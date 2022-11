Previsione prezzo Bitgert 2023, 2025 e 2030

Bitgert è un progetto di ingegneria crittografica lanciato a luglio 2021. La piattaforma è stata costruita per fornire prodotti blockchain e soluzioni di auditing. Bitgert è stato inizialmente costruito su BNB Chain e ha utilizzato BNB, il suo token nativo per pagare i premi.

Ecco alcuni fatti su Bitgert (BRISE):

Il progetto Bitgert è stato avviato nell’anno 2021. Inizialmente, Bitgert era registrato come entità legale, presumibilmente nelle Isole Cayman.

Lo sviluppo più significativo di Bitgert è avvenuto nel 2022. Bitgert ha lanciato la propria blockchain, la catena BRISE che supporta i token BRC20.

Bitgert afferma che BRISE Chain è la blockchain più veloce disponibile sul mercato.

La catena Brise non ha costi di gas e può gestire fino a 100.000 transazioni al secondo (TPS).

La blockchain funziona su un’architettura proof-of-authority (PoA) per fornire tempi di blocco rapidi e tariffe economiche. La catena BRISE supporta i contratti intelligenti ed è compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM).

Prestazioni di Bitgert

30 giorni: -34,9%

-34,9% 90 giorni: -52,6%

-52,6% YTD: -72,7%

Cos’è BRISE e i suoi usi?

BRISE è il token nativo degli ecosistemi BRISE Chain e Bitgert e opera sulla base di contratti intelligenti.

Questi contratti consentono al token di essere scambiabile e scambiabile con token ERC-20 basati su Ethereum e BEP-20 basati su Binance.

I token BRISE vengono utilizzati per pagare le commissioni sul gas per l’esecuzione di contratti intelligenti, lo staking, un servizio di pagamento peer-to-peer e la riscossione delle commissioni di transazione di rete.

Ecosistema Bitgert

Bitgert ha sviluppato il proprio ecosistema composto da diversi prodotti, tra cui NFT, Web3, DeFi e altri.

Ecco alcuni progetti ben noti sviluppati sulla blockchain di Bitgert:

NFT

MIIDAS: Sviluppato sulla blockchain di Bitgert, Miidas è il primo mercato di token non fungibili (NFT) al mondo per risorse digitali e fisiche.

PAPPAGALLO GIOVANE: Young Parrot è il mercato digitale per oggetti da collezione crittografici e token non fungibili (NFT).

DEX

SPYNX Labs: SPYNX Labs è lo scambio decentralizzato che supporta la catena BRISE per DEX e launchpad.

BriseSwap: Briseswap è uno dei DEX sviluppati dal team Brisepad.

Scambio di gelato: Icecream swap è il primo swap sulla blockchain di Bitgert. Consente agli utenti di scambiare, guadagnare e vincere criptovalute.

Progetti Defi

BitKeep: Bitkeep è un portafoglio crittografico basato su Web3. Afferma di avere oltre 6.000.000 di utenti.

KNIT Finanza: Knit Finance supporta la catena BRISE nel suo protocollo cross-chain wrapped assets per supportare le Top 200 crypto assets sulla catena BRISE.

Coinhub: Coinhub integra portafoglio, dati e finanza, mining, trading e altre funzioni, consentendoti di gestire facilmente le tue risorse multi-chain.

DefiLama: DefiLlama è il più grande aggregatore TVL.

Previsione Bitgert Prezzo: Tokenomics

L’offerta totale di token BRISE è 1.000.000.000.000.000 mentre l’offerta circolante è 395.688,22B BRISE.

La distribuzione di Bitgert (BRISE) è la seguente:

Il 50,00% è allocato alla masterizzazione iniziale

Il 38,00% è destinato alla Liquidità

Il 7,00% è destinato a Future development & Marketing

Il 5,00% è allocato al team di sviluppo

Previsione Bitgert Prezzo 2023-2030

Previsione Bitgert Prezzo 2023

La previsione aggregata BRISE Prezzo 2023 è $0,00000064.

Previsione Bitgert Prezzo 2025

La previsione aggregata BRISE Prezzo 2025 è $0.00000147.

Previsione Bitgert Prezzo 2030

La previsione aggregata BRISE Prezzo 2030 è $0.00000973.

Confronto Blockchain

Bitgert vs Solana

Per la criptovaluta Solana, Bitgert ha dimostrato di essere il più grande concorrente in questo momento. La blockchain di Bitgert è la 1a a superare Solana e diventare la più veloce dell’intero settore crittografico. A parte questo, ci sono caratteristiche interessanti di Bitgert che lo rendono migliore di Solana come la velocità della catena di 100.000 TPS e nessuna tassa di gas. Quindi, è un’opzione più funzionale ed economica di Solana. Solana attualmente si trova a 65K TPS e quindi è praticamente più lento di Bitgert. Inoltre, lo sviluppo dei prodotti Bitgert avviene in modo piuttosto efficiente.

Bitgert vs Cardano

Come Cardano, il team di Bitgert è riuscito a creare il proprio tipo di Blockchain.

Tuttavia, ci sono sicuramente alcune differenze tra le due catene. Bitgert supera sicuramente nel migliore dei modi se paragonato alla catena di Cardano. È sicuramente diventato una minaccia per i concorrenti sul mercato. La prima ragione di ciò sarebbe la tassa senza gas poiché Cardano addebita una tassa sul gas dagli investitori. Inoltre, la catena BRISE tende ad essere più veloce rispetto alla catena di ADA. Anche il processo di sviluppo è piuttosto veloce.

Dove acquistare Bitgert Coin?

BRISE Crypto ha guadagnato massicciamente nelle ultime 2 ore. Tuttavia, molto meno piattaforma offre Bitgert crypto per il commercio. Prima di discutere dove acquistare la moneta BRISE, ecco il passaggio per acquistare Brise: