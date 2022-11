Previsione prezzo Polygon 2023, 2025 e 2030

Polygon MATIC è una blockchain di livello 2 che è una soluzione per i problemi di ridimensionamento, velocità e commissione di transazione di Ethereum. La correzione di Polygon a questi problemi lo rende una soluzione di ridimensionamento praticabile per Ethereum.

Funziona sul meccanismo Proof of stake che utilizza molta meno energia rispetto al meccanismo Proof of Work.

Polygon ha anche dichiarato sul suo sito web che è già carbon neutral. Polygon fornisce Security as a Service attraverso la blockchain di Ethereum o attraverso il pool di validatori professionisti di Polygon.

Previsione del prezzo di Polygon: in che modo Polygon è diverso dagli altri?

Ecco alcune caratteristiche che differenziano Polygon Matic dagli altri:

Polygon ha una capacità di elaborazione di 7.000 transazioni al secondo, che sono passi da gigante più veloci dei 15 TPS di Ethereum. Inoltre, si ritiene che, nonostante l’aggiornamento ETH 2.0, MATIC rimarrà all’avanguardia grazie ai costanti sviluppi e alla sperimentazione nell’ecosistema.

Il co-fondatore di ETH afferma che, nonostante il nuovo ETH2.0, le tariffe GAS non diminuiranno. Qui, MATIC prende un vantaggio, dal momento che ha collocato le sue commissioni di transazione nell’intervallo da $ 0,0005 a $ 0,2, che è minuscolo rispetto ai $ 12 di ETH. Polygon ha risparmiato più di $ 140 milioni in commissioni GAS fino ad ora.

Andamento dei prezzi di Polygon Matic nel 2022

Ultimo 1 mese: +39,5%

+39,5% Ultimi 3 mesi: +22,7%

+22,7% YTD: -54,5%

Previsione Matic Prezzo $100 e $1000

Polygon Matic ha pompato negli ultimi mesi sovraperformando anche Ethereum durante questo periodo. Matic è classificato 11 ° tra tutte le criptovalute, era classificato 15 ° pochi mesi fa. Il prezzo attuale di Matic, il token nativo di Polygon ha superato di nuovo $ 1 e gli investitori sono molto desiderosi di sapere se Matic può raggiungere $ 100 e $ 1000.

Il nostro approccio analitico rimane lo stesso: comprendere la Blockchain, Comprendere i casi d’uso e quindi la domanda per il Token, e quindi determinare il prezzo. Dato che la categoria si trova nelle prime fasi di sviluppo, sarebbero necessarie alcune ipotesi, in particolare per quanto riguarda le previsioni.

Matic può raggiungere $ 1000 o anche $ 100? Prima di entrare nell’analisi dettagliata, cerchiamo di capire Polygon come un investimento.

Polygon è un buon investimento?

TRON è una delle criptovalute più performanti quest’anno, come si confronta Matic con Tron?

TRON Matic Ott-Nov 2022 +1.9% +42.2% Luglio-Settembre 2022 -3.1% +93.5% Aprile-Giugno 2022 +6.2% -27.1% Gen-Mar 2022 -5.6% -39.1%

Mentre Polygon è stato un asset più volatile, ha uno slancio sostanziale dietro di esso.

Il pensiero fondamentale di Polygon non era quello di essere un killer di Ethereum, ma di fungere da ponte per Ethereum per eseguire una transazione più velocemente. Polygon ha lo scopo di estendere i vantaggi della sicurezza e dell’ecosistema di Ethereum a tutti senza dipendere dalla blockchain ETH.

Più velocemente: Polygon ha una capacità di elaborazione di 7.000 transazioni al secondo, che sono passi da gigante più veloci dei 15 TPS di Ethereum. Inoltre, si ritiene che, nonostante l’aggiornamento Ethereum Merge, MATIC rimarrà all’avanguardia a causa dei costanti sviluppi e sperimentazioni nell’ecosistema.

Matic può raggiungere $ 100?

Per raggiungere $ 100, Polygon dovrà aumentare di 90 volte

Ethereum è passato da $ 2 a $ 200 in meno di 2 anni

Binance è passato da $ 1 a $ 100 in meno di 4 anni

BTC è passato da $ 100 a $ 10000 in meno di 4 anni

A $ 100, la capitalizzazione di mercato di Polygon Matic sarà di $ 872 miliardi, non un numero impossibile a lungo termine.

Se Matic dovesse aumentare del 30% all’anno, ci vorrebbero 18 anni per raggiungere i 100 dollari. Quello sarebbe l’anno 2040. Dato il modo in cui i modelli di liquidità cambiano quando i tassi di adozione aumentano, ciò potrebbe essere raggiunto molto più rapidamente rispetto al 2041.

Polygon può raggiungere $ 1000? Come e quando Matic raggiungerà $ 1000?

Data la quantità di tempo necessaria per raggiungere $ 100, è inevitabile che $ 1000 sarà molto più difficile. A $ 1000, la capitalizzazione di mercato sarebbe un scoraggiante $ 8,7 trilioni.

Se Matic dovesse aumentare del 20% all’anno, ci vorrebbero 31 anni per raggiungere $ 1000. Questo sarebbe l’anno 2053. È quasi impossibile fornire una previsione a lungo termine con precisione.

Polygon può raggiungere $ 100? Quali sono gli ostacoli per Polygon Matic per raggiungere $ 100?

Nonostante sia una delle reti blockchiane più attraenti, ci sono alcuni ostacoli che potrebbero far deragliare il viaggio di Matic per raggiungere $ 1000. Il più grande concorrente di Polygon è Ethereum e con il modo in cui ETH sta marciando in avanti, potrebbe esserci un momento in cui la maggior parte delle criptovalute si sposterà sulla blockchain di Ethereum.

Nonostante Polygon MATIC si posizioni come soluzione per i problemi di ridimensionamento, velocità e commissione di transazione di Ethereum, la minore adozione di Polygon potrebbe diventare un ostacolo alla sua ascesa.

Va notato che Polygon non è stato in grado di costruire una connessione consumer alla pari con Shiba Inu o Dogecoin. In particolare negli Stati Uniti. Mentre questo è migliorato negli ultimi mesi, non ha raggiunto gli stessi livelli di Shiba Inu mentre quasi corrisponde a Dogecoin. Dati i casi d’uso di Dogecoin, Matic è chiaramente sottoperformante.

Polygon è uno dei progetti più innovativi e ben finanziati. Come tutti, ha alcuni inconvenienti, ma i vantaggi della blockchain Polygon superano in astuzia gli svantaggi. Polygon ha un futuro brillante e l’ascesa di Polygon è eminente. Tuttavia, ha bisogno di quasi 20 anni per raggiungere $ 1000 e al momento non ha un programma di masterizzazione per ridurre quel tempo. È quasi impossibile prevedere una crescita del 50% all’anno per i prossimi 18 anni. Al momento, prevediamo che sia impossibile per Polygon raggiungere $ 1000.

Tuttavia, Polygon è ben posizionata per raggiungere $ 100 entro il 2040.

Previsione Polygon Prezzo 2023

Previsione del prezzo di Polygon 2023: La previsione massima del prezzo Matic per il 2023 è $ 1.8. È probabile che Matic continui a registrare una ripresa per il resto dell’anno, data la sua forte attenzione alla guida dell’utilizzo e alla redditività aziendale. Forti raccomandazioni da parte di persone rispettate come l’altro Shark Mark Cuban di Shark Tank Shark Tank aveva investito in Polygon nel 2021.

Previsione Matic Prezzo 2025

La previsione del prezzo massimo Matic per il 2025 è $ 3,1.

Previsione Polygon Matic Prezzo 2030

La previsione massima del prezzo Matic per il 2030 è $ 12,2. Si prevede che Polygon Matic Price aumenterà di quasi 12 volte in 8 anni poiché è probabile che sia uno dei principali beneficiari della massiccia adozione di Blockchain nei prossimi 10 anni.

Previsione Polygon Prezzo Oggi

Prospettive generali Neutrale 1. La saggezza del mercato Neutrale 1a. Dati di mercato Neutrale 1b. Raccomandazione tecnica Neutrale 2. La saggezza della folla Parzialmente negativo 2a. Buzz sui social media Abbassare 2b. Sentimento dei social media Neutrale

Previsione Polygon Matic: Qual è l’uso di Matic Token?

Matic è il token che alimenta la blockchain Polygon. Viene utilizzato per governare e proteggere la rete Polygon e per pagare le commissioni di transazione della rete.

La sua fornitura limitata rende Matic unica. Ci sono circa 10 miliardi di MATIC e l’offerta circolante è 7,5 miliardi di quei 10 miliardi. Matic Price tende a muoversi più in alto o in basso a seconda della domanda e dell’utilizzo della Polygon Blockchain

Quali sono le principali sfide per Polygon Matic?

Detto questo, la recente partnership con Meta e Robinhood (USA) dovrebbe sicuramente migliorare questa metrica più in alto.