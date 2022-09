Previsione prezzi Luna 2.0 2023, 2025, 2030, 2040, 2050

Fondatore di Luna Do Kwon in arrivo con nuovi piani di rinascita e prevenzione della comunità. Al fine di eseguire i piani, la comunità del 60% di Terra ha votato a favore dell’approvazione della proposta 1623 e del lancio della 2.0, cioè della nuova blockchain.

come da piano nuovo vecchio token Luna essere chiamato come Terra Classic $LUNC e nuova catena sarà conosciuta come $Luna. Queste modifiche effettive saranno apportate il27 maggio 2022 a seguito del passaggio di audit di successo da parte della sicurezza SCV. Nuova Stablecoin in procinto di lanciare ma questo senza struttura algoritmica, come cercando di sostenere da diversi aspetti suggeriti da esperti del settore.

Il token Luna verrà lanciato in aria al supporto classico Luna, staker con priorità diversa e in questo supporto pre-attaccato per ottenere airdrop.

Nella distribuzione pre-attacco luna holder per ricevere il 30%, community pool otterrà il 30% e aUST holder otterrà il 10% e post attack holder riceverà il 15% per Luna e il 10% per UST. Tuttavia, questo token sarà bloccato al fine di prevenire un altro dump e il rilascio lento sarà vantaggioso per l’ecosistema.

Terra Luna lavora a stretto contatto con Binance, Bybit e altri scambi crittografici nel programma di revival.

FTX, Huobi Global e molti altri exchange bruceranno il token Luna e riacquisteranno le commissioni raccolte dalla coppia di trading Luna. quindi, gli scambi vanno anche in airdrop all’utente a chi detiene Luna dopo luna 2.0 catena iniziano a funzionare.

Luna 2.0 Previsione

Aggiorneremo la tabella qui una volta avviato Luna Trading, fornendo una previsione pre-release che potremmo vedere Luna 2.0 iniziare a fare trading con $ 0,01 USD e potrebbe raggiungere $ 10 USD.

Luna 2.0 Panoramica

Nome del progetto Luna 2,0 Simbolo Ticker Luna · Fornitura totale Na Sito ufficiale Terra.money Basato su Rete Blockchain Anno di lancio 2022 Massimo storico Na Piattaforma di scambio Binance, Kucoin, FTX, Bybit, Cancello Portafoglio Metamaschera

Luna 2.0 Analisi dei prezzi

Se segui lo spazio crittografico, potresti sentire parlare del crash di Luna e di come l’intero ecosistema è crollato e molte perdite di investitori in milioni. È stato avviato con UST una moneta stabile sostenuta da Terra Luna e altri asset di rete, in quanto depeg e al momento della scrittura attualmente scambiato al di sotto di $ 0,1 USD. allo stesso modo Luna è sceso da $ 110 USD a meno di $ 0,0001 USD e il protocollo Anchor è sceso da $ 5,89 a $ 0,08 USD entro una settimana dall’intervallo di tempo.

Conclusione

Il fondatore di Luna è stato criticato per molte cose e lì c’erano molte verità nascoste perché la vera ragione per cui Luna è crollata ancora sconosciuta. Uno degli influencer popolari ha anche attaccato il fondatore e la Corea del Sud che ha anche agito sul caso. Ora, sappiamo che molti investitori hanno già perso la speranza sull’ecosistema Luna, ma le persone che ancora detengono il loro investimento sono positive su questo aggiornamento. Guardando il risultato del voto in cui il 60% sostiene ancora il progetto e sperando che Luna 2.0 sarà di nuovo fare le cose normali. sappiamo che questo dump di Luna cerca un’enorme attenzione, poiché la comunità crittografica inizia a sentirsi insicura anche nelle stablecoin e nella situazione di panico il mercato subisce un enorme calo di volume.

Sappiamo che Luna 2.0 supportato da diversi scambi ed esperti del settore salverà sicuramente il mercato delle criptovalute. Una volta che il mercato globale inizierà la ripresa, l’intero mercato potrebbe riprendersi e se Luna riuscisse a fare il ritorno atteso, allora potremmo vedere meno declino nell’indice della paura.