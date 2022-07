Previsione prezzi TRON 2022

in

TRON rimane la criptovaluta con le migliori prestazioni. Nonostante il mercato delle criptovalute sia stato scambiato più in basso per più di 2 settimane, TRON è aumentato. TRON è ora la 13a più grande criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato.

TRX ora ha lo slancio per salire verso livelli di resistenza critici che potrebbero quindi portarlo ai massimi storici.

Nelle ultime 24 ore, c’è stato un leggero calo del prezzo di TRX che è da $ 0,080, il prezzo TRON è sceso sotto $ 0,06555. Attualmente, TRON è ancora una volta scambiato a oltre $ 0,06.

Negli ultimi 5 giorni, TRX Coin ha guadagnato oltre il 10% mentre la maggior parte delle criptovalute, tra cui ETH e BTC, sono scambiate negativamente.

TRX · Ethereum BTC · 5 Giorni +3.6% -13.3% -4.3% YTD -5.8% -53.1% -39.4%

TRX Prezzo Previsione 2022

Dattero Pronostico massimo Media TRX Prezzo Previsione 2022 luglio 12th, 2022 US$ 0,09 DigitalCoinPrice luglio 2022 US$ 0,08 CryptoPrediction luglio 2022 US$ 0,10

Si prevede che TRX avrà un valore medio del prezzo di $ 0,10 entro la fine del 2022. Il valore si basa sulla media di 2 analisti o piattaforme.

Previsione e previsione del prezzo della moneta TRX: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Metrico Valore Tendenza Attuale classifica della capitalizzazione di mercato 13a Stabile Capitalizzazione di mercato attuale $ 6,06 B Abbassare Volume totale scambiato a termine di $ Valore $ 482 M Abbassare

Previsioni sui prezzi TRX: sentimenti sui social media

Ultimi 7 giorni Ultimi 24 giorni Tendenza Sentiment sui social media ($TRX) +7.3% +2.1% Abbassare

Previsione TRON: dati sui social media

Statistiche lunarcrush Volume Tendenza Menzioni sociali 7.17 K Abbassare Impegno sociale 13,5 M Superiore

TRX Outlook oggi

Indicatore Tendenza Prezzo Abbassare Tecnico Vendere Classifica della capitalizzazione di mercato Abbassare Volume Abbassare Tendenze della ricerca Google Superiore Sentimenti sui social media Neutrale Social Media Buzz Superiore

Domande frequenti

In che modo Tron è diverso dagli altri?

TRON supporta estensioni in più lingue in quanto utilizza Google Protocol Buffers. I buffer di protocollo di Google aiutano a sviluppare programmi per comunicare tra loro su una rete. Aiuta anche nella memorizzazione dei dati.

TRON aiuta nell’esecuzione di programmi utilizzando una rete internazionale di nodi pubblici. È in grado di farlo utilizzando una macchina virtuale decentralizzata.

La rete TRON offre una commissione di transazione pari a zero ed è in grado di eseguire oltre 2000 transazioni al secondo.

L’implementazione della rete TRON richiede anche tariffe minime.

Quanto varrà TRX nel 2022?

TRX ha avuto una corsa piuttosto media nel 2021. Si prevede che TRX avrà un valore medio di $ 0,09 entro la fine del 2022.

Quanto potrebbe valere TRX in 10 anni?

Secondo TechNewsLeader, TRX potrebbe valere $ 1,81 tra 10 anni.

TRX può renderti ricco?

Investire in criptovalute è un gioco a lungo termine. TRX non ti renderà ricco se stai pensando a un investimento a breve termine. Per fare una fortuna con l’investimento TRX, un investitore deve avere un piano a lungo termine.

Quale sarà il prezzo di TRX nel 2030?

Il prezzo di TRON nel 2030 dovrebbe essere di $ 0,20