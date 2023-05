Avorak AI (AVRK) ha suscitato grande interesse nella comunità di criptovalute grazie ai recenti sviluppi positivi. In particolare, l’aumento del valore delle criptovalute basate sulla tecnologia AI ha portato molti investitori a chiedersi se Avorak sarà quotata su importanti borse come Binance e Coinbase.

Al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo a una potenziale quotazione di Avorak AI su questi scambi. Tuttavia, il team di Avorak continua a lavorare duramente per migliorare la sua tecnologia e raggiungere importanti traguardi nella sua crescita.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi e continuiamo a monitorare da vicino le notizie riguardanti Avorak AI.

Previsione prezzi Avorak AI (AVRK) 2023-2024

Avorak AI rappresenta il più recente ed innovativo progetto crittografico basato sulla BNB Smart Chain. Offrendo una vasta gamma di soluzioni AI avanzate ed accessibili in tutti i settori, questa piattaforma si distingue per la sua eccellente usabilità e funzionalità. Tra queste soluzioni annoveriamo assistenti virtuali, bot di trading, chatbot, editor di immagini e video, monitor di sicurezza e molto altro ancora. Grazie al token AVRK, gli utenti possono accedere alle soluzioni AI di Avorak e fruire di una serie di funzionalità di utilità.

Le soluzioni di Avorak presentano le caratteristiche uniche di un approccio first-to-market, proponendo ad esempio, la capacità del generatore di testo AI di produrre contenuti originali, non plagioizzati, autocorretti e personalizzati, in linea con le esigenze precise dell’utente. Evidenziando la sua ermetica sicurezza e la straordinaria efficienza delle sue funzionalità, Avorak AI rappresenta il progetto ideale per coloro che vogliono offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia nel loro campo di attività.

L’interesse e gli investimenti significativi ricevuti dal progetto Avorak AI (AVRK) da quando l’ICO è iniziata a marzo, potrebbero portarlo a essere quotato nelle migliori borse della criptovaluta. Con una raccolta di oltre 250.000 dollari attraverso acquisizioni OTC e una solida base comunitaria di titolari di AVRK, il progetto sta costruendo una forte presenza online. Nonostante sia nella fase 6 su 8 della sua ICO, diversi scambi hanno già annunciato piani per elencare AVRK grazie alla sua offerta limitata e natura deflazionistica, che lo posizionano come un attore significativo nel mercato delle criptovalute. Date le sue caratteristiche competitive, potrebbe essere possibile che i maggiori scambi di criptovalute, come Binance e Coinbase, includano presto Avorak AI (AVRK) nella loro lista di monete.

Crittografia

La crittografia basata sull’intelligenza artificiale è la più recente evoluzione del mondo delle criptovalute. Grazie all’avvento delle tecnologie AI come ChatGPT e DALL-E, questo settore emergente ha suscitato un grande interesse. I progetti di crittografia basati sull’AI sfruttano la potenza delle tecnologie AI e blockchain per offrire soluzioni avanzate e nuovi casi d’uso per le criptovalute. Sono già disponibili diverse criptovalute basate sull’AI che hanno registrato notevoli aumenti di valore nel corso del 2023. Gli esperti prevedono che, man mano che aumenta la domanda di accesso rapido e trasparente a una tecnologia AI efficiente, questi progetti di crittografia basati sull’AI saranno destinati a registrare enormi aumenti di valore nel futuro prossimo.

Binance

Binance è, senza dubbio, il più grande e affidabile scambio di criptovalute al mondo. Con la sua vasta scelta di più di 360 criptovalute e token digitali, Binance permette agli utenti di comprare, vendere e scambiare in modo semplice e rapido. Grazie alle sue basse commissioni e all’elevata liquidità, Binance si è guadagnato la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo.

La piattaforma è stata fondamentale nella crescita e nell’adozione della criptovaluta e continua a innovare ad ogni passo. Recentemente, Binance ha annunciato l’elenco di nuove criptovalute, inclusi Floki Inu (FLOKI) e Pepe coin (PEPE), nella sua zona di innovazione. Questa mossa ha permesso la creazione di nuove coppie di trading spot, tra cui FLOKI/USDT, FLOKI/TUSD, PEPE/USDT, PEPE/TUSD e la possibilità di depositare e prelevare FLOKI e PEPE sullo scambio.

Come previsto, la quotazione di FLOKI e PEPE ha attirato un enorme interesse da parte degli utenti, generando un considerevole aumento nei prezzi e nei volumi di trading. In sintesi, Binance rimane un luogo di riferimento per coloro che cercano di investire negli asset digitali grazie alla sua solida reputazione, alla vasta selezione di criptovalute e alle innovative funzionalità a disposizione degli utenti.

Coinbase

Coinbase rappresenta l’exchange di criptovalute leader negli Stati Uniti e il secondo a livello mondiale. L’affidabilità e la facilità d’uso offerte dall’applicazione, con la possibilità di acquistare e scambiare oltre 250 criptovalute, ha reso la piattaforma particolarmente apprezzata anche dai principianti.

La società ha svolto un ruolo importante nell’adozione della criptovaluta, consentendo l’accesso al mercato a un pubblico sempre più vasto, e continua ad contribuire in modo significativo allo sviluppo del settore.

In un’epoca in cui le autorità normative acquisiscono sempre maggiore controllo del territorio finanziario globale, Coinbase si è fatta promotrice del processo di regolamentazione della criptovaluta, visto come uno strumento di orientamento e guida in un mercato in continua evoluzione.

Il CLO della società, infine, ha recentemente criticato la SEC per una proposta di regolamentazione che avrebbe, secondo lui, messo a rischio le criptovalute, chiedendone la revisione per garantire la sicurezza di tutte le classi di attività.