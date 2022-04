Previsione prezzi Gala 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Gala ha detto di essere la migliore aggiunta nel settore della blockchain di gioco rialzista. Il progetto mira a portare al meglio ogni esperienza di gioco concentrandosi sul gameplay reale e sulle persone che vogliono effettivamente giocare. Al momento della scrittura, Gala ha più di 1 milione di utenti attivi e un team di oltre 100 membri.

Gala funziona solo con l’approccio del giocatore, in cui migliaia di nodi gestiti solo dall’utente che aiuteranno più proprietari di giochi a distribuire il proprio gioco sulla rete Gala. Gala è diventato una centrale elettrica o una soluzione all-in-one per il lancio di nuovi giochi basati su blockchain. Fino ad ora più di 25k NFT venduti e uno dei più costosi è stato venduto al prezzo di $ 3 milioni di dollari.

Gala ha portato un approccio decentralizzato e voleva dare il pieno controllo ai giocatori dal possedere oggetti di gioco per decidere lo sviluppo futuro del progetto. Giocatore e nodi svolgono un ruolo importante nel gioco che può essere gestito dal meccanismo di voto. Town Star è il primo gioco in assoluto lanciato su Ecosystem e fino ad ora più di 10 giochi già lanciati. Gala si concentra sui nodi musicali, poiché gli artisti possono trasformare la loro musica in NFT, poiché recentemente anche noi cantanti popolari come Snoop Dogg ci siamo uniti all’ecosistema.

Gala Prezzo Previsione

Mese & Anno Gala Prezzo Previsione maggio 2022 US$ 0,367 giugno 2022 US$ 0,545 luglio 2022 US$ 0,608 luglio 2022 US$ 0,643 settembre 2022 US$ 0,693 ottobre 2022 US$ 0,515 settembre 2022 US$ 0,608 dicembre 2022 US$ 0,668 aprile 2023 US$ 0,791 giugno 2023 US$ 0,808 settembre 2023 US$ 0,881 dicembre 2023 US$ 0,942 aprile 2024 US$ 0,912 luglio 2024 US$ 1,062 ottobre 2024 US$ 0,972 gennaio 2025 US$ 1,081 febbraio 2025 US$ 2,371 aprile 2025 US$ 2,436 aprile 2025 US$ 2,683 maggio 2025 US$ 2,724 giugno 2025 US$ 2,792 luglio 2025 US$ 3,121 luglio 2025 US$ 3,614 settembre 2025 US$ 3,296 ottobre 2025 US$ 3,230 ottobre 2025 US$ 3,778 Dicembre 2025 US$ 3,887 gennaio 2030 US$ 8,350 aprile 2030 US$ 8,870 maggio 2030 US$ 9,965 luglio 2030 US$ 9,171 settembre 2030 US$ 10,567 dicembre 2030 US$ 10,950

Panoramica di Gala

Nome del progetto Gala Simbolo Ticker Gala Fornitura totale 35,240,112,493 Sito ufficiale Gala.games Basato su Giochi Blockchain Anno di lancio 2020 Catena supportata Ethereum, Solana, BNB Piattaforma di scambio Binance, Coinbase, Cancello Portafoglio Metamaschera, TrustWallet, Fantasma

Analisi dei prezzi di Gala

Gala è il principale token di utilità dell’ecosistema gala con più casi d’uso sotto il suo ecosistema. Gli usi mainstream dei token di gala includono la distribuzione della ricompensa dei nodi, l’acquisto, la vendita di NFT in gioco e molti altri. Gala ha detto di essere un sistema di pagamento sicuro progettato per partecipare a vari tipi di transazioni. Gala Token ha guadagnato un enorme volume dagli ultimi 3 o 4 mesi, poiché il prezzo del token è aumentato di 472 volte confrontando il prezzo più basso di tutti i tempi e il prezzo più alto di tutti i tempi. nella recente corsa ribassista seguita da diverse notizie il prezzo è sceso sotto $ 0,20 USD e attualmente scambiato a un prezzo medio di $ 0,25. Gala è stato a breve per raggiungere $ 1 USD e nella prossima corsa al rialzo potremmo vedere Gala colpire $ 1 USD.

DOMANDE FREQUENTI

Gala raggiungerà $ 10?

Previsto entro la fine del 2023.

Quanto varrà in 5 anni?

Possibilmente trading tra $ 50 e $ 75 USD.

Gala è un buon investimento?

Invece di investire Gala puoi andare ad acquistare il nodo Gala che darà reddito passivo mensile.

Conclusione

La fine del 2021 e l’inizio del 2022 saranno sempre ricordate per l’ascesa dei giochi Blockchain successori NFT. Nella recente era dei giochi Blockchain abbiamo visto più giochi di successo tra cui Star Atlas, Axie Infinity, Elemon e altri. tuttavia, la maggior parte dei giochi lanciati di recente non ha mai un gameplay eccitante che attiri più giocatori. Sappiamo che la maggior parte dei giocatori attuali non sono giochi reali, la maggior parte dei quali originariamente investitori crittografici. quindi, portando il gameplay reale Gala ha preso l’iniziativa e dopo aver visto la risposta nelle recenti vendite di NFT, hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro. In questo momento, Gala è considerato una gemma sottovalutata e l’acquisto al di sotto di $ 1 USD e la detenzione a lungo termine saranno più vantaggiosi. Tuttavia, ci sono più modi per guadagnare dall’ecosistema Gala e tu puoi imparare maggiori informazioni unendoti all’account Twitter e Discord ufficiale.