

Lo scopo dietro ARV è quello di intrappolare la più grande industria del mondo, l’industria dei viaggi e del turismo.

ARV sta cercando di posizionarsi come la cripto che potrebbe essere utilizzata come modalità di pagamento per tutto ciò che riguarda il turismo.

Ecco alcuni fatti su ARV e Ariva.co

Ariva è stato lanciato sul mercato il 25 maggio 2021.

L’obiettivo della criptovaluta Ariva è quello di essere un metodo di pagamento comodo e sicuro tra i partecipanti su Ariva.

Ariva offre una piattaforma in cui i viaggiatori possono prenotare utilizzando la crittografia ARV.

Ariva offre un metodo unico di sistema di revisione in cui premia il creatore di recensioni e il contributore con crittografia ARV.

Ariva ha una propria dashboard aziendale in cui i fornitori di servizi possono gestire tutte le loro funzioni relative ai viaggi.

ARV Prezzo Previsione 2022

10% 20% 30% Ott-22 US$ 0,00015 US$ 0,00017 US$ 0,00018 nov-22 US$ 0,00017 US$ 0,00020 US$ 0,00024 Dic-22 US$ 0,00019 US$ 0,00024 US$ 0,00031

Ecosistema di Ariva

Ariva mira a catturare l’intero spazio turistico utilizzando la blockchain la sua base. Con questo obiettivo Ariva ha ampliato il suo ecosistema con il token ARV come catalizzatore. Ecco una breve descrizione dell’ecosistema Ariva:

Metaverso:

Ariva si è avventurato nel mondo del metaverso con Ariva Wonderland. Questo è il primo Metaverse turistico al mondo. Utilizzando il metaverso combinato con la realtà virtuale, gli utenti saranno in grado di viaggiare virtualmente verso incredibili attrazioni comodamente da casa propria.

Prenotazione e Pagamento Digitale

Con la sua piattaforma denominata Ariva.World, gli sviluppatori di Ariva hanno introdotto la prima piattaforma Global Travel & Tourism in cui la criptovaluta può essere utilizzata come mezzo di pagamento. Dalle prenotazioni a qualsiasi altra prenotazione rispetto al turismo, i viaggiatori possono utilizzare le criptovalute e possono anche guadagnare criptovalute per entrambe le loro prenotazioni.

In Ariva World, Ariva.Finance funge da gateway di pagamento. Le transazioni online come la prenotazione di viaggi e lo shopping possono essere effettuate su Ariva Finance. Ariva Finance è un gateway di pagamento di nuova generazione che offre soluzioni che utilizzano la tecnologia blockchain.

Social Media

Un utente o un viaggiatore può condividere la propria esperienza su una piattaforma di social media abilitata per blockchian denominata Ariva.Club. Gli utenti possono condividere le loro esperienze su viaggi, ristoranti, agenzie e tutto ciò che riguarda il turismo qui e sono ricompensati dalle criptovalute.

Chi sono i Concorrenti di Ariva?

Nel suo campo che è il turismo, Ariva non ha attualmente concorrenza.

ARV Prezzo Previsione: Tokenomics

L’offerta massima di ARV è di 100.000.000.000 con 72,55 miliardi di ARV attualmente in circolazione. Ecco i tokenomics di ARV:

78,94% al pubblico

18,40% al portafoglio principale

2,50% al fondo per sviluppatori

0,16% al fondo di marketing

Ariva Prezzo Previsione 2023

La previsione del prezzo ARV per il 2023 è di $ 0,00021 a condizione che ARV guadagni il 50% all’anno da ora.

ARV Prezzo Previsione 2025

Si prevede che il prezzo ARV del 2025 sia di $ 0,00047 se vi è un aumento annuo del 50% del prezzo. Tuttavia, il prezzo di ARV potrebbe raggiungere $ 0,00019 se ARV guadagna il 10% all’anno da ora.

Ariva Previsione 2030

Previsione del prezzo ARV: capitalizzazione di mercato e volume

Valore Rango 755 Capitalizzazione di mercato 10,4 milioni di dollari Volume di trading (24H) 1,9 milioni di dollari

Previsione dei prezzi ARIVA: dove acquistare?

Il token ARV è disponibile su scambi limitati. Ecco alcuni scambi in cui ARV è quotata per il commercio MEXC, XT.COM, Bitrue, AAX e Gate.io.