Previsione prezzo Axie Infinity 2022, 2026

Le criptovalute hanno gradualmente pervaso la coscienza mainstream e guadagnato trazione. Tuttavia, molti di loro non riescono a resistere alla prova del tempo e continueranno a farlo a condizione che vedano un’adozione di massa. Quando una risorsa rivoluzionaria è intervenuta, questo è possibile, concentrandosi su ciò a cui le masse aspirano: il divertimento.

Axie Infinity è costruito sulla blockchain di Ethereum. Axie Infinity è un token utilizzato in un gioco basato su blockchain in cui gli utenti possono raccogliere e costruire utilizzando la criptovaluta. I giocatori possono guadagnare la crittografia AXS giocando al gioco e i token AXS possono quindi essere scambiati su alcuni scambi crittografici. Il gioco NFT Monster-battle guadagna un’enorme popolarità in tutto il mondo. Quindi, questo potrebbe aumentare la crescita complessiva dell’ecosistema e dell’ETH secondo la nostra previsione dei prezzi di Ethereum.

Attraverso l’intrattenimento, ci si poteva concentrare sulla creazione di più ricchezza, cosa che è diventata evidente quando è stato inventato il protocollo Axie Infinity. Un token game-in pensato per essere Axie Infinity Shard Token è stato creato appositamente con alcuni per portare l’eclettica fusione di vantaggi di criptovaluta e giochi. Tutti i vantaggi del gioco sono costruiti su algoritmi blockchain in cui chiunque ha l’immensa possibilità di guadagnare token con il proprio merito di acume di gioco, creando più modi di guadagnare in modo divertente.

Prima di iniziare con la previsione effettiva dei prezzi di Axie Infinity, diamo un’occhiata alla panoramica.

Essendo fondato sui vantaggi del settore dei giochi, delle criptovalute e della blockchain, Axie Infinity è costruito sulla rete Ethereum (ETH). E non è tutto. Ci sono infiniti modi per guadagnare Axie, ma far parte di una tecnologia all’avanguardia, cioè Blockchain che premia i giocatori per il coinvolgimento, è del tutto inaudito ma nel mondo di Axie Infinity.

Quindi preparati a partecipare alla rivoluzione Play to Earn chiamata Axie Infinity!

Axie Infinity (AXS): definizione di infinite possibilità

Traendo ispirazione dall’universo basato sull’identità Pokémon, Axie Infinity consente agli utenti di guadagnare gettoni che mostrano le loro capacità di gioco, combattendo, raccogliendo, allevando e costruendo un regno terrestre per i loro animali domestici. Tutte le risorse e i dati genetici di Axie sono semplicemente scalabili da terze parti che consentono all’intero eco-spazio degli sviluppatori di trovare la base dei propri strumenti ed esperienze. Fondato molto recentemente nel 2018, sebbene il protocollo Axie sia ancora in una fase nascente del suo inizio, Axie ha classificato il gioco Ethereum n. 1 e rimane la scelta migliore degli utenti attivi giornalieri, settimanali e mensili.

Essendo un importante guadagno per Ethereum, Axie Infinity ha generato oltre 6.400 ETH fino ad ora. Da un lato, Axie simboleggia un’era del gioco e dell’intrattenimento; dall’altro, riflette un valore di responsabilità sociale in cui crea opportunità di lavoro per le masse e costruisce un ambiente di forte comunità che ritaglia la tabella di marcia per una piattaforma sostenibile. Gli utenti possono possedere il token Axie Infinity nativo del marketplace Axie, raccoglierli e utilizzarli in un universo di giochi in continua espansione!

La concettualizzazione del protocollo Axie Infinity ha portato alla ribalta un altro fatto: i vantaggi della Blockchain vanno oltre i confini e i limiti del solo settore finanziario. Progettato per affrontare vari colli di bottiglia nella finanza, Axie Infinity (AXS) è impostato per rendere la vita più potente e rapida.

In un modo unico, il protocollo Axie Infinity ha anche contribuito a sradicare le sfide della blockchain come accessibilità dei dati. Arrivavano anche in pacchetti, che si trattasse di costi ridondanti o velocità o giochi di ruolo di intermediari. Si concentra interamente sull’offrire agli utenti il vantaggio di un trasferimento efficiente dei dati che renderebbe i loro giochi e transazioni veloci e impeccabili, giustificando così il suo ruolo paradigmatico nell’eco-spazio digitale.

Axie Infinity (AXS): i dati storici

Aspirando ad essere classificato come la prima scelta ovvia nelle piattaforme di gioco con guadagno, il token nativo AXS è la scelta definitiva per realizzare i sogni di possibilità di guadagno versatili. Axie Infinity ha un grande supporto da parte della sua madre Axie Infinity Foundation che contribuisce in modo significativo alle vendite di massa.

Tuttavia, seguendo l’analisi tecnica dei prezzi, l’ecosistema Axie Infinity ha mostrato un enorme potenziale, dimostrando costantemente il potenziale nascosto. AXS oggi mostra un’importante ripresa mostrando un modello piuttosto rialzista spinto da una forte crescita nonostante le tendenze avverse del mercato delle criptovalute. In competizione con controparti come Stellar ed Ethereum, Axie Infinity è classificata tra le prime 10 valute.

Axie Infinity, il token nativo che viene scambiato su vari scambi da milioni di utenti in tutto il mondo, deve ancora posizionarsi nel mainframe delle valute degne di investimento basate su funzionalità di base. Questo asset crittografico deve ancora guadagnare trazione con gli investitori poiché il mercato mostra incertezza verso il suo potenziale intrinseco.

Analisi tecnica Axie Infinity

Con una capitalizzazione di mercato di $ 2.686.832.085 e un volume di scambi di $ 2.097.401.279, l’attuale azione dei prezzi di Axie Infinity riflette una correzione moderata. Il prezzo AXS si aggira intorno ai $ 44 e ha molte buone ragioni per sorprendere gli utenti secondo gli ultimi aggiornamenti delle notizie riguardanti il boom NFT.

Axie Infinity ha una fornitura circolante corrente di 60.907.500 AXS, e i fondatori di Axie Infinity sono molto ottimisti sul fatto che essendo un leader, l’adozione di massa di Axie Infinity ha molte promesse da vedere per i suoi fan secondo la loro analisi tecnica.

Axie Infinity (AXS) Prezzo Previsione: 2021-2025

La volatilità è l’attributo intrinseco di Axie Infinity, e quindi qualsiasi tipo di previsione dei prezzi inverosimile sarebbe un compito in salita. Tuttavia, seguendo le previsioni dei prezzi e i sentimenti degli esperti, l’umore sembra piuttosto positivo. Dal mese scorso, il prezzo di Axie Infinity (AXS) ha riflesso un enorme rally. Gli ultimi progressi aiuteranno il prezzo AXS a negoziare più in alto? Procediamo con la previsione crittografica imparziale per il token AXS.

Axie Infinity Prezzo Previsione 2021

Dall’inizio di quest’anno, c’è una presa di mercati ribassisti su Axie Infinity (AXS). Il token è stato scambiato intorno ai suoi livelli di supporto, ma ha segnato un enorme slancio al rialzo rispetto al mese scorso. Questa risorsa digitale è destinata a rompere tutte le barriere e a funzionare in modo esuberante, ridimensionando il suo livello di resistenza cruciale come sopra indicato se il mercato diventa favorevole.

Trasgredendo tutte le limitazioni nel corso del prossimo anno, l’AXS sarebbe sicuramente salito e avrebbe mostrato segni di fortuna per i suoi utenti. Sostenuto da solidi contratti intelligenti, il prezzo di Axie Infinity (AXS) potrebbe facilmente toccare il suo principale livello di resistenza di $ 65 entro la fine dell’anno 2021.

Axie Infinity Prezzo Previsione 2022

Considerando che non ci sono scossoni improvvisi o un percorso sassoso per i mercati delle criptovalute, il token AXS è pronto per affermare la sua forte posizione come una delle principali attrazioni tra i suoi utenti. La strada da percorrere è piena di petali a condizione che la fiducia degli investitori continui a crescere, con conseguente spinta importante al prezzo che porta Axie Infinity Shards (AXS) a superare tutte le barriere scalando il segno di $ 80.

Axie Infinity Prezzo Previsione 2023

Axie Infinity (AXS) ha creato una rete veloce e affidabile e funziona con l’esperienza utente del prodotto. Queste caratteristiche possono aiutare la moneta AXS a guadagnare un prezzo molto più alto di $ 96.80. Se la spinta per la crittografia funzionale continua nel 2023, il prezzo AXS potrebbe persino vedere una corsa al paradigma e gli utenti possono ottenere un notevole profitto.

Axie Infinity Prezzo Previsione 2024

Ci sono alcune previsioni di Axie Infinity per il token. Soprattutto tenendo in prospettiva gli annunci tecnologici e i progressi che l’azienda ha progettato, ci sono ipotesi che il prezzo AXS possa raggiungere $ 120,145. Il favore è stato fatto principalmente dalle funzionalità di sicurezza e scalabilità. Le entusiasmanti iniziative promozionali possono fare il resto facendo sì che gli investitori raccolgano i guadagni.

Axie Infinity Prezzo Previsione 2025

AXS è attiva in iniziative comunitarie. Considerando che mantengono lo slancio raccogliendo una significativa capitalizzazione di mercato, le loro iniziative incentrate sull’istruzione, la sensibilizzazione e le innovazioni possono portarli a un livello apprezzabile di $ 140.

In uno scenario a lungo termine per le previsioni di Axie Infinity, ad esempio intorno al 2026, il prezzo del token AXS è impostato per prendere il passo con altre criptovalute per arrivare a un prezzo di $ 160 chiaramente. Un ottimismo sbalorditivo è previsto anche per AXS, principalmente a causa delle sue prestazioni costanti nel corso degli anni. Axie Infinity si stabilizzerà per portare rendimenti galanti per i suoi investitori.

Domande frequenti (FAQ)

È redditizio investire in Axie Infinity (AXS)?

Sulla base dei dati, si può prevedere che è redditizio investire in Axie Infinity a lungo termine. Per lungo termine, intendiamo la previsione del prezzo di Axie Infinity per un periodo di oltre 5 anni.

Dove puoi acquistare Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity (AXS) è disponibile per il trading sui principali scambi crittografici come Binance, Huobi Global, FTX, KuCoin, ecc. Non ci sono opzioni di acquisto fiat diretto per AXS; È necessario acquistare Bitcoin con denaro fiat che può quindi essere scambiato con AXS su scambi supportati.

Axie Infinity è il futuro?

Il prezzo di Axie Infinity oggi riflette una correzione significativa rispetto al recente massimo storico. Tuttavia, secondo lo slancio generale dei prezzi dall’inizio di quest’anno, il prezzo di Axie Infinity (AXS) aumenterà ancora una volta in quanto detiene un futuro brillante e raggiunge nuovi prezzi record negli anni a venire, inviando previsioni rialziste sui prezzi AXS sul grafico.

In che modo Axie Infinity acquisisce importanza nel mercato?

La previsione dei prezzi di AXS ha assunto importanza perché gli investitori hanno riposto la loro fiducia in questa criptovaluta. Si rendono conto che vale la pena acquistare Axie Infinity. Del resto, qualsiasi criptovaluta perderebbe valore se le persone smettessero di acquistarla. Il prezzo di Axis Infinity è destinato ad aumentare e, di sicuro, AXS varrebbe la pena investire.