QuadrigaCX di Netflix: uno dei peggiori scandali di Crypto

Vale la pena guardare “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”?

Un nuovo documentario Netflix esplora la morte sospetta di Gerald “Gerry” Cotten e lo scandalo che alla fine ha rivelato come lo scambio di criptovaluta canadese da lui fondato, QuadrigaCX, si fosse appropriato indebitamente dei fondi dei clienti e funzionasse in modo simile a uno schema Ponzi.

QuadrigaCX è certamente uno dei più grandi scandali nella storia delle criptovalute. Ben 115.000 clienti hanno perso circa $ 190 milioni di varie criptovalute che hanno mantenuto sullo scambio, e la debacle è stata un occhio nero per un settore già associato nella mente pubblica con ransomware e dark markets. Per gli utenti di criptovalute esperti, la morte (o la scomparsa) del singolo dirigente che controllava le chiavi private dei portafogli di QuadrigaCX ha offerto un duro promemoria dell’adagio, “non le tue chiavi, non le tue monete”.

Ma vale la pena guardare “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”?

Gran parte del film si concentra sul lato sospetto della morte, piuttosto che sulla storia più interessante, per me, di come è stato in grado di farla franca per così tanto tempo e di come alla fine si è capito che non si trattava di password perse che tenevano in ostaggio i fondi dei clienti, ma piuttosto che non c’erano più fondi da dare.

Le principali teorie sulla morte di Cotten sono:

Ha simulato la sua morte come parte di una “truffa di uscita” con o senza la conoscenza di sua moglie, Jennifer Robertson, ha cambiato il suo aspetto e sta vivendo la vita da qualche parte

Jennifer Robertson lo ha avvelenato ed è una specie di vedova nera

In realtà è morto

La storia di Cotten / Quadriga è intrinsecamente interessante – motivo per cui volevo scavare durante il mio tempo libero abbastanza da scriverne prima che il film uscisse – ma il film non lo era.

So che gran parte della discussione, delle sleuthing e delle voci sono circolate su Telegram e Reddit. Ma sentivo che il 25% del tempo sullo schermo si basava sulla visione di chat online per far avanzare la narrazione e sostenere una delle teorie della cospirazione sulla sua morte.

La parte più interessante del film per me è stata l’apparizione della sorella di Jennifer Robertson, Kimberly Smith, poiché questa è la prima volta che qualcuno della sua famiglia parla ai media dopo lo scandalo. L’aggiunta di un punto di vista da parte di qualcuno che aveva conosciuto Cotten, in un modo non commerciale, ha aggiunto uno strato che non ho visto in altre coperture, poiché era chiaro che Smith almeno credeva che la relazione e l’amore di Cotten e Robertson fossero genuini.

Lo svantaggio di passare così tanto tempo sullo schermo su Robertson è che il film finisce per dare lo stesso peso narrativo alla teoria della vedova nera della morte di Cotten, che trovo francamente assurda. Nonostante le aspersioni del film, ci sono ragioni piuttosto semplici per cui Robertson ha avuto tre cognomi nella sua vita: è nata con uno, si è sposata in un altro e l’ha cambiata in terza dopo il divorzio dal suo primo marito. Il suo primo marito è ancora vivo, e lei non ha apparentemente beneficiato finanziariamente in alcun modo della morte di Cotten, e ha dovuto essere messa in una casa sicura a causa delle minacce degli ex clienti Quadrigacx.

La teoria n. 1 che Cotten ha simulato la sua morte è quella dominante, e il film avrebbe potuto dedicare più tempo alla finta morte e alla sua storia degli schemi Ponzi con Michael Patryn aka Omar Denali (aka Sifu), ma i registi hanno fatto comunque un lavoro decente, coprendo queste falle nel tempo limitato che avevano.

Alcuni potrebbero dire che non sono il pubblico giusto per questo perché so già come va a finire la storia. Dopo aver appreso il contorno della storia attraverso il reporting fatto, ho ascoltato la serie di podcast “Exit Scam” di Aaron Lammer e l’ho trovata assolutamente, completamente affascinante.

Il mio verdetto è: salta il film e ascolta invece “Exit Scam”.

Se hai seguito da vicino la saga di Gerald Cotten / QuadrigaCX negli ultimi due anni, questo film lascia molto a desiderare. Ma per l’altro 99,98% delle persone con abbonamenti Netflix, sono ben 90 minuti di intrattenimento.

Cerchiamo di essere reali qui, gente: nessuno sa qualcosa di Quadriga. Potrebbero conoscere bitcoin e poche altre criptovalute. Possono avere un account Coinbase. Potrebbero aver visto influencer su YouTube spacciare alcuni alt abbozzati (altcoin). Hanno sentito che gli hacker usano la crittografia nel ransomware. Forse un oligarca o qualcosa del genere ha qualche cripto in Russia che ha ottenuto in quel modo. Questo è quello che sanno.

Quello che non sanno è quanto possano essere dannatamente abbozzati gli scambi apparentemente legittimi.

Questo film funziona perché avvia gli spettatori su un percorso che porta a vicoli ciechi e falsi positivi, ma dà anche loro molto su cui riflettere. Michael Patryn è schivo? Chiedi alle persone che hanno messo soldi nel Paese delle Meraviglie o guarda questo documentario e vedi che tipo di passato aveva. Jennifer Robertson, la moglie di Cotten (nota: non ho detto “vedova”) è qualcuno che potrebbe sapere più di quello che sta lasciando? Questo film spiega tutti i dubbi che i titolari di account QuadrigaCX hanno. Cotten è davvero morto in India o è fuggito con i soldi? O ha semplicemente perso tutto e scomparso piuttosto che ammettere il suo errore?

Noi che abbiamo tenuto d’occhio questo caso dal decennio precedente abbiamo le nostre teorie al riguardo. Ma prova a fare un documentario su di esso. Non è interessante mostrare messaggi di testo e chat di Telegram per un paio d’ore di fila, ma i registi sono riusciti a mantenere la storia in movimento con il loro uso di interviste e clip. Ci deve essere qualcosa per coinvolgere gli spettatori non cripto. Penso che questo film faccia un lavoro decente.