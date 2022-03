Previsione dei prezzi Waves 2022-2030

Hai pensato di investire in Waves? Stai cercando le previsioni dei prezzi di Waves per il 2022 e oltre? Allora sei nel posto giusto. Comprendiamo l’importanza di controllare le previsioni dei prezzi e Previsioni per le monete crittografiche prima di investire.

Siamo anche appassionati di condividere informazioni per aiutare gli investitori intenzionati a prendere le decisioni giuste.

Sulla base di esperti di criptovalute che offrono obiettivi di prezzo a 12 mesi per Waves negli ultimi 3 mesi. L’obiettivo di prezzo medio è di $ 55 con una previsione alta di $ 65 e una previsione bassa di $ 45. L’obiettivo di prezzo mediano per la criptovaluta Waves rappresenta una variazione %56 rispetto all’ultimo prezzo.

Le Waves potrebbero non essere così popolari come Bitcoin e molti degli altri le migliori criptovalute, ma è un’opzione di investimento praticabile con il potenziale per produrre rendimenti significativi. Ma quanti rendimenti è probabile che produrrà nei prossimi anni? Puoi sapere solo quando leggi le sue previsioni e previsioni sui prezzi.

Come vuole la nostra tradizione, non vi affretteremo a leggere alcune cifre. Piuttosto, discuteremo di Waves e della sua storia dei prezzi e poi discuteremo individualmente le previsioni dei prezzi di Wave per i prossimi anni.

Risponderemo anche a diverse domande importanti per aiutarti a determinare se Waves è l’investimento giusto per te.

Cos’è Waves?

Waves è un progetto di criptovaluta che si descrive come una “piattaforma blockchain decentralizzata incentrata su operazioni di token blockchain personalizzati”. È una piattaforma blockchain multiuso che può essere utilizzata per diverse cose importanti, inclusa la creazione di app decentralizzate (DApps). Ha anche contratti intelligenti funzionalità.

Waves è stato descritto come un protocollo blockchain aperto e un set di strumenti di sviluppo per applicazioni web 3.0.

È uno dei progetti con la capacità di cambiare il modo in cui la maggior parte delle persone utilizza Internet. Alcune delle cose importanti che porta sul tavolo includono una maggiore sicurezza, affidabilità e velocità del sistema IT. Waves ha anche la capacità di promuovere l’adozione di massa della tecnologia blockchain perché consente a chiunque abbia le competenze tecniche richieste di creare app decentralizzate. Ha molti casi d’uso.

Waves è stata fondata dallo scienziato ucraino Alexander Ivanov, noto anche come Sasha Ivanov. Prima di lanciare Waves nel giugno 2016, Ivanov era stato attivo nell’universo delle criptovalute. Ha creato uno scambio istantaneo ormai defunto chiamato Coinomat e un sito di indicizzazione chiamato Coolindex. Aveva anche creato un stablecoin chiamato CoinoUSD prima di lanciare Waves.

A questo punto, è importante sottolineare che la nostra attenzione si sposterà da Waves come piattaforma blockchain a Waves come moneta digitale. Sì, Waves ha un token nativo e il suo prezzo è l’argomento principale di questo articolo di previsione.

Come valuta digitale, il token Wave funge da token di utilità della piattaforma e può essere utilizzato per tutti i pagamenti standard sulla rete. È anche il principale veicolo di investimento sulla blockchain. Wave è un token di fornitura senza limiti disponibile su molti scambi e piattaforme crittografiche. Viene scambiato sotto il simbolo ticker “WAVES”, quindi useremo Waves e WAVES in modo intercambiabile da questo punto.

Cronologia dei prezzi di Waves

WAVES è stato lanciato attraverso un ICO tra aprile e maggio 2016. La vendita di token si è tenuta tra l’11 aprile e il 30 maggio 2016, quando ha raggiunto il suo obiettivo ICO di $ 16.000.000. Il prezzo del token ICO era di $ 0,188 per token. Coingecko e CoinMarketCap hanno iniziato a monitorare il prezzo della moneta quasi immediatamente e faremo affidamento sui loro dati per questa sezione.

Il 2 giugno 2016, WAVES è stato scambiato per $ 1,33 per token. Entro il 15 luglio, era sceso a $ 0,952301. È sceso ulteriormente per registrare un prezzo minimo di tutti i tempi di $ 0,1227 il 2 agosto 2016. Il prezzo è rimasto basso per tutto il 2016 poiché la moneta ha chiuso a circa $ 0,2048.

Il 4 gennaio 2017, Waves è stato scambiato a $ 0,256 per token. Il prezzo è rimasto basso per tutto febbraio, marzo e aprile 2017. Il 1 ° maggio, è stato scambiato per $ 0,5858 e dal 13 maggio aveva raggiunto $ 1,19. La tendenza rialzista è continuata a maggio quando Waves ha raggiunto $ 2,49 il 26 maggio. Il 1 ° giugno 2017, Waves è stato scambiato per $ 3,44 per token. Il prezzo è aumentato a $ 5,70 il 13 giugno, ma il 14 luglio è sceso a $ 2,41. Il calo non è durato troppo a lungo poiché la moneta ha ripreso a raggiungere $ 5,66 il 7 agosto 2017.

Il 1 ° settembre 2017, Waves è stato scambiato per $ 5,73 per token. Entro il 2 ottobre, era sceso leggermente a $ 4,87. Il 14 novembre, WAVES è stato scambiato per $ 5,04 e il 26 novembre è stato scambiato per $ 5,67 prima di sperimentare una brusca corsa rialzista all’inizio di dicembre. Il 3 dicembre, la moneta è stata scambiata per $ 6,14, ma al 9 ° aveva raggiunto $ 8,58. Il 21 dicembre 2017, WAVES è stato scambiato per $ 16,08 prima di scendere leggermente per terminare l’anno a circa $ 13,63.

Il 2 gennaio 2018, Waves è stato scambiato per $ 13,24 per token. È sceso considerevolmente per tutto gennaio e il 2 febbraio 2018 è stato scambiato per $ 6,62. La corsa ribassista è continuata fino al 5 aprile, quando la moneta è stata scambiata per $ 3,60. Ha iniziato a migliorare e ha raggiunto $ 7,26 il 6 maggio. Ha iniziato a scendere di nuovo a giugno e scambiato per soli $ 2,61 il 30 giugno.

Le Waves sono scese a $ 1,86 il 6 agosto e dal 6 settembre erano leggermente migliorate per essere scambiate a $ 2,03 per token. Entro il 13 ottobre, la criptovaluta era scesa di nuovo a $ 1,90 e il 31 ottobre era stata scambiata per $ 1,77. Entro il 6 novembre 2018, Waves è stato scambiato per $ 1,81 e dal 1 ° dicembre era migliorato marginalmente a $ 1,22. Ha raggiunto $ 3,43 il 19 dicembre ed è rimasto all’interno di tale intervallo fino alla fine del 2018.

Il 2019 è stato quasi un anno tranquillo per WAVES. La criptovaluta è stata scambiata a $ 3,18 il 1 ° gennaio 2019 e dal 1 ° febbraio era scesa a $ 2,78. Il 16 marzo, è stato scambiato per $ 2,77 e il 5 luglio era sceso a $ 1,83 per token. Il prezzo ha iniziato a scendere lentamente e il 29 settembre, la moneta è stata scambiata per $ 0,8495. Il 30 dicembre 2019, la moneta digitale è stata scambiata per $ 1,00 per token.

Mentre la prima metà del 2020 non è stata così piacevole per gli investitori di Waves, gli ultimi sei mesi sono stati davvero buoni. Il 5 gennaio 2020, la moneta è stata scambiata per $ 0,945 e dal 1 ° giugno era leggermente migliorata per essere scambiata a $ 1,10 per token. L’8 luglio 2020, Waves è stato scambiato per $ 1,16 e l’8 agosto aveva raggiunto $ 1,78. Il 26 settembre 2020, Waves è stato scambiato per $ 2,38 e il 27 ottobre era salito a $ 3,18. Il 27 novembre 2020, Waves è stato scambiato per $ 6,03 per token. Il 28 dicembre 2020, la moneta è stata scambiata a $ 6,40.

Il 2021 è stato un anno speciale per Waves. Entro il 3 gennaio, la moneta è stata scambiata per $ 5,59 e dal 15 febbraio era balzata a $ 11,95 per token. L’11 aprile 2021, Waves è stato scambiato per $ 16,40 e al 30 aprile aveva raggiunto $ 22,87. Waves ha raggiunto il suo massimo storico di $ 41,33 il 4 maggio 2021. È sceso bruscamente dopo aver raggiunto questa altezza e il 31 maggio è stato scambiato per $ 13,04 per token. Entro il 31 luglio, la moneta è stata scambiata per $ 16,26 e dal 19 settembre ha raggiunto $ 29,18.

Il 1 ° ottobre 2021, WAVES è stato scambiato per $ 24,18 e dal 1 ° novembre era cambiato solo un po ‘per scambiare $ 26,44 per token. Il 1 ° dicembre 2021, Waves è stato scambiato per $ 21,45 prima di scendere bruscamente per $ 14,54 il 14 dicembre. Entro il 26 dicembre, Waves è stato scambiato per $ 16,23 ed è rimasto all’interno di questa regione fino alla fine dell’anno.

Il 1 ° gennaio 2022, Waves è stato scambiato per $ 14,56 e dal 26 gennaio era sceso a $ 8,46. È migliorato a febbraio e marzo, raggiungendo $ 28,56 il 10 marzo.

Previsioni dei prezzi delle Waves

Le previsioni del prezzo delle monete Waves degli esperti hanno previsto che WAVES potrebbe aumentare a $ 35 entro la metà dell’anno, per poi salire per raggiungere $ 56 entro dicembre 2022. L’asset crittografico WAVES potrebbe raggiungere $ 71 entro la fine del 2025 e $ 100 nel 2030.

Dalla sezione precedente, puoi tracciare le prestazioni di WAVES da quando è stato lanciato nel 2016. Puoi osservare che la moneta è migliorata da quando è stata lanciata, anche se ci sono periodi in cui il prezzo scende in modo significativo. Come altri asset volatili, questo è previsto da WAVES. Quanto pensi che possa funzionare bene nei prossimi anni?

Vi risparmieremo la fatica di cercare di capire quale sarà il prezzo delle Waves nei prossimi anni. Nelle sezioni a seguire, discuteremo in dettaglio le previsioni dei prezzi di Waves, fornendo previsioni per ogni anno tra il 2022 e il 2030.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2022

Abbiamo già visto come si è comportato Waves nei primi due mesi del 2022. È tempo di avere un’idea di come si comporterà la moneta nei restanti mesi dell’anno. Le nostre previsioni mostrano che il prezzo della moneta è destinato ad aumentare nei prossimi mesi.

Secondo il risultato della nostra analisi, il prezzo medio di Waves entro giugno dovrebbe essere di $ 39,80. Una volta arrivati a luglio, si prevede che le Waves stabiliranno il supporto a $ 49. Migliorerà quindi in modo significativo verso la fine dell’anno. A dicembre, ci aspettiamo che il prezzo della moneta WAVES raggiunga $ 60 o si avvicini molto a quello.

Previsioni mensili di Waves Price per il 2022

Se hai intenzione di investire in Waves nel 2022 è importante capire come cambierà il prezzo nei mesi che abbiamo davanti. Questo ti aiuterà a decidere quando acquistare o quando vendere per migliorare le tue possibilità di realizzare profitti ragionevoli.

Nell’aprile 2022, Si prevede che Waves registrerà un prezzo minimo di $ 36,85 e un prezzo massimo di $ 39,48. Il prezzo medio per il mese dovrebbe essere di $ 38,15. A maggio, i prezzi minimi e massimi per WAVES dovrebbero essere rispettivamente $ 37,85 e $ 40,30. Il prezzo medio per maggio sarà probabilmente di $ 39.

Per giugno 2022, il prezzo minimo previsto per Waves è di $ 38,43 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 43,54. Si prevede che il prezzo medio sia di $ 39,58. A luglio, i prezzi minimo e massimo per Waves dovrebbero essere rispettivamente $ 39,10 e $ 43,56. Il prezzo medio per il mese sarà molto probabilmente $ 40.17.

Nell’agosto 2022, si prevede che Waves registrerà un prezzo minimo di $ 40,07 e un prezzo massimo di $ 45,10. Il prezzo medio per agosto dovrebbe essere di $ 42,40. A settembre, il prezzo minimo di WAVES dovrebbe essere di $ 50,90 mentre il prezzo massimo sarà di $ 56,40. Il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 52.

Nell’ottobre 2022, WAVE dovrebbe avere un prezzo minimo di $ 52,80 e un prezzo massimo di $ 56,40. Il prezzo medio sarà di $ 53. A novembre, i prezzi minimi e massimi della moneta dovrebbero essere $ 53,40 e $ 58,80. Il prezzo medio è previsto in $ 54,61.

A dicembre, l’ultimo mese del 2022, il prezzo minimo di WAVES dovrebbe essere di $ 54,89 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 60,20. Il prezzo medio per il mese dovrebbe essere di $ 56,00.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2023

Considerando ciò che Waves offre all’universo blockchain, ci aspettiamo che continuerà a crescere in popolarità. Prevediamo inoltre che il prezzo della sua valuta nativa trarrà beneficio dal miglioramento della popolarità. Il prezzo potrebbe non aumentare bruscamente nel 2023, ma sarà comunque superiore a quello che vedremo quest’anno.

Secondo la nostra previsione del prezzo waves per il 2023, il prezzo minimo dovrebbe essere nella regione di $ 54,50 mentre il prezzo massimo può essere di $ 66,00. La nostra previsione mostra anche che il prezzo medio della moneta WAVES dovrebbe essere nella regione di $ 58,60.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2024

Anche le Waves dovrebbero performare bene nel 2024. Tuttavia, c’è una buona probabilità che incontrerà resistenza a circa $ 65. C’è anche una buona probabilità che il prezzo della moneta fluttui notevolmente nel 2024, ma gli investitori non dovrebbero preoccuparsi in quanto non scenderà oltre un certo punto che può causare gravi perdite.

Secondo la nostra analisi, il prezzo minimo della moneta WAVES dovrebbe essere di circa $ 64,50 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 66,80. Durante tutto l’anno, il prezzo medio della moneta WAVES è previsto nella regione di $ 60,00.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2025

Se WAVES cresce al ritmo che ci aspettiamo che cresca, sarà in grado di raggiungere i $ 50 nel 2025. Anche le nostre previsioni lo confermano. C’è anche una discreta possibilità che il prezzo della moneta raggiunga quel punto anche prima del 2025, ma poi, quello che abbiamo è la previsione più realistica.

Secondo il risultato della nostra analisi, il prezzo minimo di WAVES dovrebbe essere nella regione di $ 65,58. Il prezzo massimo dovrebbe essere fino a $ 77 e il prezzo medio durante tutto l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 71,50. Certo, il prezzo può essere superiore a questi valori, ma è sempre meglio essere conservatori e realistici che essere troppo ottimisti.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2026

Considerando che Waves ha un enorme potenziale, crediamo che sarà in grado di attirare diversi utenti nei prossimi anni. Crediamo anche che il team dietro Waves possa siglare alcune partnership che miglioreranno l’adozione della piattaforma da parte di molti appassionati di web3.0. Naturalmente, il miglioramento nell’adozione di Waves avrà un impatto notevole sul prezzo della sua moneta.

Secondo la nostra previsione del prezzo di Waves per il 2026, il prezzo minimo della moneta non sarà inferiore a $ 72,50. Il prezzo massimo della moneta WAVES è previsto fino a $ 80,00. Il prezzo medio per l’intero anno dovrebbe essere nella regione di $ 75,00 per token.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2027

Molte persone interessate a investire in Waves hanno chiesto in un punto o nell’altro quale sarà il prezzo della moneta nei prossimi cinque anni. Questa è una domanda comune perché molte persone fanno piani di investimento di 5 anni. Da tutte le indicazioni, il prezzo di WAVES migliorerà significativamente entro il 2027, che è a cinque anni di distanza.

Secondo la nostra analisi WAVES, il prezzo minimo della moneta Waves nel 2027 dovrebbe essere di $ 81. Il prezzo massimo è previsto a $ 92 mentre il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 70,65 per token.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2028

Waves è stata una piattaforma incredibilmente innovativa e ci aspettiamo che migliorerà ulteriormente in futuro. Con nuove collaborazioni e innovazioni, crediamo che la piattaforma conquisterà il cuore di molti nuovi utenti. Questo, ovviamente, sarà un grande impulso per il valore del suo token, WAVES.

Se le cose dovessero andare come ci aspettiamo, si prevede che WAVES sarà scambiato per un prezzo minimo di $ 87 nel 2028. Il prezzo massimo, d’altra parte, è previsto fino a $ 95. Per l’intero anno, il prezzo medio della moneta WAVES dovrebbe essere nella regione di $ 88,90.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2029

Entro il 2029, riteniamo che l’adozione della criptovaluta debba essere aumentata in modo significativo. Piattaforme come Waves diventeranno molto più popolari e ciò avrà un impatto significativo sul valore dei loro token. Si prevede in particolare che waves registrerà una crescita significativa entro il 2029. Si prevede che il prezzo di WAVES raggiungerà i $ 100 nel 2029.

Secondo la nostra previsione del prezzo waves per il 2029, il prezzo minimo del token dovrebbe essere nella regione di $ 75 mentre il prezzo massimo è previsto essere di $ 105. Il prezzo medio della moneta dovrebbe essere all’interno della regione di $ 95.

Previsione del prezzo delle Waves per il 2030

Entro il 2030, molto deve essere cambiato nell’universo delle criptovalute e ci aspettiamo che questi cambiamenti siano positivi. Una volta che la piattaforma rimarrà innovativa come lo è stata, diventerà molto popolare entro il 2030. Ancora una volta, ci aspettiamo che Waves attiri nuove partnership con altre importanti reti blockchain.

Secondo le nostre previsioni di prezzo WAVES per il 2030, il prezzo minimo della moneta dovrebbe essere di $ 102. Il prezzo massimo della moneta è previsto a $ 125, mentre il prezzo medio per l’intero anno dovrebbe essere nella regione di $ 112 per token.

Dovresti investire in Waves?

Waves è una blockchain impressionante con molto da offrire agli appassionati di criptovaluta. È una delle piattaforme che crediamo possa aiutare molte persone ad adottare il web3.0 e diventare molto più interessate alle risorse digitali. Sulla base dei fatti che abbiamo, la piattaforma ha un enorme potenziale, il che significa anche che la sua valuta nativa ha un enorme potenziale.

A giudicare dalla storia dei prezzi di WAVES, la valuta digitale ha premiato profumatamente diversi investitori in passato. Sebbene ci siano stati periodi di tendenze di mercato sfavorevoli, WAVES ha registrato una buona performance in media.

Le nostre sezioni previsioni e previsioni mostrano anche che il prezzo di WAVES è destinato a migliorare in futuro. Ciò significa che investire ora ti dà la possibilità di realizzare profitti.

È anche importante affermare qui che WAVES ha mostrato segni di estrema volatilità in passato. Anche se ci aspettiamo che la moneta raggiungerà un certo livello di crescita costante nei prossimi anni, è comunque necessario capire che è considerato un investimento rischioso, proprio come ogni altra criptovaluta. Prima di investire, assicurati di avere lo stomaco per i suoi rischi intrinseci.

Domande frequenti

Waves è un investimento redditizio?

Sì, il token Waves ha gli attributi di un investimento redditizio. Sulla base della sua storia dei prezzi, ha prodotto rendimenti significativi per i primi investitori. Sulla base delle nostre previsioni, il prezzo migliorerà con il tempo, il che significa che continuerà a produrre profitti.

Waves è un buon investimento per il futuro?

WAVES è un investimento decente per il futuro. Le nostre previsioni mostrano chiaramente che il suo prezzo migliorerà in futuro, il che significa che rimarrà redditizio. Tuttavia, WAVES è una criptovaluta, il che significa che è rischiosa.

Il prezzo di WAVES aumenterà o diminuirà in futuro?

Sulla base delle nostre previsioni di prezzo WAVES, il prezzo della moneta è destinato ad aumentare in futuro. Non possiamo escludere la possibilità di una corsa ribassista, ma molto probabilmente la moneta si riprenderà da qualsiasi tendenza al ribasso e salirà ulteriormente con il tempo.

Quale sarà il prezzo di WAVES dopo cinque anni?

Secondo le nostre previsioni, il prezzo minimo di WAVES nei prossimi cinque anni dovrebbe essere di $ 51 mentre il prezzo massimo sarà di $ 72. Il prezzo medio dovrebbe anche essere di $ 60 nel 2027 (tra cinque anni).

Quale sarà il prezzo di WAVES nei prossimi dieci anni?

Secondo le previsioni dei dati e le previsioni dei prezzi, il prezzo di WAVES nei prossimi dieci anni dovrebbe essere nella regione di $ 160 per token.

WAVES raggiungerà $ 100?

Sì, Waves può raggiungere $ 100. In effetti, le nostre previsioni mostrano che la moneta può raggiungere il segno di $ 100 entro i prossimi sette anni.

Le Waves si schianteranno?

C’è poca o nessuna possibilità che Waves si schianti mai. Il prezzo della moneta può scendere di tanto in tanto, ma le possibilità di un collasso totale sono quasi inesistenti.

Waves è un investimento rischioso?

Sì, WAVES è un investimento rischioso. Tutte le criptovalute sono volatili e WAVES ha mostrato segni di estrema volatilità in passato. Anche se rischioso, può anche essere estremamente redditizio.