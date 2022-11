Previsione VeChain 2023, 2025, 2030 e 2040

VeChain è una piattaforma blockchain che mira a potenziare la catena di approvvigionamento. VeChain assegna codici QR univoci a ogni prodotto. Questi tag consentono di tracciare le cose dai produttori ai negozi e quindi di conservarle su blockchain. È più riconosciuto per il suo lavoro nella catena di approvvigionamento.

I suoi sforzi per fornire un livello di fiducia decentralizzato per gli ecosistemi multi-party hanno già mostrato risultati significativi con clienti di alto profilo

VET è il token nativo di VeChain che funge da token di governance e viene utilizzato anche per lo staking sulla piattaforma.

VeChain è una piattaforma blockchain creata per migliorare le operazioni aziendali e la gestione della supply chain. Utilizza la tecnologia di contabilità distribuita per semplificare queste procedure e il flusso di informazioni per reti di approvvigionamento complesse.

VeChain mira a indurre una rete di computer a gestire una piattaforma che consente alle aziende di creare e utilizzare applicazioni decentralizzate. Offre alle aziende nuovi strumenti per il trasferimento efficiente dei dati e la gestione della supply chain, facilitando una migliore collaborazione digitale tra di loro.

Andamento dei prezzi di Vechain

Ultimo 1 mese: -0.6%

Ultimi 3 mesi: -30,9%

YTD: -73,9%

Vechain Price Prediction: In che modo l’IFP aggiunge valore e in che modo è diverso?

VeChain è una blockchain progettata per potenziare la gestione della supply chain di un’organizzazione. VeChain afferma di risolvere i problemi economici del mondo reale. La tecnologia VeChain offre una vasta gamma di applicazioni in una varietà di settori. La crittografia VET funge da spina dorsale per la blockchain Vechain.

Secondo la documentazione ufficiale di VeChain, il suo punto di forza unico è la sua architettura dual-token, nonché protocolli rivoluzionari come la “delega a pagamento” e la sua piattaforma one-stop “ToolChain”.

Con la sua offerta unica di fornire strumenti per la gestione del sistema di gestione della supply chain, VeChain è stata in grado di fare la sua presenza in organizzazioni ben note. Aziende come BMW e LVMH impiegano le sue soluzioni per la supply chain.

Walmart China, ad esempio, utilizza VeChain per tracciare articoli come frutta fresca e carne. Di conseguenza, tali alimenti sono interamente tracciabili; se si verifica un focolaio di E.coli, la fonte può essere facilmente riconosciuta.

Per saperne di più VeChain Use Cases, Differentiators and Competitors, clicca qui

In che modo VeChain è diverso?

Con l’esistenza di più piattaforme blockchain, per rimanere rilevante, ogni piattaforma blockchain sta esplorando un nuovo segmento per differenziarsi dagli altri,

Parlando di Vechain, è principalmente riconosciuto per il suo lavoro nella catena di approvvigionamento. VeChain mira a risolvere i problemi economici del mondo reale.

VeChain offre una migliore protezione, efficacia e facilità di tracciamento per tutti i tipi di prodotti offrendo una piattaforma efficace per la gestione della supply chain. Per l’efficacia, Vechain fornisce sia un ID univoco che un sensore per tracciare un prodotto fisico.

VeChain utilizza un meccanismo di consenso completamente diverso noto come prova di autorità. Durante qualsiasi transazione, un numero fisso di validatori noti, chiamati Masternodes dell’autorità, sono responsabili della conferma delle transazioni.

VeChain è un buon investimento?

Il mercato delle criptovalute è ora ben oltre il valore del token. La maggior parte degli investitori sta gradualmente cercando i casi d’uso della blockchain o della criptovaluta. Con i casi d’uso, possiamo fare riferimento a quali problemi del mondo reale una criptovaluta o la sua blockchain sta risolvendo.

VeChain ha un’utilità reale in quanto sta cercando di risolvere il problema della catena di approvvigionamento delle industrie di tutto il mondo. VeChain si sta posizionando come una piattaforma che risolverà i problemi economici del mondo reale per quanto riguarda la sicurezza nella consegna e fornirà tecnologia per assistere nella catena di approvvigionamento.

Grazie alla sua caratteristica unica, grandi marchi come BMW si sono associati a VeChain.

Tuttavia, un problema di VeChain è che non è una blockchain ben nota né la sua criptovaluta è nota a un gruppo più ampio di pubblico. Ma guardando l’utilità di VeChain è un buon investimento.

Vechain salirà?

VeChain ha un’offerta unica per le aziende di tutto il mondo, tuttavia, non è un nome familiare a partire da ora.

Affinché VeChain salga, gli sviluppatori dovranno commercializzarlo ampiamente aggiunto ad esso l’attuale condizione di mercato dovrà migliorare in modo che l’atmosfera diventi favorevole per l’ascesa delle criptovalute.

Previsione del prezzo VeChain $ 75: calcolo semplice

Il prezzo attuale di VeChain è inferiore a $ 0,10 e aspettarsi che raggiunga $ 75 entro la fine del 2022 sarà semplicemente irreale. Qui abbiamo calcolato il massimo Vechain per la fine del 2022, 2030 e 2040. Inoltre, abbiamo calcolato uno scenario su quando e come Vechain può raggiungere $ 75. Continua a leggere per ulteriori dettagli:

Previsione Vechain Prezzo: Quando Vechain raggiungerà $ 75?

Vechain è cresciuta solo del 2% all’anno negli ultimi 5 anni e con la crescita attuale, è impossibile per Vechain raggiungere $ 75. Tuttavia, nel mondo della criptovaluta, nulla può essere negato. VeChain può raggiungere $ 75 entro la fine del 2042.

Sì, c’è la possibilità per Vechain di superare i $ 75 entro la fine del 2042. Tuttavia, affinché ciò accada, il prezzo del Vechain deve aumentare del 50% all’anno da oggi.

Previsione Vechain Prezzo 2025: Previsione Aggregata

Secondo la previsione aggregata, ovvero prendendo la media della previsione del prezzo di Vechain 2025 da più piattaforme, la previsione media del prezzo VET 2025 è $ 0,092

La previsione del prezzo di VeChain 2025 è $ 0,092

Pertanto, al prezzo attuale, anche se Vechain guadagna circa il 50% al mese da oggi, la previsione del prezzo di Vechain 2025 sarà inferiore a $ 0,10.

VeChain raggiungerà $ 1?

Al prezzo attuale, Vechain dovrà aumentare di oltre 40 volte per raggiungere $ 1. Pertanto, Sì, Vechain può raggiungere $ 1.

Se Vechain guadagna il 30% all’anno da oggi, raggiungerà $ 1 in: 15 anni

Se Vechain guadagna il 50% all’anno da oggi, raggiungerà $ 1 in: 10 anni