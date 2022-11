Previsione prezzo Dogecoin 2023, 2025 e 2030

Dogecoin è una blockchain open source che è stata lanciata come un semplice scherzo con il volto di Shiba Inu sul logo. I creatori della moneta hanno detto che la moneta è pensata per essere divertente e nient’altro. La moneta era quasi inutile fino a quando Elon Musk ha iniziato a twittare su di essa e dichiarare che era la sua moneta preferita.

Con il tweet la moneta ha avuto una nuova vita ed è salita di oltre l’81.000%, ma la fama è stata momentanea e la moneta è ora in esecuzione al 5.900% in più rispetto al suo valore di lancio. Tuttavia, è molto chiaro che il prezzo della moneta è regolato in gran parte dall’influenza informativa di molti investitori facoltosi come Elon Musk che possono far salire e scendere il prezzo a loro piacimento.

Prestazioni di Dogecoin nel 2022

Ultimo 1 mese: (+47,2%)

YTD: (-49,9%)

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha contribuito a raddoppiare il prezzo di Dogecoin. Questo in previsione del fatto che DOGE verrà utilizzato per i pagamenti su Twitter, dato quanto è grande un fan di Musk di Twitter. Tuttavia, il prezzo di Dogecoin è crollato ancora una volta a causa dell’ultimo crollo del mercato delle criptovalute.

Ecco alcuni fatti su Dogecoin:

Dogecoin è stato avviato come una moneta scherzosa quando investire in Bitcoin era impossibile per la sezione principale degli appassionati di Crypto.

Dogecoin ha presto attirato l’attenzione dopo che grandi nomi come Elon Musk, Snoop Dogg, Lil Yachty, Kevin Jonas e Gene Simmons hanno iniziato a doppiare per Dogecoin.

Dogecoin Foundation è responsabile del supporto allo sviluppo della moneta meme, Dogecoin.

La fondazione ha annunciato la “mappa dei sentieri” dogecoin che presenta otto progetti, tra cui il lancio di LibDogecoin e GigaWallet.

Aggiornamenti di Elon Musk e Dogecoin

Il CEO di Tesla Elon Musk ha recentemente acquisito Twitter e poco dopo il prezzo di Dogecoin è salito alle stelle, ma con il fiasco FTX, Dogecoin e il resto delle criptovalute si sono schiantati. Tuttavia, Elon Musk è molto ottimista sul futuro di Dogecoin e Bitcoin.

Recentemente sul suo account Twitter Elon Musk quando gli è stato chiesto del futuro di Bitcoin, ha twittato che Bitcoin ce la farà, ma sarà un lungo inverno.

Per Dogecoin, Musk ha recentemente twittato: “Doge sulla luna”.

In uno dei suoi ultimi eventi su Twitter Space, a Musk è stato chiesto del futuro delle criptovalute. Nella sua risposta, Musk ha detto: “Penso che probabilmente ci sia un futuro per Bitcoin, Ethereum e Doge. Non posso davvero parlare con gli altri. Ma se hai uno di questi tre in un portafoglio freddo e fuori da uno scambio, penso che la mia ipotesi sia che funzioni bene. ”

Altri aggiornamenti su Dogecoin

Il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha donato 20 milioni di Dogecoin (DOGE) alla comunità Dogecoin

Dogecoin è un buon investimento? La formula del ciclo di 3 anni

Ecco come si è comportato Dogecoin negli ultimi 9 anni

2013: $0,00042

2014: $ 0,00018

2015: $0,00015

2016: $ 0,00023

2017: $ 0,00780

2018: $ 0,00237

2019: $ 0,00206

2020: 0,00464 dollari

2021: 0,1713 dollari

2022: 0,1292 dollari

Negli ultimi 9 anni, 4 anni sono stati positivi e 5 anni sono stati negativi. Complessivamente, DOGE è aumentato di 308 volte negli ultimi 9 anni.

Tra il 2013 e il 2017, Doge è salito 19 volte

Tra il 2017 e il 2022, Doge è salito 17x

Tra il 2013 e il 2015, Doge ha perso il 64% del suo valore

Tra il 2017 e il 2019, Doge ha perso il 74% del suo valore

Prestazioni 2022

Tra le criptovalute con 1 miliardo o più di capitalizzazione di mercato (escluse le stablecoin), nel 2022, Doge è al 6 ° posto in termini di prestazioni su 49 token.

In breve, Dogecoin ha un grande track record di prestazioni ma tende a fornire in cicli di 3 anni.

Quale è meglio? Shiba Inu o Dogecoin?

Dogecoin può raggiungere $ 10?

Per raggiungere $ 10, Dogecoin deve raggiungere una capitalizzazione di mercato di $ 1.32 trilioni.

Ci sono diversi modi in cui Dogecoin potrebbe raggiungere questo livello.

Guardando la performance storica

Ipotizzare un multiplo di 15x nei prossimi 5 anni fino al 2027 (Past Track Record, Multiplet decrescente)

Supponiamo un multiplo di 10x tra il 2027 e il 2032

Usando questo metodo, Doge potrebbe raggiungere $ 10 entro il 2031.

Tuttavia, è improbabile che le condizioni di liquidità favoriscano nuovamente Doge nei prossimi 10 anni. Pertanto, ipotizzando una crescita conservativa del 25%, è probabile che Dogecoin raggiunga $ 10 entro il 2042.

Dogecoin raggiungerà $ 10: cose che devono essere fatte per raggiungere quel livello

Un massiccio aumento di Dogecoin accettato come pagamento

Aumento significativo delle DApp su Dogecoin, sia DeFi che NFT.

Dogecoin raggiungerà $ 1?

Supponendo gli stessi scenari di cui sopra,

Dogecoin potrebbe raggiungere $ 1 tra il 2025 e il 2027 (previsione ottimistica)

Dogecoin potrebbe raggiungere $ 1 entro il 2032 (previsione pessimista)

Quando Dogecoin raggiungerà $ 5 e come?

Supponendo gli stessi scenari di cui sopra,

Dogecoin potrebbe raggiungere $ 1 tra il 2027 e il 2029 (previsione ottimistica)

Dogecoin potrebbe raggiungere $ 1 entro il 2039 (previsione pessimista)

Previsione Dogecoin Prezzo 2023, 2025 e 2030

La previsione Dogecoin 2023 è $ 0,26.

Previsione Dogecoin prezzo 2025 è $0.34.

Dogecoin Prezzo Previsione 2030 è $0.1.30

Previsione Dogecoin Prezzo: Dogecoin è solo una moneta meme?

A poco a poco Dogecoin, che è stato avviato come una moneta scherzosa, è diventato una moneta mainstream con più progetti sviluppati su di essa.

Dogecoin Foundation, che mira a sostenere lo sviluppo della moneta meme, ha recentemente annunciato la “mappa dei sentieri” dogecoin che presenta otto progetti, tra cui il lancio di LibDogecoin e GigaWallet. LibDogecoin è una libreria C pulita di blocchi di costruzione Dogecoin mentre GigaWallet è un servizio Dogecoin pronto per l’azienda.

Oltre a questi progetti, il CEO di Tesla ha annunciato che gli acquirenti possono utilizzare Dogecoin per acquistare alcuni prodotti. Oltre a Bitcoin, Dogecoin è diventata l’unica criptovaluta ad essere accettata da Tesla.

Dogecoin raggiungerà $ 5: come acquistare Dogecoin?

Dogecoin può essere portato da più siti, inclusi broker online e siti Web di scambio online. Tuttavia, prima di effettuare il primo scambio con Dogecoin dovrai seguire alcuni passaggi comuni a quasi tutti gli acquisti di criptovalute. Ecco i passaggi per “Come acquistare Dogecoin”:

Decidi su uno scambio di criptovaluta Crea il tuo account con Exchange Verifica la tua identificazione Seleziona un’opzione di pagamento e finanzia il tuo portafoglio Effettua l’acquisto Conserva il tuo Dogecoin acquistato

Dogecoin è disponibile su Coinbase, eToro, Robinhood, Gemini, SoFi, Binance.US e Webull. Ogni piattaforma ha la propria commissione addebitata per effettuare ogni transazione.