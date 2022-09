Previsione prezzi Efinity (EFI) Token 2022, 2022, 2025, 2030, 2050

Efinity è un progetto blockchain di nuova generazione che mira a potenziare gli NFT, ovvero token non fungibili, risorse digitali e oggetti da collezione. Efinity è sviluppato da kickstarter della rivoluzione NFT e dal creatore dello standard ERC-1155 Token Enjin Blockchain.

Enjin originariamente sviluppato sulla blockchain di Ethereum e ampliando la visione per creare una rete scalabile, decentralizzata e cross-chain, hanno deciso di introdurre Efinity. La ricerca di business e sviluppatore per la piattaforma che offre un’esperienza NFT amichevole per gli sviluppatori sta finendo.

Efinity costruito sulla rete Polkadot per aprire una finestra per la visione e il progetto NFT multi-catena avrà dati indipendenti, stato e quadro economico.

Polkadot aiuterà a creare un’infrastruttura NFT Web 3.0 con funzionalità di manutenzione come transazioni basse, transazioni più veloci e sicurezza. attualmente, l’infrastruttura esistente causa molti problemi agli sviluppatori, in quanto devono lavorare con tariffe elevate, contratti intelligenti non flessibili e interoperabilità zero.

In Era of NFT non esiste un programma di incentivi per l’utente reale, poiché gli utenti che guadagnano sono limitati alla fluttuazione dei prezzi.

Per affrontare questo problema, Efinity propone una nuova funzionalità NFT highway che eliminerà la rete blockchain di calcolo generale per spostare l’attenzione sulla creazione, il trasferimento e l’acquisto di token. Efinity ha hub per tutti i token fungibili e non fungili che accetteranno diversi paratoken multi-catena.

Previsione dei prezzi di Efinity

Mese & Anno Previsione dei prezzi EFI settembre 2022 US$ 0,17 ottobre 2022 US$ 0,25 settembre 2022 US$ 0,27 dicembre 2022 US$ 0,29 gennaio 2023 US$ 0,31 febbraio 2023 US$ 0,23 aprile 2023 US$ 0,27 aprile 2023 US$ 0,30 maggio 2023 US$ 0,36 giugno 2023 US$ 0,36 settembre 2023 US$ 0,40 dicembre 2023 US$ 0,42 aprile 2024 US$ 0,41 luglio 2024 US$ 0,48 ottobre 2024 US$ 0,44 gennaio 2025 US$ 0,49 febbraio 2025 US$ 1,07 aprile 2025 US$ 1,10 aprile 2025 US$ 1,21 maggio 2025 US$ 1,23 giugno 2025 US$ 1,26 luglio 2025 US$ 1,41 luglio 2025 US$ 1,63 settembre 2025 US$ 1,49 ottobre 2025 US$ 1,46 ottobre 2025 US$ 1,70 Dicembre 2025 US$ 1,75 gennaio 2030 US$ 3,77 aprile 2030 US$ 4,00 maggio 2030 US$ 4,49 luglio 2030 US$ 4,14 settembre 2030 US$ 4,77 dicembre 2030 US$ 4,94

Panoramica di Efinity

Nome del progetto Efinità Simbolo Ticker Efi Fornitura totale 2,000,000,000 Sito ufficiale Efinity.io Basato su Nft Anno di lancio 2021 Catena supportata Ethereum, Polkadot Piattaforma di scambio Na Portafoglio Metamaschera

Panoramica di EFI ICO

Piattaforma utilizzata Coinlista Generato da Na Data dell’ICO 24th giugno 2021 Prezzo ICO US$ 0,20 USD Partner Crypto.com Capitale, DFG, Hashed

Analisi dei prezzi EFI

EFI, ovvero il token Efinity, alimenterà la rete NFT cross-chain di Efinity, poiché il token verrà utilizzato per pagare le commissioni di transazione sulla piattaforma. all’inizio del 2021, EFI Token ha lanciato e in seguito Efinity ha raccolto $ 18,9 milioni di capitalizzazione di mercato nella vendita privata. La vendita pubblica di Efinity sarà ospitata sullo scambio Coinlist. nella vendita pubblica 100 milioni di fornitura saranno disponibili per la distribuzione e il prezzo ICO è di $ 0,20 USD. in precedenza molte vendite di token ospitate da Coinlist hanno ottenuto un’enorme risposta dall’investitore e allo stesso modo il token Efinity è andato esaurito in poche ore.

Il titolare del token EFI otterrà la partecipazione al processo di governance, che darà l’opportunità di entrare nel dibattito tramite votazione. Il titolare del token EFI può puntare il proprio token per guadagnare premi o partecipare a un programma di incentivi.

Conclusione

Il 2021 è l’anno di svolta di NFT, oggetti da collezione digitali o beni che stanno innovando con la tecnologia Blockchain. conosciamo la visione pionieristica di Engin di token non fungibili in cui l’utente può eseguire varie operazioni basate su NFT tra cui trading, sviluppo, monetizzazione e marketing. Efinity sviluppato è stato avviato con la visione di produrre NFT fisici per i quali Enjin ha unito le mani con Uniqly. Efinity potrebbe essere il più grande progetto blockchain nella categoria NFT e potrebbe essere nella top 300 per volume di capitalizzazione di mercato. sappiamo che NFT è il futuro della memorizzazione delle risorse e concentrandosi sull’NFT fisico, Efinity ottiene sicuramente più risposta dagli utenti.