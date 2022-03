6 I migliori fornitori di Bitcoin Card

Ci sono così tante carte là fuori che affermano di essere la migliore carta di debito Bitcoin nel 2022.

Hai criptovalute da spendere? Forse vuoi accettare pagamenti Bitcoin?

Vuoi solo un’esperienza utente decente con commissioni basse e, soprattutto, non vuoi essere truffato o hackerato, giusto?

In questo articolo, confronterò e confronterò le sei migliori carte Bitcoin in assoluto – per sicurezza, stabilità e il miglior affare per te.

Iniziamo con questa recensione di schede crittografiche!

5 punti per scegliere la migliore carta Bitcoin per TE

Davvero veloce, prima di iniziare, dai un’occhiata ai cinque punti seguenti quando vuoi scegliere la migliore carta BTC.

Questi sono importanti da considerare prima di investire tempo o denaro nella creazione di un conto di carte crittografiche.

Giurisdizione. La carta crittografica è offerta nel tuo paese? Sicurezza. Hanno una forte sicurezza contro gli hack? Tasse. Ci sono commissioni nascoste di cui dovresti essere a conoscenza durante l’utilizzo della carta BTC? Cashback. Puoi guadagnare cashback dai tuoi acquisti? Crypto supportato. Offrono depositi nella tua criptovaluta preferita?

Le risposte ai primi due dovrebbero essere SÌ e al 3 ° NO. Gli altri dipendono dalle tue preferenze personali.

Ad esempio, Bitpay è disponibile solo per i clienti statunitensi; Offrono una forte sicurezza, commissioni basse, ma nessun cashback e una gamma limitata di criptovalute.

Ecco un rapido confronto delle schede crittografiche dei fornitori disponibili:

1. BitPay – La migliore carta crittografica per i clienti statunitensi

Se stai cercando la migliore carta crittografica negli Stati Uniti, non cercare oltre BitPay.

È stata la prima società di pagamento Bitcoin a lanciare negli Stati Uniti – nel 2016 – quindi conoscono i regolamenti e così via.

Offrono le migliori carte VISA crittografiche e un portafoglio mobile.

Pro di Bitpay

I pagamenti VISA sono gratuiti all’interno dei 50 stati degli Stati Uniti. Si applica solo ai pagamenti nazionali in USD.

I commercianti possono accettare BTC, Bitcoin Cash (BCH) e tre stablecoin (GUSD, USDC e PAX).

Contro di Bitpay

Disponibile solo per i cittadini statunitensi

Commissione del 3% per la conversione della valuta all’estero. Lo spiegherò più avanti.

$ 5 di commissione di dormienza al mese se effettui zero transazioni in quel mese.

Quindi, per quelli di voi che acquistano e vendono cose negli Stati Uniti, la carta VISA crittografica Bitpay è un’ottima opzione.

Commissioni Bitpay

Bitpay sembra addebitare un markup dell’1%. E se viaggi al di fuori degli Stati Uniti con la tua carta Bitpay Bitcoin, incorrerai in una commissione di conversione valutaria del 3%.

Ciò significa che se viaggi a Londra e usi la tua carta di criptovaluta Bitpay per acquistare una corsa in taxi di £ 10, ti verrà addebitata una commissione del 3% per cambiare il tuo USD in sterline britanniche.

Vale anche la pena notare: sia i prelievi bancomat nazionali che internazionali sono addebitati a $ 2 per gli sportelli automatici negli Stati Uniti e $ 3 su tutti i bancomat al di fuori degli Stati Uniti. Questo non è terribilmente diverso dalla tua carta bancaria standard però.

Una cosa che è molto diversa dalla tua carta bancaria standard, tuttavia, è il portafoglio mobile BitPay. Puoi gestire una varietà di criptovalute lì. Inoltre puoi usarlo per effettuare pagamenti ad altri utenti di criptovalute.

Paesi disponibili

Solo Stati Uniti

Se sei curioso, dai un’occhiata a BitPay e familiarizza con le loro guide su come ridurre al minimo o evitare le loro commissioni. Allora vai a usarlo!

2. Revolut – La migliore carta crittografica per i clienti del Regno Unito

Revolut è nel gioco finanziario dalla metà del 2016.

Ora hanno 10 milioni di clienti in tutto il mondo per i quali hanno gestito oltre 750 milioni di transazioni. Questo li rende uno dei più grandi fornitori di carte crittografiche là fuori.

Ma sono uno dei migliori fornitori di schede crittografiche?

Pro di Revolut

Per la spesa in Europa: 0,1% di cashback.

Per la spesa al di fuori dell’Europa: 1% cashback

Uno dei markup più bassi sugli acquisti di criptovalute: 1,5%

Conto gratuito + Carta di debito gratuita

Oltre 55.000 sportelli bancomat senza sovrapprezzo per prelevare $ 300 al mese gratuitamente

Spendi criptovalute in 150 paesi in tutto il mondo, il tutto beneficiando del tasso di cambio interbancario.

Contro di Revolut

Una piccola selezione di criptovalute: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Ripple (XRP).

Non è una carta per i commercianti

Commissioni Revolut

Se tutto questo ti interessa, avrai una scelta di tre diversi tipi di account: Standard, Premium e Metal.

I piani standard sono gratuiti.

Il premio è di £ 6,99 al mese.

Il metallo costa £ 12,99 al mese.

Se sei nel SEE, allora è € 6,99 / € 13,99, ma se sei in Australia, allora è A $ 13,99 / A $ 22,99.

Qual è la principale differenza tra questi piani?

I piani standard ti consentono di prelevare fino a £ 200 al giorno da un bancomat senza commissioni.

Se sei Premium, puoi prelevare £ 400. E se sei Metal allora è £ 600.

I prelievi al di sopra di tali limiti ti faranno pagare un supplemento del 2% per questa carta BTC.

Ma aspetta, c’è di più.

Se hai pagato per i piani Premium e Metal, guadagnerai l’assicurazione medica all’estero e il supporto prioritario.

Il piano Metal include anche il servizio di portineria e pagamenti con carta cashback crittografica fino all’1%, quindi se spendi abbastanza, potrebbe persino coprire il costo del canone mensile.

Tieni presente che Revolut consente solo agli utenti di acquistare Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Ripple, per i quali Revolut aggiunge un markup dell’1,5%.

Se hai intenzione di spendere la tua criptovaluta, puoi depositare gratuitamente. Ma poi per spenderlo, devi scambiare manualmente gli importi con fiat – questo processo non è automatico.

Paesi disponibili

Regno Unito, UE e Australia

Rapido aggiornamento BUONE NOTIZIE:

Revolut verrà presto lanciato per i clienti negli Stati Uniti. Se vuoi entrare nella rivoluzione, unisciti alla lista d’attesa per questa carta BTC. Quindi il tuo denaro sarà protetto proprio come un normale conto bancario, Metropolitan Commercial Bank, Membro FDIC, protegge il tuo account ed è assicurato dalla FDIC per un massimo di $ 250.000.

Fino a quando ciò non accade, assicurati di far parte dello Spazio economico europeo (SEE), o della Svizzera, dell’Australia o del Regno Unito.

Se sei un cittadino di uno di questi paesi, puoi detenere, scambiare, inviare e ricevere 28 valute come CAD e EUR.

Tutto questo mentre si utilizza il tasso di cambio interbancario – piuttosto che le scandalose commissioni di truffa che le banche normalmente addebitano quando spendono soldi all’estero.

3. Coinbase VISA – La migliore carta Bitcoin per i clienti dell’UE

Se hai già un account Coinbase – e vivi in uno dei paesi del SEE – questa potrebbe essere l’opzione più conveniente.

Se non hai un account Coinbase – è uno dei migliori scambi di Bitcoin e criptovaluta – quindi provalo.

Pro di Coinbase

Usa le tue attuali partecipazioni sul conto Coinbase.

Nove portafogli diversi: BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, BAT, REP, ZRX e XLM

Prelievi bancomat fino a £ 200 / 200 € al mese: gratuito. Successivamente, l’1,00% del valore del prelievo ATM (per transazione)

Transazioni di acquisto nazionali GRATUITE nell’UE

Assicurazione: Coinbase memorizza tutta la valuta fiat del cliente (valuta emessa dal governo) in conti bancari segregati e custodiali.

Contro di Coinbase

£ 4.95 / € 4,95 costo di emissione per ottenere la carta fisica

Limite giornaliero di prelievo atm di £ 500 / 500 €.

Questa carta di debito Coinbase è una carta crittografica emessa da Paysafe Financial Services Limited, il che significa che puoi usarla in tutto il mondo ovunque sia accettata VISA.

Inoltre, con la carta fisica, puoi pagare con contactless, PIN o puoi trovare un bancomat e prelevare decreto.

Se sei preoccupato per la sicurezza, ricorda che con il tuo account Coinbase, avrai la verifica in due passaggi e il blocco istantaneo della carta, oltre ad altre funzionalità di sicurezza.

Commissioni Coinbase

Ricorda solo che la commissione di transazione di acquisto intra-SEE è pari allo 0,20% dell’importo addebitato sulla carta.

Inoltre, per le persone in viaggio, c’è una commissione di transazione di acquisto internazionale del 3,00% per il pagamento che non è in GBP o EUR.

E se un commerciante emette un chargeback, allora c’è una commissione di elaborazione del chargeback di £ 20,00 / 20,00 €.

E una brutta notizia per i clienti di Bulgaria, Croazia, Danimarca, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Romania e Svezia – c’è una commissione di transazione intra-SEE del 3% quando si utilizza questa carta crittografica.

Paesi disponibili

Tutti i paesi nel SEE: alleanza economica europea

Le migliori carte Bitcoin – Menzioni d’onore.

Se questi primi tre non lo stanno tagliando per te – o vorresti semplicemente espandere le tue opzioni, dai un’occhiata ad alcune delle nostre menzioni d’onore.

Wirex – La migliore carta Bitcoin per Cashback

Guadagna BTC mentre spendi con Wirex. Ogni acquisto in negozio ti dà lo 0,5% di cashback.

Questo potrebbe non sembrare molto – specialmente quando alcune carte di credito offrono il 3% di cashback – ma con l’aumento del valore di Bitcoin, questa piccola fetta di risparmio può sommarsi rapidamente.

Pro rapidi:

0,5% di cashback BTC sugli acquisti in negozio con questa carta BTC

Limiti di spesa a $ 10k al giorno

Contro rapidi:

Solo per i residenti dello Spazio economico europeo (SEE).

I prelievi bancomat sono limitati a £ / € / $ 250 al giorno.

Uquid – La migliore carta Bitcoin per molte criptovalute

Se hai sacchetti di monete di molte varietà diverse, allora Uquid ti aiuterà a spenderli.

Uquid supporta oltre 90 criptovalute con piani per elencarne altre.

Pro rapidi:

Supporta oltre 90 criptovalute

Nessun limite di spesa

Contro rapidi:

Commissione di deposito del 18% per il caricamento tramite Paysafecard

Non disponibile negli Stati Uniti

La carta fisica costa $ 16,99 / € 14,99 / £ 9,99

MCO – Grandi vantaggi ma sono costosi

MCO (di crypto.com) può offrire fino al 5% di cashback, Netflix gratuito e altri vantaggi, ma l’unico modo per ottenerli è se acquisti e scommetti i loro token MCO.

Quindi, se vuoi ottenere il 5% di cashback, Netflix gratuito e Spotify gratuito, devi acquistare e scommettere 50.000 token MCO. Ai prezzi di mercato correnti è 50.000 x $ 5,28 = $ 264.000.

Pro rapidi:

Nessun canone mensile

1% – 5% cashback sugli acquisti

Contro rapidi:

Blocco dello staking MCO di 6 mesi solo per ottenere vantaggi

Disponibile solo negli Stati Uniti e a Singapore

Come funzionano le carte Bitcoin, comunque?

Tutte le migliori carte Bitcoin sono prepagate, il che significa che devi prima caricare la tua carta di debito.

Bitpay: carica inviando BTC al tuo indirizzo Bitpay. La conversione in USD è automatica.

Revolut: carica inviando BTC o altre criptovalute al tuo indirizzo Revolut. La conversione NON è automatica. Devi vendere manualmente la tua criptovaluta per avere fondi che puoi spendere.

Coinbase. Carica inviando criptovalute al tuo account OPPURE utilizza i fondi nei tuoi attuali portafogli crittografici su Coinbase. Converti manualmente in fiat per la spesa.

Ognuna delle carte crittografiche ha anche varie commissioni che si applicano alla spesa della tua fiat in vari paesi, al prelievo dagli sportelli automatici, ecc. Quindi assicurati di controllare quelle commissioni prima di spendere la tua criptovaluta.

La migliore carta Bitcoin – È tempo di scegliere.

Eccolo! Le prime 3 migliori carte Bitcoin sul mercato nel 2022. Quali sono quelli che fa per te?

Ricordati di assicurarti che siano disponibili nel tuo paese – perché tutte le carte di debito Bitcoin chiedono KYC · (è la legge per chiunque lavori con Visa).

Dopodiché, puoi scegliere quello che offre i migliori vantaggi per le tue esigenze specifiche.

Buona fortuna là fuori!

DOMANDE FREQUENTI

Come posso ottenere una carta Bitcoin?

Trova un sito che offra il servizio nel tuo paese. Una volta accettati i loro termini e registrati, puoi ricevere la tua carta BTC per posta. Dopodiché, sentiti libero di spendere come meglio credi ovunque la carta sia accettata.

Come funziona una carta di debito Bitcoin?

Funziona più o meno come una carta di debito prepagata. Carichi la carta di debito Bitcoin depositando quanto BTC o cripto desideri spendere. Quando si utilizza la carta di debito, la società convertirà automaticamente una parte dei fondi in fiat per la spesa.

Qual è la migliore carta di debito Bitcoin?

La migliore carta Bitcoin è quella che ti consente di utilizzarla nel paese di residenza. Se hai trovato più carte utilizzabili nel tuo paese, scegli quella che offre cashback o altre funzionalità che sono più importanti per te.

Quali sono i principali negozi che accettano carte Bitcoin?

Tutte le carte Bitcoin attualmente sul mercato convertiranno il tuo BTC nel fiat del paese in cui vivi. Pertanto, tutte le attuali carte Bitcoin sono VISA o Mastercard – e possono essere utilizzate ovunque questi due sistemi siano accettati – che è in tutto il mondo.