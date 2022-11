Previsione prezzo CRO 2023, 2025 e 2030

CRO è una valuta nativa della blockchain Crypto.org. La blockchain CRO si concentra sulla fornitura di utilità agli utenti delle soluzioni di pagamento, trading e servizi finanziari di Crypto.com. Sulla piattaforma Crypto.com, CRO facilita le negoziazioni. Può essere utilizzato per le finanze decentralizzate.

A volte funge anche da valuta intermedia che consente agli utenti di convertire la criptovaluta.

CRONOS non è minabile e il suo obiettivo è accelerare la transizione del mondo verso le criptovalute. CRO è stato progettato per facilitare le transazioni all’interno del suo ecosistema blockchain e finanziario.

Riepilogo dei prezzi CRO quest’anno

Ultimo 1 mese: -8,2%

Ultimi 3 mesi: -38,6%

YTD: -84,1%

Previsione prezzo CRO 2023: CRO è un buon investimento?

La moneta CRO ha guadagnato oltre il 1000% nel 2021, ma ha faticato durante l'anno perdendo oltre l'80% di valore.

La moneta CRO ha guadagnato oltre il 1000% nel 2021, ma ha faticato durante l’anno perdendo oltre l’80% di valore.

I primi due trimestri sono stati terribili grazie alla Fed che ha abbassato le dimensioni del suo bilancio e al Luna Crash.

Q1: -20%

Q2: -77,1%

Q3: -1,5%

Q4: -35,3%

Di conseguenza, i dati di IntoTheBlock mostrano attualmente che circa il 77% dei possessori di monete CRO è in perdita, mentre solo il 21% dei possessori è in profitto.

Il 36% dei possessori di monete CRO ha più di 1 anno mentre il 61% ha un’età compresa tra 1 e 12 mesi.

Il 2% dei possessori di CRO Coin ha meno di un mese.

Pertanto, Crypto.com moneta è un buon investimento?

Ci sono molti aspetti positivi

Sostenuto da Crypto.com, un marchio ben noto.

Ampia gamma di utilizzo, dall’uso su Crypto.com exchange, pagamenti, NFT, DeFi e Staking

Concorrenza limitata con solo 4 principali concorrenti di scambio. Con un mercato vincolato nativo, il CRO può ottenere prestazioni costantemente buone nel lungo periodo

Al fine di aumentare la fiducia degli investitori in CRONOS, la società madre di CRONOS, crypto.com si è avventurata in diversi campi. L’anno scorso ha portato il diritto di denominazione dello Staples Center di Los Angeles. Crypto.com è anche sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA.

Crypto.com stato anche lo sponsor ufficiale del Super Bowl NFL della scorsa stagione. Ciò indica che crypto.com, il sostenitore di CRONOS è ben finanziato. Crypto.com è anche lo sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA di quest’anno

Tuttavia, CRO ha sottoperformato i suoi pari con un ampio margine. Ecco le performance YTD dei suoi concorrenti

LEONE: +4,1%

BNB: -43,6%

FTX: -91,9%

CRO: -84,1%

Con questa metrica da sola, CRO non è un grande investimento da considerare al momento.

Nota: i token di scambio sono stati scambiati negativamente quest’anno, ma il crollo del token FTT ha influenzato maggiormente gli altri token di scambio.

In che modo CRO raggiungerà $ 1?

CRO ha quasi raggiunto $ 1 a novembre 2021, ma dopo aver toccato $ 0,96 il prezzo si è ritirato. Considerando l’attuale condizione del mercato, ecco come e quando il CRO raggiungerà $ 1:

Se CRONOS aumenta del 30% all’anno: nei prossimi 8,5 anni.

Se CRONOS aumenta del 50% all’anno: nei prossimi 5,5 anni.

Cro si riprenderà?

CRONOS è supportato da uno dei migliori scambi di criptovaluta, Crypto.com. Per questo motivo, l’utilità di CRONOS è elevata e c’è un’alta fiducia sia per i token crypto.com che CRONOS tra gli investitori. Questo fattore offre a CRONOS un ulteriore vantaggio rispetto alle sue criptovalute rivali. Tuttavia, per rispondere alla domanda, CRONOS Recupererà, allora si può dire che è altamente improbabile che CRONOS si riprenda quest’anno.

La ragione principale dietro è che i micro fattori sono completamente sfavorevoli. Non c’è fine al conflitto Russia-Ucraina in corso, i paesi di tutto il mondo vengono gradualmente spinti in recessione, i tassi di inflazione sono alti e il potere di spesa dei cittadini comuni è diminuito. Pertanto, è altamente improbabile che CRONOS si riprenda quest’anno.

Cronos Prezzo Previsione: DeFi TVL Performance

CRO DeFi TVL ha registrato una tendenza al ribasso dalla metà di agosto. Mentre BSC (Binance) TVL è aumentato da metà settembre, CRO non ha

Crypto.com CRO Prezzo Previsione 2022

CRO Price Prediction 2022 è $ 0,13 che è 1,2 volte il prezzo corrente.

Crypto.com CRO Prezzo Previsione 2023

Cronos Prezzo Previsione 2023 è $ 0,23 che è 2,1 volte il prezzo corrente.

CRO Price Prediction 2024 è $ 0.33 che è 3 volte il prezzo corrente.

Previsione CRO Prezzo 2025

La previsione aggregata del prezzo CRO 2025 è $ 0,45.

CRO Prezzo Previsione 2026 è $0.505. Questo è 4,6 volte il prezzo attuale.

CRO Prezzo Previsione 2027 è $0.725. Questo è 6,6x il prezzo attuale.

Cronos Prezzo Previsione 2028 è $1.07. Questo è 9,8 volte il prezzo attuale.

CRO Prezzo Previsione 2029 è $1.55. Questo è 14.1x il prezzo attuale.

CRONOS Prezzo Previsione 2030

La previsione complessiva CRONOS Prezzo 2030 è $2.2.

Il CRO può raggiungere $ 100?

Il massimo storico di CRONOS era appena sotto $ 1, ma ora il prezzo di CRONOS è poco più di $ 0,10. Tuttavia, non sarà saggio considerare il prezzo attuale e dichiarare che CRONOS non raggiungerà $ 100. La criptovaluta non riguarda più solo i token, ma l’ecosistema e il supporto che potrebbero aiutare ad aumentare la fiducia degli investitori nei confronti di una particolare criptovaluta. A questo proposito, CRONOS è davanti alla maggior parte delle criptovalute.

Come può CRONOS raggiungere $ 100?

Tutti i fattori di cui sopra indicano che CRONOS è sicuro e ha maggiori possibilità di aumentare in futuro. Tuttavia, al fine di determinare quando e come CRO raggiungerà $ 100, facciamo alcuni calcoli:

Se il CRO dovesse aumentare del 25% all’anno, il numero di anni che CRONOS impiegherebbe per raggiungere $ 100 è di 31 anni.

Se il CRO dovesse aumentare del 50% all’anno, il numero di anni che CRONOS impiegherebbe per raggiungere $ 100 è di 17 anni.

CRO Prezzo Previsione Reddit

Su Reddit, la discussione sul futuro del CRO è piuttosto mista. Pochi utenti di Reddit sono ottimisti sull’aumento del CRO in futuro, mentre molti pensano che CRO potrebbe non riuscire a raggiungere il suo ATH nel prossimo futuro.

CRO Futuro

Il CRO può raggiungere $ 1000?

CRO ha perso due terzi del suo valore nell’aprile 2022. In primo luogo a causa del lancio da parte della Fed di un piano per ridurre le dimensioni del suo bilancio e in secondo luogo a causa del crollo di LUNA. La crescita futura di CRO dipende dal miglioramento della liquidità esterna (che potrebbe rimanere un problema per molti mesi a venire) e da come CRO sia in grado di distinguersi davvero sul mercato.

Non è riuscito a distinguersi sul mercato nonostante l’associazione Crypto.com e il rebranding di Cronos. La mancanza di una comunità forte è un problema importante. Anche la mancanza di forti coinvolgimenti con gli influencer è un altro problema importante.

Perché CRONOS raggiunga $ 1000, se CRO guadagna il 50% annuo, ci vorranno 23 anni per raggiungere $ 1000. Inoltre, se CRO guadagna il 25% annuo, ci vorranno 41 anni perché CRO raggiunga $ 1000.

Cos’è CRO Cronos Coin?

Esistono due tipi di monete CRO.

CRO è una valuta nativa della blockchain Crypto.org e può essere utilizzata per transazioni Crytpo.org

CRO è anche un token ERC-20 utilizzato per le transazioni sulla Blockchain di Ethereum e ha bisogno di Ether come commissioni sul gas per le transazioni

L’ecosistema crypto.com è costruito su Ethermint che consente alle app e ai contratti intelligenti di passare all’interno delle blockchain. I cronos come molti altri cryptos sono interoperabili e possono comunicare tra la loro blockchain e quelli che supportano l’Inter Blockchain Communication Protocol.

Cronos (CRO) la moneta nativa di Crypto.com ha varie funzionalità

Cronos (CRO) la moneta nativa di Crypto.com ha varie funzionalità

Facilita le negoziazioni sulla piattaforma Crypto.com

Può anche essere utilizzato per la finanza decentralizzata

CRO consente agli utenti di pagare di più ai commercianti online e

A volte funge anche da valuta intermedia che consente agli utenti di convertire la criptovaluta.

Alcuni casi d’uso pratici Pagamenti di picchettamento CRO utilizzando Crypto.com carta Visa Crypto.com portafoglio Fiat Crypto.com scambio Crypto.com portafoglio DeFi

CRO Roadmap

Cronos Performance Update, primi 6 mesi (Clicca qui per leggere l’articolo in dettaglio)

900.000 utenti

300 DApps

480.000 transazioni al giorno

Ci sono 4 assi su cui sono stati apportati miglioramenti o pianificati per essere implementati

Livello sviluppatore per semplificare lo sviluppo e la pubblicazione di app

Livello blockchain per migliorare la velocità delle transazioni e l’efficienza

Aggiornamenti per supportare applicazioni di gioco e metaverse

Cronos Labs per scalare e supportare nuovi progetti attraverso Grants Program, Accelerator e Hackathon

C’è stato un impatto limitato sul prezzo perché, a differenza di un poligono che sembra espandersi tra settori e categorie, l’enfasi di Cronos sembra essere estremamente tecnica e focalizzata sui casi d’uso.

Previsione CRONOS Prezzo: Riepilogo token CRO

L’offerta totale di token CRO è 30.263.013.692 che è anche l’offerta massima. Le monete CRO sono utilizzate per diversi scopi:

– Il 30% viene utilizzato per la distribuzione secondaria e gli incentivi di lancio che sono stati rilasciati in lotti su base giornaliera per cinque anni dal 14 novembre 2018.

– Il 20% viene utilizzato come riserva di capitale che è stata congelata fino al 7 novembre 2022.

– Il 20% viene utilizzato per gli incentivi a lungo termine della rete che sono stati congelati fino al 7 novembre 2022

– Il 20% è per le sovvenzioni dell’ecosistema che sono state congelate fino al lancio di Crypto.com Chain Mainnet

– Il 10% della moneta CRO deve essere utilizzato per lo sviluppo comunitario.

Previsione CRO Prezzo: Come acquistare monete CRO o CRONOS?

L’acquisto di criptovalute CRONOS è simile all’acquisto di altre criptovalute. I passaggi per l’acquisto della criptovaluta CRONOS sono:

Passo 1: Per investire in CRO prima devi trovare uno scambio che offra CRO Coin for Trade: CRONOS è il token nativo di Crypto.com, pertanto alcuni degli scambi con i propri token nativi potrebbero non aver elencato CRO per lo scambio. Pertanto, trovare un buon scambio con commissioni più basse per il trading di CRONOS può essere leggermente difficile.

Passaggio 2: creazione di un account con Exchange: Dopo aver selezionato lo scambio, il passo successivo sarà creare un account e aggiungere una modalità di pagamento allo scambio. Potrebbe esserti richiesto di fornire la tua prova di identità per aprire un conto con gli scambi.

Passaggio 3: verifica la tua identità: Dopo aver creato il tuo account, ti verrà richiesto di verificare la tua identità in modo che lo scambio possa attivare il tuo account. Dopo la verifica, dipende dal periodo di tempo di scambio per attivare il tuo account.

Passaggio 4: finanzia il conto: Il prossimo passo è finanziare il tuo account. Puoi farlo tramite un conto corrente o qualsiasi altra modalità di pagamento.

Passaggio 5: effettuare l’acquisto: Il prossimo è effettuare l’acquisto. Puoi acquistare la quantità di CRONOS a seconda del valore del tuo portafoglio.

Una volta effettuato il pagamento e acquistata la moneta CRO, l’ultimo passo è conservare le monete acquistate. La maggior parte degli scambi offre un portafoglio proprio in cui è possibile archiviare le monete CRO. Tuttavia, per una maggiore sicurezza, è possibile conservare le monete CRO acquistate in portafogli esterni. Alcuni dei portafogli esterni sono Ledger Wallet, Metamask Wallet, Atomic Wallet, Binance Wallet, ecc.