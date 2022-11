Previsione prezzo Stellar Lumens 2023, 2025 e 2030

Stellar Lumens Price Prediction: La previsione XLM per la fine del 2022 è $ 0.13 a condizione che il prezzo di XLM aumenti del 50% al mese da oggi.

Previsione XLM Prezzo 2023: Per la fine del 2023 si prevede che XLM raggiungerà $ 0,15.

Previsione XLM Prezzo 2025: Stellar Lumens Prezzo Previsione 2025 è $0.21.

XLM è un buon investimento: Sì, XLM è un buon investimento a lungo termine. Continua a leggere per ulteriori informazioni.

Prestazioni di Stellar (XLM)

1 mese: -6,5%

-6,5% 3 mesi : -0,9%

: -0,9% YTD: -60,4%

Cos’è Stellar?

La rete Stellar (XLM) è stata sviluppata per risolvere il problema dei trasferimenti di rimesse in tutto il mondo. È costruito per piccole transazioni e fornisce pagamenti facili e veloci, lavorando su un modello a basso costo.

Jed McCaleb, che è stato anche co-fondatore della criptovaluta Ripple, ha creato Stellar nel 2014.

Leggi in dettaglio su casi d’uso, differenziatori e concorrenti di Steller qui

Ecco alcuni fatti su Stellar:

Stellar è un protocollo di pagamento basato sulla tecnologia di contabilità distribuita. Facilita transazioni transfrontaliere rapide tra qualsiasi coppia di valute.

La rete Stellar è un modo rapido ed efficiente per gli utenti finali di scambiare, risparmiare e spendere denaro digitale.

Stellar è un’infrastruttura finanziaria aperta per costruttori e istituzioni.

Stellar fornisce servizi a persone e aziende che l’attuale sistema finanziario non riesce a servire adeguatamente.

Stellar funziona in linea con Ripple, ma per utilizzare Ripple, è necessario l’accesso alla banca, Stellar differisce da Ripple in questo. Può essere utilizzato da chiunque non abbia accesso alle operazioni bancarie.

Cos’è XLM o Stellar Lumens?

XLM o Stellar Lumens è il token nativo di Stellar.

Viene utilizzato come valuta ponte per i pagamenti transfrontalieri e per il pagamento delle commissioni di transazione. All’interno della rete Stellar, può anche essere utilizzato per creare risorse digitali.

Inoltre, utilizzando lo scambio decentralizzato integrato di Stellar, XLM funge da intermediario tra qualsiasi risorsa digitale appena creata e qualsiasi altra risorsa digitale sulla rete Stellar. La criptovaluta Lumens di Stellar può essere utilizzata per facilitare il processo e offrire liquidità.

Previsione prezzo XLM: alcuni dei progetti e dei clienti che utilizzano Stellar

Stellar si è posizionata come alternativa al sistema di pagamento Ripple. Molte organizzazioni ben note in tutto il mondo stanno ora utilizzando Stellar Ledgers e molti progetti sono stati creati utilizzando blockchain Stellar.

Stellar Lumens Prezzo Previsione: XLM è un buon investimento?

Stellar, la società madre di XLM, sta lavorando su un concetto davvero unico di rendere più facili i trasferimenti di denaro in tutto il mondo. Tuttavia, per Stellar, c’è molta concorrenza, inclusa la concorrenza della società madre di XRP, Ripple.

Ora per XLM, può acquisire un valore più elevato, se c’è un enorme scambio di token XLM o c’è una massiccia accettazione della rete Stellar. Attualmente, con le condizioni di mercato sotto forte pressione, è altamente improbabile che XLM aumenti e l’adozione di Stellar non è stata il modo in cui Ripple è stato adottato.

Tuttavia, considerando la situazione attuale, è molto probabile che in futuro ci possa essere un’adozione di massa di Stellar Payment Solution che porti a un massiccio aumento del prezzo di XLM.

Ci XLM può essere un buon investimento a lungo termine.

Stellar Lumens Future

La previsione XLM Prezzo 2022 è $0.13. Questo è un aggregato di Stellar Lumens Price Prediction 2022 da più piattaforme.

La previsione Stellar Lumens Prezzo 2023 è $0.15.

Previsione XLM Prezzo 2025: Se XLM guadagna il 50% annuo, entro il 2025, il prezzo di 1 token XLM potrebbe essere $ 0,252.

Stellar Lumens Price Prediction 2030: Se XLM guadagna il 50% annuo, entro il 2030, il prezzo di 1 token XLM potrebbe essere di $ 2,87.

Stellar Lumens Prediction 2040: Se XLM guadagna il 50% annuo, entro il 2040, il prezzo di 1 token XLM potrebbe essere di $ 165,52.

Domande frequenti

Come viene conservato Stellar? Dove dovrei tenere Stellar?

Tutti i dati delle transazioni Stellar sono conservati in un libro mastro pubblico condiviso tra pari. Il Registro-Stellare, che è una copia di ogni transazione mai effettuata, è presente su ogni nodo. Pertanto, le transazioni sono conservate nel cloud piuttosto che su un singolo server centrale, ma piuttosto su numerosi nodi separati. Anche il saldo Stellar di ciascun utente viene registrato nel proprio portafoglio.

Un portafoglio Stellar è cosa? Come funzionano i portafogli Stellar?

Tutti gli indirizzi Stellar di un utente sono conservati in un portafoglio Stellar. L’importo totale di un portafoglio viene calcolato sommando i valori di tutti gli indirizzi nel portafoglio. I portafogli degli utenti sono memorizzati da scambi centralizzati, il che è pericoloso.

Stellare è il futuro perché?

Tre parole possono riassumere perché le criptovalute sono l’onda del futuro: dal momento che è superiore. Stellar è un passo importante sopra il denaro fiat. Rispetto ai metalli preziosi, che non possono essere cablati su Internet, è anche un aggiornamento. Le criptovalute saranno ancora più cruciali per il futuro del denaro se le banche centrali continueranno a svalutare il denaro fiat.

Stellar: è hackerabile?

Se la rete Stellar potrebbe essere violata, molto probabilmente è già stato fatto. Il libro mastro è distribuito tra numerosi nodi indipendenti, aumentando la sicurezza man mano che vengono aggiunti più nodi alla rete. Anche se un nodo è compromesso, il resto non lo sarà. Ma gli scambi centralizzati di Stellar vengono spesso violati!

Stellar Lumens Prediction: come acquistare?

Stellare cripto, Lumen sta guadagnando ogni giorno ed è tra le prime 10 criptovalute in termini di prezzo di mercato. Come la maggior parte delle criptovalute, XLM ha passaggi simili per l’acquisto. Ecco i passaggi per “Come acquistare monete stellari”:

Trovare uno scambio di criptovalute con monete Lumen stellari elencate Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto Memorizzazione di Stellar Lumen in Wallet (la maggior parte degli scambi ha il proprio portafoglio integrato, ma nel caso in cui uno scambio venga fornito senza un waller dovrai avere un portafoglio separato per conservare Lumen)

Dove acquistare token stellari?

Stellar fornisce una rete di pagamento internazionale decentralizzata, che consente transazioni veloci con commissioni basse. Ci sono più scambi che offrono Steller Lumen per il commercio. Ecco alcuni degli scambi ben noti: