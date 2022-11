Previsione prezzo Cardano 2023, 2025, 2030 e 2040

Cardano è una blockchain Layer-1 fondata nel 2015 dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson ed è stata lanciata come “Ethereum killer”. Cardano utilizza il modello Proof of Stake Consensus. ADA è il token nativo della blockchain Cardano e può essere utilizzato per una varietà di scopi: contratti intelligenti, DeFi, NFT, governance o anche per lo Staking per vincere premi.

La domanda di ADA proviene dall’ecosistema Cardano che ha bisogno di ADA per consentire transazioni sulla Blockchain Cardano. In teoria, Cardano ha il potenziale per avere un impatto significativo sulle aziende nei prossimi 10 giorni.

Performance di ADA nel 2022

Ultimi 5 giorni: -18,7%

Ultimi 3M: -36,2%

YTD: -74,8%

Cardano Prezzo Previsione: Cardano è un buon investimento?

Cardano è una blockchain decentralizzata che utilizza il modello di consenso Proof-of-Stake per il funzionamento della sua rete blockchain.

Come le blockchain ETH e Solana, Cardano fornisce una piattaforma per lo sviluppo di una vasta gamma di dApp, giochi, progetti DeFi e anche la creazione di nuove criptovalute.

A differenza di Bitcoin che utilizza il metodo Proof-of-work e minatori virtuali, Cardano ha escogitato un modo unico di convalidare la transazione. Cardano utilizza il consenso proof-of-stake in cui i partecipanti alla rete sono i validatori anziché i minatori.

Ouroboros è il primo protocollo proof-of-state creato dagli sviluppatori Cardano nella sua fase di fondazione.

Cardano utilizza questo protocollo per convalidare la transazione. La blockchain di Cardano è divisa in due parti, Cardano Settlement Layer (CSL) e Cardano Computing Layer (CCL).

CSL è dove entra in gioco il consenso di Ouroboros e la transazione viene convalidata mentre CCL è dove vengono eseguiti i calcoli per le app in esecuzione sulla blockchain.

Cardano può raggiungere $ 100: in che modo Cardano è diverso dagli altri

Dopo la fusione di Ethereum, c’è poco da differenziare tra Ethereum e Cardano.

Cardano è più economico e veloce di Ethereum ma non così contro le blockchain di Ethereum di livello 2 come Matic

Tuttavia, ci sono utilità su Ethereum che potrebbero non essere disponibili su Cardano

Alcuni dei progetti realizzati sulla rete Cardano sono:

ERGO DEX : Ergo Dex consente agli utenti di negoziare in modo intercambiabile sulle borse che si trovano sulla rete ERGO o Cardano. Fornisce un pool di liquidità che aiuta nello scambio delle criptovalute.

: Ergo Dex consente agli utenti di negoziare in modo intercambiabile sulle borse che si trovano sulla rete ERGO o Cardano. Fornisce un pool di liquidità che aiuta nello scambio delle criptovalute. MELD : Secondo la piattaforma Meld, è progettato per essere il primo protocollo decentralizzato che incorpora funzionalità di prestito fiat nell’ecosistema crittografico.

: Secondo la piattaforma Meld, è progettato per essere il primo protocollo decentralizzato che incorpora funzionalità di prestito fiat nell’ecosistema crittografico. SundaeSwap: Sundae Swap è l’Uniswap della rete Cardano e funziona come AMM (Automated Market Maker).

Negli ultimi 4 anni, il prezzo di Cardano ha avuto 2 anni buoni e 2 anni poveri. Gli anni buoni sono arrivati dopo che la Federal Reserve ha pompato trilioni di dollari nell’economia degli Stati Uniti. Nel complesso, Cardano è un esecutore incoerente ed è meglio tenere per lunghi periodi per ottenere un rendimento sano.

Anni di guadagno : 2020, 2021

: 2020, 2021 Anni di perdita: 2018, 2019, 2022

Cardano salirà?

Il prezzo più alto di tutti i tempi di ADA Cardano è stato di $ 3,1, ma da quando ha raggiunto il suo ATH, ADA è sceso di quasi il 90%. Pertanto, sorge una domanda: “Cardano salirà?”.

La risposta a questa domanda potrebbe non essere facile considerando l’attuale condizione del mercato. Tuttavia, considerando le prestazioni passate. di ADA sarà altamente giustificato. tosa, Cardano salirà in futuro.

Il mercato delle criptovalute non riguarda solo il valore del token, ma con l’espansione della tecnologia blockchain, uno dei fattori importanti che svolgerà un ruolo importante nel determinare il valore della criptovaluta saranno i casi d’uso della blockchain su cui è stato ospitato il token.

ADA ha la sua blockchain, Cardano. La blockchain Cardano è considerata alla pari con le blockchain di Ethereum e Solana. Tuttavia, rispetto a Ethereum, il caso d’uso di Cardano è limitato e non c’è stato molto sviluppo della rete blockchain Cardano.

Ora per Cardano di salire, molti fattori come il miglioramento delle condizioni generali del mercato, l’adozione della blockchain Cardano e le notizie positive riguardanti il Cardano giocheranno un ruolo importante.

Cardano raggiungerà $ 100? Una simulazione

Per raggiungere $ 100, ADA dovrà aumentare di 295 volte. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di Cardano sarebbe di $ 3,5 trilioni

Ethereum è passato da $ 8 a $ 1600 in meno di 6 anni

Binance è salito di 200 volte in 5 anni

BTC è passato da $ 100 a $ 20000 in meno di 10 anni

Se Cardano dovesse aumentare del 30% ogni anno, ci vorrebbero 22 anni per raggiungere $ 100.

Realisticamente parlando, dopo la fusione è sempre più difficile fare previsioni audaci su Cardano. Negli ultimi 3 mesi durante i quali è stata completata la fusione di Ethereum, Cardano è sceso del 20% mentre Ethereum è sceso solo del 4%. Questo nonostante il completamento del Vasil Fork. Al momento non siamo ottimisti sul fatto che Cardano sarà in grado di raggiungere $ 100.

Cardano raggiungerà $ 500?

Se Cardano aumenta ad un tasso del 20% annuo, ci vorrebbero 40 anni per raggiungere quel livello. Tuttavia, riteniamo improbabile che ciò accada.

Cardano sta lottando per differenziarsi da Ethereum e sta sottoperformando ETH (come abbiamo visto in precedenza)

Blockchain e criptovalute non sono ancora concetti completamente provati e sarebbe folle prevedere una capitalizzazione di mercato di $ 7 trilioni con i dati che abbiamo.

Data la crisi del credito del 2008 e l’enorme liquidità dopo il COVID, le banche centrali e i governi stanno imparando dure lezioni ed è improbabile che la liquidità funzioni liberamente come ha fatto tra il 2017 e il 2021.

Cardano può raggiungere $ 500 e $ 100?

È improbabile che il prezzo ADA raggiunga $ 100 quest’anno. Tuttavia, se le condizioni del mercato migliorano e tutti i fattori volgono a favore di ADA, potremmo vedere un’impennata del prezzo di Cardano. Per raggiungere $ 100, l’aumento deve essere enorme. Pertanto, il prezzo ADA può raggiungere $ 100, ma per ottenere una tale impresa, dovrà aumentare di circa il 10-50% all’anno.

Come abbiamo dimostrato in precedenza, è altamente improbabile ed è troppo presto per prevedere che Cardano raggiunga $ 500.

Quali sono le previsioni Cardano per i prossimi 8 anni?

Il potenziale per Cardano è enorme data l’ampia gamma di applicazioni e la crescita della domanda per queste applicazioni.

ADA Cardano Prezzo Previsione 2022, 2025, 2030

Cardano Prezzo Previsione 2022

Con poche settimane rimaste per l’anno e poche buone notizie previste, l’attuale previsione Ada Price 2022 è un massimo di $ 0,49 per il resto dell’anno.

Cardano Prezzo Previsione 2023

È probabile che l’economia migliori marginalmente nel 2023 e molto di più nel 2024. La previsione di prezzo Cardano per il 2023 è $ 0,67. La previsione Cardano Prezzo 2024 sarebbe $0.91

Cardano Prezzo Previsione 2025

È probabile che Cardano tragga vantaggio da una ripresa globale non a causa dell’aumento della liquidità, ma a causa della maggiore adozione della blockchain Cardano tra il 2025 e il 2030. Prevediamo che Cardano salirà a $ 1,25 entro il 2025.

Cardano Prezzo Previsione 2026 è $1.62, Cardano Prezzo Previsione 2027 è $2.13, Cardano Prezzo previsione 2028 è $2.89 e Cardano Prezzo Previsione 2029 è $4.02

Cardano Prezzo Previsione 2030

Al culmine del boom blockchain, ci aspettiamo Cardano Price Prediction 2030 a $ 5,84

Cardano Prezzo Previsione 2040

Supponendo che ADA aumenti ad un tasso del 25% annuo, Cardano Price Prediction 2040 è $ 20.0

Cardano Prezzo Previsione: Ethereum vs Cardano

Cardano è tecnicamente superiore a Ethereum e offre un maggiore rapporto qualità-prezzo

Scalabilità e velocità sono state una grande sfida per la blockchain in questi giorni. Cardano afferma di elaborare fino a 2 milioni di transazioni al secondo per l’aggiornamento di Ouroboros Hydra. Mentre l’aggiornamento ETH 2.0 probabilmente consentirà a Ethereum di elaborare fino a 100.000 transazioni al secondo.

Ethereum addebita commissioni di transazione più elevate rispetto a Cardano. In effetti, è il più alto tra tutte le blockchain nel settore Crypto. In questo caso, Cardano è un’opzione molto migliore con una buona velocità.

Prestazioni di Ethereum vs Cardano nel 2022

Tuttavia, forse non è corretto confrontare Cardano con Ethereum e confrontarlo invece con blockchain Layer-2 su Ethereum come Matic. Su questo fronte, le differenze sono minime.

Ad eccezione del secondo trimestre, Cardano ha sottoperformato rispetto a Ethereum. ADA ha avuto un ottimo secondo trimestre sull’anticipazione del lancio dell’hard fork Vasil a luglio. Questo è ora ritardato. Ethereum ha avuto un secondo trimestre difficile a causa del Luna Crash e un tremendo terzo trimestre a causa della fusione anticipata.

Da gennaio a marzo , Cardano: -15,4%, Ethereum: -9,7%

, Cardano: -15,4%, Da aprile a giugno , Cardano: -61,3%, Ethereum: -69,3 %

, % Da luglio a settembre , Cardano: -4,0%, Ethereum: +28,8%

, Cardano: -4,0%, Da ottobre a dicembre , Cardano: -19,3%, Ethereum: -10,2%

, Cardano: -19,3%, YTD, Cardano: -73,2%, Ethereum: -63,7%

Come acquistare Cardano ada?

Come acquistare Cardano ada?