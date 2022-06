in

Luna Classic raggiungerà 1 dollaro? Questa è una domanda che gli investitori si pongono da molti giorni.

Luna Classic può raggiungere 1 dollaro? Facciamo prima un analisi matematica

Prezzo dal 13 giugno $0.000069 Quante volte il prezzo dovrà salire per diventare 1 dollaro? 14.493 Capitalizzazione di mercato al 12 giugno $453 milioni Quanto costa 14.493 volte 453 milioni di dollari? 6588 miliardi di dollari Se Luna dovesse aumentare del 20% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere 1 dollaro? 53 anni Se Luna dovesse aumentare del 50% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere 1 dollaro? 24 anni Se Luna dovesse aumentare del 50% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete 12 anni

Luna classic raggiungerà 1 dollaro?

Aumento significativo del valore. In primo luogo, come può LUNC aggiungere valore alla vita dei consumatori e delle imprese? Se Luna Classic può essere differenziato da Luna 2.0 e offrire valore ai clienti, il prezzo del token aumenterà e renderà più facile raggiungere $ 1 99% di brucia. Nel caso di Shiba Inu, abbiamo stimato che il 99,9999% di brucia come un modo per raggiungere 1 dollaro. Anche se questo non è realistico, se combinato con (1), rende più facile raggiungere 1 dollaro

Terra classic raggiungerà 1 dollaro? Quali sono le prospettive?

Terra Classic era scesa a 0,00004458 il 9 maggio, è aumentata del 53% negli ultimi 3 giorni a causa dei piani di combustione accelerata. Infatti, ha sovraperformato BTC, TRX e LEO negli ultimi 5 giorni

Preoccupazioni per Terra Luna Classic

Ci sono numerose preoccupazioni intorno a Terra Luna Classic

Qual è il valore che offre ai consumatori e alle imprese? Ci sono monete migliori disponibili sul mercato? Quanto è affidabile dopo l’incidente di maggio?

Su entrambe le domande, Terra Luna Classic è visto come un giocatore debole.

Tuttavia, una forte attenzione alla comunità ha aiutato $LUNC Luna Classic a salire stupendamente negli ultimi giorni. Alcuni prevedono che questo aumenterà ancora di più nei prossimi giorni.

In conclusione

In realtà, pensiamo che sia quasi impossibile raggiungere 1 dollaro dato il prezzo attuale, la crescita necessaria per raggiungere 1 dollaro e i problemi relativi alla differenziazione del mercato. Detto questo, se il lasso di tempo è di 25-50 anni, tutto è possibile.

Il problema più grande è che non c’è visibilità su come e chi sta gestendo la moneta al momento. Dato che LUNC ha appena rilanciato, è meglio trattare questo asset come un asset ad alto rischio che può anche fornire un rendimento molto elevato o può persino portare a una perdita del 100%.