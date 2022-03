Previsione prezzi Theta (THETA) 2022-2030

Sappiamo tutti che investire in criptovalute può essere molto gratificante. Allo stesso tempo, il mercato delle criptovalute è considerato un mercato molto rischioso, grazie alla natura volatile delle valute digitali. Uno dei modi migliori per ridurre al minimo i rischi è considerare come si comporteranno le monete digitali in futuro.

Questo è esattamente ciò di cui tratta questo articolo sulle previsioni dei prezzi Theta per il 2022-2030.

Theta ha generato fino al 1000% di rendimenti per gli investitori nel 2021, ma il prezzo della moneta è attualmente inferiore di oltre il 77% rispetto al massimo storico raggiunto nell’aprile 2021. Theta si riprenderà presto dalla corsa ribassista o il prezzo scenderà ulteriormente? Capire come probabilmente funzionerà la moneta ti aiuterà a decidere se investire o ignorare e ti aiuterà anche a cronometrare correttamente il tuo investimento.

Per garantire che le informazioni qui siano il più utili possibile, non affretteremo l’articolo in alcun modo. Forniremo informazioni chiave su Theta, considereremo la sua cronologia dei prezzi e quindi discuteremo le sue previsioni sui prezzi per il 2022, 2023, 2024, 2025, fino al 2030. Dovresti leggere attentamente, soprattutto se hai bisogno di utilizzare le previsioni qui per le decisioni di investimento.

Cosa devi sapere su Theta Network e THETA

Theta Network è una rete di streaming video decentralizzata alimentata dalla tecnologia blockchain. È uno dei progetti blockchain che stanno cercando di rivoluzionare il modo in cui le persone consumano contenuti video e il modo in cui i produttori di contenuti raggiungono il loro mercato di riferimento e guadagnano dalle loro opere. La rete è super attraente, sia per i creatori di contenuti che per i consumatori, così come per gli investitori regolari.

Theta è un buon esempio di un progetto innovativo nel settore blockchain. La rete ha trovato un modo interessante per riunire creatori di contenuti e utenti in un fiorente ecosistema di criptovaluta. Oltre a caricare e guardare video, gli utenti possono condividere la larghezza di banda Internet e le risorse di elaborazione su base peer-to-peer e ottenere premi in preziosi token digitali. La rete supporta anche contratti intelligenti e consente agli sviluppatori di creare app decentralizzate sulla sua blockchain.

La rete Theta è stata co-fondata nel 2018 da Mitch Liu e Jieyi Long. I due co-fondatori vantano un’esperienza pluriennale nei settori dello streaming video e dei giochi, nonché nella realtà virtuale e nell’automazione del design. Naturalmente, sono anche figure riconosciute nel settore blockchain.

Il team Theta si è ampliato per includere diverse persone esperte. La società è inoltre sostenuta da diversi investitori aziendali strategici, tra cui Samsung NEXT, Bertelsmann Digital Media Investment (BDMI), Sony Innovation Fund, CAA Creative Artists Agency, VR fund, DCM e alcuni altri Silicon Valley Venture Capitalist. Il progetto è anche consigliato da Steve Chen, il co-fondatore di YouTube e Justin Kan, il co-fondatore di Twitch.

Proprio come altri progetti blockchain, la rete Theta ha una valuta nativa che è anche chiamata Theta. Questa criptovaluta è l’obiettivo principale di questo articolo in quanto discuteremo le sue previsioni di prezzo per il 2022, 2023, 2024, 2025, fino al 2030. È il token di utilità della rete Theta e funge anche da token di governance. È anche il principale asset digitale che gli investitori possono acquistare per investire in Theta. Può essere scambiato su una vasta gamma di scambi di criptovaluta.

Prima di passare da questa sezione è importante ribadire che il nostro obiettivo principale sono le previsioni dei prezzi e le previsioni del token Theta. Questa moneta viene scambiata con il simbolo ticker THETA. Da questo punto, possiamo usare Theta, Theta token, THETA e Theta coin in modo intercambiabile per riferirci a questa risorsa digitale.

Theta (THETA) Cronologia dei prezzi

Per apprezzare le previsioni e le previsioni dei prezzi Theta (THETA), è necessario considerare come il prezzo si era mosso in passato. THETA è stato lanciato attraverso un Initial Coin Offering (ICO) il 4 gennaio 2018, raggiungendo il suo obiettivo ICO di raccogliere $ 20.000.000. Il prezzo del token ICO era di $ 0,12 per token. Coingecko · ha iniziato a tracciare immediatamente il prezzo e useremo i loro dati storici sui prezzi per questa sezione.

Il 24 gennaio 2018, THETA è stato scambiato per $ 0,216 per token. Entro il 2 febbraio, la moneta era scesa a $ 0,190. La tendenza ribassista è continuata a lungo e il 15 giugno 2018 la moneta è stata scambiata a $ 0,173. Entro il 24 luglio, era sceso a $ 0,139 e dal 24 settembre era sceso ulteriormente a $ 0,083. Entro il 25 novembre 2018, THETA era scambiato a $ 0,05 per token. Entro il 10 dicembre, era sceso a $ 0,047. Il 30 dicembre 2018, THETA è stato scambiato per $ 0,050047 per token.

Il 4 gennaio 2019, THETA è stato scambiato per $ 0,052 per token. Ha iniziato a migliorare lentamente e, entro il 26 febbraio, aveva raggiunto $ 0,111 per token. È rimasto all’interno di tale intervallo per tutto marzo, aprile e maggio. Il 3 giugno 2019, la moneta è stata scambiata per $ 0,14016. Entro il 7 luglio, era tornato a $ 0,1185, rimanendo all’interno di tale intervallo per tutto luglio e agosto.

Il 1 ° settembre 2019, THETA è stato scambiato a $ 0,1124 e il 27 settembre è sceso a $ 0,084. Entro il 5 novembre 2019, il token Theta era ancora scambiato per $ 0,0934 per token. Il 28 novembre, è stato scambiato per $ 0,0773. Il 1 ° dicembre 2019, THETA è stato scambiato per $ 0,071 per token e migliora un po ‘per scambiare $ 0,087 il 30 dicembre 2019.

Il 3 gennaio 2020, THETA è stato scambiato per $ 0,0847 per token. Entro l’11 febbraio, era migliorato a $ 0,128. Il 1 ° marzo 2010, THETA è stato scambiato per $ 0,117 prima di scendere per due settimane per raggiungere il suo prezzo più basso di tutti i tempi di $ 0,03977 per token. Entro il 13 aprile, è tornato a $ 0,0793. Ha iniziato a raccogliere a maggio e il 29 maggio la moneta aveva raggiunto $ 0,3174. È sceso a luglio, scambiato per $ 0,248 il 30 luglio. Ad agosto, è migliorato in modo significativo, raggiungendo $ 0,421 il 22 agosto.

Entro il 7 settembre 2020, THETA era salito a $ 0,7010 per token. Il 30 settembre è stato scambiato per $ 0,775. Il 3 ottobre 2020, THETA è stato scambiato per $ 0,698 e il 29 ottobre si era ridotto a $ 0,6235. Il 1 ° ottobre, è stato scambiato per $ 0,609 e il 28 novembre aveva un prezzo simile a $ 0,6069. Il 1 ° dicembre 2020, THETA è stato scambiato per $ 0,639, ma al 24 dicembre aveva raggiunto $ 1,07. Il 30 dicembre 2020, la moneta è stata scambiata per $ 1,44 per token.

Il 2021 è stato l’anno migliore per Theta e i suoi investitori. Il 2 gennaio 2021, il token Theta è stato scambiato a $ 1,96 per token. È entrato in una corsa rialzista importante e dal 7 febbraio aveva raggiunto $ 2,28. Il 2 marzo 2021, la moneta è stata scambiata per $ 3,28 e al 15 marzo aveva già raggiunto $ 7,46. Il 1 ° aprile 2021, THETA è stato scambiato per $ 12,23 e il 16 aprile 2021, ha raggiunto il suo prezzo massimo storico di $ 15,90 per token.

THETA è sceso significativamente dopo aver raggiunto l’ATH il 16 aprile 2021. Entro il 30 aprile, era sceso a $ 10,92. Il 3 maggio, è stato scambiato per $ 10,98 e dal 29 maggio è sceso a $ 6,62. Entro il 3 giugno 2021, la moneta è stata scambiata per $ 7,29. Il 19 settembre 2021, THETA è stato scambiato per $ 6,35 e dal 25 ottobre 2021 è stato scambiato a $ 6,46. Il 2 novembre 2021, THETA è stato scambiato per $ 7,35 e dal 3 dicembre è stato scambiato per $ 6,33. Il 30 dicembre 2021, la moneta è stata scambiata a $ 4,92 per token.

Il 3 gennaio 2022, THETA è stato scambiato a $ 4,89 e il 3 febbraio è sceso a $ 2,77. Il 2 marzo 2022, è stato scambiato per $ 3,28.

Per scoprire alcune delle ultime previsioni sui prezzi THETA per USD, sei nel posto giusto. Abbiamo compilato un elenco delle previsioni a breve e lungo termine più convincenti dal 2022 al 2030, aiutandoti a decidere se la moneta Theta potrebbe essere un buon acquisto per te.

Theta (THETA) Previsione dei prezzi e previsioni

Come investimento a lungo termine, prevede che Theta potrebbe funzionare molto bene. Secondo le sue previsioni, il valore della moneta THETA potrebbe salire a $ 3,31 entro la fine del 2022, salendo a $ 4,73 nel 2023 e raggiungendo un prezzo medio di $ 7,80 entro il 2025.

Ora che abbiamo discusso di come il prezzo di THETA è cambiato dal 2018 ad oggi, possiamo iniziare a guardare come cambierà il prezzo nell’anno in corso e negli anni a venire. Dalla sezione della cronologia dei prezzi sopra, puoi dire che THETA è un asset volatile. Tuttavia, prevediamo che il prezzo inizierà a migliorare con il tempo.

È anche importante affermare a questo punto che previsioni di prezzo sono realizzati analizzando i dati storici dei prezzi. Sebbene spesso possano essere veri riflessi di come i prezzi delle attività si muoveranno in futuro, non sono mai infallibili. È meglio considerare le previsioni e le previsioni dei prezzi come suggerimenti di esperti su come cambieranno i prezzi delle attività in futuro. Detto questo, approfondiamo le previsioni e le previsioni dei prezzi di Theta (THETA) per gli anni dal 2022 al 2030.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2022

Abbiamo visto come THETA si è comportata nei primi due mesi del 2022 e abbiamo buone ragioni per credere che andrà meglio nei restanti mesi dell’anno. Tuttavia, comprendiamo che la natura volatile dell’asset può significare che il prezzo potrebbe non crescere tanto quanto previsto. C’è anche una buona probabilità che il prezzo scenda ad un certo punto, ma essere positivi e realistici è il gioco.

Secondo la nostra previsione di prezzo THETA per il 2022, si prevede che la moneta funzioni così bene che il prezzo raggiungerà fino a $ 3.666 nel giugno 2022. Entro la fine dell’anno, si prevede che il token Theta possa salire a $ 4.239. Il prezzo minimo per il mese di dicembre dovrebbe essere di $ 2,882 mentre il prezzo medio sarà di $ 3,391.

Theta (THETA) Previsioni sui prezzi mensili per il 2022

Se hai intenzione di acquistare Theta nel 2022, allora è importante avere un’idea chiara di come si muoverà il prezzo nel prossimo mese.

Nell’aprile 2022, si prevede che il prezzo minimo del token Theta sarà di $ 2,54 mentre il prezzo massimo sarà di $ 3,74. Il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 2,99. Nel maggio 2022, THETA dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 2,52 mentre il prezzo massimo sarà di $ 3,71. Il prezzo medio della moneta può essere nella regione di $ 2,97.

Per giugno 2022, il prezzo minimo di THETA è previsto a $ 2,49 mentre il prezzo massimo può essere $ 3,66. Il prezzo medio sarà quindi di $ 2,93. A luglio, THETA può registrare un prezzo minimo di $ 2,45 mentre il prezzo massimo potrebbe essere $ 3,60. Il prezzo medio per luglio sarà di $ 2,88.

Nell’agosto 2022, THETA può registrare un prezzo massimo di $ 3,51 mentre il prezzo minimo sarà nella regione di $ 2,39. Il prezzo medio della moneta potrebbe essere di $ 2,81. A settembre, THETA dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 2,31 mentre il prezzo massimo potrebbe essere di $ 3,40. Il prezzo medio della moneta sarà di $ 2,73.

Nell’ottobre 2022, la nostra previsione di prezzo THETA mostra che il prezzo minimo della moneta potrebbe essere di $ 2,22 mentre il prezzo massimo potrebbe essere di $ 3,27. Il prezzo medio sarà di $ 2,61. Nel novembre 2022, Theta toke dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 2,10 e un prezzo massimo di $ 3,08. A dicembre, il prezzo minimo potrebbe essere di $ 2,88 mentre il prezzo massimo potrebbe essere di $ 4,22. Il prezzo medio per dicembre dovrebbe essere di $ 3,39.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2023

Considerando ciò che la rete Theta cerca di raggiungere e fino a che punto è andata nello sviluppo della sua infrastruttura, ci sono buone probabilità che il prezzo del suo toke migliorerà. Gli investitori hanno già riconosciuto il potenziale della rete e della sua moneta. Si prevede che le cose inizieranno a mettersi a posto l’anno prossimo.

Se le cose dovessero migliorare nel modo in cui ci aspettiamo, il prezzo minimo di THETA nel 2023 potrebbe essere di $ 3,07. Inoltre, una crescita costante nei primi sei mesi del 2023 potrebbe vedere THETA raggiungere $ 4,59 entro la metà del 2023. La moneta dovrebbe fluttuare ma poi crescere lentamente negli ultimi sei mesi dell’anno e raggiungere $ 4,87 entro la fine del 2023, secondo le previsioni di prezzo Di Theta.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2024

Entro il 2024, si prevede che molte persone interessate alla tecnologia blockchain avrebbero notato il potenziale della rete Theta. In tal caso, gli utenti della rete miglioreranno in modo significativo. Idealmente, tale miglioramento avrà un impatto significativo sul prezzo del token.

In definitiva, il prezzo di THETA dovrebbe raggiungere $ 5,07 entro la metà del 2024. Una performance decente negli ultimi sei mesi dell’anno potrebbe vedere la moneta raggiungere $ 6,76 per token. Il prezzo medio per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 5,87, secondo le nostre previsioni sui prezzi Theta nel 2024.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2025

L’industria dello streaming video attirerà sicuramente molti utenti di Internet entro il 2025. A quel punto, si prevede che molti degli attuali utenti di smartphone e computer che non sono ancora interessati alla blockchain vedranno il vantaggio della tecnologia e abbracceranno piattaforme come la rete Theta.

Considerando la crescita prevista entro il 2025, non c’è motivo di credere che il prezzo di THETA non migliorerà. Si prevede che la moneta raggiungerà $ 7,57 entro la metà del 2025. Secondo la previsione di Theta, gli ultimi sei mesi dell’anno potrebbero vedere il token Theta crescere leggermente a $ 7,89.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2026

Il 2026 dovrebbe anche essere un buon anno per la rete Theta e il suo asset nativo. Una volta che l’adozione delle criptovalute migliora e le persone si rendono conto che piattaforme come Theta presentano modi migliori per consumare contenuti video, la rete potrebbe esplodere.

Se le cose dovessero funzionare nel modo in cui crediamo che lo faranno, THETA dovrebbe raggiungere un livello di supporto a $ 7,99 entro i primi sei mesi del 2026. Una performance decente negli ultimi sei mesi potrebbe vedere la moneta raggiungere $ 8,71 entro la fine dell’anno.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2027

Ti sei mai chiesto quale potrebbe essere il prezzo di THETA nel 2027? La maggior parte degli investitori a lungo termine sarà curiosa di saperlo. Naturalmente, il 2027 è esattamente a cinque anni di distanza e crediamo che sia abbastanza tempo per la criptovaluta per raggiungere ancora una volta la soglia dei $ 10.

Secondo le nostre previsioni sui prezzi THETA per il 2027, la moneta dovrebbe raggiungere $ 9,35 entro i primi sei mesi. Una performance decente negli ultimi sei mesi del 2027 dovrebbe vedere il prezzo della moneta salire a $ 10,09. Il prezzo medio per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 9,78.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2028

La rete Theta è un’eccellente rete di criptovaluta gestita da un team di grande esperienza. La società ha dimostrato alla maggior parte delle persone interessate all’universo delle criptovalute che è in grado di portare la rete a un’altezza invidiabile. Se il team può raggiungere la maggior parte dei suoi obiettivi, la rete dovrebbe essere molto più forte entro il 2028 e il prezzo del suo token nativo crescerà in modo altrettanto significativo.

Secondo le nostre previsioni sui prezzi THETA, la criptovaluta dovrebbe essere in grado di raggiungere $ 10,25 entro la metà del 2028. Negli ultimi sei mesi dell’anno, potrebbe crescere leggermente e raggiungere $ 11,58. Il prezzo medio della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 10,48.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2029

Nel giro di pochi anni dal lancio, la rete Theta è stata in grado di attrarre diversi investitori degni di nota, tra cui società di venture capital della Silicon Valley. Si prevede che la società attirerà più sostenitori e partner entro il 2029. Invariabilmente, ciò si tradurrà in una crescita del prezzo dei token.

Se le cose dovessero andare bene per la rete Theta come anticipiamo, il prezzo del suo token può raggiungere $ 12,65 entro la fine di giugno 2029. Si prevede inoltre che la moneta migliorerà con il tempo e raggiungerà $ 14,75 entro la fine dell’anno.

Theta (THETA) Prezzo Previsione per il 2030

Il 2030 è a otto anni di distanza, e questo è abbastanza tempo per qualsiasi piattaforma di criptovaluta decente per diventare famosa e attirare molti utenti. Nel caso della rete Theta, chiunque consumi contenuti video online e disponga di larghezza di banda e risorse informatiche da condividere è un potenziale utente. Il numero di utenti Theta potrebbe essere così tanto entro il 2030.

Una volta che Theta guadagna più utenti e diventa molto più popolare, molti vedranno il suo token come una risorsa digitale di grande valore. Secondo le nostre previsioni, il prezzo del token dovrebbe essere nella regione di $ 16,05 entro la metà del 2030. Una performance decente negli ultimi sei mesi dell’anno potrebbe vedere il commercio di monete THETA per $ 17,54 entro la fine dell’anno 2030.

Dovresti investire in Theta?

Dopo il lancio della rete Theta, ci sono voluti un paio d’anni perché il token (THETA) registrasse una crescita significativa. In effetti, è sceso al suo prezzo più basso di tutti i tempi due anni e pochi mesi dopo il suo lancio. Tuttavia, la moneta ha registrato una crescita significativa entro i primi quattro mesi del 2021. Da allora, non è stato in grado di raggiungere di nuovo quell’altezza. Significa che non è un buon investimento? O vale la pena investire in Theta?

La natura volatile delle monete digitali significa che può essere molto difficile decidere di investire in esse. Ma considerando le potenzialità di THETA, può essere un investimento decente. Ci sono voluti diversi anni perché la moneta producesse rendimenti significativi per i primi investitori e il prezzo è sceso di nuovo dopo una performance impressionante nel 2021. È davvero complicato, ma può essere un investimento decente.

A giudicare da ciò che la rete Theta rappresenta, investire nel token nativo (THETA) non sembra una cattiva idea. Secondo le nostre previsioni, la moneta può migliorare nei prossimi anni. Investire ora che il prezzo è basso può essere una buona mossa.

Mentre investi in THETA può essere gratificante, devi anche capire che si tratta di un investimento rischioso. Come puoi vedere dalla sezione della cronologia dei prezzi, è un asset volatile che può salire e scendere in qualsiasi momento. Le probabilità di perdere il tuo capitale sono quasi alte quanto le possibilità di realizzare grandi profitti.

Domande frequenti

Sei disposto a investire in THETA ma hai alcune domande importanti sui suoi prezzi futuri? Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sulle previsioni e le previsioni dei prezzi THETA:

THETA salirà?

Le nostre previsioni mostrano che THETA salirà nei prossimi anni. Si prevede che THETA raggiungerà $ 4,78 entro la fine del 2023 per poi salire a $ 10,09 entro la fine del 2027. La previsione mostra anche che THETA può raggiungere $ 17,58 entro la fine del 2030.

THETA è un investimento redditizio?

THETA è un investimento potenzialmente redditizio. Al momento, il prezzo non sta crescendo al ritmo che molti investitori vorranno, ma le nostre previsioni mostrano che crescerà con il tempo e diventerà redditizio.

Theta è un buon investimento per il futuro?

Theta sembra un investimento decente per il futuro. Sebbene la moneta sia volatile, la rete ha così tanto potenziale e può diventare mainstream nei prossimi anni.

Theta raggiungerà i 100 dollari?

È possibile che THETA possa raggiungere $ 100 in futuro. Tuttavia, ci vorranno diversi anni. Le nostre previsioni mostrano che non accadrà prima del 2030.

Quanto varrà Theta nei prossimi cinque anni?

Secondo le nostre previsioni, THETA può raggiungere $ 10,09 nei prossimi cinque anni. Il prezzo medio per il 2027 dovrebbe essere nella regione di $ 9,78.

Quale sarà il prezzo di THETA nei prossimi dieci anni?

Sebbene questo articolo di previsione non copra i prossimi dieci anni, abbiamo dati sufficienti per stimare che THETA possa valere fino a $ 25 nei prossimi dieci anni.

THETA si bloccherà?

Considerando quanto sia cresciuta la rete Theta e il suo potenziale, è improbabile che THETA si schianti mai. Secondo le nostre previsioni, questo non accadrà mai.

Theta è un investimento rischioso?

Sì, THETA è un investimento rischioso, proprio come ogni altro asset volatile là fuori.