Previsione prezzo Seedify.fund (sfund) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Seedify Fund è sede di hub di innovazione di prodotto basati su blockchain che mirano a fornire una piattaforma per lanciare nuovi progetti. Seedify è guidato da DAO, ovvero un’organizzazione autonoma decentralizzata che offre di raccogliere fondi per la fase di avviamento, incubatori decentralizzati e rampa di lancio.

Lo sviluppatore o l’innovatore possono presentare il loro progetto alla piattaforma e quindi la comunità sarà decisa tramite un programma di incubazione seguito da un sistema di voto.

L’incubatore Seedify potenzierà diversi progetti collegando il loro progetto alla comunità che li aiuterà a lanciare un ottimo prodotto. l’incubatore sosterrà il progetto per indirizzare categorie speciali che includono sviluppo, costruzione della comunità, pubblicità, creazione di contenuti, whitepaper, sviluppo di siti Web e altro ancora.

DAO sarà incaricato di identificare i bug e concentrarsi sulle interferenze degli utenti, sui flussi di lavoro, sui parametri numerici, poiché la comunità avrà test di libertà e migliorerà il prodotto tramite cicli di feedback. Launchpad si concentrerà su attività come ICO, IDO, prevendita e programma di raccolta fondi in una sola fermata.

Il fondatore del progetto del meccanismo di fondo Seedify dovrà seguire regole specifiche che includono la proposta di progetto per il finanziamento iniziale con la pagina KYC.

Poiché ogni progetto deve ottenere l’80% di voti positivi per qualificarsi per il finanziamento iniziale. Il token del 3% verrà distribuito al titolare del token sfund e otterrà anche finanziamenti dal pool di finanziamento ufficiale.

Seedify.Fund Previsione dei prezzi

Mese & Anno Previsione dei prezzi SFUND settembre 2022 US$ 3,08 ottobre 2022 US$ 4,58 settembre 2022 US$ 5,11 dicembre 2022 US$ 5,41 gennaio 2023 US$ 5,82 febbraio 2023 US$ 4,32 aprile 2023 US$ 5,11 aprile 2023 US$ 5,61 maggio 2023 US$ 6,65 giugno 2023 US$ 6,79 settembre 2023 US$ 7,41 dicembre 2023 US$ 7,91 aprile 2024 US$ 7,66 luglio 2024 US$ 8,93 ottobre 2024 US$ 8,17 gennaio 2025 US$ 9,09 febbraio 2025 US$ 19,92 aprile 2025 US$ 20,47 aprile 2025 US$ 22,55 maggio 2025 US$ 22,89 giugno 2025 US$ 23,47 luglio 2025 US$ 26,23 luglio 2025 US$ 30,37 settembre 2025 US$ 27,70 ottobre 2025 US$ 27,15 ottobre 2025 US$ 31,75 Dicembre 2025 US$ 32,67 gennaio 2030 US$ 70,17 aprile 2030 US$ 74,54 maggio 2030 US$ 83,74 luglio 2030 US$ 77,07 settembre 2030 US$ 88,80 dicembre 2030 US$ 92,02

Seedify.Fund Panoramica

Nome del progetto Seedify.fund Simbolo Ticker SFUND Fornitura totale 100,000,000 Sito ufficiale Seedify.fund Basato su Launchpad, Raccolta fondi Anno di lancio 2020 Rete Bsc Piattaforma di scambio PanetteriaSpalla, Pancakeswap, Julswap Portafoglio Metamask, Trustwallet Socio Chainlink, Mochi Finanza, Hotbit

Analisi dei prezzi SFUND

SFUND Token ha più valori nel progetto, perché l’intero progetto è gestito o diretto solo da token. Il token SFUND è attualmente basato su BSC Network con token standard BEP-20. Il titolare di SFUND avrà più compiti da svolgere che includono il voto per un nuovo progetto, lo staking e molti altri. SFUND ottiene ricompense per il token di puntata, poiché la fornitura di token del 3% da ogni progetto verrà distribuita al titolare. Il valore del token basato su IDO vede una crescita ogni volta che viene annunciato un nuovo IDO, poiché più progetti elencati roi ottengono di più sarà il valore del token launchpad.

SFUND al momento della scrittura di trading a $ 1,5 a $ 2 USD, poiché la piattaforma ospita più finanziamenti seed e il round di lancio IDO più investitori mostreranno interesse. Sappiamo che launchpad ha criteri di blocco del token o del token di puntata a lungo termine che decidono l’allocazione nel prossimo progetto. quindi, il ROI del progetto elencato deciderà il futuro della piattaforma.

Conclusione

Seedify.Fund tutte le soluzioni che non solo aiutano a raccogliere fondi, ma aiutano anche il progetto a crescere ai massimi livelli. Ogni progetto prima del lancio deve concentrarsi su molteplici fattori che includono marketing, comunità, documentazione, pubblicità digitale e prodotto completo. Seedify è un pacchetto completo alimentato dalla comunità con organizzazione autonoma decentralizzata. Nel 2021, molte rampe di lancio o piattaforme di raccolta fondi sono state lanciate con un chiaro focus su un ecosistema più avanzato e trasparente. al momento della scrittura, piattaforma come Polkastarter, rete a pagamento, BSCPAD che ospita il più alto numero di IDO e in quanto Seedify sarà il forte concorrente.