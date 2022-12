Previsione prezzo Chainlink 2023, 2025 e 2030

La previsione di Chainlink 2023 è $ 14,5

Chainlink rimane competitivo rispetto a Ethereum e continua a superare numerose criptovalute.

Perché Chainlink sta andando giù?

Chainlink sta scendendo in linea con la maggior parte delle criptovalute poiché i timori di una recessione globale sono aumentati.

Chainlink è un buon investimento?

Chainlink consente ai contratti intelligenti di interagire con i dati esterni in modo sicuro. I contratti intelligenti su una blockchain sono progettati per essere sicuri e privi di manipolazioni. Tuttavia, numerosi contratti intelligenti necessitano di convalida da fonti esterne per essere attivati per l’azione. Esempio “Tassi di interesse”. Chainlink consente la conversione di dati off-chain in dati on-chain. I feed di prezzo aggregati per le valute digitali e tradizionali fanno parte della capacità più avanzata.

Per abilitare questo, Chainlink utilizza una rete oracolo decentralizzata. Gli oracoli convertono i dati offline in un formato compreso dalle blockchain. I dati possono quindi essere trasferiti da e verso la blockchain utilizzando oracoli.

La convalida dei dati esterni viene effettuata su una rete decentralizzata in cui i token LINK vengono utilizzati per pagare gli operatori dei nodi. Gli operatori del nodo convalidano i dati. Il titolare di LINK può anche puntare i propri token.

Esempi

Chainlink sta attirando fornitori di dati esterni, come scambi centralizzati e decentralizzati, per sviluppare feed di prezzi. Le informazioni provenienti da fornitori esterni vengono quindi combinate dai nodi Chainlink per produrre un aggiornamento dei prezzi impermeabile alla manipolazione. Infine, qualsiasi contratto intelligente con accesso stabilito può utilizzare questi dati sui prezzi. In questo modo, Chainlink può fornire servizi ai consumatori di dati come le aziende DeFi e ai fornitori di dati che possono vendere i propri dati e che possono utilizzare i dati per contratti intelligenti.

Ad esempio, Synthetix utilizza piattaforme di prestito e prestito per garantire il valore totale del collaterale e Chainlink imposta i prezzi sulla sua piattaforma di derivati.

Aave

Aave è un sistema di mercato monetario decentralizzato, open source e non custodito. I mutuatari possono accedere a questi pool di prestito per acquisire prestiti, mentre i depositanti possono guadagnare reddito fornendo liquidità ai pool.

Synthetix

Synthetix si basa su Chainlink Ecosystem e fornisce esposizione alle risorse del mondo reale sulla blockchain e derivati speciali.

Chainlink Performance nel corso degli anni

2019 – Chainlink: +270%, Ethereum:(-15%)

2020 – Chainlink: +582%, Ethereum:+476%

2021 – Chainlink: +70%, Ethereum:+386%

2022 – Chainlink: (-68,6%), Ethereum:(-66,1%)

Chainlink è stato competitivo contro Ethereum in 3 degli ultimi 4 anni. Ha sovraperformato Ethereum in 2 di quegli anni, ha sottoperformato in 1 ed è stato alla pari nel 2022.

Chainlink Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione del prezzo di Chainlink 2023 * è di $ 14,5

La previsione del prezzo di Chainlink 2025 è $ 27.3

La previsione del prezzo di Chainlink 2030 è $ 127.3

*Aggregati

Chainlink può raggiungere $ 1000?

Per raggiungere $ 1000, LINK deve aumentare di circa $ 150 volte. Ciò si traduce in una capitalizzazione di mercato di $ 450 miliardi. Da un punto di vista matematico e storico, questo è abbastanza pratico.

Tuttavia, da un punto di vista pratico, permangono le seguenti sfide

La blockchain sarà ampiamente accettata nei prossimi 8 anni? La giuria è fuori su questo

I contratti intelligenti decolleranno tanto quanto previsto? La giuria è fuori anche su questo

Se i contratti intelligenti dovessero aumentare in modo significativo, LINK è ben posizionata per crescere abbastanza rapidamente nei prossimi anni. Tuttavia, le grandi blockchain come Ethereum devono ancora dimostrare l’enorme necessità di contratti intelligenti per aziende e consumatori. Potrebbe accadere nei prossimi anni. Senza progressi sui contratti intelligenti, è difficile prevedere se LINK raggiungerà $ 1000.

Cos’è Chainlink?

Chainlink è un tipo di rete Oracle basata sulla decentralizzazione che aiuta a trasferire dati del mondo reale a contratti intelligenti sulla catena di blocchi. Con esso, le aziende possono accedere a qualsiasi rete blockchain principale, inclusi Ethereum e Solana, consentendo al contempo calcoli on-chain e off-chain.

Concorrenti di Chainlink in base ai suoi casi d’uso, alle differenze e anche all’affidabilità della blockchain e alla facilità d’uso della blockchain. Alcuni dei principali concorrenti di Chainlink sono: