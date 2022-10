Pionex: cos’è ed è redditizio?

Pionex è il primo scambio di robot di trading crittografico gratuito e integrato in tutto il mondo. Ha 18 diversi bot, da quelli di base ai super avanzati robot a leva e ai prodotti strutturati.

Ogni bot ha una configurazione basata su modelli, creata dall’intelligenza artificiale e un’opzione per configurare manualmente la tua azione di trading.

Pionex è una delle aziende più trasparenti nello spazio crittografico (ottimo supporto nelle loro comunità Telegram e Reddit senza censura) e se ti sei chiesto se il bot Pionex è sicuro o Pionex è una truffa, possiamo darti una risposta risoluta a entrambe le domande: Pionex è legittimo al 100%, molto redditizio (con la giusta configurazione) e non una truffa.

È stata creata nel 2019 ed è una delle piattaforme in più rapida crescita in Asia con oltre 30 milioni di dollari di volume di scambi al giorno.

È un ambiente di trading crittografico automatizzato. Oggi ci sono più di 100.000 utenti sullo scambio, serviti da un team di oltre 100 professionisti più il fondatore e CEO.

La società è autorizzata ai sensi della USA Money Services Business (MSB) con la Singapore Monetary Authority (MAS). I motori di liquidità di Huobi Global e Binance sono inclusi in modo che i robot di trading crittografico possano rispettare gli ordini 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

BitUniverse ha anche sostenuto Pionex. Questo, insieme agli investimenti di rinomate società di venture capital cinesi, tra cui ZhenFund e Gaorong Capital, ha dato ancora più legittimità alla società.

Panoramica

Pionex non è solo un altro scambio crittografico in quanto offre l’opportunità di sviluppare strategie automatiche personalizzate con bot gratuiti. Il trading di chiavi API sta diventando sempre più ricercato, consentendo ai trader di rinunciare alla necessità di analizzare i grafici tutto il giorno.

Pionex fornisce 18 bot di trading gratuiti ideali sia per i principianti che per i trader esperti.

I bot sono generalmente sofisticati e richiedono competenze di programmazione e codifica dei clienti, la mancanza di difficoltà nella configurazione dei bot Pionex è quindi un netto vantaggio. Puoi anche seguire i migliori investitori attraverso i robot di copy trading.

Pionex è uno scambio con sede a Singapore con 18 bot integrati, che contrasta con gli scambi di criptovaluta standard in cui è necessario collegare un bot di trading. Pionex ora ha un volume giornaliero di circa $ 30 milioni.

Pionex Stati Uniti vs Pionex

Pionex ha piattaforme globali e specifiche per gli Stati Uniti. La differenza principale è un’offerta ridotta di bot sulla piattaforma statunitense. A causa della legge degli Stati Uniti, le persone che vivono negli Stati Uniti non sono autorizzate a fare trading con bot con leva finanziaria, margine e token con leva finanziaria. Gli utenti statunitensi possono scambiare qualsiasi token sul mercato spot.

Tratti somatici

Pionex ha una serie di caratteristiche uniche che li distinguono dagli altri fornitori di bot di trading. Per esempio:

Prezzo del Trigger

È possibile stabilire un prezzo iniziale opzionale per il bot utilizzando la funzione Trigger Price. Dopo aver costruito il Bot, congelerà i tuoi beni e non farà nulla fino a quando non verrà raggiunto il prezzo trigger specificato. Quando ciò si verifica, inizierà come se stessi creando il bot normalmente a quel prezzo.

Prezzo Stop Loss

La funzione di prezzo Stop Loss consente di impostare un prezzo di vendita “di emergenza” opzionale al di sotto del prezzo limite inferiore (o al di sopra del prezzo limite superiore su Short-Bots). Se quel prezzo viene raggiunto, il bot verrà chiuso e tutte le attività di base verranno vendute per evitare ulteriori perdite se il prezzo continua a scendere.

Chiudi Bot a

Il campo del prezzo “Chiudi bot a” consente di selezionare un valore superiore al prezzo di annullamento del bot. Tutte le tue attività saranno state vendute in questo momento perché sono già al di fuori della tua fascia di prezzo. Impiegando questa funzione, ti farà chiudere il bot se il prezzo va in alto / basso per impedirti di fare trading in una fascia di prezzo sfavorevole.

Funzione di backtesting AI

La funzione AI è stata aggiunta per aiutare i nuovi utenti a costruire i loro primi Grid Trading Bot senza alcuna conoscenza preliminare, ma può anche essere preziosa per i trader che non sono sicuri dei parametri da utilizzare quando si avvia un Bot.

Spaziatura griglia – Aritmetica/Geometrica

Questo parametro consente semplicemente di selezionare il sistema in cui si desidera che i propri ordini vengano effettuati in relazione l’uno con l’altro. Vuoi avere sempre la stessa differenza di prezzo o differenza % tra i tuoi ordini?

Profitto di rilascio

A causa della forte domanda da parte degli utenti di Pionex, questa funzione è stata recentemente aggiunta all’app Pionex. I trader possono utilizzare “Release Profit” per rilasciare il loro profitto da Grid Bots e Reverse Grid Bots senza doverli annullare. Ciò è particolarmente utile se si dispone di bot di lunga durata che hanno già generato un profitto significativo. Questo aiuta a proteggere i tuoi profitti e ad assicurarti che non vengano persi dal bot.

Ordini visualizzati sul grafico

Pionex ha recentemente lanciato una nuova funzionalità, che visualizza tutti gli ordini aperti di un Grid Bot direttamente sul grafico dei prezzi, questa funzione è stata aggiunta dopo una forte domanda da parte degli utenti. Ciò consente ai trader di vedere le griglie dei loro bot direttamente sul grafico, rendendo più facile l’esperienza dei bot.

Tasse

Pionex non ha alcun canone mensile, ma solo un tasso dello 0,05% come commissione di trading. La commissione di trading di Pionex è inferiore alla media del mercato.

Limite del numero di bot che è possibile eseguire

In una singola coppia di trading, puoi creare fino a 30 bot. Questo è più che sufficiente per il trader medio. Puoi eseguirlo su un’altra coppia o rivalutare i bot in esecuzione corrente se hai ancora bisogno di bot aggiuntivi.

Fondi minimi per eseguire il bot di trading di criptovaluta

Sebbene non esista un importo minimo di deposito con Pionex, ogni coppia di trading ha un volume minimo di ordini. Ecco perché, in alcune coppie, gli utenti potrebbero essere in grado di configurare un bot grid con meno di 50 USDT, ma non in altri. Puoi scegliere una moneta che richiede meno griglie e ridurre il numero di griglie nel tuo intervallo. Il volume minimo dell’ordine per mBTC, ad esempio, è 0,1 USDT o 0,01 MBTC, rendendolo una scelta ragionevole.

Prezzi

Pionex è gratuito, a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti. Guadagnano i loro soldi attraverso le commissioni di trading che paghi quando esegui i tuoi bot (le stesse commissioni che paghi su qualsiasi altro scambio che usi per il trading).

Per Binance e Huobi Global, Pionex è un market maker e come tale ha commissioni basse dai due scambi. La struttura dei prezzi dello scambio è dello 0,05% ogni operazione, che è competitiva rispetto allo 0,1% di Binance & Kucoin e allo 0,15% di Cryptohopper. I bot commerciali Pionex non sono soggetti a costi aggiuntivi.

Per quelli con un volume di trading di 300.000 USDT, sono disponibili programmi di market maker. I costi di fatturazione rimangono allo 0,05%

Depositi

Sebbene siano disponibili altre 40 valute digitali come Ethereum (ETH) e Bitcoin, Pionex accetta depositi esclusivamente su criptovalute. Anche le stablecoin, come USDT, sono supportate, fornendo una solida scelta per prevenire la volatilità dei prezzi di cambio e limitare le possibilità di cali del capitale del conto.

Coinbase e Binance sono riconosciuti come porte fiat regolamentate che possono essere utilizzate dagli utenti globali per trasferire risorse in un account Pionex. Dovresti assicurarti che le reti di deposito non perdano attività; Il broker offre una chiara formazione online su come spostare le risorse tramite diversi gateway.

Pionex non ha un requisito minimo di deposito, saldo o commissione di finanziamento, anche se ogni coppia di trading ha un volume minimo di ordini. I depositi possono richiedere fino a 1 ora per apparire sul tuo conto.

Prelievi

I clienti possono prelevare bitcoin dal sito. Oltre ai vincoli quantitativi, esiste un tasso di prelievo che cambia per moneta. Tuttavia, la fornitura di informazioni KYC può aumentare le limitazioni di prelievo La commissione di prelievo di Pionex è di 0,0005 BTC per prelievo BTC.

Motore aggregato di liquidità

Circa il 60% degli ordini Binanace e Huobi sono disponibili per gli utenti di Pionex. Il restante 40% sul portafoglio ordini non è legittimo e non può essere utilizzato. Questo è ancora un numero molto alto disponibile per i trader e aiuta a garantire che gli ordini vengano evasi su Pionex.

Come usare un bot grid su Pionex

GRID Bot è la stella emergente tra diverse società di trading di criptovalute. È un approccio di trading potente ma vecchio che beneficia del fluttuante mercato delle criptovalute. Hai solo bisogno di definire un intervallo per questo, che ti aiuterà a “comprare basso e vendere alto” automaticamente nella regione.

Compra e vende ordini in determinate aree di prezzo, garantendo così la volatilità standard per utili minuscoli e stabili. È ideale per principianti o trader già affermati.

Lo 0,2- 0,5% al giorno è raggiungibile con un bot di rete. Puoi avere una media di circa $ 10 al giorno con circa $ 2.000 sul mercato utilizzando i robot della griglia.

GUIDA PASSO PASSO ALL’USO DI GRID BOT

Deposita fondi – Devi prima depositare contanti per iniziare a utilizzare Pionex.

Scegli una coppia di trading e imposta il parametro per GRID Bot

Un GRID Bot è disponibile in due modalità. Puoi usare la strategia AI per configurare il tuo bot GRID se sei nuovo nel GRID Bot. Puoi anche creare la tua strategia Set Myself.

Come funziona la modalità “AI Strategy” del Grid Bot

Negli ultimi sette giorni, il bot stima la volatilità delle monete. Su questa base, il bot determina il canale o l’intervallo dei valori superiore e inferiore da scambiare nello swing interno.

Il Grid Bot divide l’importo assegnato alla coppia di trading selezionata. Imposta una griglia limite per gli ordini di acquisto e vendita sul canale selezionato. Quindi, il bot vende X e prende profitti in Y, quando il prezzo raggiunge una delle linee sopra il tasso attuale. Quando il prezzo scende, Y verrà acquistato. E così via, mentre il prezzo rimane sul canale.

Come funziona il bot griglia in modalità Imposta me stesso

È possibile impostare la fascia di prezzo, il numero di griglie e la distanza tra loro in modo indipendente nella modalità Imposta me. Questi cambiamenti ti permetteranno di migliorare la strategia con solo alcune conoscenze di base. Ricordiamo che, quando si lavora in modalità manuale Grid Bot, gli spazi minimi tra le griglie devono essere maggiori della dimensione della commissione moltiplicata per due (spese di vendita e acquisto) affinché il bot realizzi un profitto.

Controlla le prestazioni ogni giorno

Pionex offre dati completi sulle prestazioni del tuo GRID Bot. Le prestazioni dei cripto-trader possono essere visualizzate con i dati di GRID Bot.

Pionex Reverse Grid Bot

Il bot della griglia inversa è uguale al normale bot della griglia. L’unica differenza è che usi la prima valuta in coppia e ti mostra quanti token hai guadagnato, invece di usdt. Ma il consenso è sempre lo stesso. Compra quando scende, vendi quando sale.

Futures Grid Bot (Grid Bot con leva)

Funziona allo stesso modo del normale bot di griglia, ma fai trading con leva. Quando apri un trade con leva, c’è un prezzo che viene calcolato automaticamente. Questo è il “prezzo di liquidazione” e se il prezzo lo raggiunge, allora il 100% dei tuoi soldi è sparito e sarai “liquidato” – il commercio si chiude automaticamente e ottieni un rendimento del -100% su qualsiasi cosa tu abbia messo nel commercio.

Pionex Arbitrage Bot (Il Crypto Arbitrage VIP Bot)

Spot Futures Arbitrage Bot trae profitto dalla volatilità dei prezzi delle monete acquistando posizioni futures corte mantenendo la stessa quantità nel mercato spot. Ciò garantisce che non hai quasi alcun rischio di capitale perché puoi vendere i tuoi contratti spot per compensare la perdita sulle tue posizioni corte se il prezzo del ticker aumenta. La commissione di finanziamento, che viene consegnata ai titolari di posizioni corte e può essere controllata in Binance o nell’app Pionex, è il modo in cui il bot fa soldi.

Pionex DCA Martingale Bot

Martingale si basa sull’idea che alla fine sarai corretto e guadagnerai facendo la media.

Nella mia esperienza, il bot acquista in incrementi, stabilendo un nuovo obiettivo di profitto quando il prezzo scende. Piccolo acquisto, ma 5 ordini di sicurezza.

1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2

Questa è la proporzione della tua posizione a rischio quando il prezzo passa gli ordini di sicurezza. I prezzi diminuiscono, scendono e ripercorrono per guadagni maggiori.

In un mercato in aumento, si ottiene solo l’aumento fino al rapporto take profit, 1% o 0,5% ecc.

Suggerimenti.

Fai attenzione ai prezzi. Se si imposta la scala a 1 o meno, si rischia un rapido disastro se il prezzo scende perché ciò fornisce un po ‘prima dei limiti di sicurezza. Ho testato i rapporti prezzo. Il 2,0% è un cuscino sicuro, l’1,5% è più redditizio e l’1,2% è dannoso perché è solo il 6% rispetto al 10% con 2,0 o al 7,5% con 1,5. Alla 1.2, il bot è andato sott’acqua.

Anche il rapporto di profitto è ottimale. Se lo imposti allo 0,1%, avrai molte esecuzioni ma pochi profitti. Se il tuo obiettivo di profitto è superiore allo 0,7%, è meno probabile che il prezzo aumenti in un mercato in declino. Ho notato che lo 0,5% e lo 0,6% danno circa l’1-5% di risultati più grandi.

SHIB è adatto per un bot Martingale a causa della sua volatilità dei prezzi. Un bot Martingale potrebbe essere utilizzato per coprire un investimento SHIB, ad esempio 15.000 in una Martingale e 5.000 in SHIB. Guadagnerai se SHIB va lateralmente o 10x.

I bot Pionex hanno un maggiore potenziale di TAEG rispetto alla puntata sulle principali valute e liquidità nel caso in cui il mercato cambi. Per utilizzare i bot pionex per stabilire un buon punto di ingresso, è necessario comprendere il trading e l’analisi tecnica.

Bot di ribilanciamento Pionex

Il tuo portafoglio verrà ribilanciato ogni 5 minuti dal bot di ribilanciamento. Il bot salterà quel periodo e attenderà quello successivo se l’importo del ribilanciamento è inferiore al valore minimo dell’ordine per quella coppia.

Gli intervalli di 1 ora o 4 ore sono i migliori (per il bot BTC + USDT, ma poiché il mercato delle criptovalute si muove in modo simile a BTC, questo potrebbe applicarsi ad altre monete). Una soglia dal 3% al 5% è la migliore per i bot di ribilanciamento BTC USDT (potrebbe non applicarsi ad altre monete). Il riequilibrio basato sulla soglia ha prodotto risultati leggermente migliori.

Prodotti strutturati Pionex (doppio investimento e guadagno coperto)

Analogamente alla vendita di opzioni put, il doppio investimento funziona allo stesso modo.

Fondamentalmente, ci sono 2 possibili risultati se acquisti un prodotto Dual Investment (investi USDT basato su BTC) il giorno del regolamento:

Il tuo investimento più l’interesse (basato sul TAEG) verrà convertito in Bitcoin quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo desiderato.

Otterrai il tuo investimento più l’interesse in USDT se il prezzo di mercato supera il prezzo obiettivo.

Come puoi utilizzare il doppio investimento ora che sei consapevole di come funziona?

Per prima cosa, scegli una moneta che ti piace o che ti piace o che ti senti a tuo agio a lungo.

Quindi, scegli un prodotto appropriato in base al livello di tolleranza e al periodo.

Considera il seguente scenario: vuoi acquistare Bitcoin, ma ritieni che il suo prezzo attuale di $ 19.800 / BTC sia troppo alto.

Quindi vuoi acquistare Bitcoin ma con uno sconto e credi che il prezzo di Bitcoin diminuirà questa settimana al livello al quale sei pronto ad acquistare. Puoi acquistare un doppio investimento di 2 giorni (Invest USDT basato su BTC) con il prezzo obiettivo a cui sei disposto ad acquistare BTC e, così facendo, ottieni interessi aggiuntivi dal APR del doppio investimento, invece di aspettare semplicemente con i tuoi soldi e non guadagnare alcun interesse.

Prendi in considerazione l’acquisto di un doppio investimento di 2 giorni con un prezzo obiettivo di 19.000 USDT (investi USDT basato su BTC). Esaminiamo alcuni potenziali risultati per questo:

La Fed ha dichiarato che ci saranno ulteriori aumenti dei tassi in futuro, e di conseguenza BTC è sceso a 18.500 il giorno del regolamento. Di conseguenza, ora devi acquistare BTC a 19.000, incorrendo in una perdita non realizzata. Tuttavia, hai ancora acquistato BTC a un prezzo che ti sentivi a tuo agio a tenere e che era inferiore a quello di ieri. Pertanto, sei consapevole che BTC è ancora un investimento decente da mantenere a lungo termine anche se devi accettare una perdita non realizzata a breve termine.

Nel caso 2 (BTC va a sud), manterrai il tuo USDT e riceverai più interesse dal TAEG. Dovresti quindi ripetere la procedura e continuare ad acquistare Dual Investment.

Scenario 3 (aumenti BTC): BTC aumenta a 21.000, mantieni il tuo USDT e il TAEG ti fornisce ulteriore interesse.

SUGGERIMENTI:

Non è sempre una buona idea perseguire l’opzione di doppio investimento con il TAEG più alto.

È fondamentale scegliere una criptovaluta che si desidera conservare a lungo e di cui ci si sente a proprio agio.

Potresti essere in grado di ridurre la tua base di costi medi attraverso un doppio investimento. Una volta che sei passato a BTC, puoi utilizzare il guadagno coperto (seconda tecnica) per ridurre ulteriormente la tua base di costi.

Il secondo prodotto strutturato è Covered Gain.

Quando desideri acquistare una criptovaluta, utilizzi il doppio investimento e quando possiedi già quella criptovaluta, usi Covered Gain. Iniziamo definendo il guadagno coperto. La vendita di opzioni call è simile al guadagno coperto.

Quando acquisti un guadagno coperto da BTC mentre possiedi già Bitcoin, ad esempio, ci sono due possibili risultati il giorno del regolamento:

Il tuo BTC più l’interesse (basato sul TAEG) sarà convertito in USDT al prezzo obiettivo se il prezzo di mercato supera il prezzo obiettivo.

Prezzo indicativo = prezzo di mercato; riceverai indietro il tuo BTC più interessi aggiuntivi in base al TAEG.

Guadagni dalla detenzione di criptovalute solo quando il loro valore aumenta. Ma con Covered Gain, puoi guadagnare quando si muovono verso l’alto, lateralmente o verso il basso. Supponiamo che tu acquisti BTC a 19.800 e un guadagno coperto da BTC a 2 giorni con un prezzo obiettivo di 20.500. Ci sono 3 possibilità:

Scenario 1 (BTC declina): continui a detenere il BTC che avevi pianificato di detenere mentre guadagni più interessi dal TAEG.

Nel caso 2 (il prezzo di BTC diminuisce), mantieni il tuo BTC e ricevi più interessi.

Scenario 3 (aumenti di BTC): BTC aumenta a 21.000, il tuo BTC è stato venduto o passato a USDT al prezzo obiettivo di 20.500 e beneficia dell’aumento del prezzo e del TAEG. L’unico inconveniente è che se vendi BTC a 21.000, non riceverai i guadagni aggiuntivi (ma chi può effettivamente cronometrare il top).

SUGGERIMENTI:

Non permettere che il prezzo aumenti troppo oltre il tuo prezzo obiettivo poiché rischi di perdere premi aggiuntivi.

Usalo per una criptovaluta che intendi detenere comunque,

Per ottenere un TAEG più elevato, considera le attività con prezzi obiettivo più vicini al prezzo corrente se ritieni che il prezzo diminuirà.

Un piccolo promemoria: puoi automatizzare le seguenti tattiche utilizzando gli ordini automatici:

Utilizzare i guadagni collaterali per un doppio investimento

Per Guadagno coperto, utilizzare Guadagno coperto (Auto).

L’esperienza utente di Pionex Mobile First!

Pionex offre una piattaforma aziendale proprietaria basata sul web che può essere supportata da tutti i principali browser web come Safari, Chrome, Firefox ed Explorer. La piattaforma è avanzata e facile da navigare e include funzionalità chiave come:

Classifiche delle monete

Capitale di mercato in tempo reale

Chat dal vivo

Compra/Vendi

Grafico TradingView

Interfaccia utente personalizzabile

Cronologia di trading

Mobile App

La piattaforma di trading Pionex è progettata principalmente per l’uso mobile, con un’applicazione dedicata disponibile per il download su dispositivi iOS e Android. L’app ti consente di creare bot di grid trading, bot DCA e altro ovunque tu sia.

Puoi tenere traccia delle statistiche strategiche, ricevere notizie e notifiche in tempo reale e controllare il divario dei prezzi delle azioni da dispositivi mobili e tablet per massimizzare il tuo potenziale di profitto. L’app ha un design pulito ma intuitivo con classifiche degli utenti positive che la spingono in cima alla classifica dell’app store.

Prestazioni e sicurezza

Pionex fornisce un ambiente aziendale sicuro conforme alle normative di sicurezza delle agenzie statunitensi. Il broker detiene anche più di $ 10.000.000 di investimenti da società leader, come ZhenFund e Gaorong Capital.

Pionex mantiene i propri fondi con scambi affidabili come Binance e Huobi, inoltre hanno ricevuto una licenza MSB da FinCEN, promuovendo la loro autenticità.

Regolamentato a Singapore e negli Stati Uniti

La licenza statunitense MSB (Money Services Business) è stata ottenuta da Pionex. Binance, Huobi e diversi top exchange sono stati concessi in licenza in modo simile.

Rischi dell’utilizzo del bot di trading Pionex

Tutte le strategie di trading hanno dei rischi e questo include il bot trading. Le strategie che non sono ben raffinate possono cadere vittima di movimenti di mercato imprevisti e trovarsi senza protezione. È fondamentale mettere in atto abbastanza failsafe in modo che quando il mercato prende una mossa inaspettata, i parametri dei bot assicurano che sia limitato.

Pionex vs Concorrenti

Pionex offre ai suoi utenti i seguenti vantaggi che i concorrenti non sembrano offrire.

Costi bassi: il piano di commissioni Pionex Maker implica che, qualunque sia il volume degli scambi, le tue transazioni sono impostate a solo lo 0,05% di commissioni.

Accesso al bot di trading: senza alcun prezzo aggiuntivo, Pionex fornisce l’accesso a dodici singoli bot.

Un’app per smartphone a tutto tondo: l’esperienza utente è spesso negativa quando si tratta di app di trading di criptovaluta. L’app Pionex è stata considerata semplice da usare e sfogliare, semplice da trovare e utilizzare bot e comandi comuni.

Conclusioni

Pionex è uno scambio di criptovaluta unico e in rapido sviluppo che offre una vasta gamma di bot di trading facili ma intelligenti che sono altamente personalizzabili e offrono una pletora di strategie. Sebbene sia una piattaforma piuttosto nuova, c’è un grande grado di sicurezza e un incredibile livello di supporto finanziario da parte dei principali investitori, suggerendo che sia una grande piattaforma con un lungo futuro.

Sebbene le funzionalità di trading automatico siano disponibili per i nuovi trader, non è possibile testare il broker prima di rischiare fondi a causa dell’assenza di un account demo.

Domande frequenti (FAQ)

Posso fare trading con il bot di arbitraggio Pionex a New York❓

Non ci sono limitazioni geografiche per i clienti Pionex, il che significa che i trader possono registrare un conto live ovunque e iniziare a utilizzare i servizi di trading.

Cosa sono i❓ token con leva Pionex

I token con leva Pionex offrono un’esposizione al trading a margine e dispongono di un meccanismo di ribilanciamento ben progettato. Invece di un tasso fisso e costante, mantiene una leva flessibile degli obiettivi. I nomi dei token sono composti da tre parti: moneta, leva e long / short, ad esempio BTC3L.

Qual è la differenza tra le griglie aritmetiche e geometriche❓ Pionex

L’approccio di generazione della griglia utilizzato dai robot di trading Pionex Geometric e Aritmetici differisce in modo significativo. Ogni griglia in aritmetica ha la stessa differenza comune, mentre ogni griglia in geometrico ha lo stesso rapporto comune.

Posso usare Pionex negli Stati Uniti❓

No, i residenti negli Stati Uniti non sono autorizzati a fare trading sulla piattaforma Pionex.

Cos’è Pionex Lite ed è sicuro❓

Pionex Lite è un prodotto che ti permette di acquistare Bitcoin ed Ethereum in dollari USA. L’APP è progettata in modo semplice e conveniente, riducendo la difficoltà di utilizzo per i consumatori e consentendo loro di utilizzarla anche se non hanno familiarità con Bitcoin o investimenti. Pionex Lite offre uno sportello unico per tutto, dall’USD al Bitcoin ai robot di trading.

Non c’è bisogno di diventare un esperto di tecnologia blockchain. Il robot commerciale deve solo effettuare un ordine per eseguire acquisti completamente automatizzati bassi e vendite elevate 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

Le caratteristiche principali di Pionex Lite includono bonifici bancari per acquisire bitcoin, trasferimenti blockchain, acquisti spot Bitcoin / Ethereum e apertura di ordini bot Bitcoin / Ethereum, tra gli altri.

Conformità e pratiche di sicurezza degli utenti presso Pionex Lite❓

(1) Collaborare con le agenzie di conformità CIRCLE e Paxos per confermare che i depositi e i prelievi in dollari USA siano conformi.

(2) Supporta solo paesi sicuri ed è vietato l’uso in paesi e regioni ad alto rischio.

(3) Se gli utenti desiderano utilizzarlo, devono prima passare KYC e le informazioni sulla carta bancaria inviate devono corrispondere alle informazioni KYC. Possono essere utilizzati solo una volta completati tutti questi passaggi.

Queste pratiche di sicurezza aiutano a mantenere gli utenti pionex Lite al sicuro quando utilizzano i loro servizi.

Cos’è Pionex Smart Trade❓

Pionex Smart Trade è uno ‘swing catcher’ che opera 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Puoi impostare una gamma di diversi tipi di ordine per guadagnare profitto.

In quale paese è registrata❓ Pionex

I commercianti provenienti da Australia, Tailandia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Sud Africa, Singapore, Hong Kong, India, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Italia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Lussemburgo, Qatar e la maggior parte delle altre nazioni sono accettati da Pionex.

Quali sono i rischi dell’utilizzo di Pionex❓

Se il prezzo scende e non ritorna mai al suo livello precedente, ciò accade più frequentemente di quanto si possa immaginare. Anche il miglior grid bot del pianeta non sarebbe in grado di beneficiare di un tale scenario.

Potresti perdere un sacco di soldi se non configuri correttamente il tuo bot o non hai tipi di ordini importanti come gli ordini stop-limit impostati per i trigger di mercato.

Più leva hai, più profitto otterrai. Tuttavia, liquidare la sezione Futures sarà più semplice. Quando i Futures sono vicini alla liquidazione, Pionex li fermerà automaticamente e venderà lo spot. Non perderai denaro, ma verranno sostenute commissioni di trading e slippage.