Previsione prezzo Luna Classic 2023, 2025 e 2030

Luna Classic raggiungerà $ 1? Una combinazione di casi di masterizzazione e nuovi casi d’uso può portare LUNC a $ 1.

Terra Luna Classic Price Prediction 2023 LUNC è probabile che aumenti nell’anno 2023 a causa degli aggiornamenti pianificati di Terra Rebel e dovrebbe raggiungere $ 0,000453.

Previsione Terra Luna Classic Prezzo 2025 Tra il 2024 e il 2025, dopo gli aggiornamenti, è probabile che un ecosistema DApps completo guidi la domanda LUNC e spinga il prezzo 3 volte superiore a $ 0,000831

Previsione Terra Luna Classic Prezzo 2030 Con le Blockchain che probabilmente decolleranno tra il 2025 e il 2030, è probabile che la Classe Terra Luna salga a $ 0,00372 entro il 2030

LUNC Burn: 0,40% della fornitura totale di LUNC aggiunta a Dead Wallet.

Quanto bene si è comportato Luna Classic LUNC dal suo lancio a maggio?

Il prezzo di Luna Classic ha sovraperformato le criptovalute di riferimento e il nuovo $LUNA 2.0 con un enorme margine.

Luna Classic : +42.3%

: +42.3% Luna 2.0 : (-82,8%)

: (-82,8%) Bitcoin : (-47,6%)

: (-47,6%) Ethereum: (-37,4%)

Tuttavia, novembre è stato sordido dopo la truffa FTT. La maggior parte delle criptovalute ha perso un valore significativo a novembre. Ethereum ad esempio ha perso il 22,5% mentre LUNC ha perso il 27%.

Il sogno di Terra Classic $ 1: data la massiccia sovraperformance degli ultimi 5 mesi, molti all’interno della comunità di Luna Classic sperano che la criptovaluta raggiunga $ 1. Cercheremo di analizzare la criptovaluta in diversi modi per valutare se ciò è fattibile.

Utilizza il sommario per passare direttamente alla previsione Terra Luna Classic Prezzo 2023, 2025 e 2030

Luna Classic raggiungerà $ 1? La matematica

$LUNC raggiungerà $ 1 attraverso una combinazione di crescita organica dovuta alla domanda per i suoi token e a causa della LUNC Burn Tax che è stata lanciata poche settimane fa.

Domanda organica di token LUNC: La comunità sta discutendo una varietà di modi per abilitare la blockchain per varie Dapps. La nostra previsione è che un certo consenso dovrebbe essere raggiunto nei prossimi 3 mesi. LUNC Burn Tax: le transazioni on-chain hanno una Burn Tax dello 0,2%

Per raggiungere $ 1, LUNC Burn Tax non sarà sufficiente. È improbabile che il contesto di elevata liquidità esistente nel 2021 ritorni presto. Quindi la comunità dovrà sviluppare rapidamente un consenso sull’abilitazione della blockchain per varie applicazioni. La seguente simulazione è fattibile solo se ci sono casi d’uso su Terra Luna Classic.

Abbiamo ipotizzato una crescita conservativa del 25% annuo. E’ troppo ottimistico?

Bitcoin è salito 1400 volte più in alto in 10 anni

Ethereum è salito 166 volte più in alto in 6 anni.

Per raggiungere $ 1, Lunc Classic deve salire 6500 volte più in alto.

La capitalizzazione di mercato di Terra Classic $ 1 sarà $ 6890 miliardi. Ci vorranno 38 anni per raggiungere $ 1.

Luna Classic raggiungerà i 10 centesimi di dollaro?

Supponiamo che il prezzo LUNC aumenti del 25% all’anno. Questa crescita è sotto l’ipotesi che il 50% delle monete vengono bruciate durante questo periodo, il numero di anni per raggiungere 10 centesimi – 29 anni

Luna Classic raggiungerà 1 centesimo?

Supponiamo che il prezzo LUNC aumenti del 25% all’anno. Questa crescita è sotto l’ipotesiche il 50% delle monete vengono bruciate durante questo periodo, il numero di anni per raggiungere 1 centesimo – 19 anni

Luna Classic raggiungerà $ 10?

Dato il tempo necessario per raggiungere anche $ 1. Qualsiasi previsione di $ 10 sarebbe altamente speculativa. Tuttavia, prevediamo che è improbabile che Luna Classic raggiunga $ 10

Aggiornamenti di Luna Classic Burn

Il mese scorso la comunità di Luna Classic ha concordato di ridurre la tassa di combustione dall’1,2% allo 0,2%. Ciò significa che ora un numero minore di token LUNC verrà aggiunto al portafoglio morto da Binance per ogni transazione. Tuttavia, la riduzione della tassa di combustione è stata fatta per incoraggiare più acquirenti per Luna Classic.

Al momento della scrittura, la comunità LUNC ha bruciato oltre 26 miliardi di token in totale.

DATA DI MASTERIZZAZIONE LUNC MODIFICATA

Il Binance on Chain burn è stato effettuato ogni settimana, ma con la riduzione della tassa di combustione, Binance ha annunciato che invece di bruciare settimanalmente ora Binance brucerà i token LUNC su base mensile. Nel suo annuncio ufficiale, Binance ha scritto che l’ID della transazione on-chain verrà aggiornato ogni mese da ora.

LUNC totale aggiunto al portafoglio morto: 27.657.252.600

LUNC totale aggiunto al portafoglio morto nell’ottobre 2022: 44.295.550.100

Tasso di combustione giornaliero corrente: 465,355,521

Luna Classic Staking

Lo staking è una forma di investimento con cui gli investitori possono guadagnare senza vendere effettivamente le attività da loro detenute. Nel mondo delle criptovalute, un detentore di criptovalute può bloccare le proprie criptovalute per un certo periodo di tempo al fine di aiutare le operazioni crittografiche.

Negli ultimi giorni, il Luna Classic Staking ha visto un’impennata. Le Luna Classic Whales hanno dichiarato di partecipare a LUNC.

Pronostico Luna Classic Novembre 2022

Luna Classic ha perso quasi il 10% della sua capitalizzazione di mercato dal 1 ° novembre. Il prezzo complessivo di LUNC è sceso da oltre $ 0,00020 a meno di $ 0,00020. Tuttavia, con il tasso di inflazione migliore del previsto, LUNC dovrebbe aumentare da qui. Ecco alcune stime per Luna Classic Novembre 2022 Pronostico:

Se LUNC guadagna il 50% a novembre, la previsione LUNC novembre 2022 è $ 0,00030. Inoltre, se LUNC guadagna solo il 30% a novembre 20222, entro la fine del 2022 LUNC sarà valutato a $ 0,00026.

Terra Classic ha un futuro?

Terra Classic dopo maggio 2022 dipende più o meno dalla comunità LUNC e il futuro di LUNC è determinato dal consenso della comunità.

La comunità di Luna Classic ha adottato LUNC burn per spingere il prezzo di LUNC più in alto. La comunità sta lavorando per implementare l’incendio a catena sul resto degli scambi in modo che l’offerta totale possa essere ridotta. A partire da ora, solo Binance ha implementato il meccanismo di masterizzazione LUNC.

La comunità LUNC sta lavorando duramente per implementare il meccanismo di masterizzazione nel resto degli scambi. Il futuro di Terra Classic dipenderà dalla velocità con cui l’offerta circolante sarà ridotta.

Luna classic raggiungerà di nuovo 1 dollaro? Luna Classic $1 Trigger

Valutiamo il futuro di token e blockchain in base a 7 criteri principali: casi d’uso, differenziazione, esecuzione, leadership, comunità, macroeconomia e altri fattori come Burn. Ecco come abbiamo valutato Luna Classic

Casi d’uso: 4 su 10 L’originale LUNA era uno dei principali attori nello spazio DeFi con miliardi di dollari di valore totale bloccato. L’attuale ecosistema LUNC è scarso o inesistente. Ed Kim e Zaradar hanno delineato piani d’azione per raggiungere questo obiettivo, ma lo stato dell’esecuzione non è chiaro. Fattori di differenziazione 3 su 10 LUNC ha una comunità fantastica, ma data l’assenza di casi d’uso, non c’è molto da differenziarsi dalle altre criptovalute. Differenziare è estremamente importante perché gli investitori tendono a possedere 1-2 criptovalute in ogni categoria. Questo è un lavoro in corso e potrebbe richiedere 12-18 mesi secondo le nostre stime. Esecuzione 5 su 10 La comunità LUNC e Terra Rebels hanno eseguito LUNC Burn in modo abbastanza efficiente e contro ogni probabilità, ma lo stesso non si può dire di altri piani discussi di recente. Parte del problema secondo Tobias Andersen è il costo di farlo. Leadership organizzativa 7 su 10 I ribelli Terra hanno pubblicato documenti di alta qualità che si concentrano sul LUNC oltre il rogo. I problemi trattati includono problemi legacy relativi a USTC, la creazione tecnica di un ambiente compatibile con Dapp e la prevenzione di problemi futuri del tipo visto con la LUNA Coin originale. Tuttavia, l’assenza di una leadership chiara e decisa sta impedendo azioni future al momento. Comunità forte 9 su 10 La community di Luna Classic ha dimostrato di essere estremamente intraprendente nel portare a termine le cose negli ultimi 3 mesi. La sovraperformance rispetto alla criptovaluta Terra Luna è una prova sufficiente di questa intraprendenza. Condizioni macroeconomiche favorevoli 5 su 10 Numerose crisi parallele al momento potrebbero mettere a repentaglio un aumento del LUNC: l’aumento dei prezzi del greggio, il probabile aumento dell’inflazione e il peggioramento della crisi economica in Europa e in Cina. Non c’è molto che i trader o gli investitori possano fare al riguardo. Ustione sostenuta 8 su 10 Con 22 miliardi di token già bruciati, questo sta funzionando a un ritmo molto sano. Questo aumenterà ancora più velocemente se molti dei precedenti sono presi in considerazione

LUNC Punteggio Totale-41 /70

/70 Punteggio totale Ethereum-48 /70

/70 Luna 2.0 Punteggio Totale – 23/70

Terra Luna Classic Prediction 2023, 2025, 2030 e 2040

Le stime di previsione dei prezzi LUNC sono una funzione di varie opinioni degli analisti. Queste stime si basano su determinate ipotesi

La recente performance di Luna Classic

Monete che potrebbero essere bruciate attraverso la Burn Tax on-chain

Miglioramento delle condizioni macroeconomiche

Esecuzione dei piani stabiliti da Ed Kim e Zaradar [Puoi leggerlo qui]. Ciò dipenderà dai contributi finanziari della Comunità.

Le partnership contribuiranno ulteriormente a un aumento dei prezzi nei prossimi 3-6 mesi

Previsione Luna Classic Prezzo 2022

Con solo 9 settimane rimaste nell’anno, è improbabile che LUNC aumenti di molto. In effetti, l’ambiente macro è caricato contro le criptovalute al momento. Di conseguenza, Luna Classic Price Prediction 2022 è $0.000293. Questo è 1,2 volte il prezzo attuale. Tuttavia, se la comunità LUNC può iniziare a eseguire i piani recenti, sarebbe una spinta importante per LUNC e il prezzo potrebbe salire rapidamente fino a $ 0,00059 di nuovo.

Previsione Terra Luna Classic Prezzo 2023

Il quadro macroeconomico dovrebbe migliorare nel 2023 e la comunità potrebbe consolidare ulteriormente i suoi guadagni. Di conseguenza, Luna Classic Prediction 2023 è $ 0,000453. Questo è 1,8 volte superiore al prezzo corrente.

Previsione Terra Luna Classic Prezzo 2025

Un sostanziale miglioramento sia della dinamica delle monete che della macroeconomia dovrebbe spingere la previsione del prezzo LUNC di Luna Classic 2025 a $ 0,000831. Questo è più di 3,3 volte il prezzo corrente.

Previsione Terra Luna Classic Prezzo 2030

Prevediamo che il 2025-30 sarà l’epoca d’oro per le Blockchain. Se ciò dovesse accadere, si prevede che la previsione del prezzo Luna Classic 2030 sarà di $ 0,00372. Questo è 14,9 volte superiore al prezzo attuale

Lunc Price Prediction 2040 (previsione basata su scenari)

Al 15% annuo fino al 2040 – $ 0,00309

Luna Classic è un buon investimento, leggi qui

Luna classic raggiungerà $ 1? Volume vs Prezzo

Di seguito è riportato il grafico Volume vs Prezzo degli ultimi 30 giorni.

La raffica di attività della comunità tra giugno e ottobre ha aiutato Luna Classic. Queste attività includono la nomina di sviluppatori, validatori, commissioni di convalida e passaggio di proposte di masterizzazione. Guardando i dati degli ultimi 4 mesi –

Le 3 pompe LUNC Dal 26 giugno al 29 giugno – aumento del 160% grazie al lancio di LUNC Burn Dal 24 agosto al 1 settembre – Aumento del 190% grazie all’attivazione delle note di convalida e alla probabile ustione 26 settembre – Aumento del 60% grazie all’adesione di Binance a Burn Ottobre 2022: il prezzo LUNC è rimasto superiore a $ 0,00020 ma inferiore a $ 0,00030. Novembre 2022: il tasso di combustione LUNC è diminuito e il prezzo di LUNC è scambiato sotto $ 0,00020. Il volume degli scambi di LUNC è costantemente diminuito.



Luna Classic può raggiungere $ 1? Luna Classic News Oggi

LUNC staking aggiornato: quasi 845 miliardi di LUNC puntati.

La masterizzazione on-chain di Binance verrà effettuata mensilmente anziché settimanalmente.

Dovresti comprare Luna Classic LUNC ora?

Il prezzo LUNC è aumentato in 3 dei 6 mesi dal lancio.

Giugno: +6,7%

Luglio: -27,9%

Agosto: +126,9%

Settembre: +35.5%

Ottobre: -17,3%

Novembre: -17,5%

LUNC è attualmente in stallo mentre la comunità valuta i prossimi passi. I prossimi passi avranno un impatto critico sul prezzo futuro di Luna Classic. È probabile che LUNC aumenti a causa di uno o più dei seguenti motivi

Qualsiasi forma di nuovo finanziamento disponibile per i Ribelli della Terra per eseguire le tabelle di marcia recentemente pubblicate

Avvio di app importanti su Terra Classic o accettazione di pagamenti LUNC

Miglioramento delle condizioni macroeconomiche (come numeri di inflazione più bassi, la fine della guerra in Ucraina, il miglioramento delle economie globali e statunitensi e così via). Questo sta cominciando a migliorare

Terra Classic $1: CrowdwisdomLIVE Acquista Indicatore di Vendita *

Momentum attuale: negativo

Vantaggio competitivo (liquidità): moderato

Raccomandazione di trading a breve termine: vendere

Raccomandazione di investimento a lungo termine: Hold

* Fai le tue ricerche

Terra classic raggiungerà $ 1? Preoccupazioni LUNC

Ci sono numerose preoccupazioni intorno a Terra Luna Classic

Finora non è chiaro quale sia la visione intorno a Terra Luna Classic. Rimarranno focalizzati sulla DeFi? Si differenzieranno da altri grandi attori come ETH e XRP? Qual è la struttura di leadership in Terra Luna Classic? A differenza di Bitcoin che ha un’architettura ben progettata che consente veramente un approccio decentralizzato, LUNC non può sopravvivere senza leadership. Non è chiaro come la comunità fornirà un pensiero strategico senza leadership. Gli sforzi della comunità si sono completamente concentrati sulla tassa Luna Classic Burn piuttosto che sulla direzione della LUNC stessa.

Cos’è il token Terra Luna Classic?

Terra Luna Classic è il nome rinominato del token LUNA precedente.

$LUNC è stato lanciato nel maggio 2022 dopo il crollo dell’UST (Stable Coin) della Terra Foundation.

Come modo per compensare i clienti, la Terra Foundation ha lanciato un fork chiamato Terra LUNA (2.0) blockchain e Token.

Il vecchio token LUNA è stato rinominato Luna Classic o LUNC e gran parte del controllo è stato consegnato alla comunità LUNC.

Il nuovo token LUNA 2.0 ha mantenuto il simbolo originale $LUNA.

Lunc può raggiungere $ 1? Conclusione

Sì, Luna Classic può raggiungere $ 1 in 37 anni se la comunità implementa varie proposte per proteggere LUNC e costruire un ambiente che incoraggi Dapps a tornare a Terra Luna Classic. Inoltre, almeno il 50% delle monete dovrà essere bruciato. Al momento si potrebbe dire che LUNC ha fatto progressi ammirevoli, ma molto lavoro è ancora in sospeso.