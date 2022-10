Previsione prezzi Elrond (EGLD) 2022-2025-2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di Elrond mentre discutiamo le previsioni dei prezzi EGLD per il 2022 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Elrond.

Ora, entriamoci dentro.

Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Iota e rispondere alle domande se Elrond è un buon investimento o meno, perché Elrond avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Elrond aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è Elrond e alla sua storia fino ad oggi.

Cos’è Elrond

Elrond mira ad essere la prossima blockchain su scala Internet con un throughput elevato.

Elrond sta cercando di costruire una blockchain in grado di gestire un throughput di transazioni 1000x rispetto alla maggior parte delle blockchain esistenti.

Quali sono le caratteristiche principali di Elrond?

Partizionamento orizzontale adattivo dello stato: suddivisione e fusione in tempo reale delle partizioni man mano che la domanda di capacità di rete cambia. In qualsiasi momento, la blockchain di Elrond si destreggerà tra sharding di rete, sharding delle transazioni e sharding dello stato, rendendo la capacità della rete altamente malleabile come richiesto dalla domanda degli utenti. Meccanismo di consenso Secure Proof of Stake (“SPoS”) – In linea con Sharding, Elrond Blockchain elegge diversi validatori all’interno di ciascun frammento in ogni round di convalida. Elrond VM – Elrond Virtual Machine (EVM) è un motore di esecuzione di contratti intelligenti dedicato basato su WASM. Gli sviluppatori possono basarsi su The EVM in qualsiasi linguaggio abbiano familiarità con cui devono essere compilati in WASM.

Come puntare su Elrond?

Lo staking su Elrond può essere fatto sia come:

Validatore (esecuzione di un nodo + 2.500 puntate eGold), oppure Delegatore, con un minimo di 10 eGold per delegazione.

I premi del validatore vengono distribuiti automaticamente. I premi Del Delegato Attivo sono rivendicabili una volta al giorno, senza limiti di tempo per i reclami.

Elrond Prezzo Previsione

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un vero e proprio mercato ribassista. Bitcoin è crollato del 50% dal suo massimo storico tra i più ampi cali di mercato influenzati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Gli investitori vendono attività rischiose e si spostano in mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2022, specialmente nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2022.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo locale prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilizza nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario dozzine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal Q1 al Q2. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire i loro sacchetti in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione dei prezzi EGLD per i prossimi 90 giorni

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà eGLD a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Elrond Prezzo Previsione 2022

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che questo mercato ribassista durerà almeno per il primo trimestre del 2022 prima di assistere a una certa stabilizzazione e a piccole inversioni di tendenza.

EGLD Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede EGLD raggiungere $ 98,02 nel 2025.

Elrond Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Elrond nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Elrond raggiungere $ 245,06 nel 2030.

Quanto varrà Elrond nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Elrond raggiungere $ 490,11 nel 2040.

Elrond sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Elrond non sostituirà o supererà BTC.

Elrond può raggiungere i 1000 dollari?

Sì, Elrond potrebbe raggiungere $ 1000 entro la fine del 2025.

Vale la pena acquistare Elrond?

Siamo sostenitori di investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio crittografico in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Elrond.

Elrond è un buon investimento?

Elrond è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomics ben progettata, della comunità attiva e di un solido team dietro di esso.

Quanto varrà Elrond?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 30,27. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 245,06 o anche di più.

Perché Elrond avrà successo e salirà di prezzo?

Elrond ha un buon caso d’uso, tokenomics ben progettati, una comunità attiva e un solido team dietro di esso. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Elrond salire fino a $ 245,06 nel 2030.

Perché Elrond fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività di sviluppo minima prevista sul protocollo, mancato attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà Elrond?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Elrond esplodere e raggiungere $ 490,11 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Elrond?

Elrond raggiungerà $ 30,27 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 37% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 48,05.

Elrond può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario Elrond. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono uno spettacolo comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in Elrond potrebbe renderti milionario.

Elrond Price Prediction Today – Quale sarà il prezzo di Elrond domani?

Elrond si aggirerà intorno a $ 51,72 domani.

Fondamenti

Molti investitori (tradizionali e cripto) ti diranno che i fondamentali sono estremamente importanti e dovrebbero avere il maggior peso quando valuti un progetto. Siamo d’accordo con questa affermazione, in una certa misura.

Crypto è specifico in un senso su cui i fondamentali sono difficili da fare affidamento. Come mai?

Bene, la maggior parte degli investitori cripto non sono tecnologicamente raffinati per capire se è anche fattibile fare ciò che il progetto afferma di fare. Ciò porta a roadmap esagerate e non comprovate da parte di molti team di progetti crittografici. Queste tabelle di marcia sembrano formidabili e le persone si affollano per investire nel progetto anche se, con un po ‘di conoscenza tecnica o economica, avrebbero visto quanto siano ridicole alcune di quelle idee.

⚡️ Caso d’uso

Per questo motivo, è sempre bene verificare la fattibilità del caso d’uso consultando qualcuno tecnicamente più astuto.

Ad esempio, molti di questi progetti hanno notato il problema della velocità delle transazioni con Bitcoin, quindi sono andati all-in con la velocità delle loro blockchain. Ma quella velocità ha avuto un costo di decentralizzazione. In sostanza, hanno affermato di aver risolto un trilemma blockchain, che ha infastidito i geni per secoli. Ma una ventina di senza nomi l’ha risolta in una settimana o giù di lì.

Perché Elrond fallirà?

Non molto originale. Solo un’altra piattaforma dApps che mira ad essere più veloce ed efficiente di Ethereum. Fare terreno su ETH sarà una ripida collina da scalare.

⚡️ Squadra

Valutare il team dietro il progetto è un altro punto che deve essere affrontato. Il più delle volte, quelle persone saranno l’unica fonte delle loro affermazioni (e dei profili LinkedIn manipolati). Quindi, anche se questo è un criterio importante, tieni presente che un astuto team di marketer può falsificare la legittimità.

Un’enorme BANDIERA ROSSA su una squadra sta twittando, pubblicando, bloggando sul prezzo del loro token. Nessun team legittimo lo fa perché ha cose più intelligenti da fare, come lavorare su un loro progetto multimilionario. Solo gli accaparratori di denaro gestiscono i loro social media e blog ufficiali come i più sfacciati manipolatori del mercato (esempio: Justin Sun) per far salire il prezzo prima di scaricare le loro montagne di monete che hanno creato dal nulla e premiato a se stessi.

Tali team di solito pagano le pubblicazioni di media crittografici di basso livello per pubblicare articoli “imparziali” e recensioni dei loro progetti nel tentativo di creare l’illusione di un progetto ampiamente rispettato e attraente.

Previsioni Elrond – team

Molto trasparente e professionale. Nessuna azione di prezzo scellino o commento, focalizzato sulla costruzione.

⚡️ Comunità

Comunità – presta particolare attenzione a questo. Le dimensioni della comunità non sono rilevanti in quanto possono essere facilmente falsificate (basta controllare Fiverr o Upwork per vedere quanto è facile acquistare 100k di follower su Twitter o abbonati subreddit).

Ciò che è più importante è il contenuto che i membri della comunità pubblicano: sembra reale? È solo centrato sul prezzo? Ha permesso di esercitare un certo pensiero critico o gli unici post consentiti sono shills e idolatria di culto della squadra (il più delle volte il team leader ottiene uno status di rockstar tra gli investitori peccaminosi).

Vale la pena investire in Elrond – valutazione della comunità

Non molta attività sul loro subreddit ma un gruppo Telegram piuttosto attivo. Sembra essere genuino e autentico, senza bot.

⚡️ Supporto per scambi e portafogli

Un altro buon indicatore di quanto sia serio il progetto preso da altri agenti crittografici. Alcuni scambi e portafogli più piccoli e marginali possono essere pagati per le inserzioni, ma piattaforme più grandi come Kraken, Binance o Coinbase conferiscono legittimità a un progetto che è elencato lì. Quindi, questo è un ottimo spunto se il progetto vale davvero qualcosa tra i suoi pari.

Perché Elrond avrà successo?

Ottimo supporto tra gli scambi popolari (Binance, Bitfinex, OkEx ecc.) e portafogli (Atomic Wallet, Trust Wallet ecc.).

⚡️ Tokenomics

A volte il progetto ha senso e tutto suona bene tranne il ruolo del token. È solo superfluo e forzato nella foto (quindi la squadra può prendere i soldi e diventare ricca). A parte la logica alla base del token, dovresti prestare attenzione alla sua fornitura attuale e complessiva. Inoltre, l’inflazione e il tasso di produzione di nuove monete sono estremamente importanti. Anche la distribuzione tra il team, i primi investitori e gli utenti regolari ha un’immensa conseguenza. Controlla Ripple e XRP per vedere quanto sia difficile avere una crescita organica dei prezzi quando c’è un’intera sfilza di persone che scaricano milioni di nuovi token (sbloccati) sul mercato ogni settimana.

È importante che i token siano intessuti nel progetto con incentivi intelligenti in mente. Si tratta di incentivi nel mondo delle criptovalute: perché l’acquirente dovrebbe tenere qualche moneta, cosa c’è in esso per lui? Progetti diversi utilizzano metodi diversi per invogliare le persone a comprare e tenere la loro moneta.

EGLD è un buon investimento?

Piccola offerta complessiva con solo 21,2 milioni di token pianificati e 16,9 milioni già sul mercato. Tuttavia, il tasso di inflazione è alto al 23,9% (secondo Messari.io), il che significa che la diluizione del valore di cui soffrirà un detentore di Elrond è piuttosto elevata. Per riferimento, BTC ha un tasso di inflazione dell’1,8% e ETH dell’1,87%.

Token ha senso e ha un ruolo logico nell’ecosistema Elrond. Lo staking serve come un buon incentivo per gli utenti a detenere EGLD.

⚡️ Volume di trading

Il volume degli scambi è un altro eccellente barometro della qualità delle attività. Questo può anche essere falsificato dal trading automatico e lavato su piccoli scambi, ma basta filtrarli e vedere se c’è liquidità effettiva sulle piattaforme più grandi.

Elrond future – volume degli scambi

Volume di scambi solido e costante negli ultimi 3 mesi con picchi e cali ocasionali.

Potenziale speculativo

Ora, stiamo parlando delle forze di mercato davvero impattanti.

Sfortunatamente, il potere dei social media, in particolare dei gruppi Twitter, Discord e Telegram e, in misura minore, dei subreddit e dei gruppi di Facebook, spesso supera i fondamenti di un progetto crittografico. Di conseguenza, vediamo progetti zombie spazzatura e semi-morti come Dogecoin, Electroneum, Verge, Tron (non morto ma tutto è finto intorno ad esso, dal numero di utenti e dapp alla leadership non originale e poco stimolante, incompetente) e shitcoin simili che salgono nelle classifiche di capitalizzazione di mercato, a volte anche entrando nella top 10.

L’onda speculativa può sollevarti nei cieli ma può, più spesso, distruggere il tuo portafoglio in un grande zilch.

Alcune persone sono brave a nuotare con questi squali (personaggi di Twitter nascosti dietro alcuni soprannomi zoppi come Crypto [INSERT ANIMAL) o Crypto [INSERT VERB]) che coordinano i loro scellini e le pompe e le discariche dei prezzi. Tuttavia, i normali acquirenti di criptovalute non hanno tempo o abilità per stare al passo con loro e vengono utilizzati come plancton – cibo per le creature marine crittografiche più grandi con cui banchettare.

Tuttavia, i social media possono essere un luogo in cui ti imbatti in alcuni buoni consigli sulle gemme nascoste. Quando leggi qualcosa che suscita il tuo interesse, non eccitarti eccessivamente e investi subito. Invece, mettilo in una watchlist e controlla tutte le cose che abbiamo menzionato sopra.

La cosa fondamentale da cercare è l’autenticità: la comunità, i post sui social media di crypto personas, gli articoli sul progetto sui cripto media sembrano legittimi? È pubblicato da persone rispettate con una forte reputazione o da nessun nome che shill monete a destra e a sinistra? La comunità è consapevole dei potenziali difetti del progetto scelto ed è autorizzata a discuterne? Ci sono lamentele sistemiche di improvvisi divieti e censura da parte dei moderatori della comunità?

Un buon progetto non è così difficile da riconoscere e una volta che vedi post su di esso da parte di altre persone – controlla i loro profili, controlla la loro cronologia di tweet / post, vedi se la raccomandazione si presenta come un suggerimento genuino o uno shill artificiale fatto per interesse personale?

Elrond è legittimo?

Elrond sembra attirare l’attenzione di un’ampia base crittografica, tweet e post su di esso sui social media sembrano essere genuini e scoordinati, il che significa che le persone lo riconoscono come un progetto legittimo.

Elrond Price Prediction – riassunto

Dopo aver analizzato tutto quanto sopra su Elrond, possiamo dire che questo è un progetto legittimo con un compito difficile di fronte ad esso: superare Ethereum e altre piattaforme di contratti intelligenti. Gode di una buona reputazione nei circoli crittografici e potrebbe essere un investimento degno a breve e medio termine.

Elrond Portafogli

Elrond è già integrato da alcuni dei portafogli crittografici più popolari come Trust Wallet, Guarda o Atomic Wallet. Ha anche l’integrazione con un portafoglio hardware come Ledger Nano X o S.

Il portafoglio nativo di Elrond è Maiar.

Misura in Satoshis

Vorrai sempre sapere se lo sforzo del trading ne è valsa la pena invece di rintanare BTC. Dovresti anche tenere conto del tempo che hai trascorso a fare trading in quanto anche quel tempo ha valore.

Ad esempio, se hai trascorso 15 ore a scambiare altcoin e hai finito per avere la stessa quantità di Satoshi, significa che hai sprecato quelle 15 ore e sarebbe stato meglio se avessi semplicemente tenuto BTC.

Poiché Bitcoin si trova tra il sandwich Fiat e Alt Coin, dovresti sempre scambiare solo il valore BTC.

Per esempio:

Se investo in un altcoin a .17 centesimi a 10k Sats e in 6 mesi, incasserò a .93 centesimi a 10k Sats. Ho fatto soldi con quell’altcoin?

La risposta è no. Il tuo costo opportunità era uguale a detenere bitcoin poiché i valori sat non si muovevano, il prezzo di BTC che saliva è ciò che ti ha fruttato il tuo aumento di fiat. Non l’aumento dei sats su STEEM.

Se, tuttavia, hai incassato STEEM a 20k sats a .93 centesimi nel corso di 6 mesi, ciò significa che hai realizzato un profitto in valore satoshi e valore USD (tramite bitcoin).

Costruire una strategia d’investimento

Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante costruire una vera e propria strategia di investimento. Organizza quali sono i tuoi obiettivi, qual è la tua tolleranza al rischio e come prevedi di costruire un portafoglio per raggiungere tali obiettivi piuttosto che inseguire semplicemente il sapore della settimana.

Perché? Perché ti costringerà a rallentare e prendere decisioni basate sul pensiero razionale piuttosto che sull’emozione, e ti porterà inevitabilmente a pensare a lungo termine.

Impostazione degli obiettivi di ROI

Senza mezzi termini, molti giovani investitori che si trovano in criptovalute hanno aspettative davvero irrealistiche su rendimenti e rischi.

Molti di loro non hanno mai investito in nessun altro tipo di attività finanziaria, e quindi molti sembrano considerare un ROI del 10% in un mese non entusiasmante, anche se questo è all’incirca ciò a cui dovrebbero mirare.

Vedo un sacco di persone che prendono le loro decisioni con l’aspettativa di raddoppiare i loro soldi ogni mese. Ciò ha portato una quantità preoccupante di neofiti a mettere troppi soldi troppo rapidamente in qualsiasi cosa sulla prima pagina di CoinMarketCap con un basso valore in dollari per moneta sperando che le criptovalute li tirino fuori dal loro debito o una vita di fatica in un cubicolo. E tutto nel prossimo anno o due!

Tieni presente che un aumento mensile del 10% quando composto equivale a un rendimento annuo del 313% o oltre 3 volte i tuoi soldi. Potrebbe non sembrare eccitante per coloro che sono entrati di recente e hanno visto i loro soldi andare 20 volte in un mese su qualcosa come Aave prima che si schiantasse di nuovo.