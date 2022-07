Previsione del prezzo del token Bibox 2022

Previsione del prezzo del token Bibox: per le prossime 24 ore, si prevede che lo slancio del token BIX sia rialzista. Le prospettive attuali sono positive.

Previsione del prezzo del token Bibox: prospettive di oggi

Indicatore Tendenza Prospettive generali Positivo Dati di mercato Positivo Capitalizzazione di mercato Superiore Analisi Tecnica Vendere Trading Volume Superiore La saggezza della folla Social Media Buzz Positivo

Previsione dei prezzi Bibox: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Valore Tendenza Rango 1177 Superiore Capitale di mercato 0,2 milioni di dollari Superiore Volume di trading (24H) 2,3 milioni di dollari Superiore

Bibox Prezzo Previsione 2022

Media Bibox Prezzo Previsione 2022 US$ 0,031 PrezzoPrediction US$ 0,036 DigitalCoinPrice US$ 0,0316

Cortesia: DigitaCoinPrice

Previsione del prezzo bibox: sentiment dei social media

Volume Tendenza Menzioni sociali 36 Superiore Impegni sociali 11,69K Superiore

Bibox

Il Bibox Exchange costituisce l’infrastruttura dietro il token di criptovaluta Bibox.

I destinatari o i titolari continuano ad aggiungere alle loro partecipazioni per questo token mentre ricevono premi e dividendi. Tenere i token Bibox offre anche ampi vantaggi ai titolari come sconti sulle commissioni di trading, utilizzare nuove applicazioni dalla loro rete e premi come indicato in precedenza. La piattaforma afferma anche di essere la prima Digital AI Asset Platform.

Alcuni fatti

Bibox offre più monete e il trading accoppiato sta diventando uno dei motivi per cui dovresti optare per Bibox.

Insieme a ciò hanno equipaggiato un team di professionisti e hanno un servizio clienti per 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per eseguire operazioni fluide e risolvere cave. Quindi il loro supporto clienti e l’accessibilità del sito Web sono piuttosto buoni e utili.

DOMANDE FREQUENTI

Quando il Bibox ha visto il picco più alto nel prezzo?

È stato 4 anni fa, il 9 giugno 2018, quando Bibox ha raggiunto il massimo storico di $ 1,77

Quando ha il Bibox al suo prezzo più basso?

Era 23 giorni fa, il 18 giugno 2022, quando Bibox ha toccato il minimo storico di $ 0,022339148157

Qual è stato il volume di trading di Bibox nell’arco delle 24 ore?

Il volume di scambi di Bibox nelle 24 ore è di $22.832.590

Dove puoi acquistare Bibox?

Puoi scambiare Bibox su Bibox, Huobi Global e Pinoex.