Previsione prezzi Badger DAO 2022 – 2025 – 2030

Iniziamo con le basi. Badger DAO è un progetto open source e decentralizzato lanciato a dicembre del 2020 per rendere Bitcoin facilmente utilizzabile come garanzia nello spazio dei contratti intelligenti DeFi.

Essendo un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), la piattaforma è interamente nelle mani degli utenti.

Gli sviluppatori sono chiamati Badger Builders e, come i tassi, collaborano per migliorare la loro comunità, implementando Bitcoin come garanzia per il maggior numero possibile di Blockchain. I Badger Builders vengono premiati con una percentuale delle commissioni e un token BADGER.

I costruttori possono essere singoli sviluppatori, team o persino società di terze parti. Non c’è barriera all’ingresso che tutti possano creare. Badger DAO ha cinque pilastri principali, i Badger Builders, i prodotti creati dalla comunità, il team Badger Operations, l’equa distribuzione iniziale dei token BADGER utilizzati per la governance e il fatto che tutto il codice è open source.

Badger DAO Prezzo Previsione per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un vero e proprio mercato ribassista. Bitcoin è crollato del 50% dal suo massimo storico tra i cali di mercato più ampi influenzati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po’ di verde nel 2022, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2022.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo locale prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si assesterà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Il team di CaptainAltcoin ha creato un modello di previsione dei prezzi con un approccio sfaccettato alla crittografia che tiene conto sia dell’analisi tecnica che della valutazione fondamentale di ciascun progetto.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà BADGER a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Fondamenti

Caso d’uso

Gli utenti eseguono interamente badger DAO. Votano e sviluppano cambiamenti al sistema. I token BADGER di governance sono piuttosto distribuiti e consentono agli utenti di partecipare al processo decisionale.

La piattaforma offre due prodotti principali, Sett e DIGG.

Sett è un prodotto DeFi ispirato e un fork di Yearn Finance Vaults. È un aggregatore di mitigazione dei prestiti flash che si concentra su Bitcoin tokenizzati. È difficile da leggere, lo so, quindi analizziamolo. In termini semplici, significa solo che gli utenti depositano i loro soldi nel Sett e il protocollo trova automaticamente le migliori strategie di yield farming per massimizzare i rendimenti dell’utente, solo per BTC tokenizzati.

E i rendimenti sono incredibilmente alti, a volte anche superiori al 300%, il che porta alla domanda: quanto è sostenibile? Il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha twittato nell’agosto dello scorso anno: “Seriamente, l’enorme volume di monete che deve essere stampato senza sosta per pagare i fornitori di liquidità in questi regimi agricoli di rendimento del 50-100% / anno fa sembrare che le principali banche centrali nazionali siano tutte gestite da Ron Paul.

Gli investitori depositano i loro token BTC nel caveau di Sett e guadagnano BADGER o DIGG (di cui parleremo più avanti) in cambio. La comunità decide qual è il tasso di emissione settimanale.

Il progetto addebita una commissione dello 0,5% agli sviluppatori e una commissione aggiuntiva del 4,5% per coprire i costi di gas e di transazione.

Passando al secondo prodotto principale offerto da Badger, Digg è un token in esecuzione sulla blockchain di Ethereum, che segue il prezzo di Bitcoin. Digg è diverso dalle altre monete ancorate BTC per il semplice fatto che non è custodito, nessuna istituzione centralizzata ne controlla il funzionamento. L’alimentazione fissa della moneta e una funzione di re-base si regolano in base ai tassi spot BTC.

Il caso d’uso è in termini semplici per portare Bitcoin alla DeFi. Il progetto mira a risolvere i punti dolenti:

La necessità di ottimizzare l’asset allocation su Defi

Minori perdite e maggiori guadagni sul mining di liquidità DEX

I punti dolenti che Badge DAO imposta per risolvere sono tra i più importanti del settore. Quindi Badge è senza dubbio un progetto necessario. Portare Bitcoin in DeFi è essenziale per raggiungere lo status mainstream. E i quasi $ 800.000.000 di Total Value Locked suggeriscono che sta funzionando.

Anche se va detto, l’offerta di prodotti è molto simile al principale concorrente Yearn Finance, da cui i fondatori Chris Spadafora ammettono di aver biforcato il codice e preso ispirazione. Non fraintendetemi, i Sett Vault non sono un cattivo prodotto; Hanno solo un leggero vantaggio critico. E inoltre non vedo come i rendimenti elevati siano sostenibili a lungo termine. Dubito che Badger DAO manterrà rendimenti così elevati nei prossimi 1 o 2 anni.

Quindi, in conclusione, il caso d’uso di Badger Dao ottiene 4 punti su 5.

Tokenomics

Badger DAO mira a rendere lo sviluppo della piattaforma trasparente, open-source ed equo. Il token di governance BADGER è fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

BADGER non ha alcun valore intrinseco. Tuttavia, ha altri due ruoli oltre alla governance. Il token viene utilizzato per lo staking nel vault Sett e la fornitura di liquidità.

In termini di tokenomics, BADGER ha queste caratteristiche:

Il token nativo ha una fornitura fissa di 21 milioni, proprio come Bitcoin

Il codice di BADGER è stato verificato da terze parti come Zokyo per garantire la loro sicurezza.

Non ci sono lanci a sorpresa

BADGER DAO fa crowdfunding

I fondatori ricevono un premio a tempo

BADGER è un token di governance, quindi la comunità lo usa per governare il progetto.

La tokenomics è buona e BADGER sta avendo successo nella governance del progetto. Ma ancora una volta, non ci sono fattori di differenziazione critici con YFI, il token di governance del loro principale concorrente Yearn Finance. La tokenomica ottiene 3,5 punti su 5.

Squadra

Il Badger DAO ha un solido team di fondatori. Il 10% di tutto il BADGER estratto va a loro

I fondatori del progetto sono:

Chris Spadafora, un investitore cripto che è il capo delle operazioni.

Ameer Rosic, un investitore che ha lavorato anche su altri progetti crittografici.

Albert Castellana, CEO di StakeHound e consulente di prodotto Badger DAO.

Alberto Cevallos è il consulente tecnico e lavora anche per Travala.

Per creare Badger DAO, il team ha collaborato con dOrg, un gruppo di sviluppatori che crea applicazioni DeFi, DAO e altri prodotti correlati alla crittografia. E non solo hanno anche impiegato l’aiuto di altre aziende affermate nello spazio DeFi, come Balancer, Aragon, The Graph, DeversiFi e molti altri.

Ma non fatevi ingannare; Badger è un DAO. La comunità è responsabile del marketing, del voto e dello sviluppo della piattaforma.

Il team è terribile, ma qualcosa si può dire per la loro mancanza di esperienza su altri DAO. Sono certamente specializzati e competenti, ma al momento non possiamo dire che siano qualcosa di speciale. Badger DAO è un progetto abbastanza nuovo, quindi dovremo aspettare e vedere quanto è bravo il team. A partire da ora, ottengono 4 punti su 5.

Comunità

Come già Badger è un DAO, quindi la community gioca un ruolo chiave. Le decisioni vengono prese sui loro gruppi di social media e chat. Su Telegram, il Badger Builder ufficiale conta più di 7100 membri, e su Discord, circa 14.000. Entrambi i gruppi sono molto attivi nel discutere e lavorare per una piattaforma migliore.

Le modifiche al codice proposte sono pubblicate anche su Github e sul loro forum ufficiale. Badger DAO è anche abbastanza attivo su Twitter, con il loro account che conta quasi 38k follower.

Dal lancio del progetto, la comunità ha sviluppato, votato e implementato una lunga lista di modifiche al progetto. Ma essendo un progetto relativamente nuovo, la comunità di Badger DA deve ancora dimostrare se resiste alla prova del tempo. Ad oggi, ottengono 4 stelle su 5.

Badger Prezzo Previsione 2022

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2022 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2022.

Badger è attualmente seduto a circa $ 20, molto al di sotto del massimo storico di $ 81, raggiunto a febbraio. Con una capitalizzazione di mercato di poco più di $ 148.000.000, è il 197 ° più grande progetto crittografico.

Il valore totale bloccato è di $ 600.000.000, quattro volte più grande della capitalizzazione di mercato. Il quadro è chiaro che Badger DAO è un progetto altamente sottovalutato. Idealmente, dovremmo guardare a un rapporto TVL di capitalizzazione di mercato 1: 1.

E guardando alla “ipenomics”, la tokenizzazione degli asset blockchain riceverà molta attenzione nei prossimi anni. Se sei nello spazio oggi, puoi contare te stesso nei primi adattatori. Questi tipi di applicazioni DeFi esploderanno 3-5 anni dopo.

Quindi, anche se Badger DAO ha i suoi problemi. La mancanza di qualsiasi vantaggio critico significativo sui suoi concorrenti, come Yearn Finance, la tendenza principalmente rialzista sul progetto. Badger DAO non è affatto un cattivo progetto DeFi e sta salendo da qui, come Yearn.

Badger DAO Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede BADGER raggiungere nuovi massimi nel 2025:

$ 11,39

Il prezzo di Badger DAO nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere di un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.

Dove e come conservare BADGER

Badger DAO è quotata su molti scambi significativi. I luoghi dove acquistare il token BADGER sono:

Binance (compra/vendi con USDT, BTC e BUSD)

(compra/vendi con USDT, BTC e BUSD) SushiSwap (compra/vendi con ETH)

(compra/vendi con ETH) UniSwap (compra/vendi con WBTC e ETH)

Naturalmente, una volta acquistato l’asset crittografico che si desidera conservare da qualche parte, quindi i migliori portafogli che supportano BADGER sono:

Ledger Nano S

Trezor Uno

MetaMask

Riassumendo tutto

Badger ha i suoi problemi, ma tutto intorno, segna ancora 15,5 / 20. E al prezzo di $ 20, è un affare che può far guadagnare agli investitori un po ‘di soldi, almeno a breve termine, un progetto da osservare da vicino senza dubbio.

Naturalmente, questa è solo la mia opinione e non una consulenza finanziaria. Dovresti sempre fare le tue ricerche e fare trading in modo responsabile.