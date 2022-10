Previsione del prezzo Flow Crypto 2022 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di FLOW mentre discutiamo le previsioni dei prezzi di Flow per il 2022 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come FLOW.

Ora, entriamoci dentro.

Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Iota e rispondere alle domande se Flow è un buon investimento o meno, perché Flow avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Flow aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a cos’è Flow e come è nato.

Cos’è Flow Crypto?

Dopo che Cryptokitties è stato lanciato nel 2017, il principale difetto della blockchain di Ethereum è rimasto fuori come un pollice dolorante: la scalabilità.

Il team di Dapper ha testato e valutato diversi approcci per risolvere questo problema di scalabilità e ha trovato una soluzione: Flow.

Flow è una blockchain veloce, decentralizzata e adatta agli sviluppatori sviluppata dal team dietro CryptoKitties, Flow è stata creata per supportare un’intera rete di app, giochi e gli acquisti in-app che li fanno funzionare. FLOW è stato costruito in modo univoco in modo tale che, senza contrattare il decentramento o compromettere la qualità, la rete di un’applicazione mantiene gli standard necessari per farli funzionare senza intoppi.

Per spiegare ulteriormente questo, offre agli sviluppatori un mezzo sicuro per costruire sul lavoro degli altri aprendo possibilità a miliardi di consumatori in tutto il mondo.

Previsione del prezzo di Flow Crypto

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un vero e proprio mercato ribassista. Bitcoin è crollato del 50% dal suo massimo storico tra i più ampi cali di mercato influenzati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Gli investitori vendono attività rischiose e si spostano in mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2022, specialmente nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2022.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo locale prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilizza nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario dozzine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal Q1 al Q2. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire i loro sacchetti in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione del prezzo

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che questo mercato ribassista durerà almeno per il primo trimestre del 2022 prima di assistere a una certa stabilizzazione e a piccole inversioni di tendenza.

FLOW Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede FLOW raggiungere $ 3,40 nel 2025.

Previsione del prezzo del Flow Crypto 2030 – 2040

Quanto varrà Flow nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Flow raggiungere $ 8,50 nel 2030.

Quanto varrà Flow nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Flow raggiungere $ 17,00 nel 2040.

Flow sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Flow non sostituirà o supererà BTC.

Flow può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Flow di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare Flow?

Siamo sostenitori di investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio crittografico in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Flow.

Flow è un buon investimento?

Flow è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomics ben progettata, della comunità attiva e di un solido team dietro di esso.

Quanto varrà Flow?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 1,04. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 8,50 o anche di più.

Perché Flow avrà successo e salirà di prezzo?

Flow ha un buon caso d’uso, tokenomics ben progettato, una comunità attiva e un team solido dietro di esso. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Flow salire fino a $ 8,50 nel 2030.

Perché Flow fallirà e diminuirà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività di sviluppo minima prevista sul protocollo, mancato attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà Flow?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo Flow esplodere e raggiungere $ 17,00 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Flow?

Flow raggiungerà $ 1,04 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 38,2% rispetto al prezzo corrente che si aggira intorno a $ 1,68.

Flow può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario Flow. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono uno spettacolo comune nelle criptovalute, quindi un investimento di $ 10k in Flow potrebbe renderti milionario.

Previsione del prezzo del Flow oggi – Quale sarà il prezzo di Flow domani?

Il Flow si aggirerà intorno a $ 1,77 domani.

PERCHÉ COSTRUIRE UNA NUOVA BLOCKCHAIN?

Il team di Dapper Labs era consapevole del fatto che l’interconnessione tra contratti intelligenti è più sfaccettata e soggetta a errori a causa di lacune nel metodo di partizionamento generalmente seguito. Sharding, che è un termine utilizzato per il processo di separazione di database di grandi dimensioni in unità più piccole, più veloci e facilmente gestibili, può essere una soluzione adatta per i pagamenti, ma ha lacune quando si tratta dell’ecosistema di applicazioni complesse come social network o giochi. Flow soddisfa le speranze degli sviluppatori e dei consumatori convenzionali senza compromettere il decentramento o il partizionamento orizzontale della rete.

IN CHE MODO FLOW È DIVERSO?

Da tempo immemorabile, l’intera posizione su una blockchain è memorizzata su ogni nodo (saldi del conto, codice del contratto intelligente, ecc.) ed esegue tutto il lavoro associato all’elaborazione di ogni transazione nella catena.

Flow è molto diverso in quanto è progettato per separare i lavori tipicamente eseguiti da un singolo nodo su cinque diversi tipi di nodi, quindi il tempo e gli sforzi necessari per migliorare la coerenza sono ridotti in modo significativo. Per stabilire ulteriormente questo approccio, il team di Flow ha sviluppato una nuova tecnica crittografica chiamata Specialized Proofs of Confidential Knowledge (SPoCKs) per affrontare il dilemma del verificatore. Il dilemma del verificatore è un termine usato per spiegare l’attrito tra i puzzle computazionalmente complessi in una rete di consenso Proof-of-work, gli incentivi economici offerti per risolvere quei puzzle e il comportamento razionale dei minatori.

Flow è diviso in QUATTRO tipi di nodi per ottenere un eccezionale miglioramento in termini di velocità e throughput

I Nodi Collettore amplificano l’efficienza I nodi di esecuzione consentono velocità e scalabilità I Nodi Verificatori garantiscono la correttezza I nodi di consenso garantiscono il decentramento

Migliorando i contratti intelligenti aggiornabili e la sicurezza leggibile dall’uomo, flow migliora l’usabilità per sviluppatori e consumatori ripensando molte altre scelte di progettazione.

Il risultato è che ogni transazione ha la garanzia completa ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability). Con questo approccio, gli sviluppatori possono costruire in modo sicuro e conveniente sul codice degli altri, per creare prodotti e servizi totalmente nuovi a un ritmo appetitoso. Questo è chiamato componibilità. Una cosa simile alla componibilità è il software open source, che consente agli sviluppatori di innovare più velocemente, portando in definitiva a una maggiore scelta da parte dei consumatori.

COSA PUOI COSTRUIRE SU FLOW?

Flow offre diversi servizi per diverse categorie di utenti

Artisti o band possono utilizzare token crittografici per offrire a milioni di fan nuovi modi senza precedenti per mostrare il loro fandom Giochi che premiano i giocatori per l’aggiunta di valore e abilitano risorse e identità che gli utenti possono portare su infinite piattaforme di ambienti aperti per gli appassionati di sport di tutto il mondo per scambiare cimeli digitali verificati, autentici e in edizione limitata in tempo reale.

COSA SIGNIFICA FLOW PER CRYPTOKITTIES, DAPPER E CHEEZE WIZARDS?

La prima domanda nella mente di molti è “cosa succederà a Cryptokitties, dapper e maghi del formaggio dopo il lancio di flow?” Da una dichiarazione rilasciata, Dapper Wallet supporterà ancora Ethereum e Flow senza problemi, offrendo ai consumatori un facile accesso alle risorse e alle applicazioni su entrambe le reti. Sia CryptoKitties che Cheeze Wizards NFT e i loro contratti intelligenti associati continueranno a vivere su Ethereum. Flow consentirà di integrare nuove funzionalità nel gioco, tra cui animazioni e funzionalità tridimensionali.

Previsione del prezzo del Flow 2021 – 2025

“Il token FLOW … è la risorsa nativa per la blockchain Flow che viene utilizzata da validatori, sviluppatori e utenti per partecipare alla rete FLOW e guadagnare premi. In questo momento, come utente, puoi interagire con Flow tramite NBA Top Shot o acquistando opere d’arte dal mercato VIV3 NFT, così come altre app funzionanti costruite sulla blockchain. Gli sviluppatori possono iniziare a utilizzare i vari strumenti integrati per sperimentare Flow e iniziare a costruire le proprie dapp.

Mentre Bitcoin ed Ethereum mostrano come le criptovalute possano rendere il mondo della finanza più aperto e trasparente, Flow mira a fare lo stesso per i consumatori di intrattenimento e cultura. Il progetto NBA Top Shop di Dapper Labs è ora la serie di token non fungibili (NFT) più popolare per volume dopo essere stata lanciata nell’ottobre 2020. L’azienda ha generato quasi $ 100 milioni di vendite NFT.

Il Flow è ancora altamente concentrato da Dapper Labs (20%), dal suo team di sviluppo (18%), dai grandi investitori (11,1%) e dai piccoli investitori (8,9%). Questa potrebbe essere una bandiera rossa quando si tratta del decentramento della rete, ma questo potrebbe cambiare in futuro con un’ulteriore diluizione e altre vendite della comunità.

Gli NFT sono in aumento e si stanno offrendo di creare molti marchi tokenizzati. Con la recente raccolta fondi, Dapper Labs sarà in grado di lavorare con Warner Music Group, Dr. Seuss Enterprises e Ultimate Fighting Championship (UFC) per creare nuove esperienze.

Flow coin è un buon investimento?

Il progetto ha un enorme sostegno da parte di aziende legittime e ricche e fondi VC ed è gestito da un team crittografico collaudato. Il token FLOW ha una solida tokenomics ma la proprietà del token è altamente centralizzata, il che comporta un rischio di grandi fluttuazioni dei prezzi nel caso in cui le entità con grandi amouns del token decidano di venderle.

Nel complesso, la moneta FLOW vale la pena investire grazie al suo caso d’uso, alla tecnologia e al team.

Perché FLOW avrà successo?

Flow ha una grande possibilità di successo grazie al fatto che gli NFT sono in aumento, ha una solida tecnologia dietro il progetto, grandi dinamiche aziendali e partnership. È uno dei migliori progetti NFT da investire nel 2021.

Perché FLOW fallirà?

Uno dei motivi per cui Flow potrebbe fallire è una comunità piuttosto debole dietro il progetto, una generale mancanza di comunicazione con gli investitori al dettaglio (il team sembra più concentrato su aziende e grandi investitori). Ciò porta a un potenziale speculativo carente e alla mancanza di hype intorno alla moneta, che è il principale carburante dietro l’ascesa della maggior parte delle monete crittografiche.