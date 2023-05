Nonostante il crollo generale del mercato questo mese, Wrapped Bitcoin (WBTC) e Fantom (FTM) hanno registrato un movimento al ribasso. Tuttavia, la solida posizione di TMS Network (TMSN) sta attirando l’attenzione di più investitori. Grazie alla sua capacità di sfruttare le opportunità e di mantenere stabilità, TMS Network dimostra di essere un’opzione di investimento notevolmente affidabile.

Wrapped Bitcoin (WBTC) e Fantom (FTM): quanto durerà il ribasso?

La prevendita di TMS Network (TMSN) procede spedita, esaltando l’efficacia della piattaforma decentralizzata all’avanguardia per lo scambio di derivati con velocità senza eguali. Gli utenti possono accedere in modo prontamente fruibile all’intero spectrum degli scambi principali senza dover aprire ulteriori account. Dal trading azionario ai CFD, passando per il Forex, TMS Network (TMSN) rende possibile l’uso di criptovalute per qualsiasi tipo di scambio derivato. L’infrastruttura di social trading aiuta gli utenti a raggiungere i migliori guadagni copiando le mosse dei trader esperti, mentre i trader alle prime armi possono contare su supporto gratuito nell’ambito della Trading Academy, dove i bot di trading spingono a decisioni sempre più rapide e lucide. Con una così grande varietà di funzioni, TMS Network (TMSN) si dimostra al passo con i tempi, anticipando tendenze e scommettendo su un futuro ancora più luminoso. Al momento, il token TMS Network (TMSN) raggiunge quota 0,088 dollari, con previsioni di un imminente aumento del valore. Gli investitori che partecipano alla prevendita avranno la possibilità di usufruire di numerosi premi e vantaggi, con diritto di voto aggiuntivo.

Wrapped Bitcoin

L’andamento del mercato delle criptovalute ha evidenziato un calo del 3,75% all’inizio di questa settimana, con Wrapped Bitcoin (WBTC) che ha subito un calo ancora maggiore del 4,22% nello stesso giorno e del 1,3% al momento della stesura del presente testo. Nonostante il grafico a lungo termine del token sembri promettente, gli analisti hanno attribuito a Wrapped Bitcoin (WBTC) un rating ribassista delle sue attuali performance. Secondo InvestorsObservers, il valore di Wrapped Bitcoin (WBTC) è sceso al di sotto del livello di supporto e continua a essere instabile, con un supporto fissato a $28.559,95 e una resistenza a $29.129,34. La diminuzione del volume degli scambi e la situazione attuale rendono improbabile un’immediata ma sensibile ripresa della situazione di Wrapped Bitcoin (WBTC). Allo stato attuale, il prezzo di Wrapped Bitcoin (WBTC) è di $27.611,68, con una diminuzione del 26% del volume degli scambi e del 1,35% della capitalizzazione di mercato. Il suggerimento per gli investitori è di valutare attentamente la situazione prima di eventuali investimenti in Wrapped Bitcoin (WBTC).

Fantom (FTM)

Il token Fantom (FTM) continua ad essere impegnato in un persistente movimento laterale, subendo una perdita del 5% nel corso della giornata. Nonostante alcuni picchi registrati in passato, il valore del token si mantiene al di sotto dei 0,45 dollari. Gli sviluppatori di Fantom (FTM) stanno attualmente lavorando al rinnovamento dell’ecosistema per attrarre un maggiore interesse degli investitori. Nel prossimo futuro, è stata prospettata la possibile introduzione di una banca crittografica, cosa che potrebbe fornire maggiori opportunità di investimento ai possessori di Fantom (FTM) e di conseguenza aumentarne i guadagni. Tuttavia, il volume degli scambi del token è diminuito rispetto ai dati del primo trimestre, indicando una mancanza di slancio per il suo rialzo. Attualmente, il livello di resistenza di 0,4475 dollari risulta cruciale per la ripresa di Fantom (FTM). Resta da vedere se il token sarà in grado di rompere la barriera di supporto di 4 dollari per poi avanzare ulteriormente.