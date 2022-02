Bovada è un casinò affidabile?

Bovada sportsbook è stata fondata nel 2011 e da allora è diventata uno dei principali attori nelle scommesse sportive online. Ha la reputazione di essere il sito di gioco d’azzardo più affidabile negli Stati Uniti; offre i migliori servizi ai propri clienti.

Il sito Web ha la crittografia SSL e fornisce un ambiente sicuro e protetto per le scommesse ai loro giocatori d’azzardo.

Bovada offre scommesse competitive, quote migliori, numerosi mercati di scommesse live e una serie di sport come calcio, cricket, baseball, ecc., Insieme a gateway di pagamento sicuri. Bovada offre assistenza clienti 24× ore su 24, 7 giorni su 7, depositi sicuri, bonus interessanti e prelievi più rapidi per i suoi clienti in tutto il mondo.

Entriamo nella recensione di Bovada.

Informazioni su Bovada Casino

Bovada è diventato uno dei migliori casinò online e scommesse sportive del settore, ed è noto per essere un sito legittimo e non una truffa. Questo casinò opera da molti anni e ha una grande esperienza e sa come gestire le sue operazioni sin dal suo inizio.

Nel 2011, Bovada è stata ufficialmente separata da Bodog e attualmente opera con il suo marchio. Offre un buon layout di web design, navigazione e interfaccia utente, che è impeccabile.

Questa piattaforma è pulita, semplice e facile da usare su qualsiasi dispositivo che supporti Bovada.

Secondo la recensione del sito di scommesse Bovada, Bovada è un sito affidabile nel settore delle scommesse online e ha milioni di giocatori online. Gli scommettitori ricreativi possono piazzare le loro scommesse nel loro racebook e scommesse sportive, competere con altri giocatori nei siti di poker online, o possono giocare nel loro casinò in stile Sin City.

Bovada ha giochi da casinò per i suoi giocatori; ha più di 200 giochi di slot machine che rende i giocatori occupati giorno e notte. Uno dei giochi da tavolo più popolariè il crypto blackjack, ehauna varietà di giochi per ogni giocatore. I giocatori possono piazzare scommesse con immagini e suoni emozionanti nei loro giochi da pavimento di Las Vegas, e possono giocare a giochi con croupier dal vivo come tavoli reali, spalla a spalla, croupier reali con giocatori reali con cui possono piazzare scommesse sullo schermo.

Le scommesse live con la piattaforma Bovada offrono una grande esperienza e offrono una vasta gamma di servizi come le scommesse online in-play di criptovaluta e hanno anche un’app Bovada ottimizzata per i dispositivi mobili, supporto 24×7 fornito tramite e-mail, chat dal vivo e supporto telefonico. I giocatori possono piazzare scommesse in contanti e sedersi e andare ai tavoli del torneo allo stesso tempo; hanno anche la possibilità di giocare a tavoli anonimi, tornei multi-tavolo fino a 15 tavoli contemporaneamente.

Is Bovada Legit Sportsbook?

Secondo la nostra recensione di scommesse sportive Bovada, questo sito di giochi online ha iniziato le sue operazioni nel 2011 e da allora ha offerto un’ampia varietà di giochi di criptovaluta ai suoi giocatori. Questo bookmaker online è gestito da operatori di gioco di grande esperienza associati a Bodog e ad altri siti Web di gioco d’azzardo online.

Il sito di gioco d’azzardo Bovada ottiene oltre 3,4 milioni di visitatori al mese, che è un traffico elevato rispetto ad altri siti di gioco d’azzardo online. Questo sito è altamente classificato ed è il miglior sito di gioco d’azzardo di criptovaluta online degli Stati Uniti visitato dai giocatori di tutto il mondo. Bovada opera in modo sicuro e utilizza la crittografia SSL sul suo sito. Bovada è sicuro SSL e ha collegamenti di crittografia con il server web e il suo browser. Ha pratiche di sicurezza del settore in atto e la sicurezza è offerta end-to-end per l’intero sito di scommesse.

Bovada sportsbook fornisce scommesse sportive online esaustive e scommesse prop in cui i giocatori trovano i giochi desiderati e non avranno problemi a scommettere su nessuno dei giochi. Questo sito di scommesse sportive di criptovaluta offre opzioni di scommesse mobili che dispongono di un’app completa con un supporto senza precedenti del servizio per i suoi giocatori.

Bovada ha un’assistenza clienti 24×7 per i propri clienti. Ha una vasta gamma di assistenza clienti come opzioni di chat dal vivo, e-mail e supporto telefonico e gli utenti possono contattarli in qualsiasi momento in caso di domande. Bovada ha anche una vasta gamma di opzioni di pagamento con una maggiore velocità di pagamento.

Esperienza utente Bovada

Secondo la nostra recensione approfondita, Bovada ha un ottimo software e funziona con fornitori di giochi software legittimi nel settore. L’interfaccia utente offerta da Bovada è di alta classe ed è accessibile sia nella versione desktop che mobile del sito web. Uno dei vantaggi è che l’interfaccia utente del sito Web viene caricata rapidamente, il che rende la navigazione senza sforzo.

La loro interfaccia utente è di alta classe e il sito Web si carica alla velocità della luce. Se confrontato con altri siti di scommesse online che richiedono tempo per caricarsi, questo problema non è affrontato da Bovada, che è facile da navigare.

Caratteristiche di Bovada Sportsbook

Ecco le poche caratteristiche importanti del bookmaker Bovada: –

L’interfaccia utente di Bovada è di prim’ordine e offre sia il sito mobile standard che la versione del sito Web, che è facile da navigare. Uno dei vantaggi del sito web è l’interfaccia utente; carica rapidamente le pagine e non ci vuole tempo per caricare anche i giochi. Inoltre, le pagine e i menu del sito Web sono molto ben strutturati, il che semplifica la navigazione.

Il prelievo e i pagamenti di Bovada vengono elaborati rapidamente. I metodi di pagamento di altri siti di scommesse richiedono tempo e, rispetto ai loro concorrenti, il pagamento è più veloce.

I giochi di Bovada sono forniti da alcuni dei principali fornitori di giochi software come RealTime gaming. Questo software viene fornito con una lunga storia che risale al 1998. Ciò implica che fornisce il gioco dall’inizio del settore dei casinò online.

Secondo diverse recensioni di Bovada, questo sito Web offre i migliori bonus rispetto ad altri operatori del settore del gioco d’azzardo online. Offre ai suoi clienti fedeli e ai suoi nuovi giocatori offerte bonus di iscrizione, promozioni interessanti e offerte di cashback. Questo può essere preso come motivazione significativa da Bovada. I giocatori che giocano in questo casinò sono incoraggiati a utilizzare Bitcoin come opzione per finanziare i loro account.

Una delle caratteristiche più vantaggiose offerte dal casinò Bovada è che fornisce ai suoi giocatori la stanza rossa più prestigiosa solo su invito. Questa camera rossa ha i suoi diritti riservati solo ai suoi clienti VIP o agli high roller di Bovada. I giocatori possono godere di emozionanti sessioni di gioco nella stanza rossa e possono sbloccare diversi premi in denaro gratuiti disponibili per il prelievo immediato.

Bovada offre un ottimo servizio clienti 24 ore su 24×, 7 giorni su 7 e aiuta ad affrontare i problemi dei suoi clienti. L’assistenza clienti può essere raggiunta tramite chat dal vivo, modulo di contatto, e-mail e telefono, il che rende semplice raggiungerli.

Se il giocatore è interessato alle scommesse live mobili, può farlo dal tablet o dallo smartphone. Secondo la nostra recensione completa di Bovada, Bovada ha un’eccellente versione mobile-friendly sviluppata per i suoi giocatori.

Questa piattaforma offre un ulteriore livello di sicurezza agli account utente e protegge i loro giocatori da attacchi informatici e frodi. Ogni giocatore dovrebbe creare un pin a 4 cifre quando procede con la registrazione sulla piattaforma, che dovrà utilizzare per le modifiche dell’account e deve essere inserito prima di effettuare prelievi.

Bovada consente Bitcoin e Bitcoin cash come metodo di deposito e fornisce anche altre opzioni di deposito. Non addebita alcuna commissione per depositi e prelievi e il suo pagamento è più veloce rispetto ad altre opzioni.

Bovada offre una serie di opzioni come carte di debito e carte di credito che possono essere utilizzate per il deposito. Accetta anche American Express, MasterCard e Visa, dove il deposito con carta viene fornito con una commissione minima, ma non addebita alcuna commissione quando il giocatore deposita utilizzando Bitcoin.

Recensione di Bovada: pro e contro

Pro Contro Bovada offre un’interfaccia facile da usare e di alta qualità. Bovada è limitato in alcuni paesi. Offre un generoso bonus di iscrizione quando l’utente si iscrive alla piattaforma. Questa piattaforma non è concessa in licenza o regolamentata da alcuna autorità. Questa piattaforma offre solidi bonus e promozioni nella stagione calcistica. Per i depositi, Bovada addebita un minimo del 5,9% come commissioni sulla carta. I pagamenti sono più veloci. Questa piattaforma non supporta Neteller o PayPal. Fornisce metodi di deposito e prelievo facili e veloci. A volte, è difficile contattare l’assistenza clienti. L’assistenza clienti è disponibile 24× ore su 24, 7 giorni su 7, con chat dal vivo, telefono, e-mail e domande frequenti.

Processo di registrazione Bovada

Ecco i passaggi per registrarsi al Bovada: –

Il processo di accesso di Bovada è semplice e facile. Non ci vuole molto tempo per i giocatori che hanno già un account registrato; devono accedere al loro numero di conto o al loro ID e-mail insieme alla password per accedere alla piattaforma Bovada. Se il giocatore è nuovo sulla piattaforma Bovada, deve creare un nuovo account per utilizzare i vantaggi offerti dalla piattaforma.

Il primo passo è fare clic sul pulsante “iscriviti” indicato sulla home page del sito web. Devono compilare il modulo di registrazione con dettagli precisi. Queste informazioni sono verificate da Bovada; quindi i giocatori dovrebbero assicurarsi di inserire i dettagli corretti e il paese di residenza. Al termine, devono fare clic su Registra.

Secondo i termini di servizio di Bovada, l’utente deve fornire i seguenti dettagli per la verifica al momento della registrazione.

Documento d’identità con foto rilasciato dal governo.

Prova di indirizzo come una bolletta datata negli ultimi 60 giorni che mostra chiaramente l’indirizzo che hanno inserito, quando si registrano sulla piattaforma.

Dopo aver completato i dettagli, devono inviare gli elementi richiesti in formato PDF o JPG a Bovada. Bovada verificherà l’account e tornerà al giocatore entro 24-48 ore lavorative.

Quando l’account viene aperto, il giocatore dovrebbe attivare l’account, che è un processo semplice. Devono controllare la loro e-mail che è stata utilizzata per la registrazione, dove un messaggio da Bovada verrà inviato al giocatore. Devono fare clic sul link di verifica fornito nell’e-mail per attivare il proprio account. Viene aperto un nuovo account e i giocatori possono iniziare a scommettere.

Giochi forniti da Bovada Casino

Ecco l’elenco dei giochi forniti da Bovada: –

Giochi di Casinò Online

Secondo la nostra recensione di Bovada, Bovada è uno dei posti migliori per giocare a diversi tipi di giochi da casinò e scommesse sportive. Fornisce sia i migliori giochi di casinò crittografici online standard che i giochi con croupier dal vivo. Gli utenti possono scegliere tra i loro giochi preferiti per iniziare a giocare. Se il giocatore sceglie l'opzione croupier dal vivo, ha bisogno di avere a che fare con persone reali che si occupano di carte e ha bisogno di girare la ruota.

Alcuni dei giochi forniti da Bovada includono blackjack, giochi da tavolo, roulette dal vivo, poker room e super6. Il croupier dal vivo esegue questi giochi attraverso un feed video in diretta in cui i giocatori sono collegati tramite una chat dal vivo.

Bovada offre anche una serie di giochi da casinò online standard per i suoi giocatori. Ha slot, giochi da tavolo, video poker e altri giochi speciali offerti in tutte le forme e forme. Ciò garantisce che gli utenti possano giocare a giochi più adatti al loro stile.

Casinò Online con Soldi Veri

Bovada offre i migliori giochi di casinò online per i loro giocatori per pagamenti con denaro reale. Per ogni 90 giorni, il giocatore può godere di un prelievo gratuito dei propri fondi bonus che viene inviato sotto forma di assegno. Se il giocatore ha domande riguardanti il proprio account o pagamenti, questa piattaforma fornisce uno staff di supporto altamente qualificato che può essere contattato 24× ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail, chat dal vivo e telefono.

Popolari giochi di casinò online

Secondo la recensione di Bovada sportsbook, sul sito web di Bovada il giocatore può giocare a crypto poker online e vedere quali sono tutti i giochi in primo piano che possono giocare online. Questi vengono forniti con una combinazione di alcuni dei classici giochi classici del casinò, come i giochi crittografici roulette e blackjack. Fornisce anche nuovi giochi per i suoi giocatori.

Gli utenti possono giocare a blackjack, giochi da casinò e diversi tipi di giochi e scoprire a quale gioco sono più interessati. Ci sono diversi giochi come jackpot progressivi di dimensioni jumbo, grafica cinematografica o la possibilità di giocare a uno dei giochi di slot machine online a tema visti sul web.

Il re dei giochi da tavolo, il blackjack, ha sempre interessato i giocatori che cercano giochi di strategia pesanti. Bovada offre tutti i tipi di versioni, inclusa la versione a mazzo singolo più ricercata che inizia con una scommessa minima di $ 1. Il giocatore può navigare attraverso il sito web e controllare i giochi a cui è più interessato a giocare.

Giochi con croupier dal vivo

I giocatori tradizionali si godono i giochi con croupier dal vivo forniti da Bovada. Questi giochi sono apprezzati da persone di ogni tipo. Possono iniziare a giocare al casinò, dove viene catturato in un video e viene riprodotto in diretta streaming.

Bovada offre diversi giochi classici e giochi esclusivi con croupier dal vivo in cui il giocatore può scommettere. Alcuni dei giochi con croupier dal vivo includono roulette, blackJack con baccarat di criptovalutae super6. Se il giocatore ha domande, può verificare con il servizio clienti attraverso una funzione di chat.

Pochi giochi in primo piano offerti da Bovada sono: –

Blackjack a doppio mazzo

La fortuna di Caishen

Ricchezze nel grezzo

10 volte vegas

La fortuna del leone

Anno del cane

Roulette Americana

Bobine e Ruote XL

Bufalo d’oro

Una notte con Cleo

Città cyberpunk

Orione

Giochi sportivi di Bovada Online Gambling Site

Ecco l’elenco dei giochi di scommesse sportive offerti da Bovada: –

Aussie Rules, Badminton, Baseball, Basket, Beach Volley, Boxe, Cricket, Ciclismo, Freccette, Intrattenimento, Calcio, Golf, Hockey, Cavalli Futures e Oggetti di Scena, Sport Motoristici, Giochi di Numeri, Politica, Corse di Cavalli, Prop Builder, Rugby League, Rugby Union, Snooker, Calcio, Ping Pong, Tennis, Ufc / Mma, Sport virtuali, Pallavolo, Olimpiadi invernali, Sport acquatici.

Opzioni bancarie Bovada

Secondo le recensioni dei pagamenti di Bovada, Bovada consente agli utenti di finanziare i propri account con diverse opzioni disponibili per le opzioni di deposito e prelievo attraverso i loro account. Offre anche opzioni come criptovaluta, diverse carte di credito principali, un voucher, un codice bonus, carte regalo master o carte visa.

Bovada supporta i seguenti metodi di deposito: –

Matchpay

Bitcoin

Litecoin ·

Buono

Bitcoin Contanti

cantone di Zelle

Carta – (Visa, Mastercard)

Anche se, ecco le tabelle che spiegano il deposito minimo e il prelievo necessari per Bovada: –

METODI DEPOSITO MINIMO DEPOSITO MASSIMO BTC, BCH, BSV, LTC 10 dollari 5.000 dollari ETH 50 dollari 5.000 dollari Visa/MasterCard 20 dollari 1.500 dollari Bonifico Bancario Diretto 50 dollari 450 dollari MatchPay 20 dollari 1.000 dollari Trasferimento giocatori 10 dollari 15.000 dollari

METODI PRELIEVO MINIMO PRELIEVO MASSIMO Controllo tramite Corriere 100 dollari 3.000 dollari Buono 10 dollari 3.000 dollari BTC, BCH, BSV, LTC 10 dollari Nessun limite MatchPay 20 dollari 1.000 dollari

Termini e condizioni

Il giocatore può effettuare il suo primo deposito iniziale utilizzando le proprie carte di credito che sono offerte gratuitamente; ai successivi depositi verrà addebitata una commissione in base alla carta di credito utilizzata.

Quando la banca intraprende l’elaborazione dei depositi con carta di credito, potrebbe addebitare commissioni, ma Bovada non beneficia o riscuote tali commissioni; il giocatore è responsabile se gli viene addebitato un costo aggiuntivo.

Le commissioni di anticipo in contanti potrebbero essere addebitate dalle banche per le carte di credito emesse da loro e per determinare come viene elaborata la transazione. Ciò potrebbe comportare che le transazioni vengano elaborate come anticipi di cassa.

Un’altra commissione è la commissione di conversione di valuta che non è considerata una commissione ma è considerata come una commissione standard che viene addebitata dal 5 al 10% per la conversione da una valuta a un’altra valuta.

Le commissioni di servizio internazionali sono addebitate dalle banche fino al 3% per l’offerta di servizi internazionali o la conversione di valuta per la transazione eseguita con i commercianti internazionali.

I costi di attivazione della carta regalo variano in base alla carta scelta dall’utente. Viene addebitato intorno al 3-5%. Il giocatore dovrebbe rivedere i dettagli della carta e assicurarsi di avere fondi sufficienti per coprire il deposito minimo di $ 20 o qualsiasi altra commissione applicabile dove è necessario.

Secondo la recensione di esperti Bovada, non addebita commissioni per i depositi di Bitcoin e Bitcoin Cash, tuttavia, per l’utilizzo di crypto wallet/ cryptoexchange, addebita una piccola quantità come commissione di transazione o commissioni che vengono aggiunte all’acquisto, o potrebbe essere nascosto nel tasso di cambio.

Bovada non addebita alcuna commissione per i depositi di voucher.

Bovada Scommesse Live & Eventi

Eventi di tendenza di Bovada

Scommesse crypto NFL

MLB World Series

Coppa del Mondo T20

Criptovaluta NHL Betting

Coppa di Lega d’Inghilterra

Spagna La Liga

ATP

WTA ·

CS:GO PGL Maggiore

whatsyawager – Speciali

Costruttore di oggetti di scena

Linee di gioco

NBA Crypto Scommesse

Bovada Giri Gratis

I giocatori di Bovada possono vincere giri gratuiti giocando nei casinò. Inoltre, possono ricevere giri gratuiti e scommesse dirette come offerta inclusa nel programma promozionale. Queste promozioni saranno inviate all’indirizzo e-mail del giocatore; possono utilizzare le vincite dei giri gratuiti e usarle e giocarle ovunque sulla piattaforma Bovada, e possono essere ritirate come denaro. Se il giocatore vuole trovare un gioco che offre giri gratuiti, può sfogliare il menu e trovare il tag di rotazione gratuita.

Ecco i termini per i giri gratuiti: –

I giri gratuiti possono essere giocati solo su un importo fisso della scommessa.

L’importo totale della vincita è limitato; il gioco torna al gioco normale quando viene raggiunto.

Saltare l’offerta rinuncia alle vincite accumulate nei precedenti giri gratuiti.

Bovada Bonus e Promozioni Offerte

Secondo una recensione di Bovada, questa piattaforma offre un codice bonus Bovada per i suoi nuovi giocatori. Ecco l’elenco dei bonus e delle promozioni offerte da Bovada: –

Bitcoin Bonus di benvenuto

Bovada offre un’offerta di bonus di benvenuto Bitcoin fino a $ 3750 se l’utente deposita utilizzando Bitcoin. Attraverso i depositi Bitcoin, i giocatori di casinò possono ottenere più del bonus di benvenuto del casinò standard.

$ 750 Bitcoin Bonus di benvenuto

Se il cliente deposita utilizzando Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, può accedere a bonus più grandi offerti da Bovada; i giocatori possono ottenere più del 75% di bonus Bitcoin match che arriva fino a $ 750 che può essere utilizzato per piazzare scommesse sugli sport.

$ 3.750 Bitcoin Casino Bonus

Secondo la nostra recensione imparziale, Bovada offre ai suoi giocatori diversi modi per giocare sulla piattaforma. Utilizzando Bitcoin, i giocatori possono ottenere il vantaggio di bonus più grandi, bonus di deposito garantiti e prelievi più veloci. I giocatori possono ottenere un bonus del 125% sulle partite del casinò fino a $ 1250 sul loro primo deposito.

È solo una parte di un pacchetto bonus di benvenuto Bovada per i nuovi giocatori. Dopo aver ottenuto un bonus del 125%, il giocatore può usufruire di bonus di ricarica, scommesse gratuite che vengono offerte sui loro prossimi depositi fino a $ 1250 aggiuntivi ciascuno.

Segnala un amico

Bovada offre un programma invita un amico; quando l’amico si unisce, l’utente riceverà il 200% del suo primo deposito fino a $ 100 di bonus in contanti per ogni amico che si unisce. Non c’è limite al numero di persone a cui si può fare riferimento.

Tuttavia, di seguito è riportato il funzionamento del programma: –

Utilizzando il link inviato, il nuovo referral dovrebbe registrarsi o inserire l’ID e-mail del proprio amico.

Scegli il loro bonus di benvenuto al casinò e devono effettuare il loro primo deposito.

Bovada invierà il bonus di riferimento dell’amico in base al loro primo deposito.

Guadagna punti Rewards

Secondo la nostra recensione di scommesse sportive Bovada, guadagnare punti premio e cash game sulla piattaforma è molto semplice. I giocatori possono guadagnarli ogni volta che scommettono sulle scommesse sportive di Bovada, nella sala da poker, ai tavoli o giocano ai giochi del casinò. Qualunque gioco scelgano sarà gratificante.

I punti premio guadagnati possono essere riscattati per un bonus in denaro in qualsiasi momento; il giocatore può scambiare alcuni dei fondi bonus ogni volta che vuole. Il giocatore continuerà a guadagnare punti quando giocherà di più e quando sbloccherà nuovi livelli di stato, le ricompense diventeranno sempre più grandi lungo la strada.

$ 250 Bonus di benvenuto sportivo

Questa piattaforma offre un bonus di benvenuto sportivo del 50%; per ricevere il bonus di benvenuto e per riscattarlo l’utente deve effettuare un deposito e riceve immediatamente un bonus del 50% fino a $ 250. Quando i depositi vengono aggiunti, il bonus sarà disponibile per il giocatore per scommettere entro 30 minuti. Questi bonus sportivi possono essere riscattati quando gli scommettitori sportivi depositano il loro primo deposito.

$ 3.000 Casino Bonus di benvenuto

$ 3.000 Casino Bonus di benvenuto

Se l'utente è alla ricerca di eccitazione, Bovada ha regalato $ 3000 come bonus di benvenuto del casinò che consente agli utenti di selezionare con più di 300 migliori slot crittografiche e giochi da casinò classici. La migliore notizia è che offre tre volte il bonus di benvenuto. L'utente può richiedere questo bonus di benvenuto del casinò quando aggiunge il suo primo deposito e può sbloccare fino a $ 3000 come bonus.

Bonus di benvenuto poker del 100%

Il bonus di poker Bovada è offerto al 100% ai propri giocatori. Il bonus di benvenuto del poker è del 100% fino a $ 500 dopo aver effettuato il deposito. La principale ricompensa per i giocatori di poker su questa piattaforma sono i punti poker. Questi punti possono essere riscattati per biglietti per tornei di poker, bonus sportivi o bonus del casinò.

Programma di affiliazione Bovada

Bovada è un noto marchio di scommesse sportive online in cui i giocatori riconoscono immediatamente le scommesse sportive online, gli sport da casinò e i racebook. Giocare su questa piattaforma offre grandi opportunità di guadagno e fornisce un ottimo livello di servizio, analisi approfondita, affidabilità e qualità. Bovada fornisce gestori di account di scommesse sportive che li aiutano a ottenere pagamenti rapidi delle commissioni.

Questo bookmaker offre due tipi di opzioni di commissione per i loro giocatori: –

Commissione di compartecipazione alle entrate fino al 45%. Il giocatore può guadagnare fino al 35% delle entrate nette attraverso racebook, scommesse sportive, poker room e casinò in base alle entrate nette totali guadagnate al mese. Se le entrate del casinò del giocatore si spostano verso $ 50000 in un mese, il giocatore guadagnerà il 45% del proprio NGR del casinò. Le commissioni vengono guadagnate in base alle opzioni di scommesse sportive, casinò, racebook e poker.

Il costo per azione (CPA) si occupa di affiliati selezionati. Quando l’utente crea il proprio account affiliato, può contattare il membro del team di gestione di Bovada e verificare se si qualifica per il CPA. Questa piattaforma paga i suoi affiliati in Bitcoin, offrendo pagamenti di commissioni veloci e sicuri.

Ecco i tre motivi per cui i giocatori scelgono di diventare un affiliato Bovada: –

Offre una quota di fatturato fino al 45%.

Questa piattaforma offre commissioni regolari e affidabili.

Ha un potenziale di guadagno illimitato.

Programma VIP Bovada

Ogni giocatore di Bovada è trattato come una persona importante, ma se ha bisogno di un trattamento regale, dovrebbe diventare un membro VIP. Bovada ha introdotto la sala rossa nel 2012, che è un programma di premi VIP solo su invito; offre vantaggi e bonus speciali ai loro preziosi clienti.

Con questo programma, i giocatori sono trattati come membri d’oro per tutta la vita. La piattaforma ha una lunga storia di offerta di giochi eccezionali, un ottimo servizio clienti rispetto ad altri siti. Il programma VIP offerto da Bovada è eccezionale nel settore dei casinò.

Il programma Red room è disponibile solo su invito e, in caso di problemi, l’utente può contattare il servizio clienti tramite telefono o e-mail. I giocatori che spendono di più per i casinò e che vincono di più sono quelli che ricevono l’invito per la sala rossa.

Sia che il giocatore sia in un casinò o in scommesse sportive online, al casinò sportivo o al racebook, se viene invitato nella sala rossa significa che sta entrando in un club esclusivo.

Il club VIP di Bovada ha ricompense aggiuntive e il giocatore otterrà un manager privato esclusivo e non avrà bisogno di trattare con squadre di assistenza clienti regolari. Se il giocatore proviene dalla stanza rossa, ottiene il doppio dei premi, il bonus di deposito settimanale e pagamenti rapidi. Saranno anche invitati agli eventi della sala rossa come gli eventi e le feste VIP di Bovada.

Ci sono molti altri vantaggi come i membri della stanza rossa che gli utenti possono ricevere premi in denaro settimanali. Offre anche un servizio clienti VIP dedicato che aiuta gli utenti ventiquattr’ore su ventiquattro. Se l’utente accumula più punti, è più probabile che venga invitato in questa stanza rossa.

Bovada Casino App

L’app del casinò Bovada è un’app ottimizzata per dispositivi mobili che può essere utilizzata sia per le scommesse sportive che per il casinò, dove gli utenti possono giocare ai giochi da casinò mobili in movimento. L’utente deve accedere a Bovada dal proprio tablet o smartphone, che è la versione ottimizzata per dispositivi mobili del casinò che appare sullo schermo.

Alcuni degli sport popolari come i giochi con croupier dal vivo, le slot, il blackjack, le corse di cavalli e i giochi di video poker possono essere giocati sia in versione desktop che mobile, ed è molto facile da navigare. I pochi giochi di Bovada possono essere giocati sia su desktop che su dispositivi mobili e pochi giochi sono offerti esclusivamente su dispositivi mobili. Uno dei giochi disponibili esclusivamente per giocare su dispositivi mobili è Jackpot Pinatas.

Il gioco Mexican Fiesta offre una funzione bonus che paga i giocatori fino a 200 volte le loro scommesse e giri gratuiti. Offre anche un jackpot progressivo che interessa i suoi giocatori; questo gioco è offerto solo sul casinò mobile per i giocatori.

Requisiti di scommessa Bovada

I giocatori devono confermare la loro età e devono certificare che stanno raggiungendo l’età legale per giocare prima di aprire un account. Bovada monitora e controlla se ci sono account minorenni e utilizza diversi strumenti per verificare le informazioni; non accetta mai minori.

Tutti gli account trovati che erano stati aperti da un utente minorenne verranno immediatamente chiusi e le vincite saranno perse. Travisare l’età per evitare le restrizioni di età è considerato un reato grave.

Per impedire ai giocatori minorenni di accedere al conto scommesse, Bovada raccomanda ai propri giocatori di mantenere segreto il numero di conto e la password. Inoltre, si consiglia di non lasciare il computer incustodito quando hanno effettuato l’accesso al proprio account. Non dovrebbero mai condividere i loro dati bancari o il numero di carta di credito con i minori.

Restrizioni nazionali di Bovada

Bovada fornisce l’accesso ai giocatori degli Stati Uniti e non accetta giocatori che vivono in New Jersey, Nevada, New York, Delaware e Maryland. Se i giocatori risiedono negli stati soggetti a restrizioni, i loro account verranno chiusi e non saranno intrattenuti.

Opzioni di sicurezza e protezione Bovada

La massima priorità di Bovada è mantenere la fiducia e la sicurezza dei giocatori; il sito web di Bovada è altamente protetto dalla tecnologia SSL (secure socket layer) che è presente e visibile nella scheda dell’indirizzo sul browser.

La tecnologia Secure Sockets Layer è lo standard che aiuta a stabilire collegamenti crittografati tra il browser e il server web. La piattaforma si assicura che la sicurezza e le informazioni fornite siano sicure e che l’intero sito Web sia sicuro. Tutte le informazioni sulle informazioni personali e sui fondi dell’utente sono private. Utilizzando la crittografia SSL, le informazioni sugli utenti possono essere accessibili solo ai membri dello staff e vengono utilizzate quando i clienti chiedono assistenza.

Assistenza clienti Bovada

Bovada.lv offre agenti di assistenza clienti altamente qualificati che sono felici di aiutare i clienti tramite e-mail, telefono e chat dal vivo. In base al fitto programma, i tempi di attesa possono fluttuare e possono essere imprevedibili. Bovada ha ottimizzato il suo centro assistenza per aiutare gli utenti a trovare rapidamente le risposte per qualsiasi domanda abbiano. Se hanno bisogno di aiuto sul sito, possono contattare il team del servizio clienti attraverso o possono accedere alla sezione FAQ. Inoltre, offrono argomenti del centro assistenza e cercano i loro giocatori.

Termini e condizioni di Bovada

I bonus emessi a discrezione di Bovada sono soggetti a uno per individuo, indirizzo e-mail, indirizzo civico, strumento di deposito, numero di telefono, conto bancario, indirizzo IP / dispositivo informatico.

I bonus di benvenuto vengono emessi solo ed è disponibile per i nuovi clienti registrati per la prima volta. A discrezione della società, il servizio clienti emetterà bonus di benvenuto ai propri clienti attraverso promozioni disponibili esclusivamente attraverso i siti di scommesse online delle società.

I bonus sono soggetti a requisiti di rollover e scommessa e devono soddisfare il tempo specificato prima dei prelievi richiesti approvati. I requisiti di scommessa di un bonus sono soggetti al numero di scommesse che devono essere puntate prima che le vincite maturate vengano trasferite nel saldo in contanti dell’utente che può essere ritirato.

Se l’utente perde o annulla il bonus in qualsiasi momento prima che i requisiti di rollover e scommessa siano soddisfatti, i fondi generati attraverso il bonus, incluso il bonus, saranno nulli. I dettagli sulle restrizioni applicabili possono essere visualizzati nei termini e condizioni della promozione.

I bonus sono destinati esclusivamente ai giocatori che accedono al sito per scopi di intrattenimento e ricreativi, e questi sono i privilegi offerti ai giocatori d’azzardo dalla società a loro esclusiva discrezione. Bovada si riserva il diritto di porre qualsiasi restrizione, totale o parziale, quando necessario.

Recensione di Bovada: conclusione

In conclusione, secondo la nostra recensione completa di Bovada, Bovada è uno dei più grandi siti di scommesse sportive legittime che consente ai giocatori internazionali. Ha una buona storia di elaborazione delle richieste di prelievo più velocemente rispetto ad altri siti di gioco d’azzardo. Anche se hanno bassi limiti di scommessa, è diventato il principale giocatore sportivo nel mercato delle scommesse online offshore degli Stati Uniti.

Bovada ha il riconoscimento del marchio e ha servito i giocatori per più di un decennio; ha fatto risaltare un nome nel campo del gioco d’azzardo. Bovada ha una stretta sicurezza in atto, e non ci sono segni di problemi fino ad ora. Salvaguarda le informazioni personali dell’utente e i suoi dati seguendo le pratiche di sicurezza standard del settore. Inoltre, offre diversi metodi per depositi e prelievi e la sala rossa, in particolare per i clienti VIP. Bovada vale la pena provare.

Domande frequenti

Le scommesse online con Bovada sono affidabili?

Bovada è il miglior sito di scommesse online e può essere consideratoaffidabile ed è unapiattaforma di scommesse sportive online affidabile e sicura. Secondo diverse recensioni di Bovada, questa piattaforma è completamente sicura per le scommesse live. Questa piattaforma non ha una licenza attualmente, ma fino al 2016 è stata concessa in licenza dalla sessione di gioco Kahnawake. Questo casinò non è soggetto alle leggi sul gioco d'azzardo degli Stati Uniti e ha sede in Costa Rica.

È legale scommettere online su Bovada?

È legale piazzare scommesse online sul sito di gioco d’azzardo in quanto è uno dei siti di scommesse offshore. Ciò implica che non ha sede negli Stati Uniti e rientra al di fuori delle autorità giurisdizionali statunitensi. Secondo i regolamenti UIGEA, i clienti possono tranquillamente piazzare scommesse con le scommesse sportive online di Bovada e non saranno multati per il gioco d’azzardo online.

Quanto è sicuro un Bovada?

Secondo diverse recensioni di Bovada, è un sito di gioco d’azzardo affidabile e sicuro che opera da diversi anni. Fornisce un bookmaker online per diverse migliaia di scommettitori sportivi. Ha messo in atto pratiche di sicurezza standard del settore e utilizza la crittografia SSL per salvaguardare i dati dell’utente e i suoi fondi.

Come prelevare denaro da Bovada?

Bovada offre ai propri clienti diverse opzioni per prelevare denaro tramite Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, assegni e buoni, ecc.