Previsione prezzi Ethernity Chain 2022, 2025 e 2030

Come affermato dalla piattaforma Ethernity Chain, è la prima piattaforma NFT autenticata e concessa in licenza al mondo. È una piattaforma NFT basata sulla comunità che vende collezioni di opere d’arte digitali e carte collezionabili. Afferma di essere il mercato per promuovere i social vendendo NFT di grandi marchi e IP in sport, contenuti, oggetti da collezione e tecnologia.

Ethernity Chain sostiene che lo scopo di mettere all’asta le NFT aiuta gli enti di beneficenza o dona una parte dei profitti degli artisti a un ente di beneficenza di loro scelta. NICK ROSE NTERTSAS è il fondatore e CEO della catena Ethernity, Chief Digital Officer di Global Wildlife Conservation.

Previsione del prezzo della moneta Ethernity: riepilogo delle prestazioni

Ern Guadagno/Perdita Mese scorso +79.3% Fluire Mese scorso -12.5% Pozione d’amore liscia Mese scorso -10.3%

Usi della catena di ethernity

Ethernity Chain consente agli utenti di autenticare le transazioni di token non fungibili (NFT), il che significa che i partecipanti possono visualizzare tutte le transazioni in criptovaluta tramite la blockchain. Porta liquidità al mercato.

Ethernity Chain è progettato per aiutarti a determinare con precisione il valore degli oggetti da collezione digitali. Inoltre, Ethernity Chain mira a utilizzare gli NFT per il bene sociale ed esplorare le opportunità che offrono nella filantropia.

Le opere d’arte digitali possono essere scambiate e tokenizzate attraverso questa blockchain.

In che modo Ethernity Chain è diverso?

Ethernity Chain afferma di essere il re del mercato NFT e quindi per avere tali affermazioni, deve essersi posizionato in modo diverso dal resto dei mercati NFT. Ecco come Ethernity Chain è diverso dagli altri mercati NFT:

Ethernity Chain si è posizionato come il mercato NFT per opere d’arte verificate . Pertanto, prima di mettere all’asta qualsiasi opera d’arte di personaggi famosi sulla sua piattaforma, Ethernity Chain lo verifica e poi li elenca sulla sua piattaforma.

. Pertanto, prima di mettere all’asta qualsiasi opera d’arte di personaggi famosi sulla sua piattaforma, Ethernity Chain e poi li elenca sulla sua piattaforma. Ethernity Chain fonde l’utilità della DeFi con l’NFT per produrre una rara collezione di opere d’arte di personaggi e personalità famose.

per produrre una rara collezione di opere d’arte di personaggi e personalità famose. Con la messa all’asta delle NFT, Ethernity Chian promuove il bene sociale. Ethernity Chain dona a enti di beneficenza dal suo profitto e anche a enti di beneficenza di scelta degli artisti.

Chi sono i concorrenti e come si sono comportati?

Il mercato NFT è in continua espansione, ci sono grandi attori che hanno preso la maggior parte del business. Verified Market Research (VMR) pubblica un rapporto secondo cui il mercato NFT varrebbe 231 miliardi di dollari entro il 2030. Nel 2021 è stato valutato a $ 11,3 miliardi.

Per Ethernity Chain, ERN è il suo token nativo e l’attuale valutazione di Ethernity Chain è di $ 57,3 milioni. Opensea che sta guidando il mercato NFT ha una valutazione di $ 13 miliardi.

Ultimi sviluppi

All’inizio di settembre, Ethernity ha annunciato un’associazione di marca con Metaverse mentre cercano di espandersi in futuro. Ethernity ha rivelato i suoi ETERNAL LABS nel Metaverse, con un conseguente aumento del 170% del volume degli scambi. Anche le loro menzioni sociali e il loro coinvolgimento aumentano del 700%.

Previsione Ethernity Chain Prezzo 2022

20% 50% Ott-22 US$ 3,7 US$ 4,6 nov-22 US$ 4,4 US$ 6,9 Dic-22 US$ 5,3 US$ 10,4

Ethernity Chain Previsione dei prezzi a lungo termine

L’eternità è buona per il breve termine, ma può essere rischiosa se la si tiene per lungo tempo. Recentemente c’è stato un improvviso salto nel prezzo di ERN ma è sceso in pochissimo tempo. Se questa moneta cresce di circa il 100% ogni anno, raggiungerà $ 24 a $ 25 alla fine del 2025. Se la catena Ethernity cresce del 50% ogni anno, salirà sicuramente a $ 15. Questo sembra essere il prezzo medio per questa catena in quanto un aumento del 50% ogni anno non è un grosso problema.

NFT è molto popolare oggi. Ci sono molte competizioni per Ethernity in quanto ci sono troppe piattaforme che lavorano su progetti come Ethernity. KALRAY è anche una catena popolare che ha una capitalizzazione di mercato più elevata rispetto a Eternity. Quindi, è difficile per ETHERNITY arrivare fino a Bitcoin ed Ethereum perché non ha un servizio unico o un grande capitale.

ERN Coin Prezzo Previsione 2023

Il prezzo ERN potrebbe raggiungere circa $ 5 se Ethernity Chain guadagna il 50% all’anno da ora e potrebbe essere inferiore a $ 4 se il prezzo aumenta solo del 10% nel 2023.

ERN Prezzo Previsione 2025

Nel 2025 si prevede che il prezzo di Ethernity supererà i $ 10, a condizione che il prezzo aumenti del 50% all’anno da ora. Il prezzo di Ethernity Chain rimarrà inferiore a $ 5 se guadagna solo il 10% all’anno.

ERN Coin Prezzo Previsione 2030

Secondo il calcolo matematico, il prezzo della catena di ethernity nel 2030 potrebbe essere superiore a $ 80 se guadagna il 50% ogni anno da ora. Se ERN guadagna solo il 10% all’anno da ora, la previsione dei prezzi 2030 per ERN è di $ 7,12.

Previsione del prezzo ERN: come acquistare Ethernity Chain Token?

Ecco i passaggi per acquistare la criptovaluta Ethernity:

Trovare lo scambio in cui è elencata la moneta Ethernity Chain Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

ERN è stato elencato nei principali scambi crittografici. Gli scambi in cui ERN può essere scambiato sono Cypto.com, Binance, KuCoin, ecc.