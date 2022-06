Previsione prezzi Shiba Inu 2022, 2025 e 2030

La criptovaluta token Shiba Inu è stata lanciata nell’agosto 2020 da una persona anonima di nome Ryoshi. Shiba Inu è anche il nome di una razza di cane giapponese. SHIB si è definito “Dogecoin Killer”, un termine che implica che la criptovaluta competerà direttamente (e batterà) Dogecoin.

Shiba Inu è un token ERC-20, il che significa che alla base utilizza la Blockchain di Ethereum.

È classificato come Memecoin, il che significa essenzialmente che la criptovaluta offriva poco valore ai suoi utenti al momento del lancio. Tuttavia, si è sorprendentemente e rapidamente evoluto in una criptovaluta dinamica che offre una varietà di utilità, anche se si potrebbe anche dire che molte di esse sono WIP.

La performance di Shiba Inu negli ultimi 2 anni

Shiba Inu è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni nel 2021 in aumento di migliaia di volte in un solo anno.

Tuttavia, il 2020 è stato difficile e Shiba Inu ha scambiato meno poiché i fattori micro e macro continuano ad avere un impatto sulla criptovaluta. È sceso di circa il 75% per l’anno e quasi il 25% solo negli ultimi 5 giorni.

Un breve riassunto della posizione di Shiba Inu sul mercato

Capitalizzazione di mercato: 4,5 miliardi di dollari

Classifica tra tutte le criptovalute: 17° [Giù 1 nelle ultime 48 ore]

Monete che sono come Shiba Inu: Dogecoin, Dogelon Mars, chiamate anche Memecoin

Valore predominante che offre ai clienti oggi: accettato per pagamenti da molti marchi noti

La nostra valutazione sulla differenziazione: 5/10 dove 10 è altamente differenziato, 1 non è affatto differenziato

Performance attuale: Underperformer [rispetto a Bitcoin, Ethereum e Dogecoin]

I primi 10 titolari possiedono il 63% delle monete e i primi 100 titolari possiedono l’81%

% di titolari attualmente redditizi: 18% (in calo del 5%) rispetto a ieri

Previsione dei prezzi di Shiba Inu, prossimi 7 giorni, 2022, 2025 e 2030, 13 giugno

Le previsioni a breve termine sono negative in quanto tutte le categorie di investimenti sono dirette verso il basso a causa dell’aumento dei tassi di interesse, dell’aumento dell’inflazione e dei problemi di offerta a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Tuttavia, il futuro a lungo termine è molto più luminoso per Shiba Inu.

Orizzonte di investimento Compra/Vendi Previsione Oggi Vendi $0.00000708 Prossimi 7 giorni Vendi $0.00000852 Il prossimo mese Vendi $0.00000651 Previsione del prezzo Max Shiba Inu 2022 Compra $0.00001780 Previsione del prezzo Max Shiba Inu 2025 Compra $0,00003170 Previsione del prezzo Max Shiba Inu 2030 Compra $0,0002000

Shiba Inu sta già eccellendo in alcune aree

Partnership di pagamento (Gucci, Tag Heuer, AMC, Sao Polo FC tec)

Bruciare monete

Shib si è mosso aggressivamente verso la costruzione di un Metaverso poiché la maggior parte delle criptovalute in quello spazio ha capitalizzazione di mercato inferiori rispetto a Shiba Inu.

Cos’è un Metaverso? In parole semplici, è uno spazio digitale in grado di offrire un’esperienza in grado di espandere i nostri confini di ciò che possiamo fare con la nostra vita. Alcuni stanno immaginando una sostituzione digitale artificiale del mondo reale, mentre altri hanno integrato criptovalute nei giochi esistenti e li chiamano Metaverse.

Shiba Inu sta costruendo un Metaverso che consentirà agli utenti di condurre un commercio utilizzando $SHIB. Questo sembra promettente, ma sono i primi giorni di esecuzione a partire da ora. L’azienda ha iniziato l’esecuzione mettendo all’asta Metaverse Lan

Previsione del prezzo Shiba Inu: Tokenomics Shiba Inu

Fornitura a Genesis:1 Quadrilione

Il 50% è stato bloccato in Uniswap

L’altro 50% è stato bruciato al co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin per la custodia

per la custodia Buterin a sua volta ha donato la sua parte per i soccorsi COVID-19 in India e poi ha effettivamente bruciato il 40% della sua fornitura totale a un portafoglio morto

Ora, proviamo a rispondere ad alcune delle tue domande chiave

Shiba Inu Coin salirà?

Il prezzo di Shiba Inu è stato motivo di preoccupazione per tutti gli investitori SHIB. Ma il caso è lo stesso con quasi tutte le criptovalute. Tuttavia, per SHIB le cose sono andate leggermente peggiori dal gennaio 2022. Il prezzo di Shiba Inu è sceso di quasi il 70% da gennaio 2022 e di oltre l’80% dal suo massimo storico nell’ottobre 2021.

Perché Shiba Inu si è schiantato?

Uno dei fattori è stata la guerra Russia-Ucraina che ha portato a un bagno di sangue in azioni e nel mercato delle criptovalute.

Anche la decisione della Fed statunitense di aumentare il tasso ha contribuito al crollo del prezzo

Infine, il crollo della Luna e la perdita di UST del suo cartellino stabile hanno portato a un enorme problema di fiducia per le criptovalute. La paura della criptovaluta è aumentata e c’è stata una svendita di massa che ha avuto un impatto molto sul mercato delle criptovalute.

Il fatto è che Shiba Inu ha sovraperformato le Blockchain Layer-1 come Solana e ha abbinato Polkadot. Gli esperti ritengono che Shiba alla fine supererà la maggior parte delle criptovalute tranne le monete con una piccola capitalizzazione di mercato. In termini di utilità, Shib segue Ethereum e Bitcoin, ma a causa della sua multifunzionalità che include un’ampia accettazione dei pagamenti, Shibaverse e Shibswap, Shiba Inu è ben posizionata per aumentare più velocemente della maggior parte delle criptovalute. Tuttavia, la sua ripresa dipenderà dalla ripresa del mercato delle criptovalute stesso che è stato in ribasso quest’anno.

Quando salirà Shiba?

La nostra stima da tutti i dati disponibili è che l’inflazione degli Stati Uniti è come ritirarsi da luglio o agosto, quindi è probabile che Shiba Inu salirà in qualsiasi momento dopo agosto 2022

Previsione Shiba Inu: Shiba Inu può raggiungere 1 centesimo?

Se Shiba Inu può aumentare a un tasso annuo del 10% e bruciare il 50% delle monete, SHIB può raggiungere 1 centesimo in circa 25 anni.

Previsione Shiba Inu: quali sono i rischi di investire in Shiba Inu?

Investire in criptovalute non è per i deboli di cuore. Gli Altcoin (qualsiasi moneta diversa da Bitcoin) sono molto volatili e potrebbero oscillare del 5-10% ogni giorno per giorni insieme. Quindi, se sei a disagio con quel tipo di volatilità, Shiba Inu non è appropriato per te.

Alcune delle criptovalute con le migliori prestazioni nel 2022 erano molto differenziate dalle altre. A parte questo, Shiba Inu non era una criptovaluta completamente differenziata al momento del lancio. Mentre si sta differenziando ora, questo è ancora un work in progress. Se SHIB non riesce a differenziarsi a sufficienza, è probabile che i nuovi investitori investano in criptovalute molto diverse dalle altre.

Poche settimane fa, il misterioso fondatore di Shiba Inu Ryoshi ha recentemente cancellato la sua presenza sui social media e ha scritto un blog sul mezzo chiedendo allo sviluppatore leader Shytoshi di concentrarsi sul progetto. Anche se questo non ha avuto alcun impatto sul prezzo, è importante esserne consapevoli.

Dovresti possedere più di un Memecoin?

Abbiamo osservato che tutte le criptovalute in una categoria seguono uno schema simile se non lo stesso. Quindi, forse dal punto di vista della diversificazione, ha senso possedere 1 o un massimo di 2 Memcoin.

Shiba inu o dogecoin quale è meglio?

Dogecoin ha sovraperformato Shiba Inu quest’anno. Doge ha fatto abbastanza bene sulle partnership di pagamento, quindi ha un certo valore intrinseco e si basa molto sul fatto che Elon Musk pompa la moneta. Dogecoin è quindi probabile che funzioni meglio di Shiba Inu quando i mercati sono in calo. Tuttavia, quando i mercati miglioreranno, SHIB sarebbe in una posizione migliore per sovraperformare Dogecoin.

Chi sono le balene Shiba Inu?

Le balene Shiba Inu acquistano e possiedono grandi quantità di gettoni Shiba Inu e quindi chiamati come tali. Mentre i media coprono significativamente il comportamento delle balene, ci sono poche prove che influenzano il prezzo oltre pochi minuti o un paio d’ore.