Previsione prezzo Aave 2022-2030

Aave (AAVE) è una delle migliori monete DeFi che devi conoscere ormai, specialmente dopo il suo fantastico 2021. Ma ora gli investitori si chiedono: ‘cosa ci si aspetta che Aave raggiunga?’ Continuerà a raggiungere massimi più alti nel 2022 e oltre? Prima di approfondire le prospettive di Aave, ricapitoliamo cos’è effettivamente Aave.

Come ormai tutti sappiamo, il 2021 è stato l’anno migliore per il mercato delle criptovalute, in particolare le monete DeFi. Quindi, quanto potrebbe valere Aave? Dai una rapida occhiata.

AAVE — La prima piattaforma di prestito crittografico

Aave è una finanza decentrata (Defi) che è stato progettato per rendere più facile per le persone prestare o prendere in prestito criptovaluta, in particolare eliminando la necessità per loro di passare attraverso un intermediario.

Essi si descrivono come “un protocollo di mercato della liquidità non custodiale decentralizzato”.

Come molti protocolli crittografici DeFi, Aave è stato costruito sulla rete Ethereum che lo rende un Token ERC-20. Aave ha anche contratti con Polygon (MATIC ·), la Binance Smart Chain, Fantom (FTM ·), e Avalanche (AVAX ·) per citarne alcuni. Ciò consente ad Aave di spostarsi facilmente tra le risorse e tecnicamente lo rende una criptovaluta multicatena.

Sebbene costruiti sulla blockchain di Ethereum, che tecnicamente rende Aave proof-of-work, i token Aave possono ancora essere puntati sulla piattaforma di Aave.

Aave ha una fornitura totale fissa di 16.000.000 di token. Le commissioni di transazione vengono pagate alla blockchain di Ethereum.

Alcuni dei rivali di Aave includono:

Compound (COMP)

(COMP) Maker (MKR)

(MKR) yearn.finance (YFI)

(YFI) Uniswap (UNI)

(UNI) Curve DAO Token (CRV)

Qual è il punto di Aave?

Gli utenti che prestano una parte delle loro riserve di criptovaluta guadagnano interessi, mentre gli utenti che prendono in prestito criptovalute pagano interessi.

Prestare criptovaluta attraverso piattaforme come Aave è diventato uno dei modi migliori per guadagnare un reddito passivo nel mercato delle criptovalute negli ultimi anni.

Aave suona notevolmente simile ad altre piattaforme di prestito DeFi, come Compound o yearn.finance. Ma il protocollo ha diversi vantaggi che lo aiutano a distinguersi dalla massa. Alcuni di questi includono:

La piattaforma Aave supporta il prestito e il prestito di circa 20 criptovalute, che è più di alcuni dei suoi concorrenti (alcuni di questi includono Decentraland (MANA), Token di attenzione di base (BAT) ed Ethereum (ETH)).

(MANA), (BAT) ed Ethereum (ETH)). Offre “prestiti flash” che sono spesso indicati come la prima opzione di prestito non garantito all’interno del settore DeFi. I prestiti Flash, noti anche come “transazioni di prestito di un blocco”, consentono agli utenti di prendere in prestito e quindi rimborsare i prestiti in un unico blocco. I prestiti flash di Aave sono uno dei suoi migliori prodotti di prestito.

Gli utenti possono alternare tassi di interesse fissi e variabili, il che consente loro di modificare il proprio interesse in linea con il mercato. Ad esempio, i tassi fissi possono essere utili se il mercato è volatile, mentre i tassi di interesse variabili possono aiutare gli utenti a incassare le variazioni di prezzo se un mutuatario ritiene che l’attività che desidera prendere in prestito scenderà presto di prezzo.

Chi c’è dietro Aave?

Originariamente lanciata con il nome di “ETHLend” nel 2017, la piattaforma è stata rinominata “Aave” – che significa “fantasma” in finlandese – nel settembre 2018. Il cambio di nome faceva parte di una mossa per espandersi oltre i servizi di prestito che erano disponibili solo su Ethereum.

Stani Kulechov ha creato Aave dopo essersi reso conto che mancavano protocolli di prestito per l’ecosistema Ethereum. Probabilmente, Aave è il primo DeFi, arrivato prima che il concetto diventasse popolare. Kulechov ha un background in diritto e programmazione

Per che cosa si usa Aave?

Il token Aave funziona principalmente come token di governance. Il Protocollo Aave ha un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) chiamata Aave Governance. Questo modello di governance consente alle persone in possesso di token AAVE di votare sui criteri. Questo può quindi avere un impatto su come Aave si svilupperà in futuro non solo a livello tecnico, ma anche su come funziona come servizio.

Puoi scoprire di più su Aave dal loro sito web e il loro white paper (assicurati di leggere V2, la versione più recente).

Chi utilizza Aave?

Secondo i dati dei contratti intelligenti, ci sono poco più di 300.000 titolari di Aave su Ethereum, Polygon, Fantom, Avalanche, Gnosis Chain, Solana, Binance Smart Chain, Sora e Heco Chain (anche se tieni presente che alcuni utenti potrebbero possedere Aave su più di una catena).

Secondo Impulso DeFi, Aave è il terzo più grande progetto DeFi al mondo dopo Curve Finance e Maker e la seconda più grande piattaforma di prestito dopo Maker. Aave è anche la più grande criptovaluta DeFi multichain in un mercato in cui quasi tutte le altre monete DeFi si basano esclusivamente sulla blockchain di Ethereum.

Analisi tecnica dei movimenti dei prezzi di Aave (AAVE)

Aave è stato introdotto per la prima volta sul mercato il 29 novembre 2017 a 27.500 LEND (ex simbolo ticker) = 1 ETH. A causa del rebranding da “Lend” a “Aave”, è difficile tracciare il primo prezzo noto di Aave – CoinGecko suggerisce che era $ 26.02 che AAVE ha colpito il 5 novembre 2020, anche se dato il suo minuscolo prezzo ICO, il suo minimo storico è probabilmente molto più basso.

Nel 2021, Aave ha iniziato l’anno a $ 90,35 e lo ha chiuso a $ 255,11. Aave ha un minimo di 52 settimane di $ 113,00 e ha raggiunto il suo massimo storico di $ 666,86 il 18 maggio 2021.

Opinione dell’esperto sulle previsioni dei prezzi di Aave

In tutto il web, solo WalletInvestor ha dato una previsione negativa del prezzo Aave.

Trading Beasts: “secondo le nostre previsioni, il prezzo dell’Aave aumenterà. Ora il prezzo di Aave è di $ 138.040, ma entro la fine del 2022, il prezzo medio di Aave dovrebbe essere di $ 144.855 “.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset è previsto a $ 776,37778434268 (569,678%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora, il tuo attuale investimento potrebbe valere $ 669.678 il 17 marzo 2023, venerdì “.

Previsione del prezzo: “Il prezzo di 1 Aave dovrebbe raggiungere un livello minimo di $ 488,68 nel 2025. Il prezzo AAVE può raggiungere un livello massimo di $ 571,41 con il prezzo medio di $ 506,10 per tutto il 2025 “.

Coin Price Forecast (2024-2028): “Questi cinque anni porterebbero un aumento: il prezzo AAVE passerebbe da $ 221 a $ 381, che è aumentato del 72%. AAVE inizierà il 2024 a $ 221, quindi [scenderà] a $ 191 entro i primi sei mesi dell’anno e finirà il 2024 a $ 191. Ciò significa +39% da oggi”.

DigitalCoinPrice: “A dicembre 2030: si prevede che il prezzo di Aave raggiungerà un valore minimo di $ 606,22 nel 2030 e un livello massimo di $ 669,82. La media include il prezzo medio di trading di $ 645,34 per tutto il 2030 “.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Aave potrebbe aumentare di valore nel breve termine del +21% a $ 166,72 da $ 137,89. Il sistema prevede un movimento del +44% da $ 137,89 a $ 198,57 nel prossimo mese, Aave ha una previsione di prezzo di $ 472,91 in oltre un [anno] di tempo. “.

WalletInvestor: “Se stai cercando valute virtuali con un buon rendimento, AAVE può essere una cattiva opzione di investimento ad alto rischio a 1 anno. Prezzo di Aave pari a 137.762 USD a 2022-03-17, ma il tuo investimento attuale potrebbe essere svalutato in futuro”.

L’Agenzia di previsione economica: “All’inizio prezzo a 146 dollari. Prezzo massimo $181, prezzo minimo $146. La media per il mese [è] $ 161. Previsione del prezzo AAVE alla fine del mese $ 169, variazione per dicembre 15,8%”.

Coinpedia: “Secondo la previsione dei prezzi AAVE formulata da Coinpedia, se la rete lanciasse aggiornamenti come Liquidity mining e staking e lancio del game maker, il prezzo potrebbe facilmente superare i $ 450 nel prossimo anno”.

Previsioni sui prezzi di Aave (AAVE)

Secondo le ultime previsioni e previsioni sui prezzi di Aave, Aave raggiungerà $ 384,87 entro la fine del 2022, salendo a $ 624,89 entro la fine del 2023 e $ 1.953,92 nel 2025. La moneta salirà quindi a $ 2.808,21 nel 2027 e $ 4.538,45 nel 2030.

Le nostre previsioni sui prezzi di Aave sono basate su diversi fattori chiave. Presta molta attenzione a loro nei prossimi anni.

La domanda e l’offerta sono un fattore enorme che influisce sul prezzo di Aave e della maggior parte delle altre criptovalute (meno con le criptovalute che non hanno un’offerta limitata). Quando la domanda supera l’offerta, il prezzo di Aave aumenterà e quando accade il contrario, Aave diminuirà.

La domanda e l’offerta si riferiscono a diversi sottofattori, alcuni dei quali sono menzionati di seguito.

Indubbiamente, il prezzo di Bitcoin influisce su Aave. Poiché Bitcoin è stata la prima, la più grande e la più famosa criptovaluta, la maggior parte delle persone che sono disposte a investire in risorse digitali hanno investito in Bitcoin. Ciò significa che quando la fiducia in BTC aumenta o diminuisce, ha un effetto a catena che si fa sentire in tutto il mercato.

Ad esempio, quando Elon Musk ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato pagamenti BTC a causa dell’impatto ambientale del mining di criptovaluta, ha causato la perdita di migliaia di dollari da un giorno all’altro del valore di Bitcoin. In linea con questo, anche il prezzo di altre criptovalute è diminuito.

Aave è precipitato ai suoi prezzi più bassi da gennaio 2021 sulla scia dell’annuncio, in cui Musk ha dichiarato: “La criptovaluta è una buona idea su molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un grande costo per l’ambiente”.

Altrove, la regolamentazione non è solo una preoccupazione per il più ampio mercato delle criptovalute, ma i servizi offerti da Aave saranno sottoposti a un esame più attento in futuro mentre i politici discutono su come i servizi DeFi dovrebbero essere regolati. Nel peggiore dei casi, potrebbero anche essere vietati o severamente limitati.

Alla fine, i parametri legali in cui Aave può operare potrebbero essere una spinta o un grosso problema a seconda di come i regolatori scelgono di affrontarlo. In entrambi i casi, gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione.

Il settore finanziario decentralizzato ha preso d’assalto il mondo cripto. La finanza decentralizzata, nota come DeFi, è l’idea che le persone abbiano il diritto di accedere a servizi finanziari che non sono di proprietà di enti centrali come banche e grandi imprese.

Il mercato delle criptovalute è quasi completamente decentralizzato, che è la sua principale attrazione per molte persone che credono che la DeFi sia il futuro. Essendo uno dei primi protocolli di criptovaluta nello spazio DeFi, Aave è perfettamente posizionato per sfruttare questa domanda. Ha un approccio più democratico alla finanza, rifiutando di introdurre politiche come KYC (conosci il tuo cliente) che altri servizi finanziari sono obbligati a utilizzare come un modo per controllare i loro utenti.

Finora, Aave non ha avuto molta attenzione da parte dei media, tuttavia, come abbiamo visto da monete come Bitcoin, se una moneta ottiene abbastanza attenzione nelle notizie, può attirare molta attenzione (a volte buona e a volte cattiva). Ciò può quindi influire sulla domanda.

Dogecoin · (DOGE) e Shiba Inu (SHIB ·) ci hanno anche mostrato come le criptovalute virali possono diventare sui social media quando individui influenti le menzionano.

Per riassumere, ci sono molti fattori che potrebbero influenzare positivamente il prezzo di Aave in futuro, rendendolo un investimento a breve e lungo termine. Ecco le nostre previsioni sui prezzi Aave per il 2022-2030.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2022

Con i token DAO che continuano a salire in popolarità nel 2022, Aave guadagnerà terreno. Secondo le nostre previsioni di prezzo AAVE per il 2022, prevediamo che il prezzo della moneta inizierà a migliorare presto. L’obiettivo di prezzo per giugno 2022 è di $ 174,54. Ci aspettiamo inoltre che il prezzo migliori con l’avanzare dell’anno. L’obiettivo di valore per novembre è $ 210,34 mentre dicembre è più alto a $ 313,45 per moneta. La previsione massima del prezzo Aave per il 2022 è di $ 384,87 e la previsione del prezzo più basso è di $ 103,20.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2023

I protocolli DeFi vedranno un maggiore interesse da parte degli investitori al dettaglio nel 2023, portando a un’ulteriore domanda di AAVE. Nel 2023, prevediamo che la moneta registrerà un prezzo minimo di $ 281,33 e un prezzo massimo di $ 624,89. Durante tutto l’anno, il prezzo medio della moneta Aave dovrebbe essere nella regione di $ 532,33, secondo la nostra previsione del prezzo Aave 2023.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2024

Entro i prossimi due anni, Aave dovrebbe migliorare i suoi prkects in molti modi e crediamo che il dimezzamento di Bitcoin del 2024 scuoterà il mercato delle criptovalute con un’altra corsa al rialzo che avrà anche un impatto postivo sul prezzo della sua moneta.

Secondo le nostre previsioni di prezzo AAVE per il 2024, riteniamo che la moneta Aave avrà un prezzo minimo di circa $ 590,90 per token. Il prezzo massimo per la moneta dovrebbe essere nella regione di $ 1,335.68. Per tutto l’anno 2024, prevediamo che il prezzo medio dei token AAVE sarà di $ 1.070,55.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2025

Entro il 2025, Aave espanderà i suoi servizi a molte altre blockchain, espandendo ulteriormente le monete che offre per il prestito. Una tendenza rialzista porterà Aave oltre la barriera di $ 1.500 e al massimo storico di $ 1.953,92 – un aumento del 193% dall’attuale massimo storico di Aave. La previsione di prezzo Aave più bassa per il 2025 è di $ 963,36 e l’asset crittografico chiuderà l’anno con una media di $ 1.486,71.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2026

Il 2026 sarà l’anno in cui gli investitori istituzionali inizieranno a prestare molta più attenzione ad Aave, investendo pesantemente. La previsione del prezzo Aave 2026 prevede che AAVE raggiunga un prezzo medio di $ 1.800,80, un prezzo massimo di $ 2.127,01 e un minimo di $ 1.652,37. Aave dovrebbe chiudere il 2026 a $ 1.977,65.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2027

Ti sei chiesto cosa produrrà l’investimento crittografico AAVE entro cinque anni? Quindi il 2027 è l’anno a cui devi prestare attenzione perché è esattamente cinque anni avanti. Da tutte le indicazioni, la moneta Aave crescerà significativamente più grande entro i prossimi cinque anni e ciò dovrebbe avere un impatto positivo significativo sul prezzo dei suoi token.

L’innovazione di nuovi prodotti di prestito nel 2027 attirerà fasce di nuovi utenti, sia prestatori che mutuatari. In cinque anni, il prezzo di Aave raggiungerà un valore massimo di $ 2.808,21 nel 2027 e un minimo di $ 1.781,54. La previsione del prezzo di Aave calcola anche una media di $ 2.499,11 e un prezzo di chiusura annuale di $ 2.671,71.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2028

Ancora un’altra corsa al rialzo avrà luogo nel 2028 mentre Bitcoin attraversa un altro dimezzamento e avrà sicuramente un impatto sul prezzo di Aave. Entro dicembre 2028, Aave raggiungerà un prezzo medio di $ 2.832,06. Questo dopo aver raggiunto un altro massimo storico di $ 3.190,42. Il prezzo minimo di Aave nel 2028 sarà di $ 1.909,40, secondo la previsione del prezzo di Aave.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2029

Aave sarà il protocollo di prestito DeFi più noto nel 2029, la sua popolarità spinge i suoi concorrenti nell’oscurità. L’analisi tecnica indica che Aave salirà a un prezzo massimo di $ 3.788,62, affonderà a un minimo di $ 2.545,37 a metà del 2029 e si assicurerà un prezzo sano di $ 3.222,41 entro la fine dell’anno. Il prezzo medio che Aave raggiungerà nel 2029 è di $ 2.980,19, come calcolato dalla previsione del prezzo Aave.

Aave (AAVE) Prezzo Previsione 2030

La regolamentazione favorevole delle criptovalute e della DeFi nel 2030 porterà gli investitori più tradizionali a investire finalmente in Aave.

Secondo la nostra previsione e previsione dei prezzi AAVE per il 2030, riteniamo che la moneta Aave avrà una stima elevata di $ 4.538,45. Altrove, la previsione del prezzo Aave più bassa è $ 3,497.31 e la media calcolata è $ 3,900.15.

Conclusione: cosa potrebbe valere Aave?

Aave è un’ottima scelta di investimento per coloro che credono nella finanza decentralizzata e nel prestito. Inoltre, Aave è una scelta eccellente per gli investitori che desiderano prendere parte a tale protocollo essendo un partecipante attivo alle proposte.

Ma non commettere l’errore di pensare che l’unica direzione in cui andrà il prezzo di Aave è salire. Certo, le cose sembrano buone ora, ma i fattori sconosciuti possono sempre entrare in gioco e fare una grande differenza.

La più grande incognita a questo punto è la regolamentazione che potrebbe avere un duplice impatto su Aave se si rivelasse un ostacolo. In primo luogo, non solo la regolamentazione potrebbe danneggiare le criptovalute nel loro complesso, ma Aave è a ulteriore rischio perché opera nel settore DeFi, in particolare il prestito che potrebbe vedere una regolamentazione più severa.

Cosa accadrà al prezzo di Aave (AAVE) nel 2022?

Il 2022 sarà un altro anno importante per il prezzo di Aave. Sebbene la nostra previsione sui prezzi di Aave non si aspetti gli stessi massimi dal 2021, Aave raggiungerà massimi superiori a $ 300 in vari momenti dell’anno e non scenderà sotto $ 100 per moneta.

AAVE salirà nel 2022?

Sì, il prezzo di Aave salirà nel 2022 con la nostra previsione dei prezzi Aave che anticipa un massimo annuale di $ 384,87. Anche se questo non è così alto come $ 666,86 del 2021, Aave avrà minimi più alti nel 2022 che lo spingeranno a massimi più alti più avanti nel decennio.

Salirà nel 2025?

Il valore di Aave aumenterà nel 2025 per raggiungere un prezzo elevato di $ 1.953,92 e non raggiungerà prezzi inferiori a $ 960 per moneta. Ulteriori massimi sono attesi negli anni successivi, secondo le ultime previsioni di prezzo di Aave.

Aave (AAVE) raggiungerà $ 1.000?

Il traguardo di $ 1.000 sarà raggiunto da Aave entro il 2024 al più presto, anche se questo non durerà e l’asset terminerà l’anno a $ 900 al massimo. Ulteriori tentativi di superare $ 1.000 nel 2025 saranno più fruttuosi, secondo la nostra previsione sui prezzi di Aave.

Aave (AAVE) raggiungerà $ 10.000?

La nostra previsione sui prezzi di Aave per il 2022-2030 non prevede che Aave raggiunga $ 10.000 prima della fine del decennio. Invece, suggerisce che un prezzo di circa $ 4.500 è il più alto che Aave può raggiungere. La moneta potrebbe raggiungere $ 10.000 tra il 2030 e il 2040.

Domande frequenti

È sicuro usare Aave?

Sì, Aave è sicuro da usare. Aave è la piattaforma di prestito crittografico più conosciuta e ampiamente utilizzata e opera dal 2017. Aave è stato anche progettato per prevenire errori e proteggere sia i mutuatari che i prestatori.

Come si fa a fare soldi con Aave?

Puoi fare soldi con Aave mettendo fondi in un pool di liquidità e guadagnando interessi dai tuoi token. In alternativa, puoi fare soldi puntando il token Aave o scambiandolo.

Perché Aave sta salendo?

La domanda di Aave è cresciuta enormemente nel 2021 a causa del crescente interesse per i protocolli DeFi, come Aave, che consentono ai possessori di criptovalute di guadagnare passivamente dai loro token prestandoli ad altri. Questa crescita è stata ulteriormente aggravata dal fatto che Bitcoin ha raggiunto diversi nuovi ATH.

Aave è un buon investimento?

A parte la sua posizione dominante sul mercato DeFi, se guardiamo esclusivamente alla performance di Aave come investimento, ha funzionato estremamente bene. Finora, Aave ha accumulato un ROI del 26.530,61%.

Will Aave Rise?

Sì, Aave si alzerà. Aave batterà il suo attuale massimo storico e toccherà $ 1.000 per la prima volta nel 2024 per poi superare $ 2.000 entro il 2026 e $ 4.000 entro il 2030, secondo le previsioni dei prezzi degli esperti.

Quando decollerà Aave?

La nostra previsione sui prezzi di Aave per il 2022-2030 prevede un aumento graduale nei prossimi otto anni. Probabilmente, però, il prezzo di Aave decollerà entro il 2023 quando raggiungerà un massimo di $ 624,89 – vicino al suo massimo del 2021 di $ 666,86.

Quale prezzo potrebbe raggiungere Aave?

Se stai cercando una criptovaluta con grandi rendimenti, Aave (AAVE) può essere redditizia. Sulla base delle nostre previsioni, un aumento a lungo termine è imminente e la prognosi per il 2027 è un massimo di $ 2.808,21. Ciò significa che un investimento quinquennale potrebbe equivalere a un ROI del 1.940,11%.

Qual è la previsione dei prezzi di Aave per la prossima corsa al rialzo?

Anche se non possiamo dire con certezza quando avrà luogo la prossima corsa al rialzo, potrebbe essere avviata dal dimezzamento di Bitcoin nel 2024. Il prezzo Aave più alto che abbiamo previsto per quest’anno è di $ 1.335,68, un aumento dell’870,345%.

Quanto in alto andrà Aave?

La previsione dei prezzi ha finora fatto la stima più grande per Aave. Calcolano che potrebbe valere fino a $ 5.399,87 entro il 2031.

Aave Prezzo Previsione 2040

Se continuiamo il nostro modello di previsione dei prezzi Aave fino al 2040, stima un prezzo potenziale tra $ 15.000 e $ 25.000 per AAVE.